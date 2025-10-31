ПП-ДБ: Това правителство на новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми

„Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличение на данъците от повече от 20 години. Вдигат осигуровките с 2%, има рекордно повишение на МОД, чуваме, че вдигат и данък дивидент. Това връща България назад и увеличава дефицита. Този турболяв популизъм не включва нито една мярка за намаляване на разходите. Това правителство на новото левичарско начало води България към огромни бюджетни проблеми.“
Това коментира Мартин Димитров от „Демократична България“ пред журналисти в НС.
Уточни, че предлагат поетапно въвеждане на нулева ставка за реинвестираната печалба: „Нещо, което Естония направи с голям успех през 2000 г. и привлече страшно големи инвестиции.“
Относно думите на Борисов за това, че продължавал политиката на Асен Василев, той подчерта: „Очаквам и с хан Аспарух да се оправдае. Защо точно тук хан Аспарух дойде и си разположи държава. Фактите са, че докато беше нашият кабинет, дефицитът беше 2%, догодина трябва да бъде намаляващ – нещо, което те не могат да постигнат. Стига оправдания – покажете ни една ваша мярка на това правителство за намаляване на разходите.“
Божидар Божанов заяви: „Нито една мярка не сме видели за намаляване на разходите. Затова сме предложили такива – наш пакет десни мерки. Таван на бонусите в публичния сектор – ВСС, регулаторите, администрацията, публичните предприятия, за да не си раздават колкото си решат. Също така и осигуровките на държавните служители – трябва да започнат да си ги плащат.“
Ивайло Мирчев коментира преформатирането на управляващото мнозинство: „Преформатирането е малко като перестройката. 80-е години СССР щяха да правят перестройка, Тодор Живков каза: „Сега ще се снишим“. Борисов направи същото. Днес е 31 октомври – денят, в който най-късно трябва да бъде внесен бюджетът. Вие видели ли сте бюджет? Търсим го, няма го. Очевидно такъв няма, правителството има проблем.“
Според Божанов изборът на нов ВСС е важен, за да бъде изваден Пеевски от съдебната система. Категоричен е, че когато и да стане, това трябва да стане без него.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Едни ДЕСНИ,
плюят други ДЕСНИ,
че правели ЛЕВИЧАРСКИ бюджет🤔🤔
Коментиран от #6
11:01 31.10.2025
2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПРЕЗ "ДЕМОКРАЦИЯТА " НАПРАВИ РЕШИТЕЛНА КРАЧКА НАПРЕД!
11:01 31.10.2025
3 Българин
11:01 31.10.2025
4 Караджата
11:01 31.10.2025
5 Данко Харсъзина
11:01 31.10.2025
6 Караджата
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Всички "десни" се надпреварват да правят все по леви бюджети.
11:03 31.10.2025
7 Караджата
11:05 31.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анонимен
11:07 31.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Два милиарда лева
Вместо да намалявате заплати ДРАСТИЧНО, вие увеличавате разходите, за сметка на увеличение на преки и косвени данъци. И то при ЧУДОВИЩНИ дефицити, чудовищна инфлация, чудовищно повишаване на цени: ток, вода, парно, храна, лекарства, здравни осигуровки, данък сграда, пенсионни осигуровки.
Това е бюджет на Елити нямащи връзка с Реалността. Или умишлено фалирате Държавата, за да я подарите на Кредиторите..
Няма друго обяснение. 20 милиарда лева заеми за 2025 г. 20 милиарда лева заеми предвидени за 2026.
ОСТАВКА, оставка на БКП, ГЕРБ, ДПС, ИТН, СДС, ДБ, ПП.
Умишлено унищожихте ВБорд от 2020 юли, за да теглите безобразни заеми. Унищожихте Референдумите. Унищожихте Конституцията. Умишлено обезценихте български лев от 2020 г, юли.
Вместо да сложите таван на цени. Да замразите и намалите бюджетни заплати. Да замразите данъци.
ОСТАВКА!
И да, затова ГЕРБ и ДПС искаха юрошийт. Юрошийта ни връчи цената на билетчето за Титаник.
Да унищожиш резервната валута на ЕС, български лъв и датска крона, въпиюща алчност.
11:08 31.10.2025
12 е без пари не стават нещата
11:09 31.10.2025
13 провинциалист
11:14 31.10.2025
14 Тома
11:15 31.10.2025
15 2016 година
Чудовищни дългови спирали. Тези хора умишлено фалират Територията, първо унищожавайки ВБ, лев и Конституция..
ОСТАВКА!
11:17 31.10.2025
16 е за армиите ще има
11:18 31.10.2025
17 Читател
11:21 31.10.2025
18 име
11:22 31.10.2025
19 жжжжжж
11:33 31.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Никакво намаляване на разходите
11:41 31.10.2025
22 За хан Аспарух не знам
11:43 31.10.2025
23 Приоритетът на Боко е Еврото, бе!
ЦЯЛОТО СТРАДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БИЗНЕС
от началото на тази 2025 година за България
е по вина на само един единствен човек -
какво не е ясно, и човека си го каза ясно и гръмко
пред медиите на 28 март 2025 в Народното събрание:
"Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че за него
влизането на България в еврозоната е основен приоритет, !
като подчерта, че партията му е готова да приеме
всякаква подкрепа за постигането на тази цел."
Ми това е - тормоз, стрес, измами, страдания
все заради икономически НЕ оправдано и безумно
вкарване на щастливото евро и заличаване на БГЛев
в България - от "личния приоритет" на лицето.
Все по-омразно и омерзително.
11:44 31.10.2025
24 Наздраве бедняци и роби голтаци
Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ).
За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.
Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 42,6 процента от БВП към края на същия период на 2024 година.
Председателя на фискалния съвет Симеон Дянков -
България влиза във фалит, ако бюджетните дефицити продължават да се увеличават, заяви Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите в кабинета на ГЕРБ пред Българското национално радио.
Той разкритикува управляващите от ГЕРБ,ИТН, БСП и ДПС заради увеличаването на бюджетния дефицит и вземането на нови кредити и заяви, че финансовата дисциплина е единствения подходящ модел за малки икономики като българската.
11:51 31.10.2025
25 Много съм възмутен
11:51 31.10.2025
26 Мнение
11:53 31.10.2025
27 Т.КПШЕВ
11:57 31.10.2025
28 За всичко Аспарух е виновен
11:59 31.10.2025
29 Симов
Не намалихте и бюджетният дефицит от 3% поне на 1,5%, въвеждайте нужните мерки, че да се ядете лобут накрая.
Коментиран от #30
12:06 31.10.2025
30 Тъй де тъй
До коментар #29 от "Симов":И парламента вкупом се отказаха от заплатите си и партийната субсидия. С ПП-ДБ на чело ...
12:12 31.10.2025
31 И веднага да се спре финансирането
12:14 31.10.2025
32 Замълчи, замълчи
12:18 31.10.2025