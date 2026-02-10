Николай Кокинов: За цялата ми 32-годишна кариера подобно масово самоубийство, ако е такова, не съм виждал

„За мен диаметрално се преобърнаха нещата след пресконференцията на МВР и прокуратурата. За цялата ми 32-годишна кариера подобно масово самоубийство, ако е такова, не съм виждал“.
Това обобщи пред „Тази сутрин“ по бТВ бившият градски прокурор на София Николай Кокинов.
„Престъпления с убийства и много трупове е имало много досега, но такова масово нещо, породено от незнайно какво, не съм срещал, което ме изненадва. Най-вероятно първите трима са се самоубили. Остава неизяснен мотива за това“, каза той.
За Кокинов не е ясно защо шестимата са се разделили.
„Защо другите трима заминават, има някакво странно движение с този кемпер и накрая на Околчица пак се стига вероятно до убийство или две убийства и самоубийство най-вероятно“, коментира бившият градски прокурор.
„Моята логика е, че и шестимата са били вероятно провокирани или притеснени от нещо, за да стигнат до такъв резултат. Какво е било нещото, не мога да гадая, но очевидно има някакво разминаване в очакванията им. Някакво очакване за напрежение, за непостигане на някаква цел. Каква е била целта, пак не мога да кажа“, допусна Николай Кокинов.
По думите му будизмът като религия не провокира и не проповядва насилие, нито толерира самоубийството.
„Ние мислим през призмата на рационалното, а какво са мислили тези хора, само те знаят. Свидетели няма и това дава поле за всякакви версии и теории“, каза още Кокинов.
„Има много неизяснени неща – какво оръжие и имало там, защо е било дадено разрешително за него.
Защо едно дете на 15 години е лишено от възможността да се образова.
Самото семейство го е поверило на тези хора. Никой не се сеща в училище да попита защо то не идва на училище. Прави се едно сдружение, две седмици по-късно институциите подписват с това сдружение споразумение за съвместна дейност, което е меко казано странно. Това сдружение се легитимира като някакъв държавен орган едва ли не. Очевидно тези хора имат някаква широка социална среда и подкрепа“, каза Кокинов.
Според него ще се разплете обективната истина, но не и истинската.
„Обективната истина е тази, която се базира на факти, но тъй като липсват оцелели, съмнявам се, че в цялост бихме могли да си представим какво се е случило в главата на тези хора“, смята бившият градски прокурор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #6, #106
11:22 10.02.2026
2 Самоубийство
11:23 10.02.2026
3 честен ционист
11:23 10.02.2026
4 кой му дреме
не се чува нещо
11:24 10.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Освалдо Риос
До коментар #1 от "Пич":Какво е било участието на Надето? Да не им е правила изкуствено дишане уста в уста?
Коментиран от #20, #22
11:24 10.02.2026
7 Да отговори Радев!
Не да ми оставя работата на службите!
Ти си знаеш, Радев!
Ти доведе и ПП!!!
Коментиран от #44, #59, #107
11:25 10.02.2026
8 Да де
До коментар #5 от "ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ":Изчезвай с тези приказки за Шехерезада!
Идиот
11:25 10.02.2026
9 кой му дреме
искате ли да им напиша имената ?
11:26 10.02.2026
10 Бойко Българоубиец
11:26 10.02.2026
11 честен ционист
До коментар #5 от "ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ":На кой му дреме за някаква си египетска богиня писана, след като си имаме жив фараон в Историческия парк.
11:26 10.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 върпоси
Коментиран от #19
11:27 10.02.2026
14 Здрасти
Коментиран от #28
11:27 10.02.2026
15 Държавно ОПГ
Кое не е ясно?
11:27 10.02.2026
16 Психар,
До коментар #5 от "ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ":Изчезвай , психар!
Колко ти плащат за подобни?
11:27 10.02.2026
17 Та това
11:28 10.02.2026
18 Пич
11:28 10.02.2026
19 честен ционист
До коментар #13 от "върпоси":Дали имат акаунти във вконтакте?
11:29 10.02.2026
20 Пич
До коментар #6 от "Освалдо Риос":Прочети няколко статии по напред.
11:29 10.02.2026
21 Ами,не,
Коментиран от #26
11:30 10.02.2026
22 ТОВА
До коментар #6 от "Освалдо Риос":наредила е светкавично вписване и получаване на субсидия като НПО.
11:30 10.02.2026
23 Гост
11:31 10.02.2026
24 шестимата са се разделили
Коментиран от #38
11:31 10.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Магазини ОриБебе
11:32 10.02.2026
28 Лъжи
До коментар #14 от "Здрасти":Никоя религия не одобрява самоубийството. Трудностите в живота се приемат като част от кармата и препятствия за преодоляване, не причина за самоубийство. Нарочно ни лъжат и пробутват такива лъжи и троловете допълнително ги раздухват.
Коментиран от #89
11:34 10.02.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Той на Марс ли беше преди няма и десет години🤔❗
Коментиран от #48
11:34 10.02.2026
30 Смърфиета
11:34 10.02.2026
31 Хмм
11:35 10.02.2026
32 Ъхъъъъъъ....сигурно
"ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни.
Коментиран от #49
11:35 10.02.2026
33 1234
11:35 10.02.2026
34 Ще ги покрият
Родителите на детето да се подложат на полиграф.
11:35 10.02.2026
35 Къв е тоя
11:36 10.02.2026
36 Повече
И запомни: Случаят Петрохан е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата. Пак гласувайте за тях.
Случаят Петрохан отвлича вниманието на населението от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги преведат на личите сметки на българите.
Коментиран от #95
11:37 10.02.2026
37 Сила
Коментиран от #43
11:37 10.02.2026
38 Смърфиета
До коментар #24 от "шестимата са се разделили":Мазохизъм; да. Но накрая са останали излъгани, станало е гадно на близките им. Ама ламата не е виновна? Ауууу? Ами сега?
11:37 10.02.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Не лъжи бре":Не лъже❗
Ти в коя секта си чувал за убийства е слепоочието с 22 калибър ❓
Щото и Илия Павлов и Жоро Илиев и шестимата от Нови Искър НЕ бяха сектанти❗
11:38 10.02.2026
40 ВСИЧКИ РЕЛИГИИ
Тези хора са будисти и то вярващи и практикуващи, духовно напреднали личности. Кой такъв човек ще се самоубие?
Прости сме не ние, а сатаноелитът дето се опитва да ни прави на луди.
11:38 10.02.2026
41 Да припомня .. и за мирните будисти
Коментиран от #56
11:38 10.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Смърфиета
До коментар #37 от "Сила":Средната интелигентност в България е много ниска, но и средноителигентните не са тръгнали да се самоубиват по никакъв начин. Нискоинтелигентните го правят на пътя, въвличайки се в рискови и незаконни дейности, в хижа Петрохан, както и на връх Околчица.
11:40 10.02.2026
44 Ами
До коментар #7 от "Да отговори Радев!":точно служебната на Радев се е заела със сигналите, установила е куп нередности, но служебните имат два месеца мандат, после е дошла сглобката на власт
11:42 10.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Емигрант
Коментиран от #57
11:44 10.02.2026
47 Гост
Нормално е ако усетят приближаващи се хора кучета да реагират, тримата са имали оръжие, да има съпротива, следи и т.н. А те кучетата прибрани, което е показател, че ако не е самоубийство някой е бил чакан на преговори или нещо подобно, та затова са прибрали и кучетата! И.... нещо се е "объркало" при преговорите, три трупа, пожар, унищожени кучета и следи... Напълно правдободобно, поне за първите 3 жертви! Да разпитат всички спонсори, всички посетители, установени с данни от камерите назад във времето, родители на деца, близки и роднини на жертвите и т.н.
11:46 10.02.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И ЦветаРка Лизова и Малкия Наско ДС-то "за първи път чуват" за такова масово убийство с шест трупа❗🤔
Как и защо ВСИЧКИ от ВЛАСТ/И/ТУТКИТЕ и МИСирКИТЕ ги обхвана амнезия и НИКОЙ не си спомня за случай пак в този район, пак с шест трупа, пак с убито куче, пак с предварително обявен убиец пе до фил❗
Коментиран от #55
11:47 10.02.2026
49 Смърфиета
До коментар #32 от "Ъхъъъъъъ....сигурно":Цялото меню. Ама това разследващите го знаят. Имат хората за по-прοcти отколкото са. Някак си, последователите на Лама Иво не могат да допуснат, че има по-малко προсти от тях. Което хората виждат, и е показателно. Ама προcтотията по хората ходи, не по гората.
Коментиран от #60, #62
11:47 10.02.2026
50 Секта!
11:47 10.02.2026
51 Мижи Кьорчо, да те лажем!
11:47 10.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 КОКИНОВА
11:48 10.02.2026
54 роднините да изискат телата на убитите
Коментиран от #58, #90
11:48 10.02.2026
55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Властта ИСТЕРИЧНО се мъчи да скрие истината от народа си❗
11:50 10.02.2026
56 Ми дааа! Калушковците
До коментар #41 от "Да припомня .. и за мирните будисти":И метрото са можели да атакуват. Кмета като нищо им е дал и чертежите, ми дааа! И пари даже им е дал ....
Коментиран от #61
11:50 10.02.2026
57 Смърфиета
До коментар #46 от "Емигрант":Да не обясняват, че случаят е без прецедент, защото ако се сблъскат с какъвто и да било акт на тероризъм, веднага ще забравят, че случаят е без прецедент. Да не реват, "ела вълчо изящ ме", че помните доктрината "на всеки ъгъл дюнер"
11:51 10.02.2026
58 Смърфиета
До коментар #54 от "роднините да изискат телата на убитите":Да изискат единствено да видят одзат дали ламите случайно не са били пъртина. Да ги облекат в анти-ковид облекла и готово.
11:53 10.02.2026
59 Кукинов
До коментар #7 от "Да отговори Радев!":Я иди да се "самоубиеш" ритуално бе, смрадтролска. Навсякъде изкопирал едно и също.
11:55 10.02.2026
60 последователите на Лама Иво
До коментар #49 от "Смърфиета":Сега се крият от страх от лустрация. Хиляди са
Коментиран от #63
11:55 10.02.2026
61 Смърфиета
До коментар #56 от "Ми дааа! Калушковците":Или да отровят Язувир Искър с кило карфинтанил – ужасът на Доктор Ботокса. За цяла София ще стигне.
11:55 10.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Смърфиета
До коментар #60 от "последователите на Лама Иво":Не, ама са няколко десетки със сигурност. В страната, но главно в София. В страни като Румъния и Украйна си имат техни си лами. Лама Зеленски примерно, е щпакладжия и обича цинкови ковчези. Румънската лама може да обича карпатски козички. И т.н.
11:58 10.02.2026
64 Основната грешка
12:00 10.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 И мордератора явно е от
12:01 10.02.2026
67 Розов пингвин
12:02 10.02.2026
68 Ип Ман
12:02 10.02.2026
69 Чете го нали? В форума им ...написано е
Когато отидох там, гуруто изложи правила, които смятах за легитимни, и настоя да прекъсна връзките си с другите, за да живея с тях и да практикувам дхарма.
Той сигурно ме харесваше, защото ме използваше като свой заместник за останалата част от групата.
Идеята, че съм специален, беше като нашийник, а идеята, че той е специален, беше основата за това аз да бъда специален, затова го защитих.
Той ми употребяваше много наркотици, наричайки ги тайнства, и си спомням как припадах, пълзех по земята и повръщах.
Почти сигурна съм, че бях изнасилена с наркотици, пропуските в паметта ми са значителни, понякога обхващат няколко дни.
Много хора умряха, преди да се замеся. Един млад мъж почина, докато изпитваше плашеща халюцинация от наркотична смес, която му беше дадена, докато бях замесен.
Хора бяха държани против волята си, когато бяха „обсебени“, обладани, защото възразяваха срещу нещо, което гуруто правеше.
Лидерът на култа никога не беше подведен под отговорност за това, защото всички замесени го прикриваха и това беше сметнато за свръхдоза.
Той използваше други хора, за да разпространява наркотици.
Представи се като тертон и ни каза, че други лами са потвърдили неговите терми.
Това, което преподаваше, беше смесица от шаманизъм и Ваджраяна, разчитайки много на халюциногени с близката си група, докато основните му източници на подкрепа бяха кока
Коментиран от #88
12:02 10.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 4 джипа
Коментиран от #77
12:05 10.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Пародия
Веднага ги самоубихте,а четирите джипа ,,туристи" са отишли да ги разубеждават да не го правят.
Обаче,не ! Те са се наредили един до друг и са си пръс нали мозъ цитите напук .
Защото били ,,будисти".Нищо , че будизмът не позволява убийството дори на насекоми,камо ли на хора.
12:06 10.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Да попитам
Коментиран от #114
12:07 10.02.2026
77 Анонимен
До коментар #72 от "4 джипа":Туй умозаключение от пръстите ли си ги изсмука?Или звездите ти го говорят?
12:07 10.02.2026
78 Aлфа Bълкът
Щом е планирал да се самоубива, защо си купува имоти и кемпер последен модел?
В бъдеще ДАНС да си скриват телата и да се водят безследно изчезнали.
12:09 10.02.2026
79 Соня Русева
12:09 10.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Емигрант
12:13 10.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ДЕСЕТ КОМЕНТАРИ
12:17 10.02.2026
87 Защо точно този откровен гй се намеси в
Къде са настоящите?
12:17 10.02.2026
88 Симо Смолян
До коментар #69 от "Чете го нали? В форума им ...написано е":Днес в мрежата може да се прочете всичко, но това не означава нищо. Някой може да напише, че Пепа е ку.ва и да качи нейни снимки, но в действителност Пепа да не е реален човек.
12:18 10.02.2026
89 Здрасти
До коментар #28 от "Лъжи":Така е най лесно. Имаха достатъчно време да се,,, направят,,, видео записи. Да се подредят улики. Но според мен в никакъв случай не е ритуално самоубийство. Къде е ритуалът? Защо като е ритуал не са всички заедно? Ритуалът се води от гурото. А той обикаля с кемпера?! Дано са били хитри и са оставили нещо което да излезе в следващите дни.
Коментиран от #96
12:18 10.02.2026
90 Иванов
До коментар #54 от "роднините да изискат телата на убитите":По всички изнесени данни се вижда, че това е секта. Техният Лама е успял да промие мозъците на своите наивни последователи при всекидневните дълги сеанси за многото години. Може ли здрави мъже да живеят изолирано без женска ласка? Между тях е имало мъжки ласки. Всички секти завършват с масови самоубийства. Ламата принася в жертва и малолетното момче до лобното място на Ботев, но това не ги прави герои. Виновни са родителите и близките на самоубийците!
Коментиран от #101
12:18 10.02.2026
91 Аз пък мисля
12:20 10.02.2026
92 нннн
Изгорени са, за да не подушат после някого. Жертвите това едва ли ги е притеснявало...
12:24 10.02.2026
93 4 джипа
Коментиран от #102
12:25 10.02.2026
94 АГЕНТ БУДА
До коментар #85 от "Тодор":НАГЛАСИ БУДИСТКА ВЕРСИЯ......НЕ ВИ ЛИ Е ЯСНО.!???
12:28 10.02.2026
95 Спомени
До коментар #36 от "Повече":Това масово убийство в Студентския град в София, за което ти пишеш, беше на Коледа, 1974 г. Момчето наистина беше с психични отклонения, но син на директор от системата на ДСО "Стара планина". Този директор имал в дома си колекция от ками и ножове, а също така притежавал и пистолет. Не знам дали е имало повод да му разрешат да притежава такова оръжие, през соца такива разрешения не се даваха лесно, освен на военни, на полицаи и на бивши партизани. Момчето беше взело пистолета, а също и нож и с тези оръжия беше изтрепало 8 човека. После баща му лежа в затвора по обвинение, че е съхранявал оръжията така, че да са достъпни за децата му. Момчето беше гимназист с брат близнак и една по-голяма сестра. Майката на това момче се беше самоубила няколко години преди синът ѝ да направи онази беля в Студентския град. В рода на майката е имало и други психари. Припомням всичко това с надеждата някои хора да си вземат поука, защото недоумявам как така отделни хора не само се женят за освидетелствани лица, но и създават деца заедно с тях. Бащата на онова момче не беше примитив, а интелигентен човек. Момчето убиец го застреляха и обясниха, че това било станало при опит за бягство. След време брат му постъпил на лечение и сам бил скочил от балкон на здравното заведение и се пребил на място. Дали е скочил сам или са му помогнали, не знам. Не знам и каква е била съдбата на сестра им.
12:30 10.02.2026
96 БРАВО ТОЧНО И ЯСНО
До коментар #89 от "Здрасти":РИТУАЛ Е ВСИЧКИ ЗАЕДНО. НО НЕ ПО ОТДЕЛНО. И КАЗА ЧОВЕКА МНОГО Е СЛОЖНО ИСКАМ ПОНЕ ДЕЦАТА ДА СПАСЯ. И ПАК ЩЕ ПИША. ЕДНИТЕ УМИРАТ ДРУГИТЕ СЕДМИЦА ОБИКАЛЯТ КРИЯТ СЕ НО ИМА ТОЛКОВА КАМЕРИ САТЕЛИТ ТЕ СЛУЖБАРИТЕ НЕ ГИ ОТКРИХА И ДА СПАСЯТ ПОНЕ ДЕЦАТА. И НАКРАЯ САМОУБИЙСТВО. ТОЯ АКО ИСКАШЕ МОЖЕШЕ ТАМ В ХИЖАТА ДА ГО НАПРАВИ РИТУАЛА. КЪДЕ СТЕ ШИШ ТУУПАК ФОНТАН КЪДРАВЕЛКО. САМО НЕКВИ СЛУЖБАРИ НА АМБРАЗУРАТА.
12:32 10.02.2026
97 масови самоубийства
12:35 10.02.2026
98 Мими Кучева🐕
Коментиран от #103
12:35 10.02.2026
99 Незнайко
12:35 10.02.2026
100 дъщерята на Жельо Желев
12:37 10.02.2026
101 Жени не липсват
До коментар #90 от "Иванов":Кой пък ти каза, че им е липсвала женска ласка? Какво, като са живяли изолирано? Жени и момичета са посещавали хижата, а освен това по сайтовете вече изтече информация какво са казали приятелките на двама от загиналите.
12:44 10.02.2026
102 За 4-те джипа
До коментар #93 от "4 джипа":На много хора вече им направи впечатление, че през първите дни след намирането на телата на първите трима, изобщо не се споменаваха тези джипове. И едва след като приятелка на един от загиналите спомена за колона от 4 джипа, хората започнаха да питат. И разследващите, щат не щат, с половин уста казаха нещо по въпроса - в смисъл, че е имало такава колона, която се отправила към това място часове преди убийството. Но не казват нищо повече. Дали разследват какви са тези джипове и кой е бил в тях, или се чудят каква фантасмагория да измислят, за да се опитат да ни убедят, че тази колона от джипове няма нищо общо с трагичния случай?
12:50 10.02.2026
103 Вярно е това
До коментар #98 от "Мими Кучева🐕":По всичко си личи, че това са шест педала с промити мозъци с будиски и тибетски уклон. Ако бяха христрияни и мюсюлмани това нямаше да се случи. Само като им видиш лицата и разбираш, че жена не би ги докоснала.
Коментиран от #108
12:51 10.02.2026
104 Българска трагедия
Тази безотговорни и неморални хора, скрити зад властта и правомощията на държавни органи, вместо да опазват живота на хората, разрушават и развращават обществото.
Решението е разформироване и съд за престъпниците!
12:52 10.02.2026
105 виктория
13:00 10.02.2026
106 виктория
До коментар #1 от "Пич":явно си изпуснал ка!!!
13:01 10.02.2026
107 виктория
До коментар #7 от "Да отговори Радев!":на бою и шиши канала за дрога!!!толкова е просто!!!
Коментиран от #109
13:03 10.02.2026
108 Стоян Димов
До коментар #103 от "Вярно е това":Видяхте ли статуйките в стаята им за молитви? Стар мъж как онождва младо момче в скута си. Това е будизма. Всички са били педита. Преди време може да са били и с жени, но в тази секта са тръгнали налево.
13:07 10.02.2026
109 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #107 от "виктория":на 30.01 арестуваха 5 тона дрога в крагуевац сърбия ...И ТОВА НЯМА НИЩО ОБЩО С ТЕЗИ УБИЙСТВА
13:17 10.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Стига!
13:37 10.02.2026
114 Калоян
До коментар #76 от "Да попитам":Като питаш, да ти кажа.
Защото,помни ми думата,този имот на това възлово място,след няколко месеца, ще се води на подставено лице на един от двамата.
14:01 10.02.2026
115 Никой
Нищо чудно да си е самоубийство - това е депресия - свързана със зимният период, с всякакви житейски въпросителни.
14:04 10.02.2026
116 Тоя
15:21 10.02.2026