АПС при президента: Нашето виждане е, че Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер

10 Февруари, 2026 10:25 1 161 15

  • алианс за права и свободи-
  • консултации-
  • служебен премиер-
  • андрей гюров

Трябва да покажем на гражданите, че имат държава и работещи институции. Вие сте партия с много дълга традиция, всяка ваша препоръка или мнение ще бъдат от изключително значение за служебния кабинет, коментира Илияна Йотова

АПС при президента: Нашето виждане е, че Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова стартира последния етап на консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Точно в 10 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представителите на „Алианс за права и свободи” - председателят на ПГ Хайри Садъков и заместниците му Танер Али и Севим Али, информират от Нова телевизия.
"Благодаря за това, че дойдохте днес, това е израз на воля да преведем страната през тежката парламентарна криза и да се справим с предизвикателствата пред нас в ситуацията на голяма обществена травма. Консултациите са важни заради провеждането на добре организирани, честни и прозрачни избори, които да върнат доверието. Трябва да покажем на гражданите, че имат държава и работещи институции. Вие сте партия с много дълга традиция, всяка ваша препоръка или мнение ще бъдат от изключително значение за служебния кабинет. От поставените задачи на консултациите ще бъде предопределен изборът на служебен премиер", каза Илияна Йотова в началото на срещата.
Хайри Садъков посочи, че АПС си дава ясна сметка, че президентът има ограничен избор на служебен премиер. "Последните промени в Конституцията определиха това. Уверявам ви, че решението за министър-председател, отговаряйки на обществените очаквания, ще получи широка подкрепа. Нагласите са ясно изразени от протестите, чухме ясни послания. Обществото очаква служебен премиер, който да гарантира честни избори и да осигури нулева толерантност за купения и корпоративен вот и пълно ограничаване на възможностите за манипулация на вота при отчитане на резултатите. След вътрешни консултации определихме виждането си за служебен премиер - според очакванията на говорещите на площадите и нашия анализ това е Андрей Гюров. Това би спомогнало много и за обществената активност по време на изборите и да се пребори завладяната държава", заяви председателят на парламентарната група.
Според Садъков ограничаването на секциите в страни извън ЕС до 20 противоречи на много международноприети документи, които гарантират правата на човека, а също и нарушава Конституцията. "Призоваваме президента да наложи вето на закона, за да видим дали ще осъзнаят депутатите, че са допуснали голяма грешка. Демократичните стандарти не бива да бъдат връщани назад", прикани той.

След „Алианс за права и свободи” при президента на разговори ще отидат представители на „Морал, единство, чест” и на „Величие”.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 6 Отговор
    "Отговаря" само защото няма изискване за доказване на легитимността на докторантурата му.

    Коментиран от #7

    10:30 10.02.2026

  • 2 Тази соросоидка

    4 6 Отговор
    Също е отворено общество, работила за него в ЕП
    След и със Резидента
    Радев и тя са имали информация!
    ,,Председателят на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни....И сега-- Съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ председателят ѝ предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя ...Ти къде беше , чете ли доклада...???"

    10:31 10.02.2026

  • 3 благозвучие

    6 5 Отговор
    Каква е разликата между Гяуров и Гюров?

    10:31 10.02.2026

  • 4 Алеко

    4 7 Отговор
    А,с Радев консултациите кога са?

    10:32 10.02.2026

  • 5 Анонимен

    5 7 Отговор
    А така, сложиха си техния човек и сега ще натискат за отлагане на изборите. "Демокрация" на служебните кабинети!

    10:36 10.02.2026

  • 6 Божеее , Боже

    10 7 Отговор
    Тия живнаха , покрай Румбата ... 🤭😁

    10:38 10.02.2026

  • 7 да питам

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Поради Что се срамиш , да се пишеш - Честен Ленинист ?

    10:39 10.02.2026

  • 8 ами

    6 2 Отговор
    да - европейския съд в люксембург може пък да го оправдае

    10:45 10.02.2026

  • 9 театър сълза и смях

    4 5 Отговор
    Малката булка вероятно знае как да пере пари

    10:48 10.02.2026

  • 10 Да де

    6 3 Отговор
    Ще продадете и България- украса на ятагана , от същата седмица преди Великден
    Сатанисти срещу православни
    С ятагани са избивани българи
    Слепи ли сте?

    10:56 10.02.2026

  • 11 Игра на Рулетка

    0 3 Отговор
    Ако беше жив Георги Парцалев (Бог да го Прости), тия комици горе щеше да ги надмине в театъра на управление с такъв смях, че народа, щеше да го избере за Президент.

    11:17 10.02.2026

  • 12 хмммм

    4 4 Отговор
    Кой го иска пък тоя провален банкер?

    11:18 10.02.2026

  • 13 Некой си

    1 3 Отговор
    Жълтопаветния планктон примира от кеф, че доганистите подкрепят ококорения с халата за кандидатурата на гюров (малка буква).
    Жълтопаветни, хресвате Доган, щото се бори с Дебелян, нали!
    Продажни лицемери недни!!!

    11:44 10.02.2026

  • 14 Перо

    0 1 Отговор
    Тоя от ПП е най-вредния кандидат!

    12:26 10.02.2026

  • 15 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Само не мога да разбера с какво зависимият Гюров е по-добър избор от "зависимият" Главчев?

    14:53 10.02.2026

