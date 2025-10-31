ПП-ДБ: Това правителство на новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми

„Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години. Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на МОД, чуваме, че вдигат и данък дивидент. Това връща България назад и увеличава дефицита. Този турболяв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите. Това правителство на новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми.“

Това коментира Мартин Димитров от „Демократична България“ пред журналисти в НС.

Уточни, че предлагат поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба: „Нещо, което Естония направи с голям успех през 2000 г. и привлече страшно големи инвестиции.“

Относно думите на Борисов за това, че продължавал политиката на Асен Василев, той подчерта: „Очаквам и с хан Аспарух да се оправдае. Защо точно тук хан Аспарух дойде и си разположи държава. Фактите са, че докато беше нашият кабинет, дефицитът беше 2%, догодина трябва да бъде намаляващ – нещо, което те не могат да постигнат. Стига оправдания – покажете ни една ваша мярка на това правителство за намаляване на разходите.“

Божидар Божанов заяви: „Нито една мярка не сме видели за намаляване на разходите. Затова сме предложили такива – наш пакет десни мерки. Таван на бонусите в публичния сектор – ВСС, регулаторите, администрацията, публичните предприятия, за да не си раздават колкото си решат. Също така и осигуровките на държавните служители – трябва да започнат да си ги плащат.“

Ивайло Мирчев коментира преформатирането на управляващото мнозинство: „Преформатирането е малко като перестройката. 80-е години СССР щяха да правят перестройка, Тодор Живков каза: „Сега ще се снишим“. Борисов направи същото. Днес е 31 октомври – денят, в който най-късно трябва да бъде внесен бюджетът. Вие видели ли сте бюджет? Търсим го, няма го. Очевидно такъв няма, правителството има проблем.“

Според Божанов изборът на нов ВСС е важен, за да бъде изваден Пеевски от съдебната система. Категоричен е, че когато и да стане, това трябва да стане без него.