Дянков: Работещите в частния сектор ще плащат повече, за да имаме повече "чантаджии"

С новите неща в бюджета разходите за държавата допълнително скочиха с 330 млн. лв. Това заяви пред bTV бившият финансов министър и настоящ председател на Фискалния съвет Симеон Дянков.
"Управляващите правят големи пакости, вместо да кажат каква е ситуацията в Бюджет 2026 - има голяма дефицит и ще има голям дефицит в бюджета. Дано в Брюксел ни повярват за дефицита в държавния бюджет."
"Реалният дефицит в момента не е 3%, а 6%."
И допълни, че ако постоянно има голям дефицит в бюджета, "снежната топка" се увеличава и България може да изпадне в свръхдефицит през 2027 година.
Дянков посочи, че ще има повече за "чантаджиите":
"Правителството увеличава социалните осигуровки с 2% и се оказа, че не е фантасмагория вдигането на данъците в бюджета. Около 600 000 души, които работят в държавната администрация, не си плащат такива осигуровки. Сега хора, които работят в частния сектор, ще плащат повече, за да има още повече чантаджии - т.е. увеличението на заплатите в администрацията", изтъкна бившият финансов министър.
"Изглежда, че догодина ще изпаднем в свръхдефицит и пак Иван Костов ще е виновен", цитирайки обвиненията за състоянието на държавата към бившия финансов министър Асен Василев.
И какво от това ??? Всички чантаджии са си обвързали заплатите с коефициенти на база средна работна заплата !
Всички те даже и да не работят са сигурни с коефициентите на индексация.
НО ДА ЗНАЕШ, "НАРОДНАТА ЛЮБОВ" Е ИСТИНСКА!
До коментар #11 от "стоян георгиев":АКО СИ СПАЗИ ОБЕЩАНИЕТО , ПОЛУЧАВА ЕДИН РОЗОВ ПУХКАВ МЕКИЧЪК ПЕНЬОАР ОТ МЕН.
Вярно е това. ГРОБАДЖИИ = ЧАНТАДЖИИ.
ЕДНО ВРЕМЕ рожбит€ НА ПАРТИЙЦИТ€ БЯХА ПО-РАВНИ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ГРАЖДАНИ, ДН€$ € ОЩ€ ПО-$ТРАШНО! ПОНЕЖЕ НЯМА РАБОТЕЩА ИНДУСТРИЯ(ОСВЕН МАЛКО ДЪРЖАВЕН НЕК),
ИМАМЕ ЧА$Т€Н $€КТОР(Ч€РВ€НИ КАПИТАЛИ$ТИ) И БЮДЖЕТНА $Ф€РА $ Ч€РВ€НИ К . Р . М П И Р А Н И "ин $ти ту ции", УПРАВЛЯВАНИ ОТ ка лин ки т€ НА Н€О-ПАРТИЙЦИТ€ (Г€РБ, ДП$, Б$П)!
НАИ$ТИНА ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИ$МА € ТОВА ,КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Коментиран от #19
До коментар #18 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИ$МА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
До коментар #7 от "жаедс":Това е проблема на България. И на Европа но там по не си личи. И там и тука големи кражби. Представям си в еврозоната пази боже там ще загинем прави. Денков го знае.
Коментиран от #24
24 Голяма част от прецаканите
До коментар #23 от "Прецакан":Пак гласуват за ГЕРБ и за ДПС или изобщо не гласуват което е все същото тоест все едно са гласували за ГЕРБ и ДПС все тая.
До коментар #3 от "Няма справедливост":Полицаите са контролни органи по 97 закона. Застрахователите печелвт пряко от това ГТП и всичко свързано с тях. Адвокатите благодарение на ороверките на кварталните си събират документите за делата. Данъци такси и акцизи също се събират глобите от чужденци и какво ли още не. От това че има армия и полиция има по ниски кредити защото покриваме стандарти заради това. Въпросът е колко е общинската администраци и разните агенции и комисии. Осигуровките ако ще ги плащат трябва да увеличат още повече заплатите поне с 60процента това е медийна дъвка популистка.
