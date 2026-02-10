Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кънчо Стойчев: Няма правилно решение при избора на служебен премиер

10 Февруари, 2026 09:55 1 005 14

За пореден път виждаме безумието на промяната на Конституцията. Знаем кой направи тези промени – защо ги търпим тези хора?

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои да навлезем в предизборна кампания на фона на криза в доверието в институциите. Отваря се път на нихилизма, човек спира да вярва на добрите намерения, гледа на политиците като на безнадеждни. Това заяви пред БНТ социологът Елена Дариева.

Социологът Кънчо Стойчев коментира напрежението в обществото след трагедията в „Петрохан“: „Има нещо объркано и това е публичната комуникация. Шест дни да не намерим кемпер с размерите на танк, гражданите плащат за хиляди камери и 60 000 служители на МВР. Факт е, че ръководството на МВР не намери начин да се отчете пред хората.”

„Не само изборът на служебен премиер, но и на вътрешен министър ще се гледа под лупа. До четвъртък очакваме да чуем кой ще е служебният премиер. Това ще даде нов импулс на предизборната кампания. Обществото е разделено на агитки. Не е работа на институциите да карат журналистите и обществото да четат между редовете“, уточни Дариева.

Политологът доц. Стойчо Стойчев е на мнение: „Смятам, че Йотова след 9 години, в които е раздавала и отнемала гражданство и подписвала помилвания, сега да реди служебен премиер, тя се чувства прекрасно. Има една година пред себе си да реализира президентските си правомощия. Какъвто и да е изборът, се очаква резултатът да бъде определен. За Румен Радев всички служебни премиери са добри, защото е дошъл сега да печели избори.“

„Няма правилно решение при избора на служебен премиер – за пореден път виждаме безумието на промяната на Конституцията. Знаем кой направи тези промени – защо ги търпим тези хора? Трябва разкаяние и манастир, не трябва да бъдат в политиката“, категоричен е Кънчо Стойчев.

Той коментира и промените в Изборния кодекс, като настоя, че не трябва да се пипат правилата преди избори: „Задължение на нашата държава е да създаде удобство на всеки българин да гласува.”


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не трябва да има служебни правителства

    1 5 Отговор
    Те водят до попадане на случайници във властта.

    Трябва да са от редовно до редовно.
    Тогава депутатите ще са принудени да направят коалиции за да влязат във властта и ще се контролират взаимно

    Коментиран от #9, #10

    10:03 10.02.2026

  • 2 Впечатлен

    6 3 Отговор
    Този Кънчо Стойчев раздава акъл как да гласуваме и кого да търпим. А може би е по-добре да даде акъл как да придобием и продадем голф имоти за милиони. Там му е силата.

    10:04 10.02.2026

  • 3 ФЕЙК - либераст

    2 2 Отговор
    Прав е другарят Стойчев: Киро както се провали от всякъде и брадяса време му е да се покалугери. Те братята от Троянския манастир го чакат с нетърпение, а Асенчо - в Бачковския - първа радост за дядо игумен!

    Коментиран от #11

    10:12 10.02.2026

  • 4 искам

    1 5 Отговор
    Искам да видя нов парламент с нови хора. Деси Добрева да е президент, а Павел Попандов да води Народното събрание.

    Коментиран от #8

    10:22 10.02.2026

  • 5 Социологът Стойчев

    5 1 Отговор
    направи точен анализ, че след 9 год президентът не става за редач на кабинет поради различхото му естество на работа за тоаи период. А защо не отбеляза, че преправячите на конституцията и писачите на закони не могат посмъртно да достигнат тези 9 години занаят.

    10:23 10.02.2026

  • 6 баща му

    2 1 Отговор
    Министър на околната среда
    Александър Александров лесовъд
    Александър Александров е български лесовъд, академик и директор на Института за гората. Той е избран за министър на околната среда в двете правителства на Андрей Луканов.

    10:26 10.02.2026

  • 7 Що да няма?

    4 0 Отговор
    Правилното решение е премиер, който ще осигури честните избори. Някои се провалиха в това.

    10:47 10.02.2026

  • 8 мда

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "искам":

    А баба СлаФка ще е експерт по "моралните" въпроси, нали?

    10:49 10.02.2026

  • 9 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "не трябва да има служебни правителства":

    Всички са случайници

    10:49 10.02.2026

  • 10 Напротив!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "не трябва да има служебни правителства":

    Когато са ти поискали оставката няколкостотин души, трябва да напуснеш властта веднага!

    Коментиран от #13

    10:51 10.02.2026

  • 11 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ФЕЙК - либераст":

    Статията не ми хареса това да се покалугерат либерасите ..... Твоят коментар също ми харесва и вероятно е верен....

    11:24 10.02.2026

  • 12 Някой

    2 0 Отговор
    Промените на Конституцията бяха направени от три партии ПП+ГЕРБ+Пеевски. Като две от тях бяха водени от користни интереси, а третата се оказа много наивна партия. Която се оказа наивно момченце поканено на парти на зли педофили.

    ГЕРБ се опитва да ни излъже, че не била отговорна за промените на Конституцията. ПП се опита да промени Конституцията за да няма повече далавери Боташ, обаче се провалиха. Знаем за далаверата Ботуш, защо търпим отговорния за тази далавера. Дори още по-лошо, медиите ни го представят за идващия пореден "спасетел", който щял да ни спаси държавата. Ако "спасителя" Радев се докопа до власта, аз не очаквам нищо хубаво, очаквам още далавери като Боташ.

    12:45 10.02.2026

  • 13 Коментар до 10

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Напротив!":

    наколкостотин умнокрасиви под ПЛАТЕНИ

    не са равни на 500 000 + 300 000 привърженици

    на Тиквата и Прасето според терминологията на умнокрасивите

    Няма как да изчегъртате 800 000 хиляди бивши хора.

    И стадионите няма да ви стигнат

    13:39 10.02.2026

  • 14 Цвете

    1 0 Отговор
    СТОЙЧЕВ, НЕЗНАМ ЗА МАНАСТИРА, КОЙ И КОГА Е ГОТОВ, НО ТИ НИ РАЗКАЖИ КАК С АНДРЕЙ РАЙЧЕВ ЗАБОГАТЯХТЕ ? ГОЛФ ИГРИЩЕ НЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ОЩЕ ОТ ПРЕДИ 15 ГОДИНИ. ИНТЕРЕСНО ЩЕ НИ БЪДЕ ОТ СТАРТА НА КАПИТАЛА ВИ? 🇧🇬🤔🇧🇬

    14:46 10.02.2026

