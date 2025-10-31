Новини
ПП-ДБ: Това правителство на новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми

ПП-ДБ: Това правителство на новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми

31 Октомври, 2025

Фактите са, че докато беше нашият кабинет, дефицитът беше 2%, догодина трябва да бъде намаляващ – нещо, което те не могат да постигнат

ПП-ДБ: Това правителство на новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години. Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на МОД, чуваме, че вдигат и данък дивидент. Това връща България назад и увеличава дефицита. Този турболяв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите. Това правителство на новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми.“

Това коментира Мартин Димитров от „Демократична България“ пред журналисти в НС.

Уточни, че предлагат поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба: „Нещо, което Естония направи с голям успех през 2000 г. и привлече страшно големи инвестиции.“

Относно думите на Борисов за това, че продължавал политиката на Асен Василев, той подчерта: „Очаквам и с хан Аспарух да се оправдае. Защо точно тук хан Аспарух дойде и си разположи държава. Фактите са, че докато беше нашият кабинет, дефицитът беше 2%, догодина трябва да бъде намаляващ – нещо, което те не могат да постигнат. Стига оправдания – покажете ни една ваша мярка на това правителство за намаляване на разходите.“

Божидар Божанов заяви: „Нито една мярка не сме видели за намаляване на разходите. Затова сме предложили такива – наш пакет десни мерки. Таван на бонусите в публичния сектор – ВСС, регулаторите, администрацията, публичните предприятия, за да не си раздават колкото си решат. Също така и осигуровките на държавните служители – трябва да започнат да си ги плащат.“

Ивайло Мирчев коментира преформатирането на управляващото мнозинство: „Преформатирането е малко като перестройката. 80-е години СССР щяха да правят перестройка, Тодор Живков каза: „Сега ще се снишим“. Борисов направи същото. Днес е 31 октомври – денят, в който най-късно трябва да бъде внесен бюджетът. Вие видели ли сте бюджет? Търсим го, няма го. Очевидно такъв няма, правителството има проблем.“

Според Божанов изборът на нов ВСС е важен, за да бъде изваден Пеевски от съдебната система. Категоричен е, че когато и да стане, това трябва да стане без него.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣
    Едни ДЕСНИ,
    плюят други ДЕСНИ,
    че правели ЛЕВИЧАРСКИ бюджет🤔🤔

    Коментиран от #6

    11:01 31.10.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 2 Отговор
    ПРЕДИ "ДЕМОКРАЦИЯТА" БЪЛГАРИЯ БЕШЕ НА РЪБА НА ПРОПАСТА
    ПРЕЗ "ДЕМОКРАЦИЯТА " НАПРАВИ РЕШИТЕЛНА КРАЧКА НАПРЕД!

    11:01 31.10.2025

  • 3 Българин

    8 5 Отговор
    Жюджетните проблеми са заради вашите кржби и заради грижата на правителството за хората! Ако не ви бяха инсталирали на власт, въпреки волята на народа, всичко щеше да си е наред!

    11:01 31.10.2025

  • 4 Караджата

    11 2 Отговор
    Трябва да се намалят разходите,а не да се вдигат данъците.

    11:01 31.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    И този цял живот е бил безполезен паразит, чантаджия.

    11:01 31.10.2025

  • 6 Караджата

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Всички "десни" се надпреварват да правят все по леви бюджети.

    11:03 31.10.2025

  • 7 Караджата

    7 5 Отговор
    Къде е Асенка да обясни как има пари за пенсии и заплати?Нали обясняваше че няма дупка в бюджета?

    11:05 31.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    11 2 Отговор
    Тоя мишок пък какъв десен е като няма ден трудов стаж?

    11:07 31.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Два милиарда лева

    13 3 Отговор
    от нашите данъци само на ВСС, 24 000 лева заплата, и 5000 лева на месец за костюми. Да сметнем ВСС, КС, ВАС 6 милиарда лева от нашите данъци, 24 000 лева заплата на месец. Депутат 12-15 000 лв. на месец. Киселова 30 000 лева на месец.
    Вместо да намалявате заплати ДРАСТИЧНО, вие увеличавате разходите, за сметка на увеличение на преки и косвени данъци. И то при ЧУДОВИЩНИ дефицити, чудовищна инфлация, чудовищно повишаване на цени: ток, вода, парно, храна, лекарства, здравни осигуровки, данък сграда, пенсионни осигуровки.
    Това е бюджет на Елити нямащи връзка с Реалността. Или умишлено фалирате Държавата, за да я подарите на Кредиторите..
    Няма друго обяснение. 20 милиарда лева заеми за 2025 г. 20 милиарда лева заеми предвидени за 2026.
    ОСТАВКА, оставка на БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН, СДС, ДБ, ПП.
    Умишлено унищожихте ВБорд от 2020 юли, за да теглите безобразни заеми. Унищожихте Референдумите. Унищожихте Конституцията. Умишлено обезценихте български лев от 2020 г, юли.
    Вместо да сложите таван на цени. Да замразите и намалите бюджетни заплати. Да замразите данъци.
    ОСТАВКА!
    И да, затова ГЕРБ и ДПС искаха юрошийт. Юрошийта ни връчи цената на билетчето за Титаник.
    Да унищожиш резервната валута на ЕС, български лъв и датска крона, въпиюща алчност.

    11:08 31.10.2025

  • 12 е без пари не стават нещата

    2 0 Отговор
    главче похарчи предвиденото от кокори и сега дръпват малко кредити . има инфлация . вече не е модерно леви и десни . няма червена идея с русия и общи празници . сега левите са консервативни и с десни убеждения . бузлуджа и шипка са за официални събори и празници . там се споделят тревогите от безпаричието и кризите . но много неща се свършиха само за 3 месеца . костов и софиански съветват правителството . не е забранено . стоянов не се появява често . като че ли и тръмпи силно страни от тях . след 89 г завзеха цялата власт . с клевети и обиди управляваха . ни тошо беше криминал, ни владко . Луканов като умре и му се присмиваха .

    11:09 31.10.2025

  • 13 провинциалист

    6 2 Отговор
    Нищо ляво няма в бюджета. Купуваме си гласове за предстоящи избори, ама това го знае всяко хлапе.

    11:14 31.10.2025

  • 14 Тома

    4 2 Отговор
    Важното е гласуващите за шайката герб да им се вдигат заплатите

    11:15 31.10.2025

  • 15 2016 година

    8 2 Отговор
    Горанов ГЕРБ 16 милиарда заеми. 2025 ГЕРБ 20 милиарда заеми. 2026 ГЕРБ предвидени още 20 милиарда заеми, според Дянков фискален съвет. Или от 50 милиарда лева държавни заеми 36 милиарда лева изтеглени от ГЕРБ до 2025. 2026 нови 20 милиарда лева. Или от 76 милиарда лева заеми, общо 56 милиарда лева на ГЕРБ.
    Чудовищни дългови спирали. Тези хора умишлено фалират Територията, първо унищожавайки ВБ, лев и Конституция..
    ОСТАВКА!

    11:17 31.10.2025

  • 16 е за армиите ще има

    3 2 Отговор
    взеха парите от нуждите за детски градини, подземни паркинги , саниране и други необходимости .

    11:18 31.10.2025

  • 17 Читател

    3 2 Отговор
    Много теми повдигнати от от Величие във Факти статия : Ивелин Михайлов: С Киселова по-бавно ставаха простотиите, отколкото с екзекуторката Рая Назарян . (защо ) .

    11:21 31.10.2025

  • 18 име

    5 2 Отговор
    Мартинчо ой хваща, ама работа не хваща. Иноче вярно казва, ама умишлено забравя да припомни че тези "левичарски" политики ги започнаха ПП, и после бяха подкрепени и от ДБ, когато лъжлив Хасанчо беше министър на финансите в сглобката и теглеше милиарди за увеличение на заплати на държавни хрантутници, вместо да правят реформи и съкращения.

    11:22 31.10.2025

  • 19 жжжжжж

    3 1 Отговор
    мирчев познава комунистическото минало. нали родителите му са видни активисти....

    11:33 31.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Никакво намаляване на разходите

    2 0 Отговор
    Икономията е майка на мизерията нали сме еврозонци

    11:41 31.10.2025

  • 22 За хан Аспарух не знам

    9 0 Отговор
    Но турците трябва десни да са били щото само един данък десятък е имало

    11:43 31.10.2025

  • 23 Приоритетът на Боко е Еврото, бе!

    4 1 Отговор
    Какво хленчат разните политпартийни активисти?!
    ЦЯЛОТО СТРАДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БИЗНЕС
    от началото на тази 2025 година за България
    е по вина на само един единствен човек -
    какво не е ясно, и човека си го каза ясно и гръмко

    пред медиите на 28 март 2025 в Народното събрание:

    "Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че за него
    влизането на България в еврозоната е основен приоритет, !

    като подчерта, че партията му е готова да приеме
    всякаква подкрепа за постигането на тази цел."

    Ми това е - тормоз, стрес, измами, страдания
    все заради икономически НЕ оправдано и безумно
    вкарване на щастливото евро и заличаване на БГЛев
    в България - от "личния приоритет" на лицето.
    Все по-омразно и омерзително.

    11:44 31.10.2025

  • 24 Наздраве бедняци и роби голтаци

    2 0 Отговор
    Да ви зарадвам с една прекрасна новина от 10-месечното управление на мафията ГЕРБ -ИТН-БСП -ДПС -ПЕЕВСКИ-

    Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ).

    За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.

    Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 42,6 процента от БВП към края на същия период на 2024 година.

    Председателя на фискалния съвет Симеон Дянков -
    България влиза във фалит, ако бюджетните дефицити продължават да се увеличават, заяви Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите в кабинета на ГЕРБ пред Българското национално радио.

    Той разкритикува управляващите от ГЕРБ,ИТН, БСП и ДПС заради увеличаването на бюджетния дефицит и вземането на нови кредити и заяви, че финансовата дисциплина е единствения подходящ модел за малки икономики като българската.

    11:51 31.10.2025

  • 25 Много съм възмутен

    2 0 Отговор
    Псевдокултурниците пък дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? Що пари опука.... Ами Перпирикона а? Дето света обиколи 3 пъти с нашите пари ...

    11:51 31.10.2025

  • 26 Мнение

    3 1 Отговор
    Тези корумпирани некадърници с всеки ден във властта ни завличат към дъното, от което няма да се измъкнем никога. Как се докарахме до тука или ни докараха други? Затънали сме до гуша и вместо да намалят заплатите на МВР, държавните служители, съдии, прокурори, да отменят формулата за определяне на огромните им заплати, да започнат да си внасят най-накрая осигуровките, те притискат работещите, изцеждат им и последните капки кръв, само и само хрантутниците да не им се наруши евентуално и без друго висикият стандарт на живот. За такава държава ли да работят младите? Е, не! Едни ще бачкат до припадък, а другите ще ядат труда им на готово. Няма да се получи така, както са го замислили толупа и феномена. Няма как да стане. Такава гавра с хората, които изкарват парите, се търпи до време, но не и 36 години. Стига толкова извращения.

    11:53 31.10.2025

  • 27 Т.КПШЕВ

    2 0 Отговор
    КАТО НАЛИВАТ МИШИОНИ В ОБЩИНИТЕ КОЙТО Е БЪЛГАРИЯ СА НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР ОБЩИНА С ДРЕМАЧИ ДАЖЕ ГИ И ОТОПЛЯВАТ И ТОК ОТ ДАНАЦИ ВСИЧКО БЕЗПЛАТНО СЪЩО И В БДЖ НАЛИВАТ МИЛИОНИ И МНОГО ДРУГИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКИ ОТРАСЛИ ДАЖЕ И КАЗАРМАТА ВОЙНИЦИТЕ И НА ТЯХ ДАВАТ ЗАПЛАТИ БОГАТАТА ДЪРЖАВА ДО ТУК НАД 18 МИЛИАРДА ДЪЛГ ЗАЕМИ БОРЧ. ИМА ГОЛЯМА РАЗЛИКА МЕЖДО МИНИМАЛНА СРЕДНА И ТАВАН ЗА ПЕНСИЙ И ЗАПЛАТИ ОЧЕВАДНО И НЕНОРМАЛНО. ТРЯБВА НАЙСТИНА СЕРИОЗНА ПРОМЯНА ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ОСТАНАТ САМО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ КОЙТО СА СВРЪХ МНОГО.

    11:57 31.10.2025

  • 28 За всичко Аспарух е виновен

    2 0 Отговор
    Защото точно тук хан Аспарух дойде и си разположи държавата....и много ни пречи на нас атлантиците ...

    11:59 31.10.2025

  • 29 Симов

    2 1 Отговор
    ГЕРБ ще фалират държавата накрая, външният дълг достигна 53 млрд. евро, увеличихте заплатите на тулупите в МВР и военните незаслужено, няма съкращения в държавната администрация която е доста раздута спрямо населението на страната, държавните хрантутници не плащат данъци и осигуровки, докога ще я карате така през просото?
    Не намалихте и бюджетният дефицит от 3% поне на 1,5%, въвеждайте нужните мерки, че да се ядете лобут накрая.

    Коментиран от #30

    12:06 31.10.2025

  • 30 Тъй де тъй

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Симов":

    И парламента вкупом се отказаха от заплатите си и партийната субсидия. С ПП-ДБ на чело ...

    12:12 31.10.2025

  • 31 И веднага да се спре финансирането

    0 0 Отговор
    За тая пасмина "предаде БТА"

    12:14 31.10.2025

  • 32 Замълчи, замълчи

    0 1 Отговор
    МаЛтинчо, няма ляво управление, което увеличава данъците!Левите или по-точно леваците, като теб, Асеня, мирча кришан само популистки увеличават разходите, без да се интересуват откъде ще дойдат парите! И това правителство сега е принудено да ви оправя цакиите дето ги натворихте!

    12:18 31.10.2025

