Симеон Дянков: Проблемът и на първия, и на втория бюджет беше, че те просто не казваха истината

18 Декември, 2025 21:07 843 32

  • симеон дянков-
  • бюджет-
  • фискален съвет

И при първия, и при втория бюджет, и при удължителния бюджет самият процес в Закона за публичните финанси беше толкова многократно нарушен, че кредитните агенции започнаха да ни дават негативни резултати

Симеон Дянков: Проблемът и на първия, и на втория бюджет беше, че те просто не казваха истината - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това е официално предупреждение, това е жълт картон. През януари ще последва и червен картон, т.е. намаляване на кредитния рейтинг на България, каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков във връзка с доклад, в който международната рейтингова агенция "Фич" влошaава прогнозата си за бюджетния дефицит на България, но на този етап запазва кредитния рейтинг на страната на ниво ВВВ+ (стабилна перспектива). Рейтингът бе подобрен през лятото, когато бе обявено решението за влизане на България в еврозоната.

И при първия, и при втория бюджет, и при удължителния бюджет самият процес в Закона за публичните финанси беше толкова многократно нарушен, че кредитните агенции започнаха да ни дават негативни резултати, заяви Дянков.

И ние от Фискалния съвет не смогваме да сме в крак с всичките промени в бюджета. Положителното е, че удължителният бюджет е по-добър от първия и втория проектобюджет. Надявам се, че ще има известно успокоение поне по празниците. Надяваме се, че това е правилната стъпка. След това имаме три месеца да стигнем до редовен бюджет. Но още вчера бе нарушен законът с това да се увеличат административните заплати. Така че не само опозицията сгреши с предишните бюджети, а и опозицията в лицето на Асен Василев, което не дава поводи за оптимизъм за бъдещето, посочи председателят на Фискалния съвет.

По-добре е да има удължителен бюджет, защото първият и вторият проектобюджет имаха скрит дефицит от около 7%. С това щяхме да влезем в процедура на свръхдефицит веднага след влизането на еврозоната. Убеден съм, че ще стигнем до редовен бюджет. В историята на България никога не е имало случай да няма бюджет след проведени дебати. Не би трябвало да се притесняваме особено, правили сме подобно нещо в последните няколко години, коментира Симеон Дянков.

Проблемът и на първия, и на втория бюджет беше, че те просто не казваха истината. Казваше се, че ще има увеличаване на разходите, което, ако е политика на правителството, може да се обясни. Проблемът беше, че се казваше, че дефицитът ще е 3%, което не отговаря на истината, както се вижда и в доклада на "Фич". Надявам се, че може да има бюджет, който да е честен. Просто не трябва да се опитват да замазват очите на гражданите, гражданите го виждат, подчерта Дянков.

Може да се мине без вдигане на данъци, но трябва да има стягане на някои пера, защото в последните години много се разпищолихме, каза още председателят на Фискалния съвет.


  • 1 Проблема е в истината

    5 2 Отговор
    Като не им изнася.

    Коментиран от #10

    21:08 18.12.2025

  • 2 Истината

    10 2 Отговор
    Военни и полицаи да се самоосигуряват

    21:09 18.12.2025

  • 3 Закъсал си го

    0 5 Отговор
    Много тъпо изкаване,навемето спаси България

    Коментиран от #5, #6, #17

    21:13 18.12.2025

  • 4 Факт

    2 3 Отговор
    Къде беше досега този умник?

    Коментиран от #8

    21:14 18.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Обичам навимето

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Закъсал си го":

    На твойта м.... мка

    21:15 18.12.2025

  • 7 Дянков е отново прав

    6 2 Отговор
    Правителството на мафията свалено от народа лъжеше за всичко. Вземаше заем след заем,отклоняваше стотици милиони за самите тях и вдигаше с по 100 процента само на полицаи,военни,и администрация. Затова след свалянето на мафиотското управление народа не може да се успокои

    21:15 18.12.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Заместваше Брад Пит и шамареше руснаците.

    21:15 18.12.2025

  • 9 Спецназ

    6 1 Отговор
    ЗАЩО заплатите на Администрацията се УВЕЛИЧАВАТ със всеки следващ Бюджет??

    И НИКОЙ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА,

    дали заплатите в частния сектор са се повишили с около, горе долу такъв процент??

    Да не стигнем, Баце до момента в който Пожарникар къде лежи на кревата по 6 часа смена и взима два пъти повече от СТРУГАР гордо изправен до струга 8 часа. ЖИК- ТАК! А??

    21:16 18.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Амоали

    4 0 Отговор
    Вие ба май кА та

    21:17 18.12.2025

  • 12 страничен ефект

    2 1 Отговор
    с влизане в еврозоната фискалния съвет става излишен и този го уволняват.

    21:18 18.12.2025

  • 13 ?????

    6 1 Отговор
    Голям специалист.
    Предшественик на Горанов.
    Щеше да пляска Русия, а след оставката му Сорос го прати във ВШЭ в Москва.
    Вярно бързо го издърпаха оттам, щото е неадекватен и нищо не разбира от руска икономика.
    Сега пак ни го бутат.
    Ваша си работа.
    Избирайте си го ако искате.

    21:20 18.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Щирлиц

    3 0 Отговор
    АЛО АЛО... ТУК ЛИ Е СЪПРОТИВАТА..

    21:21 18.12.2025

  • 16 Даа!

    3 0 Отговор
    Чак сега ли установихте,че дефицита е модел" Пунта Мара,стадото ще натоваря" Защо мълчахте половин година ,и повече.Оня - Инч Хай,и Бацката,само ни омайват,как всичко е Супер- мупер,и за държавата е върхово постижение,че влиза в клуба на богатите.Онзи- с баскетболния ръст,отсега да обува терлици и бегом,тихичко.Че ако го нацели народа някъде навън,през Март - Април,ще го вкара в клуба за двуколесни мерцедеси - с ръчно задвижване,когато види,че в джобчето му дрънкат само центове и бонбонки( от ресто)

    21:22 18.12.2025

  • 17 бай ставри

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Закъсал си го":

    ЗАЩО ВЧЕРА ВЪВ ПЪРЛАМЕНТА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКАТА КОЧИНА ОТХВЪРЛИ ИСКАНЕТО НА ВЪЗРАЖДАНЕ ДА БЪДЕ ИЗВИКАН СИМЕОН ДЯНКОВ И ДА МУ БЪДАТ ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНТЕРВЮ ПО БНТ НА 30 ОКТОМВРИ КЪДЕТО И ТАМ Е КАЗАЛ ЧЕ ИНФЛАЦИЯТА Е ПО ГОЛЯМА ИЛИ НЕЩО ПОДОБНО..

    Коментиран от #19

    21:23 18.12.2025

  • 18 ококор

    2 2 Отговор
    в пп-дб cмe пo-гoлeми фaкиpи и oт дaнчo мeнтaтa + дeлян дoбpeв! 9 милиapдa пo oфшopнитe ни cмeтки зa 5 paбoтни дни - дoбpe бeшe! дaйтe ми дa нaпpaвя нoвия eвpo бюджeт!

    21:24 18.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Спецназ

    2 1 Отговор
    Българина УСЕЩА изпод кожата си, че

    липсата на НОВ Бюджет е Спасението от Бюджет за

    малцинствата и администрацията- със 20% повече заеми ще вземем,

    ако приемем какъвто и да е НОВ Бюджет! ФАКТ!

    Даскали, Пожарникари, Държавни тюфлеци ще ги изядат и ще станат с двойна заплата НАД

    РАБОТЕЩИТЕ!

    НИКОГА НЕ Е БИЛО, но сега ще бъде- 2 пъти държавен НАД Стругар! ФАКТ!

    21:26 18.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Цвете

    3 0 Отговор
    И ЗАЩО МЪЛЧА ДО СЕГА, КАТО ЕДИ КАКЪВ СИ ПРЕДИ РАЗСТРЕЛ? 🥸😶‍🌫️😂

    21:27 18.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цвете

    0 0 Отговор
    И ЗАЩО МЪЛЧА ДО СЕГА, КАТО ЕДИ КАКЪВ СИ ПРЕДИ РАЗСТРЕЛ? 🥸😶‍🌫️😂

    21:30 18.12.2025

  • 26 Гонадупа

    1 0 Отговор
    МО дераторчето

    Коментиран от #27, #28, #29

    21:31 18.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Угъзъ

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гонадупа":

    Браво

    Коментиран от #30

    21:35 18.12.2025

  • 30 Ако е дащен

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Угъзъ":

    И аз 6аг0ева

    21:36 18.12.2025

  • 31 Не ви ли срам бе

    1 0 Отговор
    Един писач тук 4 години виебава-смотаняци

    Коментиран от #32

    21:39 18.12.2025

  • 32 Опитахме да го фанем

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Не ви ли срам бе":

    Но го фанахме 3АYЯ

    21:42 18.12.2025

