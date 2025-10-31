Масов бой в село в Софийско, има пострадали и задържани

Масов бой в центъра на село Мали Искър, община Етрополе, съобщиха от полицията.
Сбиването е станало на 30 октомври вечерта. Изпратените униформени не са установили никого.
Последвал е сигнал от Филиала за спешна помощ за двама приети мъже, пострадали вследствие на побой и струпване на хора пред филиала.
Установени са участниците в конфликта и са задържани трима от тях.
Единият пострадал е настанен за лечение с рани по главата. Другият след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.
Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:12 31.10.2025
2 Данко Харсъзина
11:19 31.10.2025
3 665
11:21 31.10.2025
4 Имало е
11:25 31.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Роден в НРБ
11:31 31.10.2025
7 ГЕРБНН
11:32 31.10.2025
8 Анонимен
Коментиран от #13
11:32 31.10.2025
9 Сигурно
11:41 31.10.2025
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЯВНО САМО ЗА ТОВА ИМ ПЛАЩАТ ПО 24 000 ЛВ
11:47 31.10.2025
11 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:51 31.10.2025
12 дедо
11:53 31.10.2025
13 Положението
До коментар #8 от "Анонимен":Не се обезлюдяват бе, пич. Едни други хора се настаняват по местата, където донеотдавна се трудеха българските селяни. Тези също са с българско гражданство, но не знаят какво да правят с плодородната земя, не искат и да се научат. Предпочитат да карат на соц. помощи. И вечерно време какво да вършат? Забавляват се според техните си традиции. Нали не се налага сутрин да стават рано?
11:55 31.10.2025
14 1488
Изправиш се, парламент.
Обърнеш се, шоп.
Що е то ?
София.
12:24 31.10.2025