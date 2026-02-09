Петима пострадаха при катастрофа до Ямбол, трима са в тежко състояние

Петима души са пострадали при катастрофа до Ямбол. Инцидентът е между две коли на пътя между ямболските села Веселиново и Могила.

Мястото на катастрофата е ограничено за движение, като полицейски екипи пренасочват трафика по обходни маршрути.

Петимата пострадали при инцидента са приети в спешно отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон" - двама мъже и три жени. В тежко състояние са трите жени.