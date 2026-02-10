Новини
Харалан Александров: Публиката се втренчи в случая „Петрохан" с воайорска нездрава наслада

Харалан Александров: Публиката се втренчи в случая „Петрохан“ с воайорска нездрава наслада

10 Февруари, 2026

Това не говори добре за психичното здраве на обществото ни

Харалан Александров: Публиката се втренчи в случая „Петрохан“ с воайорска нездрава наслада - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова

„Интерпретациите, убежденията и предразсъдъците предшестват фактите и в много голяма степен определят начина, по който ги чуваме и виждаме. Изправени пред такова чудовищно и ужасяващо събитие, без живи свидетели, ние сме поканени по някакъв начин да фантазираме и да си въобразяваме каквото поискаме.“

Това коментира в „Тази сутрин“ по бТВ социалният антрополог Харалан Александров във връзка със случая „Петрохан“.

Той вижда във всичко това „развихряне на конспиративното въображение“.

„Има много изследвания върху тези култури, които възникват около специфични култове или секти. Някои от тях наистина завършват с групови самоубийства“, посочи той.

„Голяма част от тези характеристики присъстват в текстовете, в себепредставянето на това движение. Това е свързано с идеята, че светът е покварено и лошо място и че трябва да бъдат изолирани и спасени хората от него. Че има харизматичен лидер, който знае истината и който води към просветление. В този случай няма как да знаем дали става въпрос за култ“, каза Александров.

„За родителите е ужасно травматично това. Те нямат друг избор, освен да приемат, че с тава въпрос за убийство, тъй като иначе означава да признаят, че са си дали децата под грижите на крайно ненадеждни хора. Същото важи и за техните приятели и хората, които са ги подкрепяли и спонсорирали“, коментира още социалният антрополог.

„Сигурен съм, че никой не си е дал сметка какво става. Друг въпрос е защо в нашето общество не можем да различим нормата от патологията и това е големият въпрос“, допълни той.

„Има нещо много перверзно в цялата история – от самото начало до края. Според мен имаме нормализация на перверзни практики. Това е част от тази култура, която за съжаление се наложи през последните десетилетия и цялата тази воайорска нездрава наслада, с която публиката се втренчи в това събитие, не говори никак добре за психичното здраве на обществото“, смята Харалан Александров.

„Можем да помолим хората да оставят тези, които са загубили близки, да ги изтъгуват, малко да се успокоят и да се доверят на професионалистите, вместо да се отдадат на своите безумни конспиративни фантазии“, призова той.

По думите му вече има две конспирации – дали е злата държава с някакви страховити тайни, които тя крие, или е нечестива педофилска мрежа, която извършва скверни ритуали и се гаври с деца.


  • 1 кой му дреме

    17 7 Отговор
    Будистски монах попитал учителя си:
    "Какво е Буда?"

    "Изсьхнало лайн0", отговорил учителя.

    Когато мевере си отговорят на този древен будистски коан, тогава ще разберат какво е станало в Петрохан.

    10:12 10.02.2026

  • 2 честен ционист

    16 18 Отговор
    Ганчо свикна с евтиното програмиране тип "Под прикритие".

    10:12 10.02.2026

  • 3 Радев - съучастие?

    13 11 Отговор
    Мълчание? Защо
    "Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???"

    Коментиран от #21, #48

    10:13 10.02.2026

  • 4 хехе

    38 6 Отговор
    всичколога Халаранчо обикаля телевизиите с нездрава наслада разтяга локуми за Петрохан .

    10:13 10.02.2026

  • 5 Пич

    40 4 Отговор
    Малоумника ви внушава - Какво толкова много ви пука, бе !!! Я не се интересувайте от тези работи !!! Тоталният провал и разложение на държавата не е хубаво да го виждате!!!

    10:13 10.02.2026

  • 6 Сила

    39 3 Отговор
    Това , че има хора които още гледат сутрешните блокове по телевизията с такива Харалани , Харизани , Райчевци и Кънчовци не говори добре за психичното здраве на обществото ни ....

    10:14 10.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Радев

    10 10 Отговор
    Защо нямало да коментира?
    Защо не е повдигнал въпроса като Президент?
    Защо?

    Коментиран от #61

    10:15 10.02.2026

  • 9 Преди малко телевизия 7/8

    15 5 Отговор
    Е публикувала снимки малко преди убийствата в Петрохан

    Коментиран от #22, #24, #26, #33, #43

    10:15 10.02.2026

  • 10 Бай Ху (By Who)

    5 0 Отговор
    Луди хора господин Торбалан.

    10:16 10.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Радев

    8 11 Отговор
    Инсталира ПП
    Готвеше се пак за коалиция с тях!!!
    Те са негови рожби!!!
    Имал е информация за НПО то?!

    10:17 10.02.2026

  • 13 Пич

    17 5 Отговор
    Все пак има някакво чувство за срам в облъчвачите, защото и те са възмутени от това, което се случи, а ги изкарват да ви лъжат!!! Например, аз очаквах много по бързо да се появи някоя овца, която да ви обясни, че вие сте виновни!!! Но чак днес намериха толкова прооаднала адвокатка!!!

    10:17 10.02.2026

  • 14 Госあ

    22 3 Отговор
    Хараламе, това се режисира от твоите хора. Със спекулации от официални лица още на първия ден и с противоречаща информация на час по лъжичка. Какво очакваш от хората ?

    10:17 10.02.2026

  • 15 Цацаров

    13 0 Отговор
    Вие представяте случая като филм! С това приковахте още повече вниманието на обществото!

    10:18 10.02.2026

  • 16 Смърфиета

    11 2 Отговор
    И Шарлан се е обадил...

    10:18 10.02.2026

  • 17 Тити на Кака

    9 16 Отговор
    Коментарите на Харалан Александров и Николай Кокинов са абсолютен прецедент в цялата вакханалия от партизански страсти, които се развихриха около тази трагедия!
    Изключително интелигентно присъствие, експертност на най-високо ниво, умереност, никакви крайни оценки, апел към преосмисляне на поведението на всички, апел за съхраняване на държавността.
    Водещите бяха адекватни на нивото на двамата.
    Получи се страхотен разговор, призовавам всеки да го погледне - в него е посочен пътят към разумно преодоляване на убийствените страсти, които се вихрят в момента!
    Поздравявам БТВ за попадението!
    Почитания за Александров и Кокинов, такива хора връщат доверието ни в здравия разум!

    10:18 10.02.2026

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    17 2 Отговор
    КАКВИ СВДЕТЕЛИ ТЪРСИШ БЕ!?
    ТА ТЕ ГИ ЕКЗЕКУТИРАХА.

    10:18 10.02.2026

  • 19 иван костов

    22 2 Отговор
    В тебе ли да се втренчи Харалане, в сладките ти бузки? Шесторно убийство не се случва всеки ден, дори в американските бози от Холивуд!🤓

    10:19 10.02.2026

  • 20 НЕ Е ВИНОВНО ОБЩЕСТВОТО

    13 1 Отговор
    А МАС МЕДИИТЕ И ИНТЕРНЕТ.ТЕ С НАЙ-ГОЛЕМИ ПОДРОБНОСТИ И ГОЛЯМА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ДАВАТ ТИЯ ГАДОСТИ НА ПЪРВО МЯСТО.ОСОБЕНО АКО ИМА ДЕТЕ.И МЪЛЧАТ ЗАЩО ИМА МАГНИТСКИ , ОТ КОЯ БАНКА СА ТЕГЛЕНИ ЧУВАЛИТЕ С ПАРИ ОТ ХЕМУС ,КОЙ И КЪДЕ И КАРА.И ТОВА НАВСЯКЪДЕ , ПОЛИЦИЯ , ПРОКУРАТУРА , СЪД , ЖУРНАЛИСТИ -ЗАЩОТО СА СТРАХЛИВЦИ

    10:19 10.02.2026

  • 21 007 лиценз ту кил

    8 11 Отговор

    До коментар #3 от "Радев - съучастие?":

    Не, Радев не е съучастник.

    Съучастници са Сандов, Терзиев, Рашков, Безуханова и т. н.

    10:19 10.02.2026

  • 22 На боко килърите

    16 2 Отговор

    До коментар #9 от "Преди малко телевизия 7/8":

    С черни бронирани мерцедеси

    10:23 10.02.2026

  • 23 За Радев

    6 4 Отговор
    Имало е информация, че Пат Фалън , вътрешни служби при Тръмп , разследващ мрежата на мексиканския път , картели ще пристигне в София. Радев подава оставка - ПатнФалън пристига четири дни след това! Така избягва срещата, която е неминуема!!!!

    10:23 10.02.2026

  • 24 Май са

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Преди малко телевизия 7/8":

    Бронирани

    10:26 10.02.2026

  • 25 Ганя Путинофила

    9 0 Отговор
    Ганя по принцип си е сеирджия!

    10:27 10.02.2026

  • 26 Интересно

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Преди малко телевизия 7/8":

    Не виждам хора вътре...

    Коментиран от #49

    10:27 10.02.2026

  • 27 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Всеки ден все по пр0сти хора се изказват

    10:28 10.02.2026

  • 28 Всеки втори

    6 2 Отговор
    е кукуруку в тази територия!

    10:28 10.02.2026

  • 29 баща му

    5 0 Отговор
    Министър на околната среда
    Александър Александров лесовъд
    Александър Александров е български лесовъд, академик и директор на Института за гората. Той е избран за министър на околната среда в двете правителства на Андрей Луканов.

    10:28 10.02.2026

  • 30 прокопи

    8 0 Отговор
    Тоя има дълбоки връзки с наденица "Петрохан".

    10:29 10.02.2026

  • 31 Ивелин Михайлов

    16 2 Отговор
    Днеска има тотална мобилизация на всички гербави аналЛизатори

    Коментиран от #41

    10:30 10.02.2026

  • 32 тиквенсониада

    13 0 Отговор
    Каква ли наслада е изпитал Харалан , когато преди време в един анализ , определи Бойко като патриарх , на фона на другите около него ?

    10:30 10.02.2026

  • 33 Руската мафия

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Преди малко телевизия 7/8":

    мног си пада по такива джипове G класа.

    10:31 10.02.2026

  • 34 Домашен любимец

    12 0 Отговор
    Какво обсъждате!? Всичко е ясно! Хайтов го е описал в един разказ! Метю Деликадиров пази гората, но мафията надделява и сече наред, Метю изчезва, само по нощите от гората се чува вик - Хора-ааа, не сечете гората! Лошо ще ви стигне....! Само където при Хайтов няма кемпер! Хора с по пет дипломи управляват по медиите, едва ли някой е прочел нещо от български автор! Само Венету!

    Коментиран от #44

    10:31 10.02.2026

  • 35 Майк Алън Патън

    11 1 Отговор
    Харалан на килограми го докарва , за да го нарекат ТУЛУП и ШИШКО , както ББ и ДП !

    10:33 10.02.2026

  • 36 Глупости!!!!!

    13 2 Отговор
    Нездрава воайорска наслада! Каква наглост и безочие! Гнус! 6 човека си отидоха, от тях едно дете и едно младо момче, при безумни обстоятелства и със сигурност лъжи! Хората са гневни за пореден път, господине! А пък политиците хубаво се покриват. Сега ще могат да сътворят други важни предизборни дела! А къде е държавата с главно Д? Защо не славословие мило - аз, аз аз!

    10:34 10.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А защо ???

    12 1 Отговор
    Шиши и Мутрата се покриха ?

    Всеки ден ни обясняваха през медиите как не зацепваме реалноста по правилния начин...

    И сега се скриха .

    10:35 10.02.2026

  • 40 Стефанов

    11 3 Отговор
    Гербавите неграмотници, които тръбят по медиите опорката за секта и будизъм, едва ли знаят че будизмът забранява убийството и самоубийството.

    10:37 10.02.2026

  • 41 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ивелин Михайлов":

    Сводник- развозвал труженички
    Видео- самопризнания , Цанов
    Киро Брейка
    Труженички в Испания
    Видео- говори с гордост как ги биел, когато не заработващи
    Павел зърнара- същия, черен печат в Италия за канал на труженички
    Това са лидери!!!!
    Сводници!

    10:37 10.02.2026

  • 42 Цъцъцъ

    5 1 Отговор
    Какво видяхме на камерите "пефили" се сбогуват с думите "за мен беше чест"!?

    10:39 10.02.2026

  • 43 Абе...

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Преди малко телевизия 7/8":

    Тази снимка ми е малко и тя фейк! Тези за какво да спрели на табелата? Ако ще правят някакви гадости, така ли ще се подредят? За последни уточнения ли? Нямат си други средства ли?

    10:39 10.02.2026

  • 44 ПРОСТО Е

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Домашен любимец":

    Заради строеж и после концесия на тунел Петрохан, не за дърва. Но еколозите спират намерението на Бойко, 450 милиона е отпуснал за тази година, а е предвидил милиарди. Щял да дава инфраструктурата на концесия на олигарси и на пенсионни фондове да инвестират в тези - тунели и мостове - магистрали. НАРОДНА ПАРА ЗА ОЛИГАРСИТЕ.

    10:40 10.02.2026

  • 45 Оракула от Делфи

    7 0 Отговор
    Когато пишеш за пари , винаги се пишат глупости в определена посока!!!.!!!

    10:40 10.02.2026

  • 46 цццц

    8 0 Отговор
    Публиката ви гледа сеира дет изкарвате разни будисти професионални килъри
    Пълен цирк сте

    10:40 10.02.2026

  • 47 Буда-ла-ла-ма

    12 0 Отговор
    Пррдставих си само за миг, че ще се преродя като Харалан Хараланов и облян в студена пот, незабавно се гръмнах за следващото прераждане

    10:41 10.02.2026

  • 48 Тцътцъ

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Радев - съучастие?":

    Колкото повече се политизира таз работа, толкова повече се развива и вниманието отива в друга посока.

    10:41 10.02.2026

  • 49 Тити на Кака

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Интересно":

    Хората не са в джиповете, понеже в момента на снимката са избивали рейнджърите във вилата, тази снимка е 100% доказателство за това кои всъщност са убийците. Еднаквите номера на автомобилите - също.
    Как успя да не го съобразиш?

    Коментиран от #73

    10:41 10.02.2026

  • 50 ццц

    9 0 Отговор
    Кажете истината или не е удобна , кога ли е била?

    10:41 10.02.2026

  • 51 Недей бърка

    9 2 Отговор
    Чувството на гняв и безсилие на голямата част от обществото,с воайорството.

    Коментиран от #68

    10:42 10.02.2026

  • 52 Леле

    9 0 Отговор
    Всички се оказаха с изключително голям родителски капацитет!!! Толкова добри родители се изказаха по темата...а реалността - насилие в училище, непълнолетни наркомани, разни локали, разни агитки от непълнолетни. Обаче се оказа , че всички родители знаят къде са им децата!

    10:43 10.02.2026

  • 53 ццц

    5 1 Отговор
    Психическото здраве отдавна е отлетяло с последните компоти за СССР , но вие поне си напечатахтв пари и вероятно са ви еебали на острова на Епщайн

    10:44 10.02.2026

  • 54 Накино

    4 2 Отговор
    Ха ха ха ха по бойкоТВ били каза ли ха ха ха ха ха тези сема джии зимен сън ли спят .....

    10:46 10.02.2026

  • 55 Факт

    3 0 Отговор
    Стига плямпахте

    10:46 10.02.2026

  • 56 ШЕФА

    9 0 Отговор
    Човек като ти гледа физиономията наистина си мисли че психичното здраве на обществото не е добре щом такива уро.... като теб ги дават по телевизията.

    10:46 10.02.2026

  • 57 Динев

    8 1 Отговор
    Кой плаща за медиинта пропаганда срущи избитите? Къде се покриха Тиквата и Св и ня та, които преди това не слизаха от медиите ?

    10:46 10.02.2026

  • 58 ЕКОЛОЗИТЕ

    5 0 Отговор
    Екоминистерството е прекратило процедурата за оценката за въздействие върху околната среда на прединвестиционното проучване на трасето за тунел под Петрохан. Причината – новият път и тунелът преминават през няколко защитени територии, съобщават от МОСВ.

    Предложението беше внесено за оценка от АПИ. Експертите са установили, че по-голямата част от инвестиционното предложение попада в границите на шест защитени зони - „Драгоман”, „Западна Стара планина и Предбалкан”, „Раяновци”, „Понор”, „Западен Балкан”, „Берковица”. Строежът е в противоречие с режима на защитена зона „Берковица” и по тази причина е недопустим.

    В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 31.05.2021 г. Решение № 4-П/2021 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

    Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 31.05.2021 г. за период от 14 дни.

    Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.

    Коментиран от #64

    10:48 10.02.2026

  • 59 Абе ей

    5 3 Отговор
    Колко лагери за деца има, пансиони, тренировъчни лагери за футбол, тенис...тези родители как си пускат децата в тези школи и тренировъчни центрове. Златните момичета как са ги пускали по разни лагери техните родители. Съвсем скоро имаше случай на може би недоказано насилие в детска градина, дете се самоуби заради насилие в училище...!!! Защо случая се отклонява в тази посока. Направени са проверки, видяло се е, че няма насилие на деца! Ако е имало защо не се правят проверки както в училищата , така и в детските градини , така и в такива школи и организации както трябва!!!

    10:48 10.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Тцътцъ

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Радев":

    Ми щото не е президент

    10:50 10.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 ЕКОЛОГИЯ 2023 ГОД.

    3 1 Отговор
    Тунелът Петрохан е поредната жертва на зоните по Натура 2000. Всичките трасета на АМ Черно море са получили негативни становища от Министерството на околната среда и водите, заради преминаването им през Натура, сега става ясно, че същата съдба очаква и тунелът Петрохан. Този път, освен, че трасето засега местообитания, то нарушава и Директивата за птиците. По тази причина още през 2021г. служебният министър на екологията Асен Личев прекратява процедурата за Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС). По идеен проект тунелът под Петрохан има три трасета, които са с дължина от 4 и 7 километра. Всичките обаче са отхвърлени от Министерството на околната среда и водите. Тоест екоминистерството и министерството на регионалното развитие и благоустройството все още не са стигнали до консенсус за избор на трасета. Няма и процедура за задание и изработване на ОВОС. Разработване на Оценката за въздействие върху околната среда и Оценката за съвместимост със зоните по Натура са процеси, които изискват много време, както и анализи и теренни проучвания, които трябва да обхванат четири сезона. Докато се стигне до тези процеси обаче трябва да се извърви и тромавата административна процедура, която е заложена в екологичното законодателство. Най-големият проблем обаче са зелените неправителствени организации.

    10:53 10.02.2026

  • 64 Хм...

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "ЕКОЛОЗИТЕ":

    Това добре, ама какво общо има с трагедията? Друго е! Пак са милиони, ама посоката е другаде

    10:53 10.02.2026

  • 65 Гледах

    4 5 Отговор
    Оная така наречена майка , тая си е заразяла детето от малко и е за затвора . ако беше майка сега детето й щеше да живо !

    10:54 10.02.2026

  • 66 Мдаааа

    5 3 Отговор
    Помните ли случая с Даниела Терзииска преди 20 и кусур години.
    Когато тя бе уведомила мъжа си че са и отвлекли детето и всички таксиметрови шофьори тръгнаха на бунт!
    И какво се оказа (даже имаше запис от камери че тя го е убила... и тогава се въртяха какви ли не версиии
    А се оказа полицията права!!!

    Коментиран от #71

    10:54 10.02.2026

  • 67 Каква наслада, бе, тулуп?

    6 1 Отговор
    Журналист казаха, че институциите са в морален фалит. Дори да кажете колко е часът, пак няма да ви повярват.

    10:56 10.02.2026

  • 68 симптоматично

    7 0 Отговор

    До коментар #51 от "Недей бърка":

    Този има нездраво излъчване, което напълно отговаря на начина му на мислене.

    11:03 10.02.2026

  • 69 Домашен любимец

    2 4 Отговор
    Най ми стана жал за кучето, което играе на снега и се радва на хората, а те не оправдаха неговото доверие! Хайде, разочаровани са от обществото и властта, но дори заради това животно, което таки ви обича трябваше да стоите живи и здрави! А не да го затворите в избата и да го запалите! И на записа не се изказват докрай! Например - ,,Ще се видим при..." и край! Точно там ли спряхте или не е удобно за казване!? Защото ако е нещо различно от ,,ще се видим на небето" по смисъл, концепцията за прощаване преди ритуален изход от живота не издържа!

    11:08 10.02.2026

  • 70 Абе Харалане

    5 1 Отговор
    Хората просто искат да знаят КАКВО СТАВА В ТАЯ ДЪРЖАВА, и това е тяхно право, понеже държавата е тяхна !!! Да се правят всички на слепи, глухи и незаинтересовани ли, според теб би било признак за психологическо здраве на обществото ?? Що за демагогия, що за глупости, що за "психологическо" невежество !!

    11:09 10.02.2026

  • 71 Хе!

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Мдаааа":

    Тогава бе атака срещу Костов! Сега срещу ДБ! Помним и какво каза тези дни бившият криминалист Савов! Водещите вече го гонеха, тоест, благодариха му за участието, но той настоя и обясни за случая със Сашко от Перник, който бе издирван повече от седмица и накрая ентусиасти планинари го откриха в район, където е търсен от стотици хора предните дни! Савов каза, че от лекари, извършили прегледа е установено, че момчето се е хранило с котлова храна, налична в стомахчето, следователно - не е бил в гората, а н я к ъ де!? Това обаче официално не го казаха - сашко се е справил сам на открито денонощия наред и край! Как да вярваш на лъжливото пастирче, което си лъже и по протокол, което нарича дезинформация на професионален речник!

    11:15 10.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тити на Кака":

    Не продължих коментара си,защото исках да проверя дали и други мислят като мен.

    11:20 10.02.2026

  • 74 Какво казаха...кой е плащал ....

    0 0 Отговор
    Някой разбра ли какви заплати са получавали рейнджърите и кой е плащал заплатите им.........Все професори ,все чуждици използват ,но защо мине не мине дума или две от рода......"Конспиративни фантазии" и други подобни защо между тях се изтърсва и думичката"ПРЕцЕня"..........

    11:33 10.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Григор

    2 1 Отговор
    "Публиката се втренчи в случая „Петрохан“ с воайорска нездрава наслада.Това не говори добре за психичното здраве на обществото ни".
    Искаш да кажеш, че обществото ни не трябва да се интересува толкова от това чудовищно престъпление?! Да не се интересува от бездействието на институциите,които допуснаха това да се случи?
    ОБЩЕСТВОТО НИ ЩЕШЕ ДА Е БОЛНО И В НЕДОБРО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ, АКО НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАШЕ И НЕ РИАГИРАШЕ! РЕАКЦИЯТА МУ ПОКАЗВА,ЧЕ С НЕГО ВСИЧКО Е НАРЕД.
    ТИ ОБАЧЕ МАЙ-НАИСТИНА ИМАШ ПРОБЛЕМИ С ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ ЩОМ МИСЛИШ ПО ТОЗИ НАЧИН! Да не говорим,че си един от дежурните "експерти-коментатори" по студията. Бог да пази България от такива "експерти"!

    12:48 10.02.2026

