АПС при президента: Нашето виждане е, че Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова стартира последния етап на консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Точно в 10 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представителите на „Алианс за права и свободи” - председателят на ПГ Хайри Садъков и заместниците му Танер Али и Севим Али, информират от Нова телевизия.

"Благодаря за това, че дойдохте днес, това е израз на воля да преведем страната през тежката парламентарна криза и да се справим с предизвикателствата пред нас в ситуацията на голяма обществена травма. Консултациите са важни заради провеждането на добре организирани, честни и прозрачни избори, които да върнат доверието. Трябва да покажем на гражданите, че имат държава и работещи институции. Вие сте партия с много дълга традиция, всяка ваша препоръка или мнение ще бъдат от изключително значение за служебния кабинет. От поставените задачи на консултациите ще бъде предопределен изборът на служебен премиер", каза Илияна Йотова в началото на срещата.

Хайри Садъков посочи, че АПС си дава ясна сметка, че президентът има ограничен избор на служебен премиер. "Последните промени в Конституцията определиха това. Уверявам ви, че решението за министър-председател, отговаряйки на обществените очаквания, ще получи широка подкрепа. Нагласите са ясно изразени от протестите, чухме ясни послания. Обществото очаква служебен премиер, който да гарантира честни избори и да осигури нулева толерантност за купения и корпоративен вот и пълно ограничаване на възможностите за манипулация на вота при отчитане на резултатите. След вътрешни консултации определихме виждането си за служебен премиер - според очакванията на говорещите на площадите и нашия анализ това е Андрей Гюров. Това би спомогнало много и за обществената активност по време на изборите и да се пребори завладяната държава", заяви председателят на парламентарната група.

Според Садъков ограничаването на секциите в страни извън ЕС до 20 противоречи на много международноприети документи, които гарантират правата на човека, а също и нарушава Конституцията. "Призоваваме президента да наложи вето на закона, за да видим дали ще осъзнаят депутатите, че са допуснали голяма грешка. Демократичните стандарти не бива да бъдат връщани назад", прикани той.

След „Алианс за права и свободи” при президента на разговори ще отидат представители на „Морал, единство, чест” и на „Величие”.