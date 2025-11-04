Новини
Евакуираха всички семейства от напукания блок в столичния "Хаджи Димитър"

Евакуираха всички семейства от напукания блок в столичния "Хаджи Димитър"

4 Ноември, 2025 21:44 599 5

Според районния кмет всички 15 семейства оттам вече са намерили ново жилище

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Последните 4 семейства от напукания и негоден за обитаване блок в столичния квартал "Хаджи Димитър" днес се изнесоха, ден преди крайния срок за това, показа проверка на "По света и у нас".

Според районния кмет всички 15 семейства оттам вече са намерили ново жилище.

Семейство Матееви е последното от напукания блок, което се изнесе днес - с много тревога и гняв от принудителното преместване.

"Изпратиха ни в ада приживе. Аз съм на 70 години и съм в ада. Цял живот съм градил, сега всичко отива на кино. И какво ще стане, не се знае".

"Трябва наново да градим всичко, да се местим, да пререждаме. Сега на новото място ще трябва да се прави същото, което е било тук".

От 15 семейства, които напускат блока, 4 са поискали да бъдат настанени в държавни жилища. Останалите 11 са предпочели да ползват безвъзмездна помощ, отпусната им от столичната община и да се изнесат на свободен наем за една година.

"Едно двучленно домакинство например ще получи от порядъка на 1100 лв. на месец, така че да може да излезе спокойно на свободен наем и да гарантираме безопасността и спокойствието им в следващия едногодишен период", каза Кристиян Христов, кмет на район "Подуяне".

"Това, което ни отпуска общината почти стига за наема. Малко трябва да додадем.

БНТ: Колко е месечният наем на квартирата ви сега? - 950 лева", коментира Марина Георгиева.

От две години са дълбоките пукнатини в блока. Според общинарите причините за това са комплексни - бързият му строеж преди години за общежитие на Кремиковци и недобрата поддръжка след това. Според пострадалите семейства обаче причината е строежът на метрото в близост, което официално беше отречено от "Метрополитен".

"Тук са живели съветски специалисти. Едва ли в онези социалистически години за съветските другари ще бъде построен блок, който не е стабилен".

От Столична община съобщиха, че вече се работи по проект за укрепване и възстановяване на блока. Не е ясно обаче точно кога ще започне и ще приключи ремонта.


  • 1 Джо

    4 0 Отговор
    Гарантирано от Герб! Ние строим вие все мрънкате. Махаме Стоян Метрополитена и къщите падат. Да благодарим на Боко и Фъндъчка!

    21:47 04.11.2025

  • 2 Боко Кратуната

    0 0 Отговор
    Герб победа!

    21:49 04.11.2025

  • 3 1488

    0 0 Отговор
    от земетрьса у вранча нашия блок е напукан през средата (тоест 5 г) ама още си стои и никой не ни е търсел да ни спасява, освен като щяха да вземат по 500 лв от всеки апартамент за технически паспорт

    21:50 04.11.2025

  • 4 1488

    1 0 Отговор
    от земетрьса у вранча нашия блок е напукан през средата (тоест 50 г), ама още си стои и никой не ни е търсел да ни спасява, освен като не става вапрос за вземане по 500 лв от всеки апартамент за технически паспорт

    21:51 04.11.2025

  • 5 нискоетажен

    0 0 Отговор
    бл, 2 строен преди десетилетия и оцелял до днес, е точно срещу дупката на пропадналия преди няколко години булевард Вл.Вазов и продължаващ все още ремонт на тая дупка над строящия се метрополитен.

    21:58 04.11.2025

