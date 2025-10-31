Шофьор избяга от катастрофа, удари светофар и се заби в дърво

Тежък пътен инцидент в Пловдив по чудо се размина без жертви. Около три часа тази нощ лек автомобил удря друг на кръстовището на булевард "Руски" и бяга от местопроизшествието. След минути, на друго кръстовище, шофьорът губи контрол и помита светофар, преди да се забие челно в дърво.
Благодарение на ранния час не е имало пешеходци в района на двата пътни инцидента и няма пострадали.
От полицията съобщиха за NOVA, че шофьорът е задържан. Няма данни за резултатите му от взетите проби за алкохол и наркотици.
