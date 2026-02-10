Кънчо Стойчев: Няма правилно решение при избора на служебен премиер

Предстои да навлезем в предизборна кампания на фона на криза в доверието в институциите. Отваря се път на нихилизма, човек спира да вярва на добрите намерения, гледа на политиците като на безнадеждни. Това заяви пред БНТ социологът Елена Дариева.
Социологът Кънчо Стойчев коментира напрежението в обществото след трагедията в „Петрохан“: „Има нещо объркано и това е публичната комуникация. Шест дни да не намерим кемпер с размерите на танк, гражданите плащат за хиляди камери и 60 000 служители на МВР. Факт е, че ръководството на МВР не намери начин да се отчете пред хората.”
„Не само изборът на служебен премиер, но и на вътрешен министър ще се гледа под лупа. До четвъртък очакваме да чуем кой ще е служебният премиер. Това ще даде нов импулс на предизборната кампания. Обществото е разделено на агитки. Не е работа на институциите да карат журналистите и обществото да четат между редовете“, уточни Дариева.
Политологът доц. Стойчо Стойчев е на мнение: „Смятам, че Йотова след 9 години, в които е раздавала и отнемала гражданство и подписвала помилвания, сега да реди служебен премиер, тя се чувства прекрасно. Има една година пред себе си да реализира президентските си правомощия. Какъвто и да е изборът, се очаква резултатът да бъде определен. За Румен Радев всички служебни премиери са добри, защото е дошъл сега да печели избори.“
„Няма правилно решение при избора на служебен премиер – за пореден път виждаме безумието на промяната на Конституцията. Знаем кой направи тези промени – защо ги търпим тези хора? Трябва разкаяние и манастир, не трябва да бъдат в политиката“, категоричен е Кънчо Стойчев.
Той коментира и промените в Изборния кодекс, като настоя, че не трябва да се пипат правилата преди избори: „Задължение на нашата държава е да създаде удобство на всеки българин да гласува.”
1 не трябва да има служебни правителства
Трябва да са от редовно до редовно.
Тогава депутатите ще са принудени да направят коалиции за да влязат във властта и ще се контролират взаимно
Коментиран от #9, #10
10:03 10.02.2026
2 Впечатлен
10:04 10.02.2026
3 ФЕЙК - либераст
Коментиран от #11
10:12 10.02.2026
4 искам
Коментиран от #8
10:22 10.02.2026
5 Социологът Стойчев
10:23 10.02.2026
6 баща му
10:26 10.02.2026
7 Що да няма?
10:47 10.02.2026
8 мда
До коментар #4 от "искам":А баба СлаФка ще е експерт по "моралните" въпроси, нали?
10:49 10.02.2026
9 Факт
До коментар #1 от "не трябва да има служебни правителства":Всички са случайници
10:49 10.02.2026
10 Напротив!
До коментар #1 от "не трябва да има служебни правителства":Когато са ти поискали оставката няколкостотин души, трябва да напуснеш властта веднага!
Коментиран от #13
10:51 10.02.2026
11 Европеец
До коментар #3 от "ФЕЙК - либераст":Статията не ми хареса това да се покалугерат либерасите ..... Твоят коментар също ми харесва и вероятно е верен....
11:24 10.02.2026
12 Някой
ГЕРБ се опитва да ни излъже, че не била отговорна за промените на Конституцията. ПП се опита да промени Конституцията за да няма повече далавери Боташ, обаче се провалиха. Знаем за далаверата Ботуш, защо търпим отговорния за тази далавера. Дори още по-лошо, медиите ни го представят за идващия пореден "спасетел", който щял да ни спаси държавата. Ако "спасителя" Радев се докопа до власта, аз не очаквам нищо хубаво, очаквам още далавери като Боташ.
12:45 10.02.2026
13 Коментар до 10
До коментар #10 от "Напротив!":наколкостотин умнокрасиви под ПЛАТЕНИ
не са равни на 500 000 + 300 000 привърженици
на Тиквата и Прасето според терминологията на умнокрасивите
Няма как да изчегъртате 800 000 хиляди бивши хора.
И стадионите няма да ви стигнат
13:39 10.02.2026
14 Цвете
14:46 10.02.2026