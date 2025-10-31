Новини
Борисов: Даваме с милиард отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме хубави, за да сме готини

31 Октомври, 2025 09:47

  • бойко борисов-
  • един милиард-
  • пенсионери-
  • готини-
  • бюджет

"Червената линия е 3% дефицит в бюджетът. 7 млрд. са събрани повече от приходните агенции, ако продължим с това добро темпо - догодина ще покрием дупките в бюджета", коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов: Даваме с милиард отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме хубави, за да сме готини - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По всички параметри и заплати, и пенсии - се движим по инерцията, която бе зададена, когато бяхме в сглобката. Даваме с милиард отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме хубави, за да сме готини. Има постоянно съкращения в администрацията - в полицията, в армията. Поддържаме добрите традиции и ще има толкова съкращения, колкото по времето на Асен Василиев и при Денков. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на НС, цитиран от novini.bg.

"Червената линия е 3% дефицит в бюджетът. 7 млрд. са събрани повече от приходните агенции, ако продължим с това добро темпо - догодина ще покрием дупките в бюджета. Всичките заеми и дългове са харчени и трупани. Всяка седмица излизах тук и ви казвах, че Асен Василиев тегли по 500 млн. Ще кажете, че тези сладкиши от ПП, тези сладури раздаваха пари на пенсионерите, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица. Не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат", това каза Борисов в отговор на журналистически въпрос за това колко плаща страната ни всеки ден по натрупани дългове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 провинциалист

    22 16 Отговор
    Честит личен и персонален празник, г-н Борисов!

    09:52 31.10.2025

  • 2 Веско

    53 1 Отговор
    Действията на ръководствата на БСП и ИТН, както и публичните изявления на техните представители, демонстрират подчинено, жалко и безгръбначно поведение пред Боко и Пеефски !

    09:53 31.10.2025

  • 3 Михлюзин

    61 1 Отговор
    Давам от моя джоб сякаш уверено! Да вади и да дава от неговия джоб!

    09:54 31.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    78 0 Отговор
    Нищо не даваш ти.Те са си ги изработили.

    Коментиран от #13

    09:54 31.10.2025

  • 5 хаха

    47 0 Отговор
    "3% дефицит" няма начин !

    09:54 31.10.2025

  • 6 име

    57 1 Отговор
    Крадливия банкянски тулуп му се къса сърцето, че отделя от личните си пари за пенсионерите!

    09:54 31.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    42 1 Отговор
    Тиквича могу се загрижил за пенЦионерите.

    09:54 31.10.2025

  • 8 ЦНИ

    47 2 Отговор
    Какво даваш ти и другарите ти то това са публични средства неща нито твои нито на крадцитети

    09:55 31.10.2025

  • 9 КиКи

    35 3 Отговор
    "Продължаваме промяна - Демократична България" иска въвеждането на таван на бонусите за някои висши държавни постове. Става дума за членовете на регулаторите, които се избират изцяло или частично от Народното събрание, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и на инспекторите към Инспектората към ВСС, а също и на бордовете на държавните фирми.

    09:55 31.10.2025

  • 10 Хахаха...

    30 1 Отговор
    Честит празник на Тиквата!
    б.Б. и красота..., по-скоро е задната част Д-то на голямото Д.

    09:56 31.10.2025

  • 11 Бесен пенсионер

    66 1 Отговор
    42 год съм плащал осигуровки и сега си искам парите
    Това са ми спестени пари за старини!
    Кой си ти да ми ги даваш тиквУн

    09:56 31.10.2025

  • 12 жИлязко Костинбродски

    42 1 Отговор
    Откакто сме на власт изтеглихме 20 милиарда кредити, Асен Василев много скромно го даваше.

    09:56 31.10.2025

  • 13 име

    35 11 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    За съжаление, процента пенсионери, които нищо не са изработили, става все по-голям. Визирам всичките пенсионирани паразити, които са паразитирали десетилетия на държавна хранилка.

    Коментиран от #60

    09:56 31.10.2025

  • 14 Скритите послания

    39 2 Отговор
    Бойко Борисов се опитва да прехвърли своята вина за натрупаните дългове върху предишните министри (Асен Василев, Денков), като представя себе си като човек, който уж сега „чисти“ последствията.

    09:57 31.10.2025

  • 15 Нали

    27 1 Отговор
    Пенсионер......... говори за пенсионерите

    09:58 31.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 1 Отговор
    Много зле изглежда Глупито от Банкя,
    скоро май ще го изритат от софрата...

    09:58 31.10.2025

  • 18 Някой

    21 0 Отговор
    Да дават в държавният сектор 2.7% увеличение на заплатите, както лъгаха от НСИ за влизането в еврозоната. При повече ще са доказани лъжци! Освен че са и престъпници с погазеният референдум и от там демокрацията, конституцията, закона за референдумите (прякото участие), договора за функциониране на ЕС член 140.

    09:58 31.10.2025

  • 19 Борисов няма ясна визия!!

    36 0 Отговор
    Борисов: популизъм, без ясна визия и двойни стандарти.
    Популизъм, прикрит като „реализъм“.
    Когато Борисов казва:
    „Даваме с милиард отгоре на пенсионерите, за да изглеждаме хубави, за да сме готини“,
    той признава, че политическите решения в ГЕРБ често са PR ходове, не резултат от стратегия. Това е изключително показателно: вместо да говори за икономическа логика (реформи, устойчивост, производителност), той свежда държавната политика до „да изглеждаме добре“.
    Това е цинично и опасно – защото признава, че управлението се ръководи от образ, не от резултати.

    09:58 31.10.2025

  • 20 Синя София

    34 1 Отговор
    Днес е денят на тиквата, всенароден празник на тиквениците в България

    09:59 31.10.2025

  • 21 Двойни стандарти за дълга и дефицита

    36 0 Отговор
    Борисов обвинява Асен Василев, че „тегли по 500 млн. седмично“, но забравя, че именно неговите правителства удвоиха държавния дълг между 2009 и 2021 г.
    През 2009 г. дългът беше около 4,8 млрд. лв., а когато ГЕРБ сдаде властта през 2021 г., беше над 30 млрд. лв.
    И това при години с икономически растеж и без кризи, сравними с COVID или войната в Украйна.
    Така че Борисов няма моралното право да обвинява други в разточителство, след като самият той използва заемите за „инфраструктурен пиар“ — магистрали без прозрачни търгове и слаба възвръщаемост.

    09:59 31.10.2025

  • 22 Ричард Естес

    32 0 Отговор
    Може би ще обидя човека , но не мога да се стърпя и да не каже , че изглежда и се държи като един УНИКАЛЕН ПРОСТАК и БРУТАЛЕН БАЙ ГАНьО !
    Дано да ме извини за искреността !

    09:59 31.10.2025

  • 23 Липса на визия и експертност

    25 1 Отговор
    Изрази като „да сме готини“, „сладкиши от ПП“ или „постна пица“ са примитивни опити за политическа ирония, но издават липса на експертен аргумент.
    Докато Денков и Василев говорят за структурни реформи, дигитализация, ефективност и контрол на разходите, Борисов отново използва популистки език за „нашите“ и „техните“.
    Това е реторика на разделение и сарказъм, не на управленска компетентност.

    10:00 31.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 не е напредък

    21 0 Отговор
    Всички държави дават преди превалутиране, защото после минимум 2 г нищо не дават.

    10:00 31.10.2025

  • 26 Дядо Мраз

    24 1 Отговор
    Днес трябва да поздравим човека от Банкя с празника му - ТИКВЕН ден - хелоуин !

    10:01 31.10.2025

  • 27 ТОЛУПА 🎃

    16 1 Отговор
    Аз Ви раздавам !

    10:01 31.10.2025

  • 28 Харчат

    20 1 Отговор
    заеми и пречат за ВСИЧКО на бизнеса - то глоби, то нови правила, нови идиотщини и накрая - стагфлация и безумни заплати за хора без работа - МВР, Съдии и администрация. Всичко правят бавно и трудно със цел да се докажат, че без тях не може. А МОЖЕ и ще е наистина по-евтино, по-хубаво и без корупцията им!

    10:01 31.10.2025

  • 29 Оракула от Делфи

    20 1 Отговор
    Давате милиарди за да може да крадете ДЪЛГО ВРЕМЕ ненаказани,
    срамота е , ДА УПРАВЛЯВАТЕ В СЯНКА И да играете хазард с изберателите!
    Като ви допари до задните части, ще дадете всичко !

    10:01 31.10.2025

  • 30 Никой

    18 0 Отговор
    Пенсионерите сме изградили икономиката - както и да е. Дори и Григор Димитров - тенисиста - е откърмен от пенсионери - тенис - кортовете в Хасково - кой ги е направил.

    Много е интересно - като - пребием пенсионерите - кой ще остане. Братя Аргирови. Все едно и също с този човек.

    10:02 31.10.2025

  • 31 Борисов е циничен!

    16 4 Отговор
    Борисов изглежда като неук простак пред Николай Денков и Асен Василев!!!
    Асен Василев и Николай Денков водят модерна, проевропейска и аналитична линия!
    Фокусът им е върху ефективност и прозрачност!
    При управлението на Денков и Василев се предприеха важни стъпки:
    Изграждане на електронни системи за контрол на разходите (вкл. в НАП и МФ);
    Дигитализация на публичния сектор, с цел по-малко корупционни рискове;
    Ограничаване на кешовите плащания и контрабандата, което доведе до повишени приходи – именно онези „7 млрд. повече“, с които Борисов днес се хвали, но които са резултат от системите, въведени от ПП-ДБ.

    Коментиран от #87

    10:02 31.10.2025

  • 32 Клеопатра

    23 1 Отговор
    Само питам,как може да се строят три къщи с една заплата? Любопитна съм иска и аз да построят,но като се замислих мога,ама от картон за друго няма да ми стигнат!

    10:02 31.10.2025

  • 33 Иван

    24 1 Отговор
    А колко милиарда откраднахме и пак сме готини нали и колко още ще откраднен

    10:03 31.10.2025

  • 34 цапол

    26 2 Отговор
    Лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, много си проост лъжец и още не си научил че нищо не даваш ти пък специално. Проост лъжец, нищо не даваш защото нищо нямаш. Всичко е на българите, а ти с лъжа и измама вече 20 години ядеш и пиеш за сметка на всеки българин. Над 50 милиара ЕВРО вече са заемите от 2009 г до днес, като 35 милиарда ЕВРО са само от теб и калинките ти. Изпродали сте всичко което е било на България, окрали сте го и сте взели заеми за над 50 милиарда ЕВРО. Боклук със боклук, къде са окрадените милиарди??? Кой ще плаща заемите???Калпаазанин мръсен и лъжлив защо си на свобода??? Слава на Господ Иисус Христос на лъжите ти само Владко намагнитения крадец може да се хване. Къде са милиардите циганин???

    10:03 31.10.2025

  • 35 НаБАБАфърчилото

    30 2 Отговор
    Този човек е олицетворение на най-грозната байганьовщина ! И показва , че алековия симпатичен герой , с времето се е модифицирал в нещо отвратително-порочно и гнусно-корумпирано същество !

    10:03 31.10.2025

  • 36 Асен Василев е харвардски Гений!!!

    21 5 Отговор
    Да, Асен Василев увеличи пенсии и социални плащания, но това стана:
    • в условия на инфлация над 15%;
    • с цел да се запази покупателната способност на възрастните хора;
    • и без да се нарушава фискалната рамка, като България остана с един от най-ниските дългове в ЕС (под 25% от БВП).
    Това не е популизъм, а социален реализъм с икономическа логика.

    10:04 31.10.2025

  • 37 райберЪТ

    2 7 Отговор
    Гордо знаме ни е Бойко
    Пръв учител - Борисов

    10:05 31.10.2025

  • 38 Мазна Тиква

    17 0 Отговор
    Лицето Борисов продължава да се изявява като Бог,а в същност,ако се сбъднат желанията на Народа ще ядем сладко жито!

    10:05 31.10.2025

  • 39 Наглост ГЕРБерастка

    20 1 Отговор
    Ти да не би да ги адваш от чекмеджето бе, мутро СИКаджийска и брутален магистрален бандит, дето си размахвал бухалки над нещастни турски итраджии и си им обирал парите!? Престъпник, та дрънка! Ти и срещу ПП да тичаш, няма да ги стигнеш, мутро банканска и куха тикво! Защото си неграмотен, образовал си се в школите на СИК и вИС да пребиваш, невинни хора и да ги рекетираш, да крадеш милиарди, да лъжеш и да мамиш! Много случа мафияьта на теб, като те назначи за политик, за главен секретар на МВР, после за столичен кмет и накрая за премиер, което е най-голямото падение и най-големия срам в многовековното ни остория! ПП увеличиха с 200 лв. минималната заплата и спряха самоубийствата на пенсионери, които при твоето престъпно управление достигнаха пет хиляди! Пет хиляди нещастници се самоубиха от глад и мизерия, тикво банкянска и ти си техният убиец! Ако знаеш колко си жалък, колко си смешен като лаекй на уродливото туловище и колко много си мразен от целокупния български народ, досега да си се гръмнал бе, тикво банкянска! И само Рая НаДелян ще реве за теб, никой друг!

    10:05 31.10.2025

  • 40 Дедо

    16 0 Отговор
    Тоя ,Зулуса , Главното Д и Зафиров , дават 200 милиона за нов правителствен самолет, за да имат два със стария и с двата да могат да изнасят чувалите с парите в Барбадос. Слави Зулуса много добре знае схемата. И отделно нов правителствен хеликоптер. Айде честито . А Слави Зулуса ще прави детска болница за един милиард,при положение че ще струва 150 милиона. Айде честито пак.

    10:05 31.10.2025

  • 41 Ха сега де...

    16 0 Отговор
    Даваме...?!? Което по подразбиране звучи като "не вемаме"!

    Коментиран от #48, #56

    10:06 31.10.2025

  • 42 Маг

    17 0 Отговор
    Увеличихте много минималната заплата,а пенсиите изостанаха.Инфлацията не се усеща от работниците заради високите им заплати,но пенсионерите гладуват,заради високите цени и изоставащите им пенсии.Ако не увеличите с 15% всички пенсии от 01.07.2026 година ,няма да има никакво гласове за Бойко,който се опитва да се хареса на пенсионерите с лъжи.Пенсионерите ще въстанем!Долу Бойко и Пеевски!Няма да ни правите на будали!Анадънму!

    Коментиран от #73

    10:07 31.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Доктор Психо

    21 2 Отговор
    Човекът от Банкя е нарцистичен психопат, за такива лечение няма. 😂😂😉

    10:07 31.10.2025

  • 45 Господи!

    20 2 Отговор
    Каква противна, гадна и мръсна мутра! Ега ти банкянската куха тиква! Пък и няма грам срам този бандит бе!

    10:08 31.10.2025

  • 46 Ало,

    20 2 Отговор
    не се подигравай с парите на хората. Можеш да си "готин" само със своите лични пари.

    10:08 31.10.2025

  • 47 пешко

    18 1 Отговор
    600 000 чантаджии, гласувачи за Герб пак ще им увеличават заплатите на гърба на тия малките които бухат в частния сектор и плащата реални данъци и осигуровки

    10:09 31.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Разлика в подхода към управлението

    11 1 Отговор
    На Бойко Борисов (ГЕРБ): Основения мотив - „Да изглеждаме добре“. Риторика - Популизъм, сарказъм. Финансова политика - Зависима от европари, ниска прозрачност. Цел - Краткосрочен пиар ефект.

    Денков / Василев (ПП): Основен мотив - „Да работи ефективно“. Риторика - Техническа аргументация, базирана на данни. Финансова политика - Активно търсене на ефективност и приходи. Цел - Дългосрочна финансова стабилност.

    Борисов се опитва да си върне образа на „разумен държавник“, но изказвания като това само подчертават ЛИПСАТА на Управленска Философия!!

    10:11 31.10.2025

  • 50 Неподписан

    6 0 Отговор
    Ани,демек не е само една Тиква(та) тъй ли...

    10:11 31.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ТИГО

    14 1 Отговор
    Чудесни сте с коментарите по повод Боцко ,ама продължават да ни варят като жаби ! И ако си останем пасивни ще ни сварят и изплюскат ! Трябва отпор защото тия заеми дето взимат ще ни тежат до 2060 година на децата и внуците !Европа казва ама в кошара не вкарва ,и те са цъфнали та вързали ! НАс ни чака не можем да сме само със шепа протестиращо по улиците ,администрацията се рои тя е мътната кал в която затъва всеки опит за промяна ! Ама като ги изметем и дойдат млади и знаещи хора ще е друго ,надявам се да съм жив да го видя !

    10:11 31.10.2025

  • 53 Тервел

    9 1 Отговор
    Борисов и Пеевски държат в ареста варненския кмет , докато тимаджиите започнаха ударно да застрояват Алея Първа във Варна заграбена от групировката. Елате да видите събориха си всички техни дървени кръчми и започват яко да леят бетон на три метра от морето. Цялата източна граница на град Варна по цялото крайбрежие от Курорт Св.Св.Константин и Елена до Паша Дере е собственост на руската групировка ТИМ. На изток Варна граничи с ТИМ. Все едно в София да има 20 километрова частна зона между Града и Витоша с един собственик криминална групировка .Това е безумие и застрашава националната сигурност.

    10:13 31.10.2025

  • 54 Борисов не се научи да управлява за 15 г

    13 1 Отговор
    Борисов критикува политики, които сам е прилагал в миналото;
    Борисов си присвоява резултати, постигнати от други;
    Борисов говори за бюджет, сякаш това е шоу, не инструмент за развитие.
    За разлика от него, Денков и Василев представят икономиката не като пиар сцена, а като система, която трябва да се поддържа с данни, дисциплина и предвидимост.
    Това е модерният европейски подход – и точно той плаши Борисов, защото руши стария модел на управление чрез лична лоялност и PR.

    10:13 31.10.2025

  • 55 Тоя психар пак се вживя

    17 1 Отговор
    В ролята на баща наинацията.
    Не си готин. Противен си.

    10:13 31.10.2025

  • 56 Е да де,

    13 2 Отговор

    До коментар #41 от "Ха сега де...":

    Аз съм п р о с т и вие сте п р о с т и, затова се разбираме...

    10:14 31.10.2025

  • 57 пенсионер

    14 1 Отговор
    НИКОГА за МАФИЯТА ГЕРБ!!!

    10:16 31.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 просто Бойко

    13 0 Отговор
    Говори и се движи като проста мутра! Действа като мафиот!

    10:18 31.10.2025

  • 60 Скрий се

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Сега не се работи, при соца се бачкаше яко , във всеки град имаше завод на три смени ! Сутрин се ставаше в 5 и в 10 нямаше хора по кафета и ресторанти, а сега е пълно по улиците с млади хора , които нищо не работят !!!

    Коментиран от #85

    10:18 31.10.2025

  • 61 Иван

    9 0 Отговор
    Чии пари раздава дебилината мутра

    10:19 31.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Борисов лъжеца

    5 0 Отговор
    Нищо не давате...Насила спазихте закона в опит да не го спазвате и да орежите пенсионерите.Колко години вашите министри не спазваха закона и не увеличаваха пенсиите..Само инфлацията но истинската а не с фалшивите ви данни сте ги ощетили с увеличенията.Защо не ги увеличавате от началото на годината както при останалите г-да крадци управляващи?

    10:21 31.10.2025

  • 65 Кой е по най?

    8 0 Отговор
    Пеевски и Борисов се съревновават по наглост и простотия!

    Коментиран от #69

    10:21 31.10.2025

  • 66 Стеф

    6 0 Отговор
    Защо триете бе! С какво ви купиха бе мизерници? Нямате ли пенсионери вкъщи?

    10:22 31.10.2025

  • 67 Достоен пенсионер

    7 0 Отговор
    Аз неискам никой да ми дава подаяния. Аз искам това, което ми е взето като пенсионно осигуряване да ми се даде, то е моя принос в тази система. От мен за тази цел (за пенсионно осигуряеане) са внесени над 400 х.лв. Та да си дойдем на думата - искам тях, не искам
    подаяния от политици

    Коментиран от #79

    10:23 31.10.2025

  • 68 нннн

    9 0 Отговор
    Какво давате, бе! От личните шкафчета ли давате?
    Вие просто разпределяте, каквото сме дали ние. При това, не го разпределяте справедливо.

    10:23 31.10.2025

  • 69 Роб на тоталитарния режим на демокрация

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Кой е по най?":

    Зафирката и Славчо и те да като тях.

    10:24 31.10.2025

  • 70 Цвете

    8 0 Отговор
    ТИ ЛИ ГИ ДАВАШ????? ОТ КОЙ ПОРТФЕЙЛ???? А, ПАЧКИТЕ ОТ ЧЕКМЕДЖЕТО, КЪДЕ ОТИДОХА????? БЪЛГАРИТЕ ОЧАКВАТ ДА ПОЛУЧАТ ТОВА, КОЕТО СА ИЗРАБОТИЛИ С ИСТИНСКИЯТ СИ ТРУД.?! НЕ СА КРАЛИ И МАРОДЕРСТВАЛИ НИКОЙ, ПРЕЗ СВОЯ СЪЗНАТЕЛЕН И ЧЕСТЕН ТРУД. И ВЪПРОС, КЪДЕ ПОТЪНА ПЕНСИОННИЯТ ФОНД, КОГАТО БЕШЕ ФИНАНСИСТ, ОНЗИ С ПОСТНАТА ПИЦА???? ВЪПРОСИТЕ СА МНОГО, А ЗА ОТГОВОРИТЕ СЕ КРИЕТЕ, ЗАЩОТО ОТГОВОРЪТ Е КРАЖБАТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🎃🎃🎃🎈⚽️🎃🎃🎃⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    10:24 31.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Цвете

    8 0 Отговор
    ТИ ЛИ ГИ ДАВАШ????? ОТ КОЙ ПОРТФЕЙЛ???? А, ПАЧКИТЕ ОТ ЧЕКМЕДЖЕТО, КЪДЕ ОТИДОХА????? БЪЛГАРИТЕ ОЧАКВАТ ДА ПОЛУЧАТ ТОВА, КОЕТО СА ИЗРАБОТИЛИ С ИСТИНСКИЯТ СИ ТРУД.?! НЕ СА КРАЛИ И МАРОДЕРСТВАЛИ НИКОЙ, ПРЕЗ СВОЯ СЪЗНАТЕЛЕН И ЧЕСТЕН ТРУД. И ВЪПРОС, КЪДЕ ПОТЪНА ПЕНСИОННИЯТ ФОНД, КОГАТО БЕШЕ ФИНАНСИСТ, ОНЗИ С ПОСТНАТА ПИЦА???? ВЪПРОСИТЕ СА МНОГО, А ЗА ОТГОВОРИТЕ СЕ КРИЕТЕ, ЗАЩОТО ОТГОВОРЪТ Е КРАЖБАТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬🎃🎃🎃🎈⚽️🎃🎃🎃⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    10:26 31.10.2025

  • 73 Луд

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Маг":

    От напусналите и живяли във чужбина последните 35год има поне 2 милиона които сега търсят пенсия за времето работили във България и точно това е проблема .Прави впечатление че преди 10г нямаха проблем със пенсиите .Това не са политици това са ежедневки плиткоумни неспособни да МИСЛЯТ.Докато тези милиони хора са плащали данъци им е било добре за бюджета но идва време да си търсят обезщетението и имат право и е законно.Не сте никога били готини ежедневната е наи не уважаваният продукт и се изхвърля без съжаление.

    10:27 31.10.2025

  • 74 Мнение

    4 0 Отговор
    Всеки ден трябва да се прави граждански арест на трафиканта с три хиляди страници досие и руски агент, Методиев Борисов

    10:27 31.10.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Малееее.... 🙊

    3 0 Отговор
    Какво си причиняваме години наред🙊...

    10:28 31.10.2025

  • 77 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    6 0 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    10:29 31.10.2025

  • 78 МНОГО СМЕ ГОТИНИ

    3 0 Отговор
    ДЪРЖАВАТА ФАЛИРАЛА ОТДАВНА,ВСИЧКИ ЗНАЯТ САМО ТОЙ НЕЗНАЕ,МНОГО СМЕ ХУБАВИ-ВСИЧКИ ХОДИМ КАТО ПОГРЕБАЛНИ АГЕНТИ

    10:30 31.10.2025

  • 79 бъдещ партизанин без избор

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Достоен пенсионер":

    Да върнат парите на всички пенсионери актуализирани ежегодно спрямо тогавашния стандарт на осигуряване давали вноски.Не ви щем пенсиите като ви пречим толкоз.Искаме си откраднатото от вас обратно внесено като осигуровки и погълнати от вас управляващи.Направиха два стълба -най големия обир на пенсионери с частни схеми фондове.При управлението на ГЕРБ Дянков унищожи пенсионния стълб на НОИ като му прехвърляше средствата за негови схеми като финансов министър.

    10:33 31.10.2025

  • 80 Асен Василев е виновен

    5 0 Отговор
    Само, че на Асен Василев бюджетите излизаха точно, с ясно разписани разходи - поглеждаш бюджета и знаеш за какво са похарчени парите на данъкоплатеца.
    Поглеждаш бюджетите на ГЕРН Ново начало и там има милиарди в графа други разходи, разходи за хората, онези за които говори осъдения за гранд корупция, дебелян Магнитски.

    10:33 31.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Мнение

    3 0 Отговор
    Борисов ще има късмет, ако г-н Пеевски не го вкара в следствието преди края на годината заради мизериите, които му направи. Лично Борисов подаваше сигналите на САЩ, ВБ, Дубай и Турция.

    Коментиран от #93

    10:37 31.10.2025

  • 84 БОРИСОВ Е ИДИОТ!

    4 0 Отговор
    ХОРАТА ТЕ МРАЗЯТ!

    10:41 31.10.2025

  • 85 покажи се!

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Скрий се":

    Не работят нищо защото още имат баба и дядо с пенсии от "онова"време.Има и още непродадени ниви и къщи.Като приключат всичко ще си дойде на мястото.Тогава ще завърши прехода.Ще се живее под наем както е по света,полуграмотни и ще се работи за едното ядене и някой парцал.Това което имате днес не го ценят.Телевизора ще ви бъде утехата и стадиона.Защо ли по света стадионите са пълни?Просто е-хляб и зрелища за плебса.

    10:43 31.10.2025

  • 86 Кои сте Вие ?

    5 0 Отговор
    Кои сте Вие ?

    Които Давате !

    Защо ксрадахте България ?

    И Продължавате ! Долни Мошеници !

    И Таргаши !

    10:45 31.10.2025

  • 87 така, де

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Борисов е циничен!":

    Борисов не изглежда, а си е направо простак отвсякъде!!!!!!

    10:49 31.10.2025

  • 88 Атлантик

    2 0 Отговор
    Този е напълно деградирал.

    10:49 31.10.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Сурова истина

    2 0 Отговор
    Другарят Б. Борисов би трябвало да е пенсионер вече от няколко години, т.е. той е истински пенсионер. Той не трябва да се вълнува, защото многобройните му потомци ще са в безопасност само докато той е във форма.

    10:51 31.10.2025

  • 91 Eмигрант

    2 0 Отговор
    ПРОСТАКЪТ няма алтернатива дори сред примати !

    10:52 31.10.2025

  • 92 Стефко

    2 0 Отговор
    Даваме с каква злост го казва, защото от това перо не могат да крадат!

    10:53 31.10.2025

  • 93 Квит са за сега

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Мнение":

    Е имаше и отговор кюлчетата с пачки. Така, че са квит. Единия с котра от САЩ, другия от прокуратурата ))))))

    10:55 31.10.2025

  • 94 дедо

    1 0 Отговор
    За Правителството са важни тези които работят на държавна работа. Държавата може да съществува дълги години само с държавни служители и кредити от ЕС. За тях хората които работим в частният сектор не сме важни и служим само да им плащаме заплатите, да ни глобяват , да ни мачкат , да ни правят ревизии и да унищожават бизнеси . Затова апелирам , хора не си губете времето в тази мафиотска държава , вие сте обречени не на бедност , а на мизерия . Няма да получите пенсии ,като тези в държавния сектор , ще работите до 80 години , ще работите за смешни пари и ще гледате отстрани как държавните служители ще ходят по почивки и екскурзии, ще си купуват чисто нови коли на лизинг и ще си строят вили и къщи , докато вие ще работите на две работи и ще ви осигуряват на минимална заплата. Бягайте с 200 от тази държава ,защото обричате и децата си на бедност.

    10:56 31.10.2025

  • 95 Мухата

    2 0 Отговор
    Тоя вече и не поема дъх като бълва лъжи на едро! Навремето бяха милиони километри магистрали, сега са милиарди за пенсионери, за нам си кой си... събрал със СЕДЕМ МИЛИАРДА ПОВЕЧЕ САМО ОТ ДДС........

    10:57 31.10.2025

  • 96 Баце

    1 0 Отговор
    От както го избираме, не знае МИНУС, само ПО.
    Плаче и реве като ... види ли пенсионер.

    10:58 31.10.2025

  • 97 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    2 0 Отговор
    ПРО $ТО ТО к . п€ л€ разбойкУ-БЪЛГАРО-У Б И € Ц Н€ МОЖ€ ДА € НОРМАЛ€Н И $Ъ$ $ИГУРНО$Т € $ и г а н и н - ПО-ГОЛЯМ И ОТ ко$ тOFF!
    БАЙ Г А Н ЬО ОТ БАНКЯ € П Р О К Л Я Т И € ЗА БЪЛГАРИЯ!
    ВРЕМЕ Е , КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД И т и к в а тЪ -ОСЪДЕН ПРЪВ!
    А ПЪК ро $€н чо,$ на ж€на му ХОТ€ЛА, ВТОРИ щ€ € на Раз $т р€ ла!

    11:00 31.10.2025

  • 98 И 2 милиарда лева

    0 0 Отговор
    от нашите данъци само на ВСС, 24 000 лева заплата. Да сметнем ВСС, КС, ВАС 6 милиарда лева от нашите данъци, 24 000 лева заплата на месец. Депутат 12-15 000 лв. на месец. Киселова 30 000 лева на месец.
    Вместо да намалявате заплати ДРАСТИЧНО, вие увеличавате разходите, за сметка на увеличение на преки и косвени данъци. И то при ЧУДОВИЩНИ дефицити, чудовищна инфлация, чудовищно повишаване на цени: ток, вода, парно, храна, лекарства, здравни осигуровки, данък сграда, пенсионни осигуровки.
    Това е бюджет на Елити нямащи връзка с Реалността. Или умишлено фалирате Държавата, за да я подарите на Кредиторите..
    Няма друго обяснение. 20 милиарда лева заеми за 2025 г. 20 милиарда лева заеми предвидени за 2026.
    ОСТАВКА, оставка на БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН, СДС, ДБ, ПП.
    Умишлено унищожихте ВБорд от 2020 юли, за да теглите безобразни заеми. Унищожихте Референдумите. Унищожихте Конституцията. Умишлено обезценихте български лев от 2020 г, юли.
    Вместо да сложите таван на цени. Да замразите и намалите бюджетни заплати. Да замразите данъци.
    ОСТАВКА!

    11:03 31.10.2025

