Александър Йорданов: Терзиев няма да подаде оставка за случая "Петрохан-Околчица"

Александър Йорданов: Терзиев няма да подаде оставка за случая "Петрохан-Околчица"

10 Февруари, 2026 10:30

Той трябваше да стори това още когато столицата ни се зарина с боклуци. Но тогава не я подаде, защото има политическата подкрепа на ПП-ДБ. И сега няма да я подаде поради същата причина

Александър Йорданов: Терзиев няма да подаде оставка за случая "Петрохан-Околчица" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Добре разбирам всички, които след разкритията по случая "Петрохан-Околчица" настояват кметът на София да подаде оставка. Но ще ги разочаровам. Няма да подаде. Той трябваше да стори това още когато столицата ни се зарина с боклуци. Но тогава не я подаде, защото има политическата подкрепа на ПП-ДБ. И сега няма да я подаде поради същата причина. Оставки могат да подават само "вашите", но не и "нашите". Това написа във Фейсбук бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов.

"Такава е политическата философия на ПП-ДБ. Но поне стана ясно, че много наследници на бившите номенклатурни кадри на ДС и БКП са се устремили към овладяване на властови позиции и не са учени да се "предават". Затова и напразно ще питаме защо софийският кмет е финансирал Петроханската дружинка и нейният Лама. В кръвта на споменатите наследници е да управляват, а не да отговарят. Това днес нагледно ни демонстрира т.нар. "промяна". Всички други могат и трябва да отговарят, но не и те. И пред очите ни се сдружават. Железни са те, както знаем и от "Балада за комуниста" на поета Веселин Андреев, който на 11 февруари 1991 г. се самоуби, като остави предсмъртно писмо, в което заклейми: " Проклет да е Живков и живковистите!", пише още той.

"Към днешна дата е очевидно, че след декемврийските протести злощастията се струпаха на главите ни. Сякаш някаква зла прокоба тръгна от тях. Случаят "Петрохан-Околчица" е като пример. Но пример е и решението на бившия ни президент да хвърли оставка и да се изживява като партиен партизанин. От това ще произтекат само беди. Нямаме още служебно правителство и втори месец кърпим положението със стария бюджет. И цяла година ще ни се струва, че парите недостигат. Но така поиска Протеста. Животът поскъпна. И не се лъжете, че е поради еврото. Причината да поскъпне е във вездесъщия наш български тарикатлък. Просто българи лъжат българи. И пак българи ограбват българи. Но това сме ние и добре се познаваме. Не се знае също така и кога ще бъдат предсрочните избори. Пълна е неяснотата и за положението след тях. Дори неизвестните в случая "Петрохан-Околчица" са по-малко. И мога да прогнозирам, че този случай ще бъде разплетен докрай, но политическата бъркотия, в която попаднахме след декемврийските протести, няма скоро да се оправи. И ще продължим да кретаме, защото толкова ни е акъла. Дано само няма и други случаи като "Петрохан-Околчица". Дано и съвестта на свързаните с този случай лица проговори. Но слаба е надеждата ми. "Промяната" има за цел да бъде на власт, а не да изпитва морални терзания. Не е Терзиев този, който ще се терзае от този случай. Или пък някой друг като него", коментира Йорданов.

"Бог да прости невинните в случая "Петрохан-Околчица", ако има такива. И да въздаде справедливо наказание на виновните. А със сигурност има такива. Защото отнемането на живот е вина и голям грях! И подпалването на хижата - дом е вина. Изгарянето на невинните животинки, нейни пазачи, е също вина.

В съзнанието ми изплуват тези Яворови стихове:

"Живот и смърт се разминават всеки час, но кой ще назове честта и кой позора?

Деца, боя се зарад вас!"

И аз се боя. Защото, както пише преди повече от век Боян Пенев, за когото дано дженZитата наши са чували, "...само стадното честолюбие, политическата злоба и отмъстителният деспотизъм, само съмнителните цели и тъмните домогвания създават у нас по-дълбоки връзки и колективност“. А не би трябвало да е така. Наистина не би трябвало. Но е!

Приятен ден!", завършва публикацията си той.


Оценка 2.2 от 43 гласа.
Оценка 2.2 от 43 гласа.
  • 1 кой му дреме

    59 7 Отговор
    безсрамник
    детеубиец

    10:33 10.02.2026

  • 2 Така ли?

    45 4 Отговор
    Шорош каза така?
    Да видим - Тръмп срещу Шорош
    Залагам на Тръмп

    10:33 10.02.2026

  • 3 Ми те бащите

    28 7 Отговор
    им са били колеги и са си помагали... Синовете също... Това е доказателство за задкулисни връзки...

    10:34 10.02.2026

  • 4 Сила

    79 10 Отговор
    Терзиев да не е сниман гол с Калушев , заобиколени от кюлчета злато , 500 еврови пачки , пистолети и Voltaren .....??!

    10:34 10.02.2026

  • 5 Хъмпти Дъмпти

    78 6 Отговор
    От Алиса в страната на на чудесата, посланик в Македония, евродепутат. Освен това, преди девети септември, чичо му е бил фашист. От СДС-то колко гладни стачки правиха и пак си е 100-150 кила.

    10:34 10.02.2026

  • 6 Унуфриий

    78 3 Отговор
    Помните ли го този? И той изплува. Ужас. 😡

    Коментиран от #54

    10:35 10.02.2026

  • 7 Бооже

    69 3 Отговор
    Откъде го изравяте от време навреме този мазник на демокрацията.
    Те това е номенклатура ,да го знаят младите

    10:35 10.02.2026

  • 8 като пукне Ал Йо

    49 4 Отговор
    ще бъде един добър ден за българската демокреция

    10:36 10.02.2026

  • 9 Мистър 10%

    66 2 Отговор
    Е, баш този ли се прави на някакъв морален интелектуалец?

    Коментиран от #30

    10:36 10.02.2026

  • 10 кой му дреме

    18 13 Отговор
    ДС убива българи от 1945

    10:37 10.02.2026

  • 11 Павлов

    46 2 Отговор
    Гербавите неграмотници, които тръбят по медиите опорката за секта и будизъм, едва ли знаят че будизмът забранява убийството и самоубийството.

    10:38 10.02.2026

  • 12 Сила

    55 1 Отговор
    Апропо , когато този "еднакво видим от всякъде политик" беше посланник в Полша и сина му беше арестуван там за побоища и криминални прояви , той какво направи ...покри го с дипломатическия си имунитет !!!

    10:38 10.02.2026

  • 13 Марис

    46 2 Отговор
    Ако може да се изрине столицата и от боклуци като теб нещата със сигурност ще са по - добре!!!!

    10:38 10.02.2026

  • 14 ГОСПОДИН ЯСТРЕБИНСКИ

    30 1 Отговор
    ТЪРСЯТ ТЕ ИМАШ СМЕТКА ДА ПЛАЩАШ .

    10:39 10.02.2026

  • 15 Гьонсурати оставки не подават

    26 3 Отговор
    Само дето не е съвсем ясно дали Ал.Йо. или детето и внукът на ДС е по-голям гьонсурат?

    Коментиран от #41, #51

    10:40 10.02.2026

  • 16 ГНУ......

    29 0 Отговор
    .........СНИЯ АЛ.........

    10:41 10.02.2026

  • 17 ШЕФА

    38 5 Отговор
    Терзиев е престъпник,това е ясно,но ти ли се обади торба с лай...... цял живот на държавната хранилка,мизернико.

    10:43 10.02.2026

  • 18 Кмета- милиционера от ДС

    4 18 Отговор
    спонсорирал партизаните -русофили!
    Голям смях.

    Коментиран от #49

    10:43 10.02.2026

  • 19 Нав лек

    33 2 Отговор
    Олександр пак се появи. Досаден на всички. Типична укра

    Коментиран от #28

    10:44 10.02.2026

  • 20 ФЕЙК

    32 1 Отговор
    В милата ни България - всичкото е пенкилер! Куцо, кьораво, умствено сакато, тънко и дебеееело е компетентно по всички въпроси! Особено такива уникуми като Ал. Йо!

    10:45 10.02.2026

  • 21 Просто човек

    17 4 Отговор
    И защо да подава оставка, ш.о.п.а.р?!

    10:47 10.02.2026

  • 22 Павлов

    22 2 Отговор
    Кой плаща за медиинта пропаганда срущи избитите? Къде се покриха Тиквата и Св и ня та, които преди това не слизаха от медиите ?

    Коментиран от #29

    10:47 10.02.2026

  • 23 уффффффф

    21 1 Отговор
    То и ти трябваше да си в затвора, ама ............

    10:48 10.02.2026

  • 24 Кръчмаря

    26 1 Отговор
    Малей,и тази смрад се появи.

    10:48 10.02.2026

  • 25 Да припомня .. и за мирните будисти

    4 11 Отговор
    "(Учението на истината АУМ“, понастоящем позната като „Алеф“). През 1994 г. членове на сектата пускат газ зарин в град Мацумото, префектура Нагано, Шоко Асахара е и главен виновник за терористичния атентат с газ зарин в токийското метро на 20 март 1995 г. ...... Ми дааа! Калушковците и метрото са можели да атакуват. Кмета като нищо им е дал и чертежите

    Коментиран от #31, #38, #61

    10:49 10.02.2026

  • 26 Само питам за една жена

    16 2 Отговор
    Защо всички нападат ППДБ?

    И Славту
    И Свиниту
    И Виниту
    И Сиганиту
    И другото Сиганиту

    10:50 10.02.2026

  • 27 Хе,хе...!

    20 0 Отговор
    Че от Теб,има ли по-голям Тарикат ,ве...,,Мистър 10 %"...?!?!

    10:51 10.02.2026

  • 28 Химкомбинат за бои и лепила

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Нав лек":

    Ти си укра! Лепилар.

    10:51 10.02.2026

  • 29 Рамщайн за вас

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Павлов":

    Идат избори... вижда се, че свинските медии са почнали пропаганда срещу политическия противник.

    10:52 10.02.2026

  • 30 ЕК -Еврок..

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мистър 10%":

    При него са били 10% При царя 40%, а при ГЕРБ и 50% не стигат.

    10:53 10.02.2026

  • 31 Олееее...

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Да припомня .. и за мирните будисти":

    Че и даже им е платил....

    10:54 10.02.2026

  • 32 ОТ БКП С ЛЮБОВ

    15 1 Отговор
    Я МНОГО НАГЪЛ ВАРНЕНСКО СВИНЧЕ.ХОРАТА ГО ДИРЯТ ЗА ШЕСТЕ ЯСТРЕБИ ПИТА ТОЙ ГОВОРИ ЗА ШЕСТЕ УБИТИ НА ПЕТРОХАН И ОКОЛЧИЦА ЕЙ ...ОПАР МАЗЕН

    10:54 10.02.2026

  • 33 ЗЕЛЕНИТЕ НПО ПРЕЧАТ НА ОЛИГАРХИЯТА

    6 1 Отговор
    Тунелът Петрохан е поредната жертва на зоните по Натура 2000. Всичките трасета на АМ Черно море са получили негативни становища от Министерството на околната среда и водите, заради преминаването им през Натура, сега става ясно, че същата съдба очаква и тунелът Петрохан. Този път, освен, че трасето засега местообитания, то нарушава и Директивата за птиците. По тази причина още през 2021г. служебният министър на екологията Асен Личев прекратява процедурата за Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС). По идеен проект тунелът под Петрохан има три трасета, които са с дължина от 4 и 7 километра. Всичките обаче са отхвърлени от Министерството на околната среда и водите. Тоест екоминистерството и министерството на регионалното развитие и благоустройството все още не са стигнали до консенсус за избор на трасета. Няма и процедура за задание и изработване на ОВОС. Разработване на Оценката за въздействие върху околната среда и Оценката за съвместимост със зоните по Натура са процеси, които изискват много време, както и анализи и теренни проучвания, които трябва да обхванат четири сезона. Докато се стигне до тези процеси обаче трябва да се извърви и тромавата административна процедура, която е заложена в екологичното законодателство. Най-големият проблем обаче са зелените неправителствени организации.

    10:55 10.02.2026

  • 34 Тома

    14 0 Отговор
    Айде този дебелия излезе пак от дупката си

    10:55 10.02.2026

  • 35 Не си достоен да

    15 0 Отговор
    цитираш Яворов!
    Целия си омерзен пред хората
    Ако не беше е.к.още щеше да срещнеш в Обеля а Брюксел ще гледаш през крив макарон

    10:56 10.02.2026

  • 36 Радев

    7 6 Отговор
    умело яхна случката....

    10:56 10.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кмета като нищо им е дал и чертежите

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Да припомня .. и за мирните будисти":

    Даже е сигурно

    10:58 10.02.2026

  • 39 Абе Сашкооооу

    8 4 Отговор
    Терзиев няма защо да подава одтавка заради Петрохан, но ОТДАВНА трябваше да е подал оставка заради други неща !!

    10:58 10.02.2026

  • 40 Оракула от Делфи

    11 0 Отговор
    За този две думи," лаком зад-ик" !
    Стани, да седна аз???

    10:59 10.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Някога

    13 0 Отговор
    Някога имаше СДС, сега там са останали тулу.пи

    11:01 10.02.2026

  • 43 среднощен

    9 2 Отговор
    "...Той трябваше да стори това още когато столицата ни се зарина с боклуци...";

    "Вълкът" - бивш служител на контра разузнаването...
    Дали пък няма някаква връзка между "кризата с боклука в София" - "Петрохан" и "кризата около кмета на София"?
    Знае ли човек...

    Коментиран от #50

    11:02 10.02.2026

  • 44 Моряка

    10 0 Отговор
    Нереза пак се показа от помията и се отърси от калта.Чак тука замириса.

    11:02 10.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 бай Митко

    8 0 Отговор
    Отвращение всемирно!!!

    11:04 10.02.2026

  • 47 И какви са

    7 0 Отговор
    разкритията по случая "Петрохан-Околчица" ? А?

    11:06 10.02.2026

  • 48 Жалки продажни герберасти 🤪🤡

    8 0 Отговор
    Защо да подава оставка ?!
    Защото не се снима под герба с пеевски ли ?! Ами той не е такава прдажна и корумпирана душица като вас.

    11:07 10.02.2026

  • 49 Абеее

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Кмета- милиционера от ДС":

    будисти- русофили ? Ти у ред ли си?

    11:08 10.02.2026

  • 50 ТООООЧНООО

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "среднощен":

    МУТРИТЕ СВЪРЗАНИ С БАКЛУКА СА НАПЪЛНО ЗАПОДОЗРЯНИ ЩОМ САМИ ОТВОРИХА ТЕМАТА ТЕРЗИЕВ ПЕТРОХАН БОКЛУК.......

    11:09 10.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 И в България има „Алеф“

    2 0 Отговор
    структура на Моссад. Терористична !

    11:11 10.02.2026

  • 53 САМО ЙОРДАНОВЦИ ТРЕПЯТ ДЕЦА

    8 0 Отговор
    ОЩЕ ОТ 1943Г.........

    11:12 10.02.2026

  • 54 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Унуфриий":

    Всички от ,,Компанията,,

    11:12 10.02.2026

  • 55 поглед

    8 2 Отговор
    На тоя и на Костов хората лежаха по пътищата и гарите, пред входовете на ВУЗ за да спират движението на хората, да изнудват и организират обществени безредици за да вземат властта. И като я взеха изтриха имотите на местната промишленост от картата за да си напълнят банковите сметки. Сега тръгнал да прави анализи. Страх го е да не го подпукат и него заедно с по-новите му колеги, дето създават бъркотии из държавата... Не го е и срам ! Отворил си устата да говори.

    11:12 10.02.2026

  • 56 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Ох,
    кът го видях този и отивам да си тегля куршума.

    11:14 10.02.2026

  • 57 дженZитата

    2 2 Отговор
    Масово са терористчета !

    11:14 10.02.2026

  • 58 Радев

    3 2 Отговор
    да каже,подчинените му служби,какви доклади са му давали за сектата!

    11:16 10.02.2026

  • 59 Реалист

    10 0 Отговор
    След случая "Петрохан-Околчица" се установи, че милиция, ДАНС и Прокуратура, освен че са некадърници, ами са и ужасни сценаристи на сценки, даже тошето от ИТН, щеше да им го напише по добре.
    Всички в ръководствата на милиция, ДАНС, Прокуратура, контролни органи са за измитане - те служат единствено на мафията бойко-пеевски-кРадев !

    11:17 10.02.2026

  • 60 Много малки Лами са се навъдили !

    2 5 Отговор
    Всички еколози и планинари са психари. В различна степен са изтрещяли, но всички са антисоциални .... и антидържавни. психари са естествено. Как дойде събота и неделя няма да свършат нещо полезно да проверят децата дали домашните са си написали и да си оправят къщата а ще се юрнат чукари да катерят и с дивотии да се занимават. Връх тоя, връх оня, пещери дупки, делтапланери, канута .. и само сочат нещо на снимките ама квоо сочат и те не знаят. Психиатрична проблематика на високо образовани и физически подготвени" беше точният изказ на Ботю Ботев ...

    Коментиран от #70

    11:17 10.02.2026

  • 61 Точно тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Да припомня .. и за мирните будисти":

    Ми дааа! Калушковците и метрото са можели да атакуват. Кмета като нищо им е дал и чертежите

    11:20 10.02.2026

  • 62 Макс

    6 0 Отговор
    Ей тоя наистина е психясал .

    11:20 10.02.2026

  • 63 Домашен любимец

    6 0 Отговор
    То и аз съм давал подаяния на клошари, които след това умират край кофите за буклук, който кмета не е почистил! Значи, съм виновен! И тези хора никого не са убили, а те са убити!

    11:21 10.02.2026

  • 64 Мнение

    5 1 Отговор
    И този ли всезнайко се изказа? Защо трябва да подава оставка Терзиев? Затова, че в тази ченгесарска държава убиха наведнъж шест умни и образовани хора, между които младеж и дете? Е, как така пък и шестимата си загубиха разума и се самоубиха наведнъж?!! Разделят се, тримата, които остават в хижата тръгват да се прибират и изведнъж плмъци тръгват от лявата страна на хижата? Разделили са се, тримат са заминали с кемпера, останали са другите трима. КОЙ тогава пали пожара, след като те са пред входната врата и никой от тях не е влезнал вътре? Пожарът тръгва от ляво? КОЙ? Дни наред ни разказват "приказки под шипковия храст" за секти, педофили, ритуални самоубийства и куп още простотии, удобни на т. н. "разследващи". Истината е на много високо ниво в държавата. Не заблуждавайте цял един народ, че едновременно шест човека са откачили и са решили да се самоубият във видимо добро настроение.

    11:21 10.02.2026

  • 65 бай Иван

    9 0 Отговор
    Ах ти гиди бо..лук такъв мазен! Дано дойде време да ти потърсим сметка за всички простотии които свърши срещу страната ни.

    11:22 10.02.2026

  • 66 Да де

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ":

    Голяма опорка да се измести вниманието
    Написал си цял..ферман
    Нещастник

    11:22 10.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Днепро

    7 1 Отговор
    Сашо - салама , както го наричат варненеци, е най-неприятната фигура на прехода. Га-дна личност

    11:25 10.02.2026

  • 69 За всичко са виновни

    1 1 Отговор
    Ковид ваксините

    11:28 10.02.2026

  • 70 Не са "малки Лами"

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Много малки Лами са се навъдили !":

    А са кози-дженZита...

    11:29 10.02.2026

  • 71 Боклук

    4 1 Отговор
    Говори за боклук?!

    11:57 10.02.2026

  • 72 ППДБ

    0 3 Отговор
    обвинява цялото общество?! Демек и аз съм, виновен, че група гей- педофили са развивали дейнист някъде в планините.
    Вчера Радко обвиняваше държавата?! Най- лесният начин да скрие конкретните виновници.

    Връзката на сектата от гей- педофили с ППДБ е толкова ДЕБЕЛА, че всички в България се питаме едно-- ЗАЩО ТЕЗИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАЛИ, СПОНСОРИРАЛИ, ПОКРОВИТЕЛСТВАЛИ И РЕКЛАМИРАЛИ ГЕЙ- ПЕДОФИЛСКАТА ДРУЖИНКА ОТ АВАНТЮРИСТИ- АФЕРИСТИ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА В СЛЕДСТВЕНИЯ АРЕСТ И ДА ДАВАТ ПОКАЗАНИЯ?

    12:18 10.02.2026

  • 73 Някой

    2 1 Отговор
    Дебел и отвратен селяндур ...

    12:21 10.02.2026

  • 74 Сашо Йорданов

    0 3 Отговор
    стреля в десетката и естествено докарва розоводесните до припадък от бяс и злоба!

    Всяка негова дума е вярна!

    Определено жълтопаветници са посещавали хижата на сектата и са участвали в дейността .
    Имало е гости, партита, тревичка и нещо по силно - само за да помогнем на кармата и да продухаме чакрите, не за друго, над 20 спални имало в хижата, за всички от сърце, за да могат да се усамотят по двойки, по тройки ...за медитация!

    За това сега обществото, държавата и международното положение са виновни!

    ППДБ в синхрон с Радев за всичко, включително и за вината и мезетата!

    Щарлатаните на Радев!

    Коментиран от #79

    12:26 10.02.2026

  • 75 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    3 0 Отговор
    Кой се ти бе идиот да даваш мнение за оставка?

    12:38 10.02.2026

  • 76 Някога

    2 1 Отговор
    Са взривявали цели самолети с десетки пътници на борда за да елиминират един човек , недейте с тия безумни заключения......

    12:46 10.02.2026

  • 77 Наборе !

    3 0 Отговор
    Да замълчим пред траура на държавната погибел....

    12:51 10.02.2026

  • 78 Георгиев

    2 1 Отговор
    Много място сте му дали тук! Този агент на задкулисието и друг бивш агент що не си харчи пенсията и европарите а се меси отново? И помни ли ясребинчетата, които неговият роднина уби? Да си мълчи и да чака решението на всевишния! Стига му толкова!

    Коментиран от #80, #85

    12:58 10.02.2026

  • 79 Жалко

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "Сашо Йорданов":

    Ако бях ,млад ,атлетичен ,нахъсан следовател ,а не мижитурка - да угажда на "батките" , до сега и държавата щеше да е у ред и народа български нямаше да се мята като риба на сухо.....

    12:59 10.02.2026

  • 80 Данъкоплатец

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Георгиев":

    БОРИСОВ, КАЖИ!

    Чий са черните джипове,
    според МВР,
    обикалящи край хижата,
    преди да бъдат разстреляни рейнджърите?

    13:00 10.02.2026

  • 81 Стар седесар

    3 0 Отговор
    Г-н Йорданов, само относно едно нещо ме разочарова някогашното СДС. Свидетел съм каква титанична битка водиха истинските седесари, а не назначените от службите и как се опитваха да направят от България нормална държава. Разочарова ме това, че СДС не успя да изпълни заканата, която лично вие изрекохте в спор с политическите си опоненти: "Голи дойдохте и голи ще си идете!"
    Уви, не бе нмерен начин да им бъдат отнети откраднатите от тях богатства на България. Това е в основата на всички нещастия на нашия народ и родина. Онези разполагат с милиарди, отнети от народа и затова си позволяват много неща. Дано се намери някой от майка раждан, да им дойде до хак!

    13:05 10.02.2026

  • 82 До 9 и до 30

    2 0 Отговор
    "Мистър 10%" беше прякорът на един друг. При това, онзи човек беше споменал такъв израз в съвсем друг смисъл, но онези журналя, които папкаха от ръката на "Позитано" 20, веднага захапаха като хрътки този израз и го лепнаха като прякор на Ал.Бож., за да внушават, че уж трябва да му се дават по 10% рушвет.

    13:09 10.02.2026

  • 83 коминоцистаца

    1 1 Отговор
    този ПЕДОФИЛ ал. иорданов кога в затвора

    13:14 10.02.2026

  • 84 Наглост без край!

    2 1 Отговор
    На пръстите на едната ръка се броят най-гадните, най-долните, най-двулични, най-мръсни и най-зависими "политици" по време на злощастния ни преход! Разбира ес, пръв е агент Сава - най-успешният проект на КГБ и ДС, но и тази мазна физиономия на снимката не пода по-долу! Когато по нареждане на ДС агент Сава и марионетките му - депутати свалиха достойния Стефан Савов, никой, никой не искаше да седне на неговото място! Никой не искаше да си навлече позора и срама, защото съвсем не е лесно да седнеш на столо на Стефан Савов, поставен от КГБ и ДС! Да, ама този мазен дебелак, който се продаде на свирепата мутра от СИК, магистрален бандит, неграмотен селяндур Боко Тиквата, настани дебелия си з.....к на столо на Стефан Савово и веднага се направи на недосегаем! Влизаше в стола на Парламента като "божество", на което всички трябва да се кланят, задължаваше сервитьорите лично да му сервират, след като те имаха задължение да сервират само на президента, тогава Желев! Та, мазното туловище на снимката предпочете да седне на трапезата в Банкя и да чисти Зайчарника, а не да запази достойнството си на политик и човек! Е есга Йорданов дебелака иска оставката на столичния кмет! Защо бе, дебелако?! Защо бе, наглецо?! КОЙ си ти да раздаваш пирсъди от най-висока инстанция?! КОЙ си ти бе, тлъсто нищожество?! Всеки е невинен до доказване на портивното, а нито разследването е свършило, нито всички процедури и експертизи са извършени, за да се даде категорично заключеине

    13:22 10.02.2026

  • 85 Да ти припомня

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Георгиев":

    Екзекуция в Ястребино изобщо не е била планирана, а само сплашване. Затова като командир на мероприятието там е бил пратен учител-запасняк. Обаче му се наложило - пак по служба, а не по личен каприз - да отиде до съседно село. Затова информирал заместника си, че ще дойде автомобил със заповед за отмяна на уж-екзекуцията. Кой бил заместникът му? Школник-РЕМСИСТ. И тъй като автомобилът от София аварирал, школничето побързало да командва изпълнението на екзекуцията, а после се оправдало пред Народния съд, че бил постъпил така, за да не започне разследване и да установят, че е РЕМСИСТ. Автомобилът дошъл 2 часа след като жители на Ястребино били разстреляни по заповед на РЕМСИСТА.
    И какво постановил Народният съд? Понеже РЕМСИСТЪТ е "наше момче", за него 3 години затвор при лек режим, а после преспокойно си е живял в Плевен и е практикувал професията си - инженер. А запаснякът-учител, който дори не е бил в Ястребино по времето на екзекуцията, е получил смъртна присъда!
    Освен това, припомни си, че половината от загиналите тогава деца са ЗАСТРЕЛЯНИ ОТ ПАРТИЗАНИ, защото случайно попаднали на землянката им и ПАРТИЗАНИТЕ се изплашили децата да не ги предадат. От другата половина деца, за едното няма данни, че изобщо е сществувало, а на друго "дете" са му оставали още само няколко месеца до навършване на 18 г. и това момче наистина е имало контакт с нелегални.
    Ако не знаеш всичко това, потърси книгата на Надежда Любенова, посветена на разследването на случая с яст

    13:23 10.02.2026

  • 86 маятап гспода

    1 0 Отговор
    Ето го , Сашо Гъбата !

    13:57 10.02.2026

  • 87 Господ

    1 0 Отговор
    си е забравил пациентите

    15:09 10.02.2026

