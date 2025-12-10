Новини
Експерти: Вторият вариант на Бюджет 2026 г. е по-реалистичен, но има риск от свърхдефицит

10 Декември, 2025 20:52

Разходите за персонал остават рекордни – над 10% от БВП

Експерти: Вторият вариант на Бюджет 2026 г. е по-реалистичен, но има риск от свърхдефицит - 1
Снимка: бТВ
В предаването „Лице в лице“ на bTV икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев и Михаил Кръстев от Съюза за стопанска инициатива коментираха втория вариант на проектобюджета за 2026 г.

Според Петър Ганев новата версия вероятно се приема по-добре от управляващите, тъй като отпада прякото увеличение на данъците – тема, предизвикала вътрешно недоволство в ГЕРБ. Той обаче подчерта, че основната тревога остава средносрочната бюджетна рамка.

Ганев предупреди, че по настоящата траектория повишението на данъчната тежест през 2027–2028 г. изглежда „гарантирано“, а държавният дълг може да достигне 40–45% от БВП в рамките на десет години.

Според него това поставя реален риск реален риск България да влезе в процедура по свръхдефицит. Икономистът отбеляза, че макар новият вариант да не предвижда моментно обедняване, опасността от нарастващи разходи и последващо вдигане на данъците остава.

Михаил Кръстев също определи втория вариант като по-добър, тъй като в него отпадат увеличения на данък дивидент и на осигурителните вноски. Въпреки това той посочи, че остават други утежняващи елементи — като по-високия максимален осигурителен доход и увеличаването на минималната заплата.

Според него намалените приходи и разходи в обновения проект го доближават повече до реалната икономическа ситуация.

Кръстев припомни, че тенденцията за разширяване на държавното преразпределение е заложена в поне четири последни бюджета. Това според него води до влошаване на публичните финанси, въпреки стабилния икономически растеж.

По отношение на спорните бонуси и високите възнаграждения в отделни сектори Ганев заяви, че разходите за персонал остават рекордни – над 10% от БВП. Във втория вариант има леко изглаждане на неравенствата, тъй като всички служители ще получат еднакво увеличение от 10%, но общото финансово бреме остава непроменено. Той уточни, че автоматичните механизми за повишаване на заплатите са „поставени на пауза“ само за 2026 г. и ще се върнат през 2027 г.

И двамата експерти изразиха съмнения дали бюджетът ще бъде приет в срок заради политическото напрежение и протестите. Ако това не се случи, страната ще влезе в 2026 г. с удължен бюджет. Кръстев отбеляза, че това дори може да се окаже по-близо до реалните приходи, но подчерта необходимостта автоматичните разходни механизми да бъдат отменени чрез законодателни промени.

Той призова политиците да бъдат по-внимателни при приемане на решения с дългосрочен финансов ефект, тъй като сметката винаги се връща при тях и обществото.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агенция ПИК

    2 2 Отговор
    ИЗГОНЕТЕ от площада Метежниците на Радев

    20:59 10.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 2 Отговор
    ТЕЗИ НЕКАДЪРНИЦИ,ДЕТО СЕ НАПЪВАТ ДА СКАЛЪПЯТ НЯКАКЪВ СИ БЮДЖЕТ ОТ НЯМА И КЪДЕ,ДА СЕ МАХАТ ВЕДНАГА!
    БЮДЖЕТ СЕ ПРАВИ ОТ ЕКСПЕРТИ!

    21:08 10.12.2025

  • 3 бикоилк

    2 2 Отговор
    Куче касичка, прасе касичка, ГЕРБ и крадливи другарчета касичка. Пишат си в бюджета ремонт на ремонта и по 2 милиарда за 8 км. път и със обръчите от фирми пълнят чекмеджета, любовници, мисири и мисирки и дърпат нови заеми. Какъв бюджет??? Вече 15 г само грабят. Едно нещо няма да са построили и да работи. Нищо. Няма никаква икономика. Нищо. И бизнеса дето работи го рекетират. Крадат и бизнеси. Тотал щета. ГЕРБ и ДПС са тотал щета. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел. Няма как да стане с разбойници. Оставка.

    21:10 10.12.2025

  • 4 Герп боклуци

    3 2 Отговор
    Стига заеми

    21:10 10.12.2025

  • 5 Потресаващо!

    4 2 Отговор
    Простатата и крадлива герберска Тиква Борисов с това 40 процентно увеличение на 588 хилядната група от полицаи, служби и службички и си купува избиратели. Тиквата и Пеевски всяка седмица теглят кредити за милиарди, които потъват в банковите им сметки, а ще се връщат от децата ни без да са получили и една стотинка.

    Коментиран от #8

    21:14 10.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КОТЕВ

    0 0 Отговор
    МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА ЗАТОВА Е ТАКА.

    21:23 10.12.2025

  • 8 Потресаващо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Потресаващо!":

    Е само колко ти е глупав и манипулативен коментара! И в чужбина разбраха че МВР ще вземе само десет процента увеличение, само на паветата като всеки глупак се мислите за тарикати.

    Коментиран от #11

    21:23 10.12.2025

  • 9 Дали тия

    0 0 Отговор
    Експерти биха застанали в тоя час 9:23 на Ларгото и да го кажат на ХОРАТА .

    21:24 10.12.2025

  • 10 КОТЕВ

    0 0 Отговор
    МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА ЗАТОВА Е ТАКА.

    21:24 10.12.2025

  • 11 Със сигурност

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Потресаващо":

    дори в чужбина знаят, че нашите високо заплатени полицаи, служби и службички пазят двете Мазни парчета и пеевско герберските крадци.

    Коментиран от #12

    21:27 10.12.2025

  • 12 Дано да не разберът

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Със сигурност":

    Че ще станем за смях на целия свят...
    Не че вече не ни се смеят..

    21:35 10.12.2025

