Николай Кокинов: За цялата ми 32-годишна кариера подобно масово самоубийство, ако е такова, не съм виждал

Николай Кокинов: За цялата ми 32-годишна кариера подобно масово самоубийство, ако е такова, не съм виждал

10 Февруари, 2026

  • петрохан-
  • николай кокинов-
  • убийство-
  • масово убийство-
  • самоубийство-
  • педофилия-
  • секс с деца

Не е ясно защо шестимата са се разделили

Николай Кокинов: За цялата ми 32-годишна кариера подобно масово самоубийство, ако е такова, не съм виждал - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За мен диаметрално се преобърнаха нещата след пресконференцията на МВР и прокуратурата. За цялата ми 32-годишна кариера подобно масово самоубийство, ако е такова, не съм виждал“.

Това обобщи пред „Тази сутрин“ по бТВ бившият градски прокурор на София Николай Кокинов.

„Престъпления с убийства и много трупове е имало много досега, но такова масово нещо, породено от незнайно какво, не съм срещал, което ме изненадва. Най-вероятно първите трима са се самоубили. Остава неизяснен мотива за това“, каза той.

За Кокинов не е ясно защо шестимата са се разделили.

„Защо другите трима заминават, има някакво странно движение с този кемпер и накрая на Околчица пак се стига вероятно до убийство или две убийства и самоубийство най-вероятно“, коментира бившият градски прокурор.

„Моята логика е, че и шестимата са били вероятно провокирани или притеснени от нещо, за да стигнат до такъв резултат. Какво е било нещото, не мога да гадая, но очевидно има някакво разминаване в очакванията им. Някакво очакване за напрежение, за непостигане на някаква цел. Каква е била целта, пак не мога да кажа“, допусна Николай Кокинов.

По думите му будизмът като религия не провокира и не проповядва насилие, нито толерира самоубийството.

„Ние мислим през призмата на рационалното, а какво са мислили тези хора, само те знаят. Свидетели няма и това дава поле за всякакви версии и теории“, каза още Кокинов.

„Има много неизяснени неща – какво оръжие и имало там, защо е било дадено разрешително за него.

Защо едно дете на 15 години е лишено от възможността да се образова.

Самото семейство го е поверило на тези хора. Никой не се сеща в училище да попита защо то не идва на училище. Прави се едно сдружение, две седмици по-късно институциите подписват с това сдружение споразумение за съвместна дейност, което е меко казано странно. Това сдружение се легитимира като някакъв държавен орган едва ли не. Очевидно тези хора имат някаква широка социална среда и подкрепа“, каза Кокинов.

Според него ще се разплете обективната истина, но не и истинската.

Обективната истина е тази, която се базира на факти, но тъй като липсват оцелели, съмнявам се, че в цялост бихме могли да си представим какво се е случило в главата на тези хора“, смята бившият градски прокурор.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    37 21 Отговор
    Около ПП и ДБ хората умират като мухи! Адвоката им се удавил по невнимание в кладенеца! Гуруто Алексей Петров за който Киро се фукаше че му бил гуру и треньор - Няма го! Тези които Киро сгази - няма ги, но вече мисля дали това е било случайно! Вече изплува и участието на Надежда Йорданова!!! Директорите на ПП и ДБ разпространяват педофилия от училищата!!! Били спонсори на хижата, но спрели спонсорирането, и това накарало жертвите толкова да загубят смисъл в живота си, че да се самоубият! След това са се запалили,!!! Но като всеки умрел, са се запалили некадърно.!!! А самоубили и кучетата, щото и те разочаровани от спонсорите!!! И много им е пукало да няма записи от самоубийството...!!!??? А сега, след като спонсорите са виновни - някой разпитва ли спонсорите...???!!! Всички от ПП и ДБ!!! Защо във всяко интервю, когато някой посочи тази следа, журналистите направо истериясват и сменят темата...???!!! То.....и аз не вярвам на тези конспирации!!! Казвам какво съм чувал, само за да се посмеем на конспираторите!!!

    Коментиран от #6, #106

    11:22 10.02.2026

  • 2 Самоубийство

    50 7 Отговор
    Е само в главите на службите.

    11:23 10.02.2026

  • 3 честен ционист

    39 1 Отговор
    Ми когато изгоря един камион с 18 войничета вътре?

    11:23 10.02.2026

  • 4 кой му дреме

    15 3 Отговор
    абе де се крие 🐖
    не се чува нещо

    11:24 10.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Освалдо Риос

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Какво е било участието на Надето? Да не им е правила изкуствено дишане уста в уста?

    Коментиран от #20, #22

    11:24 10.02.2026

  • 7 Да отговори Радев!

    6 26 Отговор
    ,,Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???"

    Не да ми оставя работата на службите!
    Ти си знаеш, Радев!
    Ти доведе и ПП!!!

    Коментиран от #44, #59, #107

    11:25 10.02.2026

  • 8 Да де

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ":

    Изчезвай с тези приказки за Шехерезада!
    Идиот

    11:25 10.02.2026

  • 9 кой му дреме

    6 12 Отговор
    а знаете ли колко хора и деца са убили и изнасилили 🐖 и 🎃 ?
    искате ли да им напиша имената ?

    11:26 10.02.2026

  • 10 Бойко Българоубиец

    22 2 Отговор
    Заповядвам Всички гербери да повтарят самоубийство 24/7 по Всички телевизии! ГЕРБ ПОБЕДА!

    11:26 10.02.2026

  • 11 честен ционист

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ":

    На кой му дреме за някаква си египетска богиня писана, след като си имаме жив фараон в Историческия парк.

    11:26 10.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 върпоси

    35 6 Отговор
    Оркестрирано са ги "самоубили". Защо в електрифицирана хижа няма ток? Не светят прозорци? Защо са забелязани 4 джипа преди убийството? Защо на нощните записи като влзиат в хижата единия е по бял пуловер в студа? Защо на нощните записи отзад на хижата вече има дим или пара и свети нещо като номер на кола? Защо са си спрели всички социални мрежи още декември месец?

    Коментиран от #19

    11:27 10.02.2026

  • 14 Здрасти

    33 2 Отговор
    Ритуално самоубийство? Това не трябва ли да са заедно. Всички. Начело с гуруто. Защо ритуално самоубийство, а едните в снегът, другите обикалят с кемпера една седмица? Ако беше ритуално самоубийство трябва да има и нещо будистки до тях. За ритуалът?

    Коментиран от #28

    11:27 10.02.2026

  • 15 Държавно ОПГ

    37 1 Отговор
    Първите са се самоубили от отчаяние, че толкова сняг е наваляло, след това кучетата като са видяли, са почнали да се карат кой е виновен, едното гръмнало другото, след това запалило хижата и се самоубило. А другите трима се самоубили като разбрали, че кучетата са мъртви, а хижата изгоряла.
    Кое не е ясно?

    11:27 10.02.2026

  • 16 Психар,

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ":

    Изчезвай , психар!
    Колко ти плащат за подобни?

    11:27 10.02.2026

  • 17 Та това

    38 2 Отговор
    си е екзекуция , никакво масово самоубийство не е , колкото и впрегнати да се явяват в медиите с някакви опити за манипулиране на общественото мнение !

    11:28 10.02.2026

  • 18 Пич

    22 5 Отговор
    Видяхте ли снимките на джиповете! Знам че и де сте ги видяли, нищо не сте разбрали, освен че там са били убийците !!! Та......в четири джипа не са убийци !!! В четири джипа са преследвачи, следотърсачи, пресичачи, гоначи, и убийци !!! Или - жертвите е трябвало да умрат при всички обстоятелства, и да бъдат заловени при всевъзможни опити за измъкване !!! Тези джипове не са на ПП и ДБ , това са джипове на техните господари!!! И когато някои ПП и ДБ платят, всички ще мислят че шапката е платила, а шапката ще се пидсмихва от безопасно място!!!

    11:28 10.02.2026

  • 19 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "върпоси":

    Дали имат акаунти във вконтакте?

    11:29 10.02.2026

  • 20 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Освалдо Риос":

    Прочети няколко статии по напред.

    11:29 10.02.2026

  • 21 Ами,не,

    29 6 Отговор
    не е"самоубийство"! Със сигурност!Това е показно мафиотско убийство,нагло.по своята същност и с подкрепа или знание на държавата в лицето на службите !

    Коментиран от #26

    11:30 10.02.2026

  • 22 ТОВА

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Освалдо Риос":

    наредила е светкавично вписване и получаване на субсидия като НПО.

    11:30 10.02.2026

  • 23 Гост

    0 0 Отговор
    А ма па колко схеми си виждал, не е истина...

    11:31 10.02.2026

  • 24 шестимата са се разделили

    14 1 Отговор
    За да им е гадно на ченгетата. Елементарно е

    Коментиран от #38

    11:31 10.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Магазини ОриБебе

    13 15 Отговор
    Хора камерата е Реолинк 180 Солар , нормално е снежинките да прекъсват по средата . Тази камера съединява двата образа . Добре се чува в началото на клипа да Отрепеми ПАди и после се смеят , брадатия даже плюе кучето до като си тича . оставя си следи в снега всичко е достоверно при ИИ се губи размера на животното ако е от ИИ . В случая излизат и се сбогуват и умуват как да отрепят кучето показват средни пръсти на хужата . Психопати , възрастни живеят там и се занимават с нещо си . Кемпера е мерцедес може да стигне до това място без проблем има асфалтов път до там и една малко по трудна пътека . Поара се вижда на единия кадър вече гори и има пушек . а те влизат с фенера пак вътре . страно е че се чува нещо като теч и изтрел но може да е от пукащи неща от пожара . На обществото му е трудно да повярва че е самоубихство , но има такива неща по света . Здраво стъпил човек на земята няма да го приеме , и поради липсата на вярва в службите обвиняваме само тях .

    11:32 10.02.2026

  • 28 Лъжи

    25 1 Отговор

    До коментар #14 от "Здрасти":

    Никоя религия не одобрява самоубийството. Трудностите в живота се приемат като част от кармата и препятствия за преодоляване, не причина за самоубийство. Нарочно ни лъжат и пробутват такива лъжи и троловете допълнително ги раздухват.

    Коментиран от #89

    11:34 10.02.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 2 Отговор
    Поредният дето ЗА ПЪРВИ ПЪТ чува за шест човека убити в един случай❗
    Той на Марс ли беше преди няма и десет години🤔❗

    Коментиран от #48

    11:34 10.02.2026

  • 30 Смърфиета

    11 3 Отговор
    Много ми е интересно, когато коментират будизма и теченията в тибетския будизъм. В тибетския будизъм няма течения. Това е такава централизирана теократична и феодална система, каквато тук четящите не могат да си представят. Манастирите са били подчинени на Двореца на щастието, който е манастирът на Далай Лама, и манастирът на Панчен Лама. Оттук почва едно поголовно данъчно облагане, със регистрите му, и с разлика между бедни и богати домакинства и т.н.. Това е била системата до революцията в Китай, защото освен, че е облагал с данъци населението на тибетското плато, Далай Лама е поддържал официални контакти с императора в Пекин. А сега към днешна дата, китайците просто са повече от тибетците. Така, че това на ламите не е тибетски будизъм. Даже будизъм не е. Дали е нарцисизъм, бившите умни, росенйордановците, да отговорят.

    11:34 10.02.2026

  • 31 Хмм

    11 4 Отговор
    Калушев ги изостави, една от репликите след като замина беше - "Няма да останат"

    11:35 10.02.2026

  • 32 Ъхъъъъъъ....сигурно

    6 5 Отговор
    По думите му будизмът като религия не провокира и не проповядва насилие, нито толерира самоубийството....ама не е будизъм а потресаваща идеология...
    "ескадрони на смърта". (Хората са "кози" и ако не могат сами да се преродят в "свещенни крави" то тогава "лъвовете" трябва да им помогнат ....) Няма депресия и меланхолия! Няма ...Друго е! Коментарите във форума от 2013 в dharmawheel точка нет са показателни.

    Коментиран от #49

    11:35 10.02.2026

  • 33 1234

    3 3 Отговор
    За повечето България е кочина и само 5-6 се самоубиват...

    11:35 10.02.2026

  • 34 Ще ги покрият

    12 2 Отговор
    Няма престъпление без улики. Кемпера трябва да се обърне с хсстара навън но от професионалисти и то независими.
    Родителите на детето да се подложат на полиграф.

    11:35 10.02.2026

  • 35 Къв е тоя

    18 1 Отговор
    Поредния парашутист. А бе ей, вашите деца не живеят ли в тая кочина? Кой криеш бе, убийците ли?

    11:36 10.02.2026

  • 36 Повече

    17 6 Отговор
    Кокинов ти си млад не помниш 1963-64 г някъкъв перко застреля сума ти студенти в общежитията на София.
    И запомни: Случаят Петрохан е свързан с лесодобивната мафия, значи ДПС е в основата. Пеевски и неговият съдружник - Толупа са причината за убийствата. Пак гласувайте за тях.

    Случаят Петрохан отвлича вниманието на населението от присвояването на 35 млд от поддържането на премахнатия борд. Дадени са на българските т. е. чуждите банки, вместо да ги преведат на личите сметки на българите.

    Коментиран от #95

    11:37 10.02.2026

  • 37 Сила

    11 2 Отговор
    Принципно , всеки средно интелигентен български гражданин , като види примерно клипа на общинския съветник Ерол Искендеров от ДПС Ново начало в Хасково и му се приисква да се самоубие !!! Но нали затова ние имаме по силна психика от тези примати завладели държавата ...защото се различаваме от тях !!!

    Коментиран от #43

    11:37 10.02.2026

  • 38 Смърфиета

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "шестимата са се разделили":

    Мазохизъм; да. Но накрая са останали излъгани, станало е гадно на близките им. Ама ламата не е виновна? Ауууу? Ами сега?

    11:37 10.02.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор

    До коментар #26 от "Не лъжи бре":

    Не лъже❗
    Ти в коя секта си чувал за убийства е слепоочието с 22 калибър ❓
    Щото и Илия Павлов и Жоро Илиев и шестимата от Нови Искър НЕ бяха сектанти❗

    11:38 10.02.2026

  • 40 ВСИЧКИ РЕЛИГИИ

    23 0 Отговор
    Всички религии са категорично против самоубийството. Понеже ОПГ-тата разчитат, че хората са тъпи, нали затова ни наричат "простолюдие", затова пробутват тази нелепа версия със самоубийството.
    Тези хора са будисти и то вярващи и практикуващи, духовно напреднали личности. Кой такъв човек ще се самоубие?
    Прости сме не ние, а сатаноелитът дето се опитва да ни прави на луди.

    11:38 10.02.2026

  • 41 Да припомня .. и за мирните будисти

    3 9 Отговор
    („Учението на истината АУМ“, понастоящем позната като „Алеф“). През 1994 г. членове на сектата пускат газ зарин в град Мацумото, префектура Нагано, Шоко Асахара е и главен виновник за терористичния атентат с газ зарин в токийското метро на 20 март 1995 г. ......

    Коментиран от #56

    11:38 10.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Смърфиета

    1 12 Отговор

    До коментар #37 от "Сила":

    Средната интелигентност в България е много ниска, но и средноителигентните не са тръгнали да се самоубиват по никакъв начин. Нискоинтелигентните го правят на пътя, въвличайки се в рискови и незаконни дейности, в хижа Петрохан, както и на връх Околчица.

    11:40 10.02.2026

  • 44 Ами

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Да отговори Радев!":

    точно служебната на Радев се е заела със сигналите, установила е куп нередности, но служебните имат два месеца мандат, после е дошла сглобката на власт

    11:42 10.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Емигрант

    21 0 Отговор
    Кискинов, по-реално би звучало да кажеш, че за цялата си 32-годишна кариера не си видял и не си чул в България разследващите да заловят убиец на знаково убийство ! Бъди реалист, а не лицемер ! А може би трябва и да кажеш, че за цялата ти кариера никой битов убиец на стари хора не си осъдил със справедлива и заслужена доживотна присъда без никакво право на обжалване така както правят в цивилизования свят ! Ще ти направи чест преди да започнеш с изказ за убийството да започнеш с рушветите които прибирате ! Някой полицейски бездарник доказа ли самоубийство, че и ти го натрапваш сега ? Защо не обясниш как 15-годишното дете е намерено мъртво КЛЕКНАЛО С ПРЕПЛЕТЕНИ ПРЪСТИ, как така е останало КЛЕКНАЛО без да падне или се търкулне поне от ударната вълна и има ли съвпадение на балистичната експертиза между куршум и оръжие ? Как тези разследващи доказаха по входната рана, че е стреляно отблизо, а не по барутен нагар ? Нищо не се разследва само се прикриват всички следи по трагичния случай, чрез много просташки обяснения като за пред просст и търпелив народ !

    Коментиран от #57

    11:44 10.02.2026

  • 47 Гост

    18 2 Отговор
    Ако е убийство, то е извършено от "свои" хора, чести посетители на скритата от хорски погледи и обикновени туристи хижа! Ако "убийците" са пристигнали с джипове, то трябва да има кадри от камерите! Същите са директно свързани с някакъв облак в интернет и разследващите да търсят там кадрите, а не да се оправдават с "пожара"! Това не са камери от преди 15-20 години да филмират всичко на лента, която да се унищожи лесно при пожар!
    Нормално е ако усетят приближаващи се хора кучета да реагират, тримата са имали оръжие, да има съпротива, следи и т.н. А те кучетата прибрани, което е показател, че ако не е самоубийство някой е бил чакан на преговори или нещо подобно, та затова са прибрали и кучетата! И.... нещо се е "объркало" при преговорите, три трупа, пожар, унищожени кучета и следи... Напълно правдободобно, поне за първите 3 жертви! Да разпитат всички спонсори, всички посетители, установени с данни от камерите назад във времето, родители на деца, близки и роднини на жертвите и т.н.

    11:46 10.02.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 0 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И ЦветаРка Лизова и Малкия Наско ДС-то "за първи път чуват" за такова масово убийство с шест трупа❗🤔
    Как и защо ВСИЧКИ от ВЛАСТ/И/ТУТКИТЕ и МИСирКИТЕ ги обхвана амнезия и НИКОЙ не си спомня за случай пак в този район, пак с шест трупа, пак с убито куче, пак с предварително обявен убиец пе до фил❗

    Коментиран от #55

    11:47 10.02.2026

  • 49 Смърфиета

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Ъхъъъъъъ....сигурно":

    Цялото меню. Ама това разследващите го знаят. Имат хората за по-прοcти отколкото са. Някак си, последователите на Лама Иво не могат да допуснат, че има по-малко προсти от тях. Което хората виждат, и е показателно. Ама προcтотията по хората ходи, не по гората.

    Коментиран от #60, #62

    11:47 10.02.2026

  • 50 Секта!

    2 9 Отговор
    Секта са ...

    11:47 10.02.2026

  • 51 Мижи Кьорчо, да те лажем!

    17 1 Отговор
    Можете ли да си представите ниското ниво на интелект у тези, които ни пробутват версията: самоубийство.

    11:47 10.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 КОКИНОВА

    2 0 Отговор
    ЯВНО МАСОВИТЕ УБИЙСТВА. СА ПО ЧЕСТО НАЛИ.....

    11:48 10.02.2026

  • 54 роднините да изискат телата на убитите

    5 0 Отговор
    незабавно...

    Коментиран от #58, #90

    11:48 10.02.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #48 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Властта ИСТЕРИЧНО се мъчи да скрие истината от народа си❗

    11:50 10.02.2026

  • 56 Ми дааа! Калушковците

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да припомня .. и за мирните будисти":

    И метрото са можели да атакуват. Кмета като нищо им е дал и чертежите, ми дааа! И пари даже им е дал ....

    Коментиран от #61

    11:50 10.02.2026

  • 57 Смърфиета

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Емигрант":

    Да не обясняват, че случаят е без прецедент, защото ако се сблъскат с какъвто и да било акт на тероризъм, веднага ще забравят, че случаят е без прецедент. Да не реват, "ела вълчо изящ ме", че помните доктрината "на всеки ъгъл дюнер"

    11:51 10.02.2026

  • 58 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "роднините да изискат телата на убитите":

    Да изискат единствено да видят одзат дали ламите случайно не са били пъртина. Да ги облекат в анти-ковид облекла и готово.

    11:53 10.02.2026

  • 59 Кукинов

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Да отговори Радев!":

    Я иди да се "самоубиеш" ритуално бе, смрадтролска. Навсякъде изкопирал едно и също.

    11:55 10.02.2026

  • 60 последователите на Лама Иво

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Смърфиета":

    Сега се крият от страх от лустрация. Хиляди са

    Коментиран от #63

    11:55 10.02.2026

  • 61 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Ми дааа! Калушковците":

    Или да отровят Язувир Искър с кило карфинтанил – ужасът на Доктор Ботокса. За цяла София ще стигне.

    11:55 10.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "последователите на Лама Иво":

    Не, ама са няколко десетки със сигурност. В страната, но главно в София. В страни като Румъния и Украйна си имат техни си лами. Лама Зеленски примерно, е щпакладжия и обича цинкови ковчези. Румънската лама може да обича карпатски козички. И т.н.

    11:58 10.02.2026

  • 64 Основната грешка

    7 1 Отговор
    Като зомбирани някои повтарят "самоубийство, самоубийство". От къде накъде? Това е някаква измишльотина, съчинена с цел да се формират представи, удобни някому. И децата се досетиха, че обучени килъри са "разчиствали" и са очистили неудобните свидетели на нещо.

    12:00 10.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 И мордератора явно е от

    4 0 Отговор
    Калушковците. Така ми се струва

    12:01 10.02.2026

  • 67 Розов пингвин

    1 0 Отговор
    Путин е замесен,също Бойко , Шиши и Дядо Мраз

    12:02 10.02.2026

  • 68 Ип Ман

    3 0 Отговор
    Да отнемеш, човешки живот е отвратителна постъпка.

    12:02 10.02.2026

  • 69 Чете го нали? В форума им ...написано е

    2 6 Отговор
    (...Преди да стана възрастен, напуснах семейството си, за да живея с будистки култ, който смятах за легитимен.
    Когато отидох там, гуруто изложи правила, които смятах за легитимни, и настоя да прекъсна връзките си с другите, за да живея с тях и да практикувам дхарма.
    Той сигурно ме харесваше, защото ме използваше като свой заместник за останалата част от групата.
    Идеята, че съм специален, беше като нашийник, а идеята, че той е специален, беше основата за това аз да бъда специален, затова го защитих.
    Той ми употребяваше много наркотици, наричайки ги тайнства, и си спомням как припадах, пълзех по земята и повръщах.
    Почти сигурна съм, че бях изнасилена с наркотици, пропуските в паметта ми са значителни, понякога обхващат няколко дни.
    Много хора умряха, преди да се замеся. Един млад мъж почина, докато изпитваше плашеща халюцинация от наркотична смес, която му беше дадена, докато бях замесен.
    Хора бяха държани против волята си, когато бяха „обсебени“, обладани, защото възразяваха срещу нещо, което гуруто правеше.
    Лидерът на култа никога не беше подведен под отговорност за това, защото всички замесени го прикриваха и това беше сметнато за свръхдоза.
    Той използваше други хора, за да разпространява наркотици.
    Представи се като тертон и ни каза, че други лами са потвърдили неговите терми.
    Това, което преподаваше, беше смесица от шаманизъм и Ваджраяна, разчитайки много на халюциногени с близката си група, докато основните му източници на подкрепа бяха кока

    Коментиран от #88

    12:02 10.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 4 джипа

    12 2 Отговор
    Избили са ги като кучета (заедно с кучетата), защото са попаднали на наркоканала на Тиквата и Св и ня та, движен от Брендо, когото ГербоПрикриватурата наскоро пусна от затвора.

    Коментиран от #77

    12:05 10.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Пародия

    8 0 Отговор
    Ех,Кокаинов,Кокаинов.
    Веднага ги самоубихте,а четирите джипа ,,туристи" са отишли да ги разубеждават да не го правят.
    Обаче,не ! Те са се наредили един до друг и са си пръс нали мозъ цитите напук .
    Защото били ,,будисти".Нищо , че будизмът не позволява убийството дори на насекоми,камо ли на хора.

    12:06 10.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Да попитам

    11 1 Отговор
    Защо двете прасета се покриха така дълбоко след убийството - никакви ги няма. А преди това не слизаха от първите страници на медиите ИМ ?

    Коментиран от #114

    12:07 10.02.2026

  • 77 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #72 от "4 джипа":

    Туй умозаключение от пръстите ли си ги изсмука?Или звездите ти го говорят?

    12:07 10.02.2026

  • 78 Aлфа Bълкът

    11 1 Отговор
    Колко време ни втълпявахте, че Ламата е убил тримата. Щом не ги е убил той, защо да убива малките с него?
    Щом е планирал да се самоубива, защо си купува имоти и кемпер последен модел?
    В бъдеще ДАНС да си скриват телата и да се водят безследно изчезнали.

    12:09 10.02.2026

  • 79 Соня Русева

    7 0 Отговор
    Един и същи модел и всичко е в архива добре облечено като битови престъпления .На камиона с воиничетата няма да се спирам. 1.Януари 2013 - 5 убити в Пловдив, 2.Януари 2013- сем.Савови в София, 3.Януари 2018- Нови искър, 4.Януари 2026 - Петрохан. Изводите си правете сами ако можете ?

    12:09 10.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Емигрант

    8 0 Отговор
    От шантавите и неадекватни обяснения на разследващи и разни прокурори дори на фона на тази трагедия ме обхваща смях като се сетя с какъв "ентусиазъм" всички обясниха, че детето е намерено КЛЕКНАЛО с ПРЕПЛЕТЕНИ ПРЪСТИ, какво е това земно притегляне такова, че да държи мъртво тяло КЛЕКНАЛО в такова прецизно равновесие без никакви подпорни неща, как забравиха да кажат, че е разстреляно докато е било по голяма нужда и е "замръзнало" в тази поза ? Филми да бяха гледали поне за да изкопират разследване и причини което да придаде по-интелигентен развой на нещата !

    12:13 10.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ДЕСЕТ КОМЕНТАРИ

    4 3 Отговор
    Ми изтрийте нищо не цензурно нямаше във тях. Просто кой и той онези които го назначиха този никви ги няма. СНИШАВАТ СЕ А МНОГО СЕ ПЕРИХА КОГА ТЕГЛИХА 19 МИЛИАРДА. РЕВОЛЮЦИЯ ТРЯБВА ТЕЗИ ОТ ДУМА НЕ РАЗБИРАТ.

    12:17 10.02.2026

  • 87 Защо точно този откровен гй се намеси в

    4 0 Отговор
    Коментарите? Амаан от бивши!
    Къде са настоящите?

    12:17 10.02.2026

  • 88 Симо Смолян

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Чете го нали? В форума им ...написано е":

    Днес в мрежата може да се прочете всичко, но това не означава нищо. Някой може да напише, че Пепа е ку.ва и да качи нейни снимки, но в действителност Пепа да не е реален човек.

    12:18 10.02.2026

  • 89 Здрасти

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Лъжи":

    Така е най лесно. Имаха достатъчно време да се,,, направят,,, видео записи. Да се подредят улики. Но според мен в никакъв случай не е ритуално самоубийство. Къде е ритуалът? Защо като е ритуал не са всички заедно? Ритуалът се води от гурото. А той обикаля с кемпера?! Дано са били хитри и са оставили нещо което да излезе в следващите дни.

    Коментиран от #96

    12:18 10.02.2026

  • 90 Иванов

    2 10 Отговор

    До коментар #54 от "роднините да изискат телата на убитите":

    По всички изнесени данни се вижда, че това е секта. Техният Лама е успял да промие мозъците на своите наивни последователи при всекидневните дълги сеанси за многото години. Може ли здрави мъже да живеят изолирано без женска ласка? Между тях е имало мъжки ласки. Всички секти завършват с масови самоубийства. Ламата принася в жертва и малолетното момче до лобното място на Ботев, но това не ги прави герои. Виновни са родителите и близките на самоубийците!

    Коментиран от #101

    12:18 10.02.2026

  • 91 Аз пък мисля

    3 1 Отговор
    че труповете могат да нараснат значително ако сега и родителите вземат да си пръснат главите и да отидат да го попитат оня психопат защо децата им са мъртви.Но както се вижда и те са със промити мозъци.

    12:20 10.02.2026

  • 92 нннн

    12 1 Отговор
    А кучетата? Не см чувал за самоубийство на кучета.
    Изгорени са, за да не подушат после някого. Жертвите това едва ли ги е притеснявало...

    12:24 10.02.2026

  • 93 4 джипа

    9 2 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    Коментиран от #102

    12:25 10.02.2026

  • 94 АГЕНТ БУДА

    4 2 Отговор

    До коментар #85 от "Тодор":

    НАГЛАСИ БУДИСТКА ВЕРСИЯ......НЕ ВИ ЛИ Е ЯСНО.!???

    12:28 10.02.2026

  • 95 Спомени

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Повече":

    Това масово убийство в Студентския град в София, за което ти пишеш, беше на Коледа, 1974 г. Момчето наистина беше с психични отклонения, но син на директор от системата на ДСО "Стара планина". Този директор имал в дома си колекция от ками и ножове, а също така притежавал и пистолет. Не знам дали е имало повод да му разрешат да притежава такова оръжие, през соца такива разрешения не се даваха лесно, освен на военни, на полицаи и на бивши партизани. Момчето беше взело пистолета, а също и нож и с тези оръжия беше изтрепало 8 човека. После баща му лежа в затвора по обвинение, че е съхранявал оръжията така, че да са достъпни за децата му. Момчето беше гимназист с брат близнак и една по-голяма сестра. Майката на това момче се беше самоубила няколко години преди синът ѝ да направи онази беля в Студентския град. В рода на майката е имало и други психари. Припомням всичко това с надеждата някои хора да си вземат поука, защото недоумявам как така отделни хора не само се женят за освидетелствани лица, но и създават деца заедно с тях. Бащата на онова момче не беше примитив, а интелигентен човек. Момчето убиец го застреляха и обясниха, че това било станало при опит за бягство. След време брат му постъпил на лечение и сам бил скочил от балкон на здравното заведение и се пребил на място. Дали е скочил сам или са му помогнали, не знам. Не знам и каква е била съдбата на сестра им.

    12:30 10.02.2026

  • 96 БРАВО ТОЧНО И ЯСНО

    4 1 Отговор

    До коментар #89 от "Здрасти":

    РИТУАЛ Е ВСИЧКИ ЗАЕДНО. НО НЕ ПО ОТДЕЛНО. И КАЗА ЧОВЕКА МНОГО Е СЛОЖНО ИСКАМ ПОНЕ ДЕЦАТА ДА СПАСЯ. И ПАК ЩЕ ПИША. ЕДНИТЕ УМИРАТ ДРУГИТЕ СЕДМИЦА ОБИКАЛЯТ КРИЯТ СЕ НО ИМА ТОЛКОВА КАМЕРИ САТЕЛИТ ТЕ СЛУЖБАРИТЕ НЕ ГИ ОТКРИХА И ДА СПАСЯТ ПОНЕ ДЕЦАТА. И НАКРАЯ САМОУБИЙСТВО. ТОЯ АКО ИСКАШЕ МОЖЕШЕ ТАМ В ХИЖАТА ДА ГО НАПРАВИ РИТУАЛА. КЪДЕ СТЕ ШИШ ТУУПАК ФОНТАН КЪДРАВЕЛКО. САМО НЕКВИ СЛУЖБАРИ НА АМБРАЗУРАТА.

    12:32 10.02.2026

  • 97 масови самоубийства

    6 0 Отговор
    Принципно с огнестрелно оръжие не се извършват. Поне аз не знам за такива

    12:35 10.02.2026

  • 98 Мими Кучева🐕

    3 7 Отговор
    България загуби шест педала🌈😰🌈

    Коментиран от #103

    12:35 10.02.2026

  • 99 Незнайко

    5 0 Отговор
    Ех че удобно,самозастреляли се без причина..тва само болен мозък може да измисли( или силно мотивиран)

    12:35 10.02.2026

  • 100 дъщерята на Жельо Желев

    3 1 Отговор
    Нали и тя беше изперкала и се смоуби...

    12:37 10.02.2026

  • 101 Жени не липсват

    5 0 Отговор

    До коментар #90 от "Иванов":

    Кой пък ти каза, че им е липсвала женска ласка? Какво, като са живяли изолирано? Жени и момичета са посещавали хижата, а освен това по сайтовете вече изтече информация какво са казали приятелките на двама от загиналите.

    12:44 10.02.2026

  • 102 За 4-те джипа

    8 0 Отговор

    До коментар #93 от "4 джипа":

    На много хора вече им направи впечатление, че през първите дни след намирането на телата на първите трима, изобщо не се споменаваха тези джипове. И едва след като приятелка на един от загиналите спомена за колона от 4 джипа, хората започнаха да питат. И разследващите, щат не щат, с половин уста казаха нещо по въпроса - в смисъл, че е имало такава колона, която се отправила към това място часове преди убийството. Но не казват нищо повече. Дали разследват какви са тези джипове и кой е бил в тях, или се чудят каква фантасмагория да измислят, за да се опитат да ни убедят, че тази колона от джипове няма нищо общо с трагичния случай?

    12:50 10.02.2026

  • 103 Вярно е това

    5 7 Отговор

    До коментар #98 от "Мими Кучева🐕":

    По всичко си личи, че това са шест педала с промити мозъци с будиски и тибетски уклон. Ако бяха христрияни и мюсюлмани това нямаше да се случи. Само като им видиш лицата и разбираш, че жена не би ги докоснала.

    Коментиран от #108

    12:51 10.02.2026

  • 104 Българска трагедия

    5 0 Отговор
    Това, което ни прожектираха службите, е неопровержимо доказателство за некадърност и непочтеност.
    Тази безотговорни и неморални хора, скрити зад властта и правомощията на държавни органи, вместо да опазват живота на хората, разрушават и развращават обществото.
    Решението е разформироване и съд за престъпниците!

    12:52 10.02.2026

  • 105 виктория

    3 0 Отговор
    замитат, замитат, замитат ....!!!

    13:00 10.02.2026

  • 106 виктория

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    явно си изпуснал ка!!!

    13:01 10.02.2026

  • 107 виктория

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да отговори Радев!":

    на бою и шиши канала за дрога!!!толкова е просто!!!

    Коментиран от #109

    13:03 10.02.2026

  • 108 Стоян Димов

    3 4 Отговор

    До коментар #103 от "Вярно е това":

    Видяхте ли статуйките в стаята им за молитви? Стар мъж как онождва младо момче в скута си. Това е будизма. Всички са били педита. Преди време може да са били и с жени, но в тази секта са тръгнали налево.

    13:07 10.02.2026

  • 109 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #107 от "виктория":

    на 30.01 арестуваха 5 тона дрога в крагуевац сърбия ...И ТОВА НЯМА НИЩО ОБЩО С ТЕЗИ УБИЙСТВА

    13:17 10.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Стига!

    4 1 Отговор
    Стига трихте бе, страхливци!

    13:37 10.02.2026

  • 114 Калоян

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Да попитам":

    Като питаш, да ти кажа.
    Защото,помни ми думата,този имот на това възлово място,след няколко месеца, ще се води на подставено лице на един от двамата.

    14:01 10.02.2026

  • 115 Никой

    0 3 Отговор
    Че хората са толкова полудяли - говорят си сами по улицата.

    Нищо чудно да си е самоубийство - това е депресия - свързана със зимният период, с всякакви житейски въпросителни.

    14:04 10.02.2026

  • 116 Тоя

    1 0 Отговор
    през цялата ди кариера убийство не е виждал, а масово такова изобщо не виждал

    15:21 10.02.2026

