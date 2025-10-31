Новини
Симеон II разговаря с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам

31 Октомври, 2025 16:36 618 23

Негово Величество сподели с гостите спомените си от посещението на президента Хо Ши Мин в България

На 23 октомври 2025 г. Симеон II прие в двореца „Врана“ генералния секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Виетнам (ККПВ) То Лам, съпругата му Нго Фуонг Ли и високопоставена виетнамска делегация.

През август 1957 г. президентът Хо Ши Мин отсяда в двореца „Врана“ по време на посещението си в България, което бележи началото на нова глава в традиционните и многостранни отношения между Виетнам и България.

Построен в началото на 20-ти век, дворецът е свидетел на много важни събития в историята на България, както и в международните ѝ отношения.

С особената си привързаност към историята Царят предложи във "Врана" да се отбележат по особен начин и всички държавници, посещавали двореца и през годините на комунизма. Първи от този списък е президентът Хо Ши Мин. Цар Симеон се надява поставената паметна плоча да служи като символ на традиционното приятелство между двете страни.

По време на посещението си генералният секретар Лам връчи плочата, която ще бъде поставена в двореца. Заедно с нея и една впечатляваща статуетка на Хо Ши Мин.

Генералният секретар изрази надежда, че плочата ще бъде траен символ на приятелството между двете нации и особен знак за всички поколения виетнамци и българи, които ще посещават мястото.

Той потвърди, че Виетнам никога няма да забрави значимия принос на Негово Величество за добрите отношенията между двете държави.

По времето, когато Царят бе министър-председател, двете страни подписаха споразумение за икономическо сътрудничество и си предоставиха взаимно статут на най-облагодетелствана нация, което спомогна за улесняване на двустранната търговия и инвестиции. Сключено беше и споразумение за сътрудничество в областта на образованието, което възражда традицията на обмен на студенти и експерти между двете нации.

Тези постижения допринесоха за задълбочаване на традиционното приятелство между Виетнам и България и положиха основите за разширяване на сътрудничеството в множество сектори днес, заяви генералният секретар Лам.

Информирайки Негово Величество за разговорите си с българския президент Румен Радев и приемането на съвместна декларация за установяване на стратегическото партньорство, лидерът заяви, че вярва, че отношенията между Виетнам и България ще продължат да се консолидират и разширяват в различни сфери, включително икономика, търговия и инвестиции, както и култура, образование, туризъм и обмен на хора.

Негово Величество сподели с гостите спомените си от посещението на президента Хо Ши Мин в България.

Той каза, че следи развитието на Виетнам с голям интерес и изрази възторга си от всеобхватния напредък на страната през последните години. Царят потвърди, че България и той лично винаги са изпитвали дълбока привързаност и е оказвана силна подкрепа на усилията на Виетнам за развитие и международна интеграция.


  • 1 Ъхъъъъ

    8 4 Отговор
    Бях забравил за тоя.
    Ама той още жив ли е?!?!

    16:37 31.10.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    10 3 Отговор
    Комунизма успя в Китай и Виетнам!
    В Русия и България не успя!
    Извод: последните две не стават и за чеп за зеле!

    Коментиран от #6

    16:39 31.10.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 1 Отговор
    ТОЯ ЩЕШЕ ДА НИ "ОПРАВИ" ЗА 800 ДНИ....
    ДРУГИЯ ПЪК С 200......
    А НЯМА ДА Е ЛОШО ДА ВКАРА ПИЯНАТА СИ КАЛИНА В ИЗТРЗВИТЕЛНОТО....

    Коментиран от #17

    16:40 31.10.2025

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    Г-н Сакскобургготски е много впечатлен от комунистите и техните достижения в полза на човечеството.

    16:42 31.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гражданин на НРБ

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Социализмът, не комунизмът. В България не успя, защото боклукът Горбачов разпадна СССР. Без Варшавския договор НАТО щеше да ни бомби ако не бяхме слушкали, а някои пребоядисани комунета - и папкали.

    Коментиран от #13

    16:44 31.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    5 3 Отговор
    Виетнамците са работари, ганьовците търтеи! За това се развиват хората. На Ганя му дай само да крадне и върти измами.

    Коментиран от #14

    16:46 31.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Спецназ

    5 0 Отговор
    Аре...

    МАРШОТТУКАБЕ!!

    16:47 31.10.2025

  • 13 Горбачов продаде ГДР за 15 милиарда

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гражданин на НРБ":

    дойче марки, за да купи салам, маскалите да не изпукат от глад!

    Коментиран от #22

    16:49 31.10.2025

  • 14 оня с питон.я

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    така е. Ганю тегли заеми, после ги краде. Никакво производство. Докога? До догодина. Затова Бойко вдигна заплатите на ченгетата и се подготви за безсрочно служебно правителство начело с Рая.

    16:50 31.10.2025

  • 15 Василеску

    1 1 Отговор
    Но на БСП е забранено да хадят до Китай. От медиите ни, разбира се, месирите.

    16:54 31.10.2025

  • 16 ФЕЙК

    4 2 Отговор
    Дъртия пергиш усети от къде духа вятъра и набързо стана комунист!

    16:54 31.10.2025

  • 17 дедо

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Калина вече няма нос от смъркане на бело.Затова минала на Карнобатска гроздова.

    17:31 31.10.2025

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ДЕДО СИМО СЕ НААКА , КАТО ДЕДО ТРЪМП ..................... ФАКТ !

    17:32 31.10.2025

  • 19 Неговото пропуснато през 2001 г.

    2 1 Отговор
    величество Симеон Сакскобурготски полага грижи за своя внук принц Хасан, а СО плаща за поддръжката на "подарената" от хитреца резиденция "Врана", превърната в музей и в гробище за проклетия цар Фердинад, който съсипа Царство България с две национални катастрофи...

    17:39 31.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ехеее

    0 0 Отговор
    И там ли някакви имоти има ?

    17:49 31.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 царя

    0 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    17:59 31.10.2025

