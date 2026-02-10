Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Шефът на детската болница в София подаде оставка: Отказвам да бъда част от този натиск

10 Февруари, 2026 11:32 2 823 39

В мотивите за решението си д-р Здравков посочва още, че през изминалата година е срещнал вместо партньорство, системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог

Илюстративна снимка, БГНЕС
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков е депозирал оставката си в здравното министерство. Това съобщи самият той с пост във социалната мрежа Фейсбук.

"Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване", заявява Здравков.

В мотивите за решението си д-р Здравков посочва още, че през изминалата година е срещнал вместо партньорство, системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог. Той допълва още, че в такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето и уточнява, че ще продължи да упражнява професията там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават.

"Въпреки това резултатите остават. Десетки хиляди лекувани деца. Ръст на екипа от специалисти и специализанти. По-добро заплащане. Повече доверие. Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник", посочва здравният специалист.

"През цялото време, като ръководител не спрях да бъда лекар и да оказвам помощ. Независимо от деня и часа. Участвах в десетки мисии зад граница, осигурявайки гаранция за живота на тежко болни деца, транспортирани за лечение, което не може да бъде извършено в България. Знам как изглежда битката за живот на терен, не от кабинета и зад бюрото. Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават. Благодаря на колегите и на родителите за доверието, радостта и болката, които споделяхме", завършва емоционалният си пост д-р Благомир Здравков.

Д-р Здравков е анестезиолог-реаниматор с интереси в областта на спешната педиатрия, детската анестезиология в условия на спешност, реанимационния транспорт на деца, организацията и управлението на спешната медицинска помощ при масови инциденти и управлението на пациентската безопасност в детското здравеопазване. Започва работа като анестезиолог-реаниматор в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Анна”. От м. април 2021г. е изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. В периода 2017-2021г. е част от екипа на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Бил е лектор и консултант на БЧК и ВВС по въпросите на аварийно-спасителната дейност. Утвърден за съдебен експерт от Министъра на правосъдието към Софийски градски съд през 2017г. Д-р Благомир Здравков завършва медицина 2009г. От 2011 до 2015 г. е част от преподавателския състав на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение при МУ-София в база 1 УМБАЛ „Александровска” и база 2 УБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. От 2015 г. е с придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение. От 2016 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт със защита на тема „Организация и управление на спешната медицинска помощ”. За периода 2014-2016 г. придобива квалификация по детска кардиоанестезия в Клиниката по хирургия на вродените сърдечни малформации на Национална кардиологична болница. Д-р Здравков е отличен за професионалната си дейност с награди от МЗ, БЛС и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. С участия в български и международни форуми по детска АИЛ и спешна медицина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Какъв е този

    11 35 Отговор
    шеф при условие, че болницата не съществува?

    Коментиран от #5

    11:35 10.02.2026

  • 3 Хе!

    29 7 Отговор
    Благодаря ви, доктор Благомир Здравков, че казвате какво се е случило, а не отидохте на Околчица и сега да затъваме във вайкане и хипотези! Щяха да ви изкарат - будист, педофил, търгаш на органи и тъкани, изобщо, на много странен тип с престъпни наклонности и приятели от нападната партия!

    Коментиран от #11

    11:37 10.02.2026

  • 4 Децата трябва да се лекуват отделно от

    17 5 Отговор
    Възрастните. Много погрешна е системата с личните лекари при които често възрастните чакат за едно направление но не могат половин ден да стигнат до "личния" лекар защото непрекъснато преглежда деца и то разбира се с предимство.

    Коментиран от #10

    11:39 10.02.2026

  • 5 Болницата е с адрес гр. София

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "Какъв е този":

    бул. ,, Акад..Иван Евстатиев Гешов”N 11- Специализирана болница за активно лечение на детски болести( СБАЛДБ).

    Коментиран от #19

    11:46 10.02.2026

  • 6 Ясно

    19 6 Отговор
    и този лекар се е запътил към частния сектор. Така ще е, докато държавата не започне да плаща заплати на лекари и мед.сестри.

    11:51 10.02.2026

  • 7 похотливеца

    4 35 Отговор
    Един пед....ст по-малко.

    11:53 10.02.2026

  • 8 тошко африкански

    5 22 Отговор
    Прав му лекарски път , за два пъти по-малка заплата ще внесем доктори от Индия , а също и от южния континент.
    Администрацията не е за подценяване, а за уважение.

    Коментиран от #21

    11:58 10.02.2026

  • 9 Сзо

    3 15 Отговор
    Готви се за политик....

    12:02 10.02.2026

  • 10 Защо слагаш минус

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Децата трябва да се лекуват отделно от":

    Кое не е верно и какви са ти аргументите. Защото проблема е реален и честно казано честно представен.
    В стария строй лекуването заедно на деца и възрастни които не са от семейството беше абсолютно недопустимо.
    Това което е сега нищо не е. Ако искам да отида на преглед при специалист защо трябва да получа разрешение от личния лекар.

    12:03 10.02.2026

  • 11 И какво казва

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Хе!":

    Че една мека гербава китка и Охранен депутат с очилца си е намерил друг мъж и не го търси за мъжки ласки.

    Коментиран от #15

    12:04 10.02.2026

  • 12 Всеки добър , честен и почтен лекар

    12 1 Отговор
    Ще ви каже че децата трябва да се преглеждат и да се лекуват отделно от възрастните които не са от семейството ! Какво е това сега. Защо в декацетата няма кабинети за прегледи на деца какво е това ?

    Коментиран от #16

    12:09 10.02.2026

  • 13 Знаете ли колко е страшно

    13 3 Отговор
    Възрастен човек да се разболее от заушка ?

    Това е само един пример защо децата още в поликлиниката трябва да се преглеждат и лекуват в детски кабинети , а възрастните при общопрактикуващи лекари или директно при специалисти. Специалиста може и трябва сам да изтегля направление. Не е редно човек да е закрепостен при личен лекар и да чака там с часове за едно направление а той да преглежда деца. ....

    Коментиран от #23

    12:16 10.02.2026

  • 14 Ами

    11 3 Отговор
    дайте я на Ангелов,той ще я оправи ! Както потопи Александровска...

    12:16 10.02.2026

  • 15 Това, което казва е, че има две държавни

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "И какво казва":

    институции, които финансират държавното здравеопазване. Едната е НЗОК , задължена да заплаща т.н. клинични пътеки. Втората е здравното министерство-то отговаря за финансирането по здравни програми и оборудване с болнична техника.

    Коментиран от #34

    12:19 10.02.2026

  • 16 По същата причина

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Всеки добър , честен и почтен лекар":

    за всяка медицинска специализация има отделно и педиатрична такава.

    12:22 10.02.2026

  • 17 Отделете детското здравеопазване !!!

    5 2 Отговор
    Още от поликлиниките / декацетата или както и да се нарича доболничната помощ а да не говорим за болниците.
    Това което се прави в момента противоречи на всякакви каквито и да е било здравни и медицински стандарти.
    Много хора си загубиха дори живота заради абсолютно излишно и напразно чакане пред кабинети заедно с други подобни но болни от други болести хора само за да получат едно направление.

    Коментиран от #20, #24

    12:27 10.02.2026

  • 18 патоанатом

    3 2 Отговор
    Аз бях написал наскоро, че мога да обуча дори гимназист или студент, и в рамките на три години да му предам целия си опит, вкл. и теоретичните си познания. Биографията на колегата е доказателство за това. Лекарят работи, за да забогатее, той помага на десетки хиляди критично болни деца на терен в чужбина, рестрикциите му тежат, особено ако не са необходими според него. Не се съмнявам в думите на колегата. В детската анестезиология се използва фенобарбитал. Ако знаеш как да го администрираш правилно (предвид, че е ензимен индуктор) ти си усвоил един безценен опит, който може да те изхранва и да ти плаща кредитите цял живот.

    12:35 10.02.2026

  • 19 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Болницата е с адрес гр. София":

    Като важни са последните две букви от абревиатурата.

    12:37 10.02.2026

  • 20 Кирил Ананиев

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Отделете детското здравеопазване !!!":

    Аз направления над предвидения лимит не давам!
    Не използвайте електронната система за социална мрежа!

    12:38 10.02.2026

  • 21 ЖАЛКО.....

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "тошко африкански":

    много прав е д-р Здравков !
    Защото от както ЛЕКарите станаха търговци т.е.болниците са търговски дружества, НЕ ЛЕКуват! Само се взимат пари,а хората са все по-болни.....!!!

    12:46 10.02.2026

  • 22 Троян

    1 1 Отговор
    Тоя е тоя. За разлика от тебе е учил, много. За вас. Тиквата и шиши

    12:47 10.02.2026

  • 23 патоанатом

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Знаете ли колко е страшно":

    Особено при стеатоза на паротидата. Вярно е колега. При анатомичен срез е като пастет, и с характерни лезии.

    12:48 10.02.2026

  • 24 Смърфиета

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "Отделете детското здравеопазване !!!":

    Мен това ми звучи като "Спасете светото православие!

    Коментиран от #28, #29

    12:51 10.02.2026

  • 25 Бреййй....

    5 0 Отговор
    административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване", заявява Здравков.

    12:51 10.02.2026

  • 26 Търговски дружества

    1 1 Отговор
    Ама ако може и без проверки? А?

    12:52 10.02.2026

  • 27 Не смея да отида на очен лекар

    4 1 Отговор
    Да не ме вземат в коремното отделение , защото задължително трябва да се влезе в болница , но не винаги има места където трябва и може да те тикнат където не трябва .

    12:53 10.02.2026

  • 28 Неграмотно

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Смърфиета":

    Не спря да хулиш по форумите за това ли ти плащат. Не ми отговаряй.

    12:56 10.02.2026

  • 29 !!!!!

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Смърфиета":

    СЪРФИЕТКЕ,ясно е ,че не си гледала болно дете !
    Не знаеш въобще за какво става дума!
    И да ДЕЦАТА трябва да са отделно за прегледи от възрастните! Да не говорим ,че и болните деца не трябва да бъдат при децата за консултации!
    И педиатрите трябва да са на най -добро ниво ,защото именно те се грижат за БЪДЕЩЕТО на България!

    Коментиран от #30, #31, #35

    13:00 10.02.2026

  • 30 Майки вземат болнични че

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "!!!!!":

    Детето им е билно и след обед най спокойно го извеждат да си играе с други деца. Не се спазва каквато и да е било карантина а преди трийсет години се спазваше и хората бяха по здрави като цяло.

    13:08 10.02.2026

  • 31 Кой му плаща на това същество

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "!!!!!":

    Това е въпроса. Не искам дори да знам толкова е безполезно меко казано.

    13:12 10.02.2026

  • 32 МВР служител

    0 1 Отговор
    Така е, до като не се потърси сметка на кокаинозависимата началничка на мед надзор и нейния ментор, кокаинозависимия убиец и търговец на органи Любо Спасов.

    Коментиран от #33, #36

    13:14 10.02.2026

  • 33 За трафикантрите на мигрантите

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "МВР служител":

    Нещо да кажеш. Не че те не са наркозависими трафиканти и те.

    13:18 10.02.2026

  • 34 Ще те допълня

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Това, което казва е, че има две държавни":

    И една здравна комисия в парламента, която се оглавява от един гербав крадец-мека Китка Костадинка Ангелов. Ще има да чакаш пари от този крадец.

    13:25 10.02.2026

  • 35 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "!!!!!":

    Без кументар.

    13:31 10.02.2026

  • 36 патоанатом

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "МВР служител":

    А не Александър Оскар?
    Това ме бройте, че не съм го казал.

    13:33 10.02.2026

  • 37 НАРОДА

    0 0 Отговор
    КОЧИНАТА СЕ ТРЕСЕ ЯКО БЯЛАТА МАФИЯ ОГРАБИЛА МИЛИАРДИ В БЕЛЯНЕ

    14:30 10.02.2026

  • 38 ЛЕКАР

    2 0 Отговор
    ПРОФЕСОР АНГЕЛОВ БОТОКСА ЩЕ Я ОПРАВИ

    Коментиран от #39

    14:32 10.02.2026

  • 39 Може би

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "ЛЕКАР":

    Но той Ботокса мачка чаршафите с един млад мъж и не му до медицина.

    14:50 10.02.2026

