Дянков: Работещите в частния сектор ще плащат повече, за да имаме повече "чантаджии"

31 Октомври, 2025 09:56 849 26

  • симеон дянков-
  • дефицит-
  • осигоровки

Изглежда, че догодина ще изпаднем в свръхдефицит и пак Иван Костов ще е виновен

Дянков: Работещите в частния сектор ще плащат повече, за да имаме повече "чантаджии"
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С новите неща в бюджета разходите за държавата допълнително скочиха с 330 млн. лв. Това заяви пред bTV бившият финансов министър и настоящ председател на Фискалния съвет Симеон Дянков.

"Управляващите правят големи пакости, вместо да кажат каква е ситуацията в Бюджет 2026 - има голяма дефицит и ще има голям дефицит в бюджета. Дано в Брюксел ни повярват за дефицита в държавния бюджет."

"Реалният дефицит в момента не е 3%, а 6%."

И допълни, че ако постоянно има голям дефицит в бюджета, "снежната топка" се увеличава и България може да изпадне в свръхдефицит през 2027 година.

Дянков посочи, че ще има повече за "чантаджиите":

"Правителството увеличава социалните осигуровки с 2% и се оказа, че не е фантасмагория вдигането на данъците в бюджета. Около 600 000 души, които работят в държавната администрация, не си плащат такива осигуровки. Сега хора, които работят в частния сектор, ще плащат повече, за да има още повече чантаджии - т.е. увеличението на заплатите в администрацията", изтъкна бившият финансов министър.

"Изглежда, че догодина ще изпаднем в свръхдефицит и пак Иван Костов ще е виновен", цитирайки обвиненията за състоянието на държавата към бившия финансов министър Асен Василев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Няма частен сектор.Всичкия едър бизнес е свързан с политиците а дребният го унищожиха.

    10:01 31.10.2025

  • 2 Нали

    9 0 Отговор
    Това всички работещи го знаят!!!
    И какво от това ??? Всички чантаджии са си обвързали заплатите с коефициенти на база средна работна заплата !
    Всички те даже и да не работят са сигурни с коефициентите на индексация.

    10:01 31.10.2025

  • 3 Няма справедливост

    16 0 Отговор
    Около 600 000 души, които работят в държавната администрация, не плащат никакви осигуровки. А на хората на минимална заплата им удържат 300 лева за осигуровки и ще вземат чисто 450 евро. навсякъде пишат за брутната минимална заплата, защо не пишете колко са чисто... защото ви е страх нали... Само администрация полицаи и военни вземат всичко без никакви данъци, все едно са допринесли за нещо в тази държава...

    Коментиран от #25

    10:04 31.10.2025

  • 4 БГ елити 1944г.-2026г.

    4 0 Отговор
    БГ елитът на прага на Еврозоната 2026г. показва песимизъм също както БГ елитът на прага на Комунизма 1944г

    10:05 31.10.2025

  • 5 Иван

    8 1 Отговор
    Защо не питате Николай Василев където постоянно излиза по телевизията защо разду администрацията щото той ги разбира нещата

    10:06 31.10.2025

  • 6 Точно

    5 0 Отговор
    Проблемът е че се плащат 2 заплати една официална. И една в плик без данъци и осигуровки. Другота е че една значителна част от частния бизнес работи по поръчки през държавния бюджет по същество са също чантаджии. Не са многго чисто производствените носещи продукт.Дянков да направи анализкаква част от частния сектор всъщност е с държавно финансиранеот бюджета. Следва въпросаа не е ли по добре като едно време пак да има държавни предприятия-държаеен капитализъм. Така шефовете на уж частни фирми си купуват скъпи нещица и то като едно време само че тогава бяха директори и внимаваха как крадат. Оътностроителни фирми боллуджийски ремонтни НПО за услуги и частни медии уж. Доставчици на техника и услуги. Сниските заплати изгониха хората в чужбина затова внасяме хора от казахстан. Тези велики икономисти доведоха до това. Дянков почна с АЕЦбелене че няма нужда и 20 г по късно се оказа че е сбъркалВзе 1 милиард от здравна каса да оправя дефицит и през всичките години станахме по бедни и това доведе до протесто2012пак виновни им беше администрацията а после реват че няма кой да им обработи нещата и имало корупция. Увеличиха акцизи тол такси заводите бълват снаряди населението намаля ама работи и не иска много но затъпява. Тези искат да получават пари но другите не. С какво този е оо добър от икономист в отдел на министерство?

    10:12 31.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Караджата

    7 0 Отговор
    Бюрократите са най голямата напаст за държавата.Като африкански скакалци са.

    10:19 31.10.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    И ТИ СИ ЕДИН ОТ ВИНОВНИТЕ,ЗАЩОТО ИЗНАСЯХТЕ ФАЛШИВИ ДАННИ!
    НО ДА ЗНАЕШ, "НАРОДНАТА ЛЮБОВ" Е ИСТИНСКА!

    10:21 31.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Асенка с пеньоара обеща 30% съкращения в администрацията.

    Коментиран от #14

    10:21 31.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Работещите в частния сектор са роби

    5 0 Отговор
    На господарите. Но не само работещите. Клиентите са роби на работещите тоест роби на робите. Отиваш в някакъв немски магазин и почват още от входа да те тормозят само защото си влязал да си купиш за ядене. Подритват те за твое добро да си направиш сметката така че да те няма.

    10:24 31.10.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    АКО СИ СПАЗИ ОБЕЩАНИЕТО , ПОЛУЧАВА ЕДИН РОЗОВ ПУХКАВ МЕКИЧЪК ПЕНЬОАР ОТ МЕН.

    10:24 31.10.2025

  • 15 Българин

    3 7 Отговор
    Държава без силна полиция и администрация няма. Заплатите в държавния сектор трябва да продължат да се покачват изпреварващо, докато достигнат нивата в нормални държави, като Дания. А тоя трябва да е в затвора!

    10:24 31.10.2025

  • 16 Караджата

    6 0 Отговор
    Вдигнаха точно осигуровките защото държавните паразити не плащат такива.Всички партии са леви популисти.

    10:25 31.10.2025

  • 17 Баце

    3 0 Отговор
    Не вярвах, че ще кажа нещо добро за теб.
    Вярно е това. ГРОБАДЖИИ = ЧАНТАДЖИИ.

    10:25 31.10.2025

  • 18 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 1 Отговор
    ХАЙДЕ ДА ВИДИМ МОЖЕ ЛИ ОБИКНОВЕН ЧОВЕК ДА СТАНЕ "ЧАН ТА ДЖИЯ"( ДЪРЖАВ€Н $ЛУЖИТ€Л ПО ЗАКОНА ЗА ДС)! НЕ , НЕ МОЖЕ! В$ИЧКО € ПО ВТОРИЯ НАЧИН ЗА "НАШИ ХОРА"!
    ЕДНО ВРЕМЕ рожбит€ НА ПАРТИЙЦИТ€ БЯХА ПО-РАВНИ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ГРАЖДАНИ, ДН€$ € ОЩ€ ПО-$ТРАШНО! ПОНЕЖЕ НЯМА РАБОТЕЩА ИНДУСТРИЯ(ОСВЕН МАЛКО ДЪРЖАВЕН НЕК),
    ИМАМЕ ЧА$Т€Н $€КТОР(Ч€РВ€НИ КАПИТАЛИ$ТИ) И БЮДЖЕТНА $Ф€РА $ Ч€РВ€НИ К . Р . М П И Р А Н И "ин $ти ту ции", УПРАВЛЯВАНИ ОТ ка лин ки т€ НА Н€О-ПАРТИЙЦИТ€ (Г€РБ, ДП$, Б$П)!
    НАИ$ТИНА ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИ$МА € ТОВА ,КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!

    Коментиран от #19

    10:25 31.10.2025

  • 19 АНТИ-КОМУНИ$Т

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИ$МА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    10:26 31.10.2025

  • 20 Абе,

    4 0 Отговор
    този крадец, докато ни хранеше с постна пица , си купуваше имоти във Вашингтон...

    10:29 31.10.2025

  • 21 Робите си харесват робството

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "жаедс":

    Това е проблема на България. И на Европа но там по не си личи. И там и тука големи кражби. Представям си в еврозоната пази боже там ще загинем прави. Денков го знае.

    10:31 31.10.2025

  • 22 Те вече дали два тона злато

    3 0 Отговор
    На поробителите за благодарност.

    10:32 31.10.2025

  • 23 Прецакан

    1 0 Отговор
    Г-н Дянков,а ти с какво си под мишница?С папка,тип многолистов джоб,за която,хора,които са работили и с труд,през ръцете им са минали такива хиляди папки,отлично знаят че е чудесен олекотен вид за ЧАНТА за документи.

    Коментиран от #24

    10:33 31.10.2025

  • 24 Голяма част от прецаканите

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Прецакан":

    Пак гласуват за ГЕРБ и за ДПС или изобщо не гласуват което е все същото тоест все едно са гласували за ГЕРБ и ДПС все тая.

    10:40 31.10.2025

  • 25 Логик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма справедливост":

    Полицаите са контролни органи по 97 закона. Застрахователите печелвт пряко от това ГТП и всичко свързано с тях. Адвокатите благодарение на ороверките на кварталните си събират документите за делата. Данъци такси и акцизи също се събират глобите от чужденци и какво ли още не. От това че има армия и полиция има по ниски кредити защото покриваме стандарти заради това. Въпросът е колко е общинската администраци и разните агенции и комисии. Осигуровките ако ще ги плащат трябва да увеличат още повече заплатите поне с 60процента това е медийна дъвка популистка.

    10:46 31.10.2025

  • 26 дедо

    0 0 Отговор
    За Правителството са важни тези които работят на държавна работа. Държавата може да съществува дълги години само с държавни служители и кредити от ЕС. За тях хората които работим в частният сектор не сме важни и служим само да им плащаме заплатите, да ни глобяват , да ни мачкат , да ни правят ревизии и да унищожават бизнеси . Затова апелирам , хора не си губете времето в тази мафиотска държава , вие сте обречени не на бедност , а на мизерия . Няма да получите пенсии ,като тези в държавния сектор , ще работите до 80 години , ще работите за смешни пари и ще гледате отстрани как държавните служители ще ходят по почивки и екскурзии, ще си купуват чисто нови коли на лизинг и ще си строят вили и къщи , докато вие ще работите на две работи и ще ви осигуряват на минимална заплата. Бягайте с 200 от тази държава ,защото обричате и децата си на бедност.

    10:54 31.10.2025

