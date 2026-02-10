Николай Кокинов: За цялата ми 32-годишна кариера подобно масово самоубийство, ако е такова, не съм виждал

„За мен диаметрално се преобърнаха нещата след пресконференцията на МВР и прокуратурата. За цялата ми 32-годишна кариера подобно масово самоубийство, ако е такова, не съм виждал“.

Това обобщи пред „Тази сутрин“ по бТВ бившият градски прокурор на София Николай Кокинов.

„Престъпления с убийства и много трупове е имало много досега, но такова масово нещо, породено от незнайно какво, не съм срещал, което ме изненадва. Най-вероятно първите трима са се самоубили. Остава неизяснен мотива за това“, каза той.

За Кокинов не е ясно защо шестимата са се разделили.

„Защо другите трима заминават, има някакво странно движение с този кемпер и накрая на Околчица пак се стига вероятно до убийство или две убийства и самоубийство най-вероятно“, коментира бившият градски прокурор.

„Моята логика е, че и шестимата са били вероятно провокирани или притеснени от нещо, за да стигнат до такъв резултат. Какво е било нещото, не мога да гадая, но очевидно има някакво разминаване в очакванията им. Някакво очакване за напрежение, за непостигане на някаква цел. Каква е била целта, пак не мога да кажа“, допусна Николай Кокинов.

По думите му будизмът като религия не провокира и не проповядва насилие, нито толерира самоубийството.

„Ние мислим през призмата на рационалното, а какво са мислили тези хора, само те знаят. Свидетели няма и това дава поле за всякакви версии и теории“, каза още Кокинов.

„Има много неизяснени неща – какво оръжие и имало там, защо е било дадено разрешително за него.

Защо едно дете на 15 години е лишено от възможността да се образова.

Самото семейство го е поверило на тези хора. Никой не се сеща в училище да попита защо то не идва на училище. Прави се едно сдружение, две седмици по-късно институциите подписват с това сдружение споразумение за съвместна дейност, което е меко казано странно. Това сдружение се легитимира като някакъв държавен орган едва ли не. Очевидно тези хора имат някаква широка социална среда и подкрепа“, каза Кокинов.

Според него ще се разплете обективната истина, но не и истинската.

„Обективната истина е тази, която се базира на факти, но тъй като липсват оцелели, съмнявам се, че в цялост бихме могли да си представим какво се е случило в главата на тези хора“, смята бившият градски прокурор.