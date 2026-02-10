Харалан Александров: Публиката се втренчи в случая „Петрохан“ с воайорска нездрава наслада

„Интерпретациите, убежденията и предразсъдъците предшестват фактите и в много голяма степен определят начина, по който ги чуваме и виждаме. Изправени пред такова чудовищно и ужасяващо събитие, без живи свидетели, ние сме поканени по някакъв начин да фантазираме и да си въобразяваме каквото поискаме.“
Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ социалният антрополог Харалан Александров във връзка със случая „Петрохан“.
Той вижда във всичко това „развихряне на конспиративното въображение“.
„Има много изследвания върху тези култури, които възникват около специфични култове или секти. Някои от тях наистина завършват с групови самоубийства“, посочи той.
„Голяма част от тези характеристики присъстват в текстовете, в себепредставянето на това движение. Това е свързано с идеята, че светът е покварено и лошо място и че трябва да бъдат изолирани и спасени хората от него. Че има харизматичен лидер, който знае истината и който води към просветление. В този случай няма как да знаем дали става въпрос за култ“, каза Александров.
„За родителите е ужасно травматично това. Те нямат друг избор, освен да приемат, че с тава въпрос за убийство, тъй като иначе означава да признаят, че са си дали децата под грижите на крайно ненадеждни хора. Същото важи и за техните приятели и хората, които са ги подкрепяли и спонсорирали“, коментира още социалният антрополог.
„Сигурен съм, че никой не си е дал сметка какво става. Друг въпрос е защо в нашето общество не можем да различим нормата от патологията и това е големият въпрос“, допълни той.
„Има нещо много перверзно в цялата история – от самото начало до края. Според мен имаме нормализация на перверзни практики. Това е част от тази култура, която за съжаление се наложи през последните десетилетия и цялата тази воайорска нездрава наслада, с която публиката се втренчи в това събитие, не говори никак добре за психичното здраве на обществото“, смята Харалан Александров.
„Можем да помолим хората да оставят тези, които са загубили близки, да ги изтъгуват, малко да се успокоят и да се доверят на професионалистите, вместо да се отдадат на своите безумни конспиративни фантазии“, призова той.
По думите му вече има две конспирации – дали е злата държава с някакви страховити тайни, които тя крие, или е нечестива педофилска мрежа, която извършва скверни ритуали и се гаври с деца.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
"Какво е Буда?"
"Изсьхнало лайн0", отговорил учителя.
Когато мевере си отговорят на този древен будистски коан, тогава ще разберат какво е станало в Петрохан.
10:12 10.02.2026
2 честен ционист
10:12 10.02.2026
3 Радев - съучастие?
"Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???"
10:13 10.02.2026
10:13 10.02.2026
4 хехе
10:13 10.02.2026
5 Пич
10:13 10.02.2026
6 Сила
10:14 10.02.2026
8 Радев
Защо не е повдигнал въпроса като Президент?
Защо?
10:15 10.02.2026
10:15 10.02.2026
9 Преди малко телевизия 7/8
10:15 10.02.2026
10:15 10.02.2026
10 Бай Ху (By Who)
10:16 10.02.2026
12 Радев
Готвеше се пак за коалиция с тях!!!
Те са негови рожби!!!
Имал е информация за НПО то?!
10:17 10.02.2026
13 Пич
10:17 10.02.2026
14 Госあ
10:17 10.02.2026
15 Цацаров
10:18 10.02.2026
16 Смърфиета
10:18 10.02.2026
17 Тити на Кака
Изключително интелигентно присъствие, експертност на най-високо ниво, умереност, никакви крайни оценки, апел към преосмисляне на поведението на всички, апел за съхраняване на държавността.
Водещите бяха адекватни на нивото на двамата.
Получи се страхотен разговор, призовавам всеки да го погледне - в него е посочен пътят към разумно преодоляване на убийствените страсти, които се вихрят в момента!
Поздравявам БТВ за попадението!
Почитания за Александров и Кокинов, такива хора връщат доверието ни в здравия разум!
10:18 10.02.2026
18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТА ТЕ ГИ ЕКЗЕКУТИРАХА.
10:18 10.02.2026
19 иван костов
10:19 10.02.2026
20 НЕ Е ВИНОВНО ОБЩЕСТВОТО
10:19 10.02.2026
21 007 лиценз ту кил
До коментар #3 от "Радев - съучастие?":Не, Радев не е съучастник.
Съучастници са Сандов, Терзиев, Рашков, Безуханова и т. н.
10:19 10.02.2026
22 На боко килърите
До коментар #9 от "Преди малко телевизия 7/8":С черни бронирани мерцедеси
10:23 10.02.2026
23 За Радев
10:23 10.02.2026
24 Май са
До коментар #9 от "Преди малко телевизия 7/8":Бронирани
10:26 10.02.2026
25 Ганя Путинофила
10:27 10.02.2026
26 Интересно
До коментар #9 от "Преди малко телевизия 7/8":Не виждам хора вътре...
10:27 10.02.2026
10:27 10.02.2026
27 ООрана държава
10:28 10.02.2026
28 Всеки втори
10:28 10.02.2026
29 баща му
Александър Александров лесовъд
Александър Александров е български лесовъд, академик и директор на Института за гората. Той е избран за министър на околната среда в двете правителства на Андрей Луканов.
10:28 10.02.2026
30 прокопи
10:29 10.02.2026
31 Ивелин Михайлов
10:30 10.02.2026
10:30 10.02.2026
32 тиквенсониада
10:30 10.02.2026
33 Руската мафия
До коментар #9 от "Преди малко телевизия 7/8":мног си пада по такива джипове G класа.
10:31 10.02.2026
34 Домашен любимец
10:31 10.02.2026
10:31 10.02.2026
35 Майк Алън Патън
10:33 10.02.2026
36 Глупости!!!!!
10:34 10.02.2026
39 А защо ???
Всеки ден ни обясняваха през медиите как не зацепваме реалноста по правилния начин...
И сега се скриха .
10:35 10.02.2026
40 Стефанов
10:37 10.02.2026
41 Ивелин Михайлов
До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":Сводник- развозвал труженички
Видео- самопризнания , Цанов
Киро Брейка
Труженички в Испания
Видео- говори с гордост как ги биел, когато не заработващи
Павел зърнара- същия, черен печат в Италия за канал на труженички
Това са лидери!!!!
Сводници!
10:37 10.02.2026
42 Цъцъцъ
10:39 10.02.2026
43 Абе...
До коментар #9 от "Преди малко телевизия 7/8":Тази снимка ми е малко и тя фейк! Тези за какво да спрели на табелата? Ако ще правят някакви гадости, така ли ще се подредят? За последни уточнения ли? Нямат си други средства ли?
10:39 10.02.2026
44 ПРОСТО Е
До коментар #34 от "Домашен любимец":Заради строеж и после концесия на тунел Петрохан, не за дърва. Но еколозите спират намерението на Бойко, 450 милиона е отпуснал за тази година, а е предвидил милиарди. Щял да дава инфраструктурата на концесия на олигарси и на пенсионни фондове да инвестират в тези - тунели и мостове - магистрали. НАРОДНА ПАРА ЗА ОЛИГАРСИТЕ.
10:40 10.02.2026
45 Оракула от Делфи
10:40 10.02.2026
46 цццц
Пълен цирк сте
10:40 10.02.2026
47 Буда-ла-ла-ма
10:41 10.02.2026
48 Тцътцъ
До коментар #3 от "Радев - съучастие?":Колкото повече се политизира таз работа, толкова повече се развива и вниманието отива в друга посока.
10:41 10.02.2026
49 Тити на Кака
До коментар #26 от "Интересно":Хората не са в джиповете, понеже в момента на снимката са избивали рейнджърите във вилата, тази снимка е 100% доказателство за това кои всъщност са убийците. Еднаквите номера на автомобилите - също.
Как успя да не го съобразиш?
10:41 10.02.2026
10:41 10.02.2026
50 ццц
10:41 10.02.2026
51 Недей бърка
10:42 10.02.2026
10:42 10.02.2026
52 Леле
10:43 10.02.2026
53 ццц
10:44 10.02.2026
54 Накино
10:46 10.02.2026
55 Факт
10:46 10.02.2026
56 ШЕФА
10:46 10.02.2026
57 Динев
10:46 10.02.2026
58 ЕКОЛОЗИТЕ
Предложението беше внесено за оценка от АПИ. Експертите са установили, че по-голямата част от инвестиционното предложение попада в границите на шест защитени зони - „Драгоман”, „Западна Стара планина и Предбалкан”, „Раяновци”, „Понор”, „Западен Балкан”, „Берковица”. Строежът е в противоречие с режима на защитена зона „Берковица” и по тази причина е недопустим.
В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 31.05.2021 г. Решение № 4-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 31.05.2021 г. за период от 14 дни.
Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.
10:48 10.02.2026
10:48 10.02.2026
59 Абе ей
10:48 10.02.2026
61 Тцътцъ
До коментар #8 от "Радев":Ми щото не е президент
10:50 10.02.2026
63 ЕКОЛОГИЯ 2023 ГОД.
10:53 10.02.2026
64 Хм...
До коментар #58 от "ЕКОЛОЗИТЕ":Това добре, ама какво общо има с трагедията? Друго е! Пак са милиони, ама посоката е другаде
10:53 10.02.2026
65 Гледах
10:54 10.02.2026
66 Мдаааа
Когато тя бе уведомила мъжа си че са и отвлекли детето и всички таксиметрови шофьори тръгнаха на бунт!
И какво се оказа (даже имаше запис от камери че тя го е убила... и тогава се въртяха какви ли не версиии
А се оказа полицията права!!!
10:54 10.02.2026
10:54 10.02.2026
67 Каква наслада, бе, тулуп?
10:56 10.02.2026
68 симптоматично
До коментар #51 от "Недей бърка":Този има нездраво излъчване, което напълно отговаря на начина му на мислене.
11:03 10.02.2026
69 Домашен любимец
11:08 10.02.2026
70 Абе Харалане
11:09 10.02.2026
71 Хе!
До коментар #66 от "Мдаааа":Тогава бе атака срещу Костов! Сега срещу ДБ! Помним и какво каза тези дни бившият криминалист Савов! Водещите вече го гонеха, тоест, благодариха му за участието, но той настоя и обясни за случая със Сашко от Перник, който бе издирван повече от седмица и накрая ентусиасти планинари го откриха в район, където е търсен от стотици хора предните дни! Савов каза, че от лекари, извършили прегледа е установено, че момчето се е хранило с котлова храна, налична в стомахчето, следователно - не е бил в гората, а н я к ъ де!? Това обаче официално не го казаха - сашко се е справил сам на открито денонощия наред и край! Как да вярваш на лъжливото пастирче, което си лъже и по протокол, което нарича дезинформация на професионален речник!
11:15 10.02.2026
73 Интересно
До коментар #49 от "Тити на Кака":Не продължих коментара си,защото исках да проверя дали и други мислят като мен.
11:20 10.02.2026
74 Какво казаха...кой е плащал ....
11:33 10.02.2026
76 Григор
Искаш да кажеш, че обществото ни не трябва да се интересува толкова от това чудовищно престъпление?! Да не се интересува от бездействието на институциите,които допуснаха това да се случи?
ОБЩЕСТВОТО НИ ЩЕШЕ ДА Е БОЛНО И В НЕДОБРО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, АКО НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАШЕ И НЕ РИАГИРАШЕ! РЕАКЦИЯТА МУ ПОКАЗВА,ЧЕ С НЕГО ВСИЧКО Е НАРЕД.
ТИ ОБАЧЕ МАЙ-НАИСТИНА ИМАШ ПРОБЛЕМИ С ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ ЩОМ МИСЛИШ ПО ТОЗИ НАЧИН! Да не говорим,че си един от дежурните "експерти-коментатори" по студията. Бог да пази България от такива "експерти"!
12:48 10.02.2026