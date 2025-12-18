Това е официално предупреждение, това е жълт картон. През януари ще последва и червен картон, т.е. намаляване на кредитния рейтинг на България, каза в предаването "Още от деня" по БНТ председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков във връзка с доклад, в който международната рейтингова агенция "Фич" влошaава прогнозата си за бюджетния дефицит на България, но на този етап запазва кредитния рейтинг на страната на ниво ВВВ+ (стабилна перспектива). Рейтингът бе подобрен през лятото, когато бе обявено решението за влизане на България в еврозоната.

И при първия, и при втория бюджет, и при удължителния бюджет самият процес в Закона за публичните финанси беше толкова многократно нарушен, че кредитните агенции започнаха да ни дават негативни резултати, заяви Дянков.

И ние от Фискалния съвет не смогваме да сме в крак с всичките промени в бюджета. Положителното е, че удължителният бюджет е по-добър от първия и втория проектобюджет. Надявам се, че ще има известно успокоение поне по празниците. Надяваме се, че това е правилната стъпка. След това имаме три месеца да стигнем до редовен бюджет. Но още вчера бе нарушен законът с това да се увеличат административните заплати. Така че не само опозицията сгреши с предишните бюджети, а и опозицията в лицето на Асен Василев, което не дава поводи за оптимизъм за бъдещето, посочи председателят на Фискалния съвет.

По-добре е да има удължителен бюджет, защото първият и вторият проектобюджет имаха скрит дефицит от около 7%. С това щяхме да влезем в процедура на свръхдефицит веднага след влизането на еврозоната. Убеден съм, че ще стигнем до редовен бюджет. В историята на България никога не е имало случай да няма бюджет след проведени дебати. Не би трябвало да се притесняваме особено, правили сме подобно нещо в последните няколко години, коментира Симеон Дянков.

Проблемът и на първия, и на втория бюджет беше, че те просто не казваха истината. Казваше се, че ще има увеличаване на разходите, което, ако е политика на правителството, може да се обясни. Проблемът беше, че се казваше, че дефицитът ще е 3%, което не отговаря на истината, както се вижда и в доклада на "Фич". Надявам се, че може да има бюджет, който да е честен. Просто не трябва да се опитват да замазват очите на гражданите, гражданите го виждат, подчерта Дянков.

Може да се мине без вдигане на данъци, но трябва да има стягане на някои пера, защото в последните години много се разпищолихме, каза още председателят на Фискалния съвет.