Новини
България »
Масов бой в село в Софийско, има пострадали и задържани

31 Октомври, 2025 11:11 2 057 14

  • бой-
  • мали искър

Единият пострадал е настанен за лечение с рани по главата. Другият след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение

Масов бой в село в Софийско, има пострадали и задържани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Масов бой в центъра на село Мали Искър, община Етрополе, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало на 30 октомври вечерта. Изпратените униформени не са установили никого.

Последвал е сигнал от Филиала за спешна помощ за двама приети мъже, пострадали вследствие на побой и струпване на хора пред филиала.

Установени са участниците в конфликта и са задържани трима от тях.

Единият пострадал е настанен за лечение с рани по главата. Другият след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.


България
  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    32 0 Отговор
    Сигурно са от избирателите на Дебелян П...

    11:12 31.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    29 0 Отговор
    Родата на Софка са се изтепали.

    11:19 31.10.2025

  • 3 665

    30 0 Отговор
    Команчи срещу апахи !

    11:21 31.10.2025

  • 4 Имало е

    24 1 Отговор
    Бой на орки в тъмна нощ

    11:25 31.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Роден в НРБ

    21 1 Отговор
    РБ е сиг@н-ска държава

    11:31 31.10.2025

  • 7 ГЕРБНН

    17 0 Отговор
    Герб срещу нн

    11:32 31.10.2025

  • 8 Анонимен

    14 0 Отговор
    Това,което се случва е отражение на политиката на управляващите за обезлюдяване на българските села.Отговорността е колективна ,тя е несъвместима с процесите ,които се планират в целият ЕС.

    Коментиран от #13

    11:32 31.10.2025

  • 9 Сигурно

    14 1 Отговор
    са се с или за €врозоната ?

    11:41 31.10.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 1 Отговор
    АМИ ЕТО,ЧЕ ПРОКУРАТУРАТА ЩЕ ПОРАБОТИ МАЛКО......ВЕДНАГА СЕ ЗАДЕЙСТВА ЗА НЯКАКВИ СИ БИТОВИ СКАНДАЛИ......
    ЯВНО САМО ЗА ТОВА ИМ ПЛАЩАТ ПО 24 000 ЛВ

    11:47 31.10.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 0 Отговор
    Требе да се раздават БАНАНИ безплатно с цел превенция в Маймуностан.

    11:51 31.10.2025

  • 12 дедо

    11 1 Отговор
    осигуровки нямат, но ги лекуват в спешна помощ. за тях правила и закони няма. Избирателите на Пеевски. Новите българи в държавата с главно Д

    11:53 31.10.2025

  • 13 Положението

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Не се обезлюдяват бе, пич. Едни други хора се настаняват по местата, където донеотдавна се трудеха българските селяни. Тези също са с българско гражданство, но не знаят какво да правят с плодородната земя, не искат и да се научат. Предпочитат да карат на соц. помощи. И вечерно време какво да вършат? Забавляват се според техните си традиции. Нали не се налага сутрин да стават рано?

    11:55 31.10.2025

  • 14 1488

    3 2 Отговор
    Погледнеш надолу, павета.
    Изправиш се, парламент.
    Обърнеш се, шоп.
    Що е то ?
    София.

    12:24 31.10.2025

