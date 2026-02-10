Шефът на детската болница в София подаде оставка: Отказвам да бъда част от този натиск

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков е депозирал оставката си в здравното министерство. Това съобщи самият той с пост във социалната мрежа Фейсбук.

"Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване", заявява Здравков.

В мотивите за решението си д-р Здравков посочва още, че през изминалата година е срещнал вместо партньорство, системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог. Той допълва още, че в такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето и уточнява, че ще продължи да упражнява професията там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават.

"Въпреки това резултатите остават. Десетки хиляди лекувани деца. Ръст на екипа от специалисти и специализанти. По-добро заплащане. Повече доверие. Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник", посочва здравният специалист.

"През цялото време, като ръководител не спрях да бъда лекар и да оказвам помощ. Независимо от деня и часа. Участвах в десетки мисии зад граница, осигурявайки гаранция за живота на тежко болни деца, транспортирани за лечение, което не може да бъде извършено в България. Знам как изглежда битката за живот на терен, не от кабинета и зад бюрото. Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават. Благодаря на колегите и на родителите за доверието, радостта и болката, които споделяхме", завършва емоционалният си пост д-р Благомир Здравков.

Д-р Здравков е анестезиолог-реаниматор с интереси в областта на спешната педиатрия, детската анестезиология в условия на спешност, реанимационния транспорт на деца, организацията и управлението на спешната медицинска помощ при масови инциденти и управлението на пациентската безопасност в детското здравеопазване. Започва работа като анестезиолог-реаниматор в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Анна”. От м. април 2021г. е изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. В периода 2017-2021г. е част от екипа на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Бил е лектор и консултант на БЧК и ВВС по въпросите на аварийно-спасителната дейност. Утвърден за съдебен експерт от Министъра на правосъдието към Софийски градски съд през 2017г. Д-р Благомир Здравков завършва медицина 2009г. От 2011 до 2015 г. е част от преподавателския състав на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение при МУ-София в база 1 УМБАЛ „Александровска” и база 2 УБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. От 2015 г. е с придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение. От 2016 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт със защита на тема „Организация и управление на спешната медицинска помощ”. За периода 2014-2016 г. придобива квалификация по детска кардиоанестезия в Клиниката по хирургия на вродените сърдечни малформации на Национална кардиологична болница. Д-р Здравков е отличен за професионалната си дейност с награди от МЗ, БЛС и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. С участия в български и международни форуми по детска АИЛ и спешна медицина.