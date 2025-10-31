Новини
Шофьор избяга от катастрофа, удари светофар и се заби в дърво

31 Октомври, 2025 10:21

Благодарение на ранния час не е имало пешеходци в района на двата инцидента

Тежък пътен инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви. Около три часа тази нощ лек автомобил удря друг на кръстовището на булевард "Руски" и бяга от местопроизшествието. След минути, на друго кръстовище, шофьорът губи контрол и помита светофар, преди да се забие челно в дърво.

Благодарение на ранния час не е имало пешеходци в района на двата пътни инцидента и няма пострадали.

От полицията съобщиха за NOVA, че шофьорът е задържан. Няма данни за резултатите му от взетите проби за алкохол и наркотици.


  • 1 1488

    1 2 Отговор
    е как ше удари светофар и ше се забие в дърво като първо е избегал ?

    10:27 31.10.2025

  • 3 Пробите са

    1 1 Отговор
    отрицателни!!!

    10:43 31.10.2025

