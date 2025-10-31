Симеон II разговаря с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам

На 23 октомври 2025 г. Симеон II прие в двореца „Врана“ генералния секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Виетнам (ККПВ) То Лам, съпругата му Нго Фуонг Ли и високопоставена виетнамска делегация.
През август 1957 г. президентът Хо Ши Мин отсяда в двореца „Врана“ по време на посещението си в България, което бележи началото на нова глава в традиционните и многостранни отношения между Виетнам и България.
Построен в началото на 20-ти век, дворецът е свидетел на много важни събития в историята на България, както и в международните ѝ отношения.
С особената си привързаност към историята Царят предложи във "Врана" да се отбележат по особен начин и всички държавници, посещавали двореца и през годините на комунизма. Първи от този списък е президентът Хо Ши Мин. Цар Симеон се надява поставената паметна плоча да служи като символ на традиционното приятелство между двете страни.
По време на посещението си генералният секретар Лам връчи плочата, която ще бъде поставена в двореца. Заедно с нея и една впечатляваща статуетка на Хо Ши Мин.
Генералният секретар изрази надежда, че плочата ще бъде траен символ на приятелството между двете нации и особен знак за всички поколения виетнамци и българи, които ще посещават мястото.
Той потвърди, че Виетнам никога няма да забрави значимия принос на Негово Величество за добрите отношенията между двете държави.
По времето, когато Царят бе министър-председател, двете страни подписаха споразумение за икономическо сътрудничество и си предоставиха взаимно статут на най-облагодетелствана нация, което спомогна за улесняване на двустранната търговия и инвестиции. Сключено беше и споразумение за сътрудничество в областта на образованието, което възражда традицията на обмен на студенти и експерти между двете нации.
Тези постижения допринесоха за задълбочаване на традиционното приятелство между Виетнам и България и положиха основите за разширяване на сътрудничеството в множество сектори днес, заяви генералният секретар Лам.
Информирайки Негово Величество за разговорите си с българския президент Румен Радев и приемането на съвместна декларация за установяване на стратегическото партньорство, лидерът заяви, че вярва, че отношенията между Виетнам и България ще продължат да се консолидират и разширяват в различни сфери, включително икономика, търговия и инвестиции, както и култура, образование, туризъм и обмен на хора.
Негово Величество сподели с гостите спомените си от посещението на президента Хо Ши Мин в България.
Той каза, че следи развитието на Виетнам с голям интерес и изрази възторга си от всеобхватния напредък на страната през последните години. Царят потвърди, че България и той лично винаги са изпитвали дълбока привързаност и е оказвана силна подкрепа на усилията на Виетнам за развитие и международна интеграция.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъ
Ама той още жив ли е?!?!
16:37 31.10.2025
2 Ганя Путинофила
В Русия и България не успя!
Извод: последните две не стават и за чеп за зеле!
Коментиран от #6
16:39 31.10.2025
3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДРУГИЯ ПЪК С 200......
А НЯМА ДА Е ЛОШО ДА ВКАРА ПИЯНАТА СИ КАЛИНА В ИЗТРЗВИТЕЛНОТО....
Коментиран от #17
16:40 31.10.2025
4 Трол
16:42 31.10.2025
6 Гражданин на НРБ
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Социализмът, не комунизмът. В България не успя, защото боклукът Горбачов разпадна СССР. Без Варшавския договор НАТО щеше да ни бомби ако не бяхме слушкали, а някои пребоядисани комунета - и папкали.
Коментиран от #13
16:44 31.10.2025
9 Факт
Коментиран от #14
16:46 31.10.2025
12 Спецназ
МАРШОТТУКАБЕ!!
16:47 31.10.2025
13 Горбачов продаде ГДР за 15 милиарда
До коментар #6 от "Гражданин на НРБ":дойче марки, за да купи салам, маскалите да не изпукат от глад!
Коментиран от #22
16:49 31.10.2025
14 оня с питон.я
До коментар #9 от "Факт":така е. Ганю тегли заеми, после ги краде. Никакво производство. Докога? До догодина. Затова Бойко вдигна заплатите на ченгетата и се подготви за безсрочно служебно правителство начело с Рая.
16:50 31.10.2025
15 Василеску
16:54 31.10.2025
16 ФЕЙК
16:54 31.10.2025
17 дедо
До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Калина вече няма нос от смъркане на бело.Затова минала на Карнобатска гроздова.
17:31 31.10.2025
18 ЕДГАР КЕЙСИ
17:32 31.10.2025
19 Неговото пропуснато през 2001 г.
17:39 31.10.2025
21 Ехеее
17:49 31.10.2025
23 царя
17:59 31.10.2025