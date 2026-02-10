Александър Йорданов: Терзиев няма да подаде оставка за случая "Петрохан-Околчица"

Добре разбирам всички, които след разкритията по случая "Петрохан-Околчица" настояват кметът на София да подаде оставка. Но ще ги разочаровам. Няма да подаде. Той трябваше да стори това още когато столицата ни се зарина с боклуци. Но тогава не я подаде, защото има политическата подкрепа на ПП-ДБ. И сега няма да я подаде поради същата причина. Оставки могат да подават само "вашите", но не и "нашите". Това написа във Фейсбук бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов.

"Такава е политическата философия на ПП-ДБ. Но поне стана ясно, че много наследници на бившите номенклатурни кадри на ДС и БКП са се устремили към овладяване на властови позиции и не са учени да се "предават". Затова и напразно ще питаме защо софийският кмет е финансирал Петроханската дружинка и нейният Лама. В кръвта на споменатите наследници е да управляват, а не да отговарят. Това днес нагледно ни демонстрира т.нар. "промяна". Всички други могат и трябва да отговарят, но не и те. И пред очите ни се сдружават. Железни са те, както знаем и от "Балада за комуниста" на поета Веселин Андреев, който на 11 февруари 1991 г. се самоуби, като остави предсмъртно писмо, в което заклейми: " Проклет да е Живков и живковистите!", пише още той.

"Към днешна дата е очевидно, че след декемврийските протести злощастията се струпаха на главите ни. Сякаш някаква зла прокоба тръгна от тях. Случаят "Петрохан-Околчица" е като пример. Но пример е и решението на бившия ни президент да хвърли оставка и да се изживява като партиен партизанин. От това ще произтекат само беди. Нямаме още служебно правителство и втори месец кърпим положението със стария бюджет. И цяла година ще ни се струва, че парите недостигат. Но така поиска Протеста. Животът поскъпна. И не се лъжете, че е поради еврото. Причината да поскъпне е във вездесъщия наш български тарикатлък. Просто българи лъжат българи. И пак българи ограбват българи. Но това сме ние и добре се познаваме. Не се знае също така и кога ще бъдат предсрочните избори. Пълна е неяснотата и за положението след тях. Дори неизвестните в случая "Петрохан-Околчица" са по-малко. И мога да прогнозирам, че този случай ще бъде разплетен докрай, но политическата бъркотия, в която попаднахме след декемврийските протести, няма скоро да се оправи. И ще продължим да кретаме, защото толкова ни е акъла. Дано само няма и други случаи като "Петрохан-Околчица". Дано и съвестта на свързаните с този случай лица проговори. Но слаба е надеждата ми. "Промяната" има за цел да бъде на власт, а не да изпитва морални терзания. Не е Терзиев този, който ще се терзае от този случай. Или пък някой друг като него", коментира Йорданов.

"Бог да прости невинните в случая "Петрохан-Околчица", ако има такива. И да въздаде справедливо наказание на виновните. А със сигурност има такива. Защото отнемането на живот е вина и голям грях! И подпалването на хижата - дом е вина. Изгарянето на невинните животинки, нейни пазачи, е също вина.

В съзнанието ми изплуват тези Яворови стихове:

"Живот и смърт се разминават всеки час, но кой ще назове честта и кой позора?

Деца, боя се зарад вас!"

И аз се боя. Защото, както пише преди повече от век Боян Пенев, за когото дано дженZитата наши са чували, "...само стадното честолюбие, политическата злоба и отмъстителният деспотизъм, само съмнителните цели и тъмните домогвания създават у нас по-дълбоки връзки и колективност“. А не би трябвало да е така. Наистина не би трябвало. Но е!

Приятен ден!", завършва публикацията си той.