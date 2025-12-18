Това е официално предупреждение, това е жълт картон. През януари ще последва и червен картон, т.е. намаляване на кредитния рейтинг на България, каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков във връзка с доклад, в който международната рейтингова агенция "Фич" влошaава прогнозата си за бюджетния дефицит на България, но на този етап запазва кредитния рейтинг на страната на ниво ВВВ+ (стабилна перспектива). Рейтингът бе подобрен през лятото, когато бе обявено решението за влизане на България в еврозоната.
И при първия, и при втория бюджет, и при удължителния бюджет самият процес в Закона за публичните финанси беше толкова многократно нарушен, че кредитните агенции започнаха да ни дават негативни резултати, заяви Дянков.
И ние от Фискалния съвет не смогваме да сме в крак с всичките промени в бюджета. Положителното е, че удължителният бюджет е по-добър от първия и втория проектобюджет. Надявам се, че ще има известно успокоение поне по празниците. Надяваме се, че това е правилната стъпка. След това имаме три месеца да стигнем до редовен бюджет. Но още вчера бе нарушен законът с това да се увеличат административните заплати. Така че не само опозицията сгреши с предишните бюджети, а и опозицията в лицето на Асен Василев, което не дава поводи за оптимизъм за бъдещето, посочи председателят на Фискалния съвет.
По-добре е да има удължителен бюджет, защото първият и вторият проектобюджет имаха скрит дефицит от около 7%. С това щяхме да влезем в процедура на свръхдефицит веднага след влизането на еврозоната. Убеден съм, че ще стигнем до редовен бюджет. В историята на България никога не е имало случай да няма бюджет след проведени дебати. Не би трябвало да се притесняваме особено, правили сме подобно нещо в последните няколко години, коментира Симеон Дянков.
Проблемът и на първия, и на втория бюджет беше, че те просто не казваха истината. Казваше се, че ще има увеличаване на разходите, което, ако е политика на правителството, може да се обясни. Проблемът беше, че се казваше, че дефицитът ще е 3%, което не отговаря на истината, както се вижда и в доклада на "Фич". Надявам се, че може да има бюджет, който да е честен. Просто не трябва да се опитват да замазват очите на гражданите, гражданите го виждат, подчерта Дянков.
Може да се мине без вдигане на данъци, но трябва да има стягане на някои пера, защото в последните години много се разпищолихме, каза още председателят на Фискалния съвет.
1 Проблема е в истината
Коментиран от #10
21:08 18.12.2025
2 Истината
21:09 18.12.2025
3 Закъсал си го
Коментиран от #5, #6, #17
21:13 18.12.2025
4 Факт
Коментиран от #8
21:14 18.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Обичам навимето
До коментар #3 от "Закъсал си го":На твойта м.... мка
21:15 18.12.2025
7 Дянков е отново прав
21:15 18.12.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #4 от "Факт":Заместваше Брад Пит и шамареше руснаците.
21:15 18.12.2025
9 Спецназ
И НИКОЙ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА,
дали заплатите в частния сектор са се повишили с около, горе долу такъв процент??
Да не стигнем, Баце до момента в който Пожарникар къде лежи на кревата по 6 часа смена и взима два пъти повече от СТРУГАР гордо изправен до струга 8 часа. ЖИК- ТАК! А??
21:16 18.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Амоали
21:17 18.12.2025
12 страничен ефект
21:18 18.12.2025
13 ?????
Предшественик на Горанов.
Щеше да пляска Русия, а след оставката му Сорос го прати във ВШЭ в Москва.
Вярно бързо го издърпаха оттам, щото е неадекватен и нищо не разбира от руска икономика.
Сега пак ни го бутат.
Ваша си работа.
Избирайте си го ако искате.
21:20 18.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Щирлиц
21:21 18.12.2025
16 Даа!
21:22 18.12.2025
17 бай ставри
До коментар #3 от "Закъсал си го":ЗАЩО ВЧЕРА ВЪВ ПЪРЛАМЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА ОТХВЪРЛИ ИСКАНЕТО НА ВЪЗРАЖДАНЕ ДА БЪДЕ ИЗВИКАН СИМЕОН ДЯНКОВ И ДА МУ БЪДАТ ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНТЕРВЮ ПО БНТ НА 30 ОКТОМВРИ КЪДЕТО И ТАМ Е КАЗАЛ ЧЕ ИНФЛАЦИЯТА Е ПО ГОЛЯМА ИЛИ НЕЩО ПОДОБНО..
Коментиран от #19
21:23 18.12.2025
18 ококор
21:24 18.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Спецназ
липсата на НОВ Бюджет е Спасението от Бюджет за
малцинствата и администрацията- със 20% повече заеми ще вземем,
ако приемем какъвто и да е НОВ Бюджет! ФАКТ!
Даскали, Пожарникари, Държавни тюфлеци ще ги изядат и ще станат с двойна заплата НАД
РАБОТЕЩИТЕ!
НИКОГА НЕ Е БИЛО, но сега ще бъде- 2 пъти държавен НАД Стругар! ФАКТ!
21:26 18.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Цвете
21:27 18.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цвете
21:30 18.12.2025
26 Гонадупа
Коментиран от #27, #28, #29
21:31 18.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Угъзъ
До коментар #26 от "Гонадупа":Браво
Коментиран от #30
21:35 18.12.2025
30 Ако е дащен
До коментар #29 от "Угъзъ":И аз 6аг0ева
21:36 18.12.2025
31 Не ви ли срам бе
Коментиран от #32
21:39 18.12.2025
32 Опитахме да го фанем
До коментар #31 от "Не ви ли срам бе":Но го фанахме 3АYЯ
21:42 18.12.2025