Петима пострадаха при катастрофа до Ямбол, трима са в тежко състояние

Петима души са пострадали при катастрофа до Ямбол. Инцидентът е между две коли на пътя между ямболските села Веселиново и Могила.
Мястото на катастрофата е ограничено за движение, като полицейски екипи пренасочват трафика по обходни маршрути.
Петимата пострадали при инцидента са приети в спешно отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон" - двама мъже и три жени. В тежко състояние са трите жени.
