Експерти: Вторият вариант на Бюджет 2026 г. е по-реалистичен, но има риск от свърхдефицит

В предаването „Лице в лице“ на bTV икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев и Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива коментираха втория вариант на проектобюджета за 2026 г.
Според Петър Ганев новата версия вероятно се приема по-добре от управляващите, тъй като отпада прякото увеличение на данъците – тема, предизвикала вътрешно недоволство в ГЕРБ. Той обаче подчерта, че основната тревога остава средносрочната бюджетна рамка.
Ганев предупреди, че по настоящата траектория повишението на данъчната тежест през 2027–2028 г. изглежда „гарантирано“, а държавният дълг може да достигне 40–45% от БВП в рамките на десет години.
Според него това поставя реален риск реален риск България да влезе в процедура по свръхдефицит. Икономистът отбеляза, че макар новият вариант да не предвижда моментно обедняване, опасността от нарастващи разходи и последващо вдигане на данъците остава.
Михаил Кръстев също определи втория вариант като по-добър, тъй като в него отпадат увеличения на данък дивидент и на осигурителните вноски. Въпреки това той посочи, че остават други утежняващи елементи — като по-високия максимален осигурителен доход и увеличаването на минималната заплата.
Според него намалените приходи и разходи в обновения проект го доближават повече до реалната икономическа ситуация.
Кръстев припомни, че тенденцията за разширяване на държавното преразпределение е заложена в поне четири последни бюджета. Това според него води до влошаване на публичните финанси, въпреки стабилния икономически растеж.
По отношение на спорните бонуси и високите възнаграждения в отделни сектори Ганев заяви, че разходите за персонал остават рекордни – над 10% от БВП. Във втория вариант има леко изглаждане на неравенствата, тъй като всички служители ще получат еднакво увеличение от 10%, но общото финансово бреме остава непроменено. Той уточни, че автоматичните механизми за повишаване на заплатите са „поставени на пауза“ само за 2026 г. и ще се върнат през 2027 г.
И двамата експерти изразиха съмнения дали бюджетът ще бъде приет в срок заради политическото напрежение и протестите. Ако това не се случи, страната ще влезе в 2026 г. с удължен бюджет. Кръстев отбеляза, че това дори може да се окаже по-близо до реалните приходи, но подчерта необходимостта автоматичните разходни механизми да бъдат отменени чрез законодателни промени.
Той призова политиците да бъдат по-внимателни при приемане на решения с дългосрочен финансов ефект, тъй като сметката винаги се връща при тях и обществото.
1 Агенция ПИК
20:59 10.12.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
БЮДЖЕТ СЕ ПРАВИ ОТ ЕКСПЕРТИ!
21:08 10.12.2025
3 бикоилк
21:10 10.12.2025
4 Герп боклуци
21:10 10.12.2025
5 Потресаващо!
Коментиран от #8
21:14 10.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 КОТЕВ
21:23 10.12.2025
8 Потресаващо
До коментар #5 от "Потресаващо!":Е само колко ти е глупав и манипулативен коментара! И в чужбина разбраха че МВР ще вземе само десет процента увеличение, само на паветата като всеки глупак се мислите за тарикати.
Коментиран от #11
21:23 10.12.2025
9 Дали тия
21:24 10.12.2025
10 КОТЕВ
21:24 10.12.2025
11 Със сигурност
До коментар #8 от "Потресаващо":дори в чужбина знаят, че нашите високо заплатени полицаи, служби и службички пазят двете Мазни парчета и пеевско герберските крадци.
Коментиран от #12
21:27 10.12.2025
12 Дано да не разберът
До коментар #11 от "Със сигурност":Че ще станем за смях на целия свят...
Не че вече не ни се смеят..
21:35 10.12.2025