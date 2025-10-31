Дянков: Работещите в частния сектор ще плащат повече, за да имаме повече "чантаджии"

С новите неща в бюджета разходите за държавата допълнително скочиха с 330 млн. лв. Това заяви пред bTV бившият финансов министър и настоящ председател на Фискалния съвет Симеон Дянков.

"Управляващите правят големи пакости, вместо да кажат каква е ситуацията в Бюджет 2026 - има голяма дефицит и ще има голям дефицит в бюджета. Дано в Брюксел ни повярват за дефицита в държавния бюджет."

"Реалният дефицит в момента не е 3%, а 6%."

И допълни, че ако постоянно има голям дефицит в бюджета, "снежната топка" се увеличава и България може да изпадне в свръхдефицит през 2027 година.

Дянков посочи, че ще има повече за "чантаджиите":

"Правителството увеличава социалните осигуровки с 2% и се оказа, че не е фантасмагория вдигането на данъците в бюджета. Около 600 000 души, които работят в държавната администрация, не си плащат такива осигуровки. Сега хора, които работят в частния сектор, ще плащат повече, за да има още повече чантаджии - т.е. увеличението на заплатите в администрацията", изтъкна бившият финансов министър.

"Изглежда, че догодина ще изпаднем в свръхдефицит и пак Иван Костов ще е виновен", цитирайки обвиненията за състоянието на държавата към бившия финансов министър Асен Василев.