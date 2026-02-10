Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Много от теориите на конспирацията, които се развиха, отидоха в грешната посока

Случаят "Петрохан" продължава да вълнува всички и все още много въпроси остават без ясен отговор. Вчера от прокуратурата и МВР дадоха брифинг, на който показаха записи от камера пред хижата.
„Много от теориите на конспирацията, които се развиха, отидоха в грешната посока“, каза в „Тази сутрин“ по bTV доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР.
По думите му разследващите са наясно с механизма на извършването на престъпленията, но остава висящ проблемът с мотивите.
„Това е ключовият въпрос – защо се е случило всичко това. Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората“, смята Иванов.
„Вчера тази пресконференция, вместо да прекрати до голяма степен спекулациите и интерпретациите, тя ги засили. Взети са отделни кадри от един ден от живота на тези хора и на базата на тях да правим изводи, че са се сбогували, че след малко ще започнат да палят хижата и че ще се самоубиват, е абсурдно. Няма как да се направи такъв извод“, на мнение е доц. Милен Иванов.
"Всеки е човек е свободен да чете и да интерпретира, както да вярва във всяка една философия или религия. В това няма нищо престъпно. Въпросът е дали практиките излизат извън границите на нормалното и дали не се превръщат в престъпно въздействие от страна на лидерите на дадена група към последователите. Тук вече трябва да се намеси ДАНС и е трябвало да имат някъде в досиетата си ясна концепция това престъпление ли е, или нормално философско течение", каза още доцентът.
Във връзка с твърденията на близка на един от убитите, че е видяла четири джипа да се качват към хижата, преди да се случи трагедията, доц. Милен Иванов коментира, че това не е доказан факт.
"Лесно може да се провери тази версия и предполагам, че разследващите ще работят. Да правим интерпретация според думите на един човек, ще ни доведе до някаква фикция, която не е рационална", смята бившият зам.-ректор на Академията на МВР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда е
09:54 10.02.2026
2 Сила
Коментиран от #24
09:54 10.02.2026
3 Уха
09:57 10.02.2026
4 кой му дреме
"Какво е Буда?"
"Изсьхнало лайн0", отговорил учителя.
Когато мевере си отговорят на този древен будистски коан, тогава ще разберат какво е станало в Петрохан.
Коментиран от #11
09:58 10.02.2026
5 Ще се реши
09:58 10.02.2026
6 ООрана държава
09:59 10.02.2026
7 Абе...
Коментиран от #14
10:00 10.02.2026
8 въпроси
10:00 10.02.2026
9 така де
10:02 10.02.2026
10 Марио
Коментиран от #27
10:04 10.02.2026
11 Сила
До коментар #4 от "кой му дреме":След като е постигнал всичко в "духовния живот " и е достигнал "нирвана " ( smells like tee spirit ), "лама" Калушев явно е решил да се съсредоточи върху по ежедневни и материални неща като НПО и финансиране от не толкова" духовни" източници ...но се е сблъскал със суровата реалност на БГ то и "възвишената" му душа и крехка психика податлива на плътски изкушения не е издържала ....
10:05 10.02.2026
12 грешната посока
10:07 10.02.2026
13 Хе!
10:07 10.02.2026
14 Даааа
До коментар #7 от "Абе...":Разделят се в 4 ч. и нещо, сбогуват се, пред камерите, да се знае. Вечерта палят хижата, самоубиват се, ама първо затварят вътре кучетата???? Защо? Да не би някой да ги е примамил и затворил вътре да не пречат!
10:09 10.02.2026
15 кажерсе
10:09 10.02.2026
16 Мишел
10:19 10.02.2026
17 Владко Мурдаров
10:20 10.02.2026
18 Всичко
Няма нужда от свободни съчинения.
10:21 10.02.2026
19 МВР пикчърс
10:22 10.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хмм
10:50 10.02.2026
24 Ами
До коментар #2 от "Сила":тогава е бил на 18
10:54 10.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Факт
13:20 10.02.2026
27 Факт
До коментар #10 от "Марио":При условие да не са сврързани със служби
13:24 10.02.2026
28 Деций
14:35 10.02.2026