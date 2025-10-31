Масов бой в село в Софийско, има пострадали и задържани

Масов бой в центъра на село Мали Искър, община Етрополе, съобщиха от полицията.

Сбиването е станало на 30 октомври вечерта. Изпратените униформени не са установили никого.

Последвал е сигнал от Филиала за спешна помощ за двама приети мъже, пострадали вследствие на побой и струпване на хора пред филиала.

Установени са участниците в конфликта и са задържани трима от тях.

Единият пострадал е настанен за лечение с рани по главата. Другият след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.