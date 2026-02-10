Кънчо Стойчев: Няма правилно решение при избора на служебен премиер

Предстои да навлезем в предизборна кампания на фона на криза в доверието в институциите. Отваря се път на нихилизма, човек спира да вярва на добрите намерения, гледа на политиците като на безнадеждни. Това заяви пред БНТ социологът Елена Дариева.

Социологът Кънчо Стойчев коментира напрежението в обществото след трагедията в „Петрохан“: „Има нещо объркано и това е публичната комуникация. Шест дни да не намерим кемпер с размерите на танк, гражданите плащат за хиляди камери и 60 000 служители на МВР. Факт е, че ръководството на МВР не намери начин да се отчете пред хората.”

„Не само изборът на служебен премиер, но и на вътрешен министър ще се гледа под лупа. До четвъртък очакваме да чуем кой ще е служебният премиер. Това ще даде нов импулс на предизборната кампания. Обществото е разделено на агитки. Не е работа на институциите да карат журналистите и обществото да четат между редовете“, уточни Дариева.

Политологът доц. Стойчо Стойчев е на мнение: „Смятам, че Йотова след 9 години, в които е раздавала и отнемала гражданство и подписвала помилвания, сега да реди служебен премиер, тя се чувства прекрасно. Има една година пред себе си да реализира президентските си правомощия. Какъвто и да е изборът, се очаква резултатът да бъде определен. За Румен Радев всички служебни премиери са добри, защото е дошъл сега да печели избори.“

„Няма правилно решение при избора на служебен премиер – за пореден път виждаме безумието на промяната на Конституцията. Знаем кой направи тези промени – защо ги търпим тези хора? Трябва разкаяние и манастир, не трябва да бъдат в политиката“, категоричен е Кънчо Стойчев.

Той коментира и промените в Изборния кодекс, като настоя, че не трябва да се пипат правилата преди избори: „Задължение на нашата държава е да създаде удобство на всеки българин да гласува.”