Шефът на детската болница в София подаде оставка: Отказвам да бъда част от този натиск

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков е депозирал оставката си в здравното министерство. Това съобщи самият той с пост във социалната мрежа Фейсбук.
"Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване", заявява Здравков.
В мотивите за решението си д-р Здравков посочва още, че през изминалата година е срещнал вместо партньорство, системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог. Той допълва още, че в такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето и уточнява, че ще продължи да упражнява професията там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават.
"Въпреки това резултатите остават. Десетки хиляди лекувани деца. Ръст на екипа от специалисти и специализанти. По-добро заплащане. Повече доверие. Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник", посочва здравният специалист.
"През цялото време, като ръководител не спрях да бъда лекар и да оказвам помощ. Независимо от деня и часа. Участвах в десетки мисии зад граница, осигурявайки гаранция за живота на тежко болни деца, транспортирани за лечение, което не може да бъде извършено в България. Знам как изглежда битката за живот на терен, не от кабинета и зад бюрото. Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават. Благодаря на колегите и на родителите за доверието, радостта и болката, които споделяхме", завършва емоционалният си пост д-р Благомир Здравков.
Д-р Здравков е анестезиолог-реаниматор с интереси в областта на спешната педиатрия, детската анестезиология в условия на спешност, реанимационния транспорт на деца, организацията и управлението на спешната медицинска помощ при масови инциденти и управлението на пациентската безопасност в детското здравеопазване. Започва работа като анестезиолог-реаниматор в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Анна”. От м. април 2021г. е изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. В периода 2017-2021г. е част от екипа на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Бил е лектор и консултант на БЧК и ВВС по въпросите на аварийно-спасителната дейност. Утвърден за съдебен експерт от Министъра на правосъдието към Софийски градски съд през 2017г. Д-р Благомир Здравков завършва медицина 2009г. От 2011 до 2015 г. е част от преподавателския състав на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение при МУ-София в база 1 УМБАЛ „Александровска” и база 2 УБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. От 2015 г. е с придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение. От 2016 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт със защита на тема „Организация и управление на спешната медицинска помощ”. За периода 2014-2016 г. придобива квалификация по детска кардиоанестезия в Клиниката по хирургия на вродените сърдечни малформации на Национална кардиологична болница. Д-р Здравков е отличен за професионалната си дейност с награди от МЗ, БЛС и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. С участия в български и международни форуми по детска АИЛ и спешна медицина.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Какъв е този
Коментиран от #5
11:35 10.02.2026
3 Хе!
Коментиран от #11
11:37 10.02.2026
4 Децата трябва да се лекуват отделно от
Коментиран от #10
11:39 10.02.2026
5 Болницата е с адрес гр. София
До коментар #2 от "Какъв е този":бул. ,, Акад..Иван Евстатиев Гешов”N 11- Специализирана болница за активно лечение на детски болести( СБАЛДБ).
Коментиран от #19
11:46 10.02.2026
6 Ясно
11:51 10.02.2026
7 похотливеца
11:53 10.02.2026
8 тошко африкански
Администрацията не е за подценяване, а за уважение.
Коментиран от #21
11:58 10.02.2026
9 Сзо
12:02 10.02.2026
10 Защо слагаш минус
До коментар #4 от "Децата трябва да се лекуват отделно от":Кое не е верно и какви са ти аргументите. Защото проблема е реален и честно казано честно представен.
В стария строй лекуването заедно на деца и възрастни които не са от семейството беше абсолютно недопустимо.
Това което е сега нищо не е. Ако искам да отида на преглед при специалист защо трябва да получа разрешение от личния лекар.
12:03 10.02.2026
11 И какво казва
До коментар #3 от "Хе!":Че една мека гербава китка и Охранен депутат с очилца си е намерил друг мъж и не го търси за мъжки ласки.
Коментиран от #15
12:04 10.02.2026
12 Всеки добър , честен и почтен лекар
Коментиран от #16
12:09 10.02.2026
13 Знаете ли колко е страшно
Това е само един пример защо децата още в поликлиниката трябва да се преглеждат и лекуват в детски кабинети , а възрастните при общопрактикуващи лекари или директно при специалисти. Специалиста може и трябва сам да изтегля направление. Не е редно човек да е закрепостен при личен лекар и да чака там с часове за едно направление а той да преглежда деца. ....
Коментиран от #23
12:16 10.02.2026
14 Ами
12:16 10.02.2026
15 Това, което казва е, че има две държавни
До коментар #11 от "И какво казва":институции, които финансират държавното здравеопазване. Едната е НЗОК , задължена да заплаща т.н. клинични пътеки. Втората е здравното министерство-то отговаря за финансирането по здравни програми и оборудване с болнична техника.
Коментиран от #34
12:19 10.02.2026
16 По същата причина
До коментар #12 от "Всеки добър , честен и почтен лекар":за всяка медицинска специализация има отделно и педиатрична такава.
12:22 10.02.2026
17 Отделете детското здравеопазване !!!
Това което се прави в момента противоречи на всякакви каквито и да е било здравни и медицински стандарти.
Много хора си загубиха дори живота заради абсолютно излишно и напразно чакане пред кабинети заедно с други подобни но болни от други болести хора само за да получат едно направление.
Коментиран от #20, #24
12:27 10.02.2026
18 патоанатом
12:35 10.02.2026
19 Смърфиета
До коментар #5 от "Болницата е с адрес гр. София":Като важни са последните две букви от абревиатурата.
12:37 10.02.2026
20 Кирил Ананиев
До коментар #17 от "Отделете детското здравеопазване !!!":Аз направления над предвидения лимит не давам!
Не използвайте електронната система за социална мрежа!
12:38 10.02.2026
21 ЖАЛКО.....
До коментар #8 от "тошко африкански":много прав е д-р Здравков !
Защото от както ЛЕКарите станаха търговци т.е.болниците са търговски дружества, НЕ ЛЕКуват! Само се взимат пари,а хората са все по-болни.....!!!
12:46 10.02.2026
22 Троян
12:47 10.02.2026
23 патоанатом
До коментар #13 от "Знаете ли колко е страшно":Особено при стеатоза на паротидата. Вярно е колега. При анатомичен срез е като пастет, и с характерни лезии.
12:48 10.02.2026
24 Смърфиета
До коментар #17 от "Отделете детското здравеопазване !!!":Мен това ми звучи като "Спасете светото православие!
Коментиран от #28, #29
12:51 10.02.2026
25 Бреййй....
12:51 10.02.2026
26 Търговски дружества
12:52 10.02.2026
27 Не смея да отида на очен лекар
12:53 10.02.2026
28 Неграмотно
До коментар #24 от "Смърфиета":Не спря да хулиш по форумите за това ли ти плащат. Не ми отговаряй.
12:56 10.02.2026
29 !!!!!
До коментар #24 от "Смърфиета":СЪРФИЕТКЕ,ясно е ,че не си гледала болно дете !
Не знаеш въобще за какво става дума!
И да ДЕЦАТА трябва да са отделно за прегледи от възрастните! Да не говорим ,че и болните деца не трябва да бъдат при децата за консултации!
И педиатрите трябва да са на най -добро ниво ,защото именно те се грижат за БЪДЕЩЕТО на България!
Коментиран от #30, #31, #35
13:00 10.02.2026
30 Майки вземат болнични че
До коментар #29 от "!!!!!":Детето им е билно и след обед най спокойно го извеждат да си играе с други деца. Не се спазва каквато и да е било карантина а преди трийсет години се спазваше и хората бяха по здрави като цяло.
13:08 10.02.2026
31 Кой му плаща на това същество
До коментар #29 от "!!!!!":Това е въпроса. Не искам дори да знам толкова е безполезно меко казано.
13:12 10.02.2026
32 МВР служител
Коментиран от #33, #36
13:14 10.02.2026
33 За трафикантрите на мигрантите
До коментар #32 от "МВР служител":Нещо да кажеш. Не че те не са наркозависими трафиканти и те.
13:18 10.02.2026
34 Ще те допълня
До коментар #15 от "Това, което казва е, че има две държавни":И една здравна комисия в парламента, която се оглавява от един гербав крадец-мека Китка Костадинка Ангелов. Ще има да чакаш пари от този крадец.
13:25 10.02.2026
35 Смърфиета
До коментар #29 от "!!!!!":Без кументар.
13:31 10.02.2026
36 патоанатом
До коментар #32 от "МВР служител":А не Александър Оскар?
Това ме бройте, че не съм го казал.
13:33 10.02.2026
37 НАРОДА
14:30 10.02.2026
38 ЛЕКАР
Коментиран от #39
14:32 10.02.2026
39 Може би
До коментар #38 от "ЛЕКАР":Но той Ботокса мачка чаршафите с един млад мъж и не му до медицина.
14:50 10.02.2026