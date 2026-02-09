Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Петима пострадаха при катастрофа до Ямбол, трима са в тежко състояние

Инцидентът е между две коли на пътя между ямболските села Веселиново и Могила

Петима души са пострадали при катастрофа до Ямбол. Инцидентът е между две коли на пътя между ямболските села Веселиново и Могила.

Мястото на катастрофата е ограничено за движение, като полицейски екипи пренасочват трафика по обходни маршрути.

Петимата пострадали при инцидента са приети в спешно отделение на МБАЛ "Св. Пантелеймон" - двама мъже и три жени. В тежко състояние са трите жени.


  • 1 Хе!

    7 1 Отговор
    Етност !? Възраст!? Няма това онова! Да си говорим откровено!

    Коментиран от #12

    16:48 09.02.2026

  • 2 ТОЛУПА 🎃

    6 0 Отговор
    Абе, изтрепахте се, бе

    16:48 09.02.2026

  • 3 Дориана

    8 1 Отговор
    Борисов да каже къде отидоха чувалите с пари за пътищата? То не бяха кражби на пари, на асфалт и на всичко за което се сетите. Борисов и Пеевски да понесат отговорността за лошото състояние на пътищата и за купената Полиция.

    Коментиран от #6, #7

    16:50 09.02.2026

  • 4 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ТУК СТОКРАТНО ПОВЕЧЕ ЖЕРТВИ, ОТКОЛКОТО В УКРИЯ! АМАН ОТ КУПЕНИ КНИЖКИ И НЕКАДЪРНИ ШОФЬОРИ!

    16:55 09.02.2026

  • 5 Зная

    2 0 Отговор
    Там е прекрасно място за катастрофи. Пресечен терен, наклони, мъртви зони, газ на баира и...

    16:58 09.02.2026

  • 6 Хе!

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Отидоха парите за избори! Вече с 50 лева на глас и по 300 лева на член на СИК избори не се купуват! Не обвинявайте качеството на пътищата, а вижте какво е качеството на добитъка, хукнал като изтърван по пътищата! Ей днеска едно, прибрало се от ЕС, събрало малко пари, за 2-3 месеца колко да събере, щяло да се записва на курс за водач на МПС и днес отиде с братята си да му купуват джип!

    Коментиран от #8

    16:58 09.02.2026

  • 7 Паравоенен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Дорче, арестувах ги. Спи спокойно и сънувай, че пътуваш по хубави пътища.
    /пропусна да споменеш "БАТКО и БРАТКО/.
    Следващия път след поредната катастрофа ДА ГИ ВКЛЮЧИШ И ТЯХ !

    17:08 09.02.2026

  • 8 Сус бе,

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хе!":

    За какви левове говориш ?
    Еврацииии, евраци !
    Копейките се мъчат да въведат рублата, ама бай Тодор и компания - 130 висши функционери на БКТ не бяха достатъчно настоятелно за 16-та република ЗАДУНАЙСКАЯ... 😭😭😭

    Коментиран от #10

    17:14 09.02.2026

  • 9 Жунгла

    0 0 Отговор
    И утре от МВР и прокуратурата да направят брифинг по случая.

    17:16 09.02.2026

  • 10 Евроцент

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сус бе,":

    Циганите, ако обичат, да не дават акълли по темата.

    Коментиран от #14

    17:18 09.02.2026

  • 11 1488

    1 0 Отговор
    Пак мммангалли с купени книжки

    17:26 09.02.2026

  • 12 Сектанти !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хе!":

    Групово самоубийство!

    17:38 09.02.2026

  • 13 защото

    0 0 Отговор
    Ами не казват какви са , ама по него път пътуват само бързаци !

    17:46 09.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Име

    1 0 Отговор
    "бащата" на Сияна да се изкаже

    18:18 09.02.2026

