Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Много от теориите на конспирацията, които се развиха, отидоха в грешната посока

10 Февруари, 2026 09:49 1 590 28

"Взети са отделни кадри от един ден от живота на тези хора и на базата на тях да правим изводи, че са се сбогували, че след малко ще започнат да палят хижата и че ще се самоубиват, е абсурдно. Няма как да се направи такъв извод“, на мнение е бившият зам.-ректор на Академията на МВР

Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Много от теориите на конспирацията, които се развиха, отидоха в грешната посока - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Случаят "Петрохан" продължава да вълнува всички и все още много въпроси остават без ясен отговор. Вчера от прокуратурата и МВР дадоха брифинг, на който показаха записи от камера пред хижата.

„Много от теориите на конспирацията, които се развиха, отидоха в грешната посока“, каза в „Тази сутрин“ по bTV доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР.

По думите му разследващите са наясно с механизма на извършването на престъпленията, но остава висящ проблемът с мотивите.

„Това е ключовият въпрос – защо се е случило всичко това. Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората“, смята Иванов.

„Вчера тази пресконференция, вместо да прекрати до голяма степен спекулациите и интерпретациите, тя ги засили. Взети са отделни кадри от един ден от живота на тези хора и на базата на тях да правим изводи, че са се сбогували, че след малко ще започнат да палят хижата и че ще се самоубиват, е абсурдно. Няма как да се направи такъв извод“, на мнение е доц. Милен Иванов.

"Всеки е човек е свободен да чете и да интерпретира, както да вярва във всяка една философия или религия. В това няма нищо престъпно. Въпросът е дали практиките излизат извън границите на нормалното и дали не се превръщат в престъпно въздействие от страна на лидерите на дадена група към последователите. Тук вече трябва да се намеси ДАНС и е трябвало да имат някъде в досиетата си ясна концепция това престъпление ли е, или нормално философско течение", каза още доцентът.

Във връзка с твърденията на близка на един от убитите, че е видяла четири джипа да се качват към хижата, преди да се случи трагедията, доц. Милен Иванов коментира, че това не е доказан факт.

"Лесно може да се провери тази версия и предполагам, че разследващите ще работят. Да правим интерпретация според думите на един човек, ще ни доведе до някаква фикция, която не е рационална", смята бившият зам.-ректор на Академията на МВР.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда е

    14 0 Отговор
    ама разследването 100% ще отиде в "правилната" посока

    09:54 10.02.2026

  • 2 Сила

    9 10 Отговор
    Човека беше що годе нормален през 90 те , после бавно започна да изперква под влияние на некви "духовни " тъпотии ...верно , беше много в час и беше експерт но явно прикритата педофилия му е тежала на душата !!! Отделно "овчето стадо" покрай него допълнително го мотивира да си повярва , че е уникален гуру и "духовен учител" ....

    Коментиран от #24

    09:54 10.02.2026

  • 3 Уха

    18 1 Отговор
    Явно е че МВР е заето изцяло с подправяне и фабрикуваме на доказателства. Гоуемото Д крие нещо яко

    09:57 10.02.2026

  • 4 кой му дреме

    3 7 Отговор
    Будистски монах попитал учителя си:
    "Какво е Буда?"

    "Изсьхнало лайн0", отговорил учителя.

    Когато мевере си отговорят на този древен будистски коан, тогава ще разберат какво е станало в Петрохан.

    Коментиран от #11

    09:58 10.02.2026

  • 5 Ще се реши

    4 1 Отговор
    Проблемът с мотивите ще се разреши като 1-2 следователи бъдат командировани в Тибет да изучат будизъм и ламаизъм.Ама да не се върнат и те зомбирани?

    09:58 10.02.2026

  • 6 ООрана държава

    14 0 Отговор
    Властите бутнаха в грешна посока в първият ден след като гръмко изръсиха по медиите, че било осеяно с оръжия и боеприпаси из целия имот

    09:59 10.02.2026

  • 7 Абе...

    10 2 Отговор
    Чакайте,да питам! Лама със собствена интерпретация за будизма, който е със силно изявен нарцисизъм, води към самоубийство 6 човека! Това е налаганата версия, нали! Вече няма кой да потвърди! Да, ама не! Ами момичето, дето е било с тях! То дано да са го покрили, че не знам! Дано оцелее! Никой не говори за това. Бегло споменаване и край!

    Коментиран от #14

    10:00 10.02.2026

  • 8 въпроси

    13 1 Отговор
    Коя е грешната посока? За колко време се вземат натривки от ръцете и защо не се обявяват, а балистична експертиза? Ние гражданите ли трябва да доказваме или полицията веднага да проверява сигнали? И каква е тази скрита камера, с която са ги следили и сега ни пробутват записи от нея, но не и по време на екзекуцията?

    10:00 10.02.2026

  • 9 така де

    14 0 Отговор
    може пък наистина да,анаистина да са си казали чао, и да са се разделили за да се чакат на връх околчица за нещо А Четирите джипа да не са измислица и след като са избили първите да са избили и вторите трима Самоубийства лесно се интерпретират и фалшифицират ЗАЩОТО час на смъртта няма и труповете са вкочанени Да не говорим че на място не са допускани хора лъжите са големи и липсва главно ЗАЩО КАКЪВ Е МОТИВА,,

    10:02 10.02.2026

  • 10 Марио

    6 1 Отговор
    Тежък казус за родната полиция според която думата превенция е вид пица. Едва ли ще разберем какво се е случило но все пак има нещо безспорно. Факт е че сдружението е създадено ударно и с размах какъвто без високо покровителство няма как да стане. Ако се започне разследването от тук и се изясни по какъв начин се е финансирала тази структура може и да излезе заек от шапката.

    Коментиран от #27

    10:04 10.02.2026

  • 11 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "кой му дреме":

    След като е постигнал всичко в "духовния живот " и е достигнал "нирвана " ( smells like tee spirit ), "лама" Калушев явно е решил да се съсредоточи върху по ежедневни и материални неща като НПО и финансиране от не толкова" духовни" източници ...но се е сблъскал със суровата реалност на БГ то и "възвишената" му душа и крехка психика податлива на плътски изкушения не е издържала ....

    10:05 10.02.2026

  • 12 грешната посока

    3 0 Отговор
    Нека полицията да тръгне малко и в грешната посока - наркотици, иманярство, трафик. Ще имат работа за месеци напред, току виж и пресекат някое от тези престъпления.

    10:07 10.02.2026

  • 13 Хе!

    5 0 Отговор
    Цяла седмица с важен вид и надути бузи експертите внушаваха, че този случай е много сложен! Изведнъж, за няколко часа се оказа съвсем битов! Минаха времената, когато хората са се трепели за селска чест, имот и булки! Сега е демокрация! Не знам кога бе последния случай когато се бият момчета!? Може би преди години когато едно спортист вдигна друго и го прасна в асфалта и се наложи да го оперират! Сега всеки ден момичета се бият, момчетата снимат! Ходят на епилация и там стават актриси! А убийства и самоубийства са по съвсем непонятни причини, възвишени, цивилизационен избор! Учебниците по криминалистика да се актуализират!

    10:07 10.02.2026

  • 14 Даааа

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе...":

    Разделят се в 4 ч. и нещо, сбогуват се, пред камерите, да се знае. Вечерта палят хижата, самоубиват се, ама първо затварят вътре кучетата???? Защо? Да не би някой да ги е примамил и затворил вътре да не пречат!

    10:09 10.02.2026

  • 15 кажерсе

    8 0 Отговор
    Доценте, я ни разкажи, как се ликвидира канал за дрога до Сърбия??? Какво пише в учебниците, как се прави от службите ликвидирането на канал за дрога??? Ако ги самоубиеш всичките от канала и си готов. По поръчковите медии мисирките канят само доценти и лози от лъжец и нагоре и работата е готова. С дрон до Сърбия за колко време става??? Васко и Безуханова от ПП и ДБ педофили са основните спонсори на самоубитите, а Сандокан е разписвал като селски кмет. Свинята ГЕРБ Фидоска пък за без пари купила хижата и преправяла собствености за да я лапне. Слава на Господ Иисус Христос станал си цял доцент с голяма глава. Ще ни разясниш ли как стават работите и как ДАНС са били 1 ви???

    10:09 10.02.2026

  • 16 Мишел

    0 5 Отговор
    Хомосексуални педофили и деца.

    10:19 10.02.2026

  • 17 Владко Мурдаров

    4 1 Отговор
    Абе, Милене! Абе, Иванов! Вас не ли ви учат на български в тая академия?! Тия теории и посоки одушевени ли са?! Едните сами се развиват, а другите грешат като хората. Ситуацията е следната. Когато един милиционер ти каже "Добър ден", трябва да се огледаш дали не се смрачава. А когато нищо ти не казва, или мънка, шикалкави и говори небивалици пред микрофона, тогава можеш да интерпретираш нещата, както си искаш.

    10:20 10.02.2026

  • 18 Всичко

    4 1 Отговор
    Е ясно на обществото.
    Няма нужда от свободни съчинения.

    10:21 10.02.2026

  • 19 МВР пикчърс

    9 0 Отговор
    ни показа как жижата се била запалила в левия край, далече от входа с някакво видео на което пожарът е трудно различим, но се чува звук сякаш микрофонът е до камината, преди дни ни показаха снимка от въздуха и там хижата е изгоряла почти напълно в десния край, а в лявата част е горял предимно покрива

    10:22 10.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хмм

    3 0 Отговор
    дадохме на протестърите властта и ето резултатът - шесторно убийство, включителнои дете, това героизиране на хомосексуализма и източните религии, заклеймяване на православието ни доведе дотам, като се сетя как се провали йорданова като правосъден министър, хората очакваха от нея сваляне на Гешев, вика го тя пред ВСс и излага обвинения, той пита имате ли доказателства, тя - не, пълен провал, най-парадоксалното е, че и гешев, и Доган ги свали пеевски само за 24 часа, без да прави изпълнения в Росенец, а по законен начин,собственикът си върна имотите, дали е бил подложен натиск, само той си знае, а президентът Радев защити Доган, даде им мандат, протестира против намаляването на секциите в Турции, кани се да управлява с Доган като Станишев?

    10:50 10.02.2026

  • 24 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    тогава е бил на 18

    10:54 10.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Факт

    0 0 Отговор
    Ако е лесно за четири джипа, защо беше трудно за един кемпер

    13:20 10.02.2026

  • 27 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Марио":

    При условие да не са сврързани със служби

    13:24 10.02.2026

  • 28 Деций

    0 0 Отговор
    Да, обаче прави впечатление ,че около тези мъже няма жени,съпруги,любовници ,което е странно и може би ориентир.

    14:35 10.02.2026

