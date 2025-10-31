Симеон II разговаря с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам

На 23 октомври 2025 г. Симеон II прие в двореца „Врана“ генералния секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Виетнам (ККПВ) То Лам, съпругата му Нго Фуонг Ли и високопоставена виетнамска делегация.



През август 1957 г. президентът Хо Ши Мин отсяда в двореца „Врана“ по време на посещението си в България, което бележи началото на нова глава в традиционните и многостранни отношения между Виетнам и България.



Построен в началото на 20-ти век, дворецът е свидетел на много важни събития в историята на България, както и в международните ѝ отношения.



С особената си привързаност към историята Царят предложи във "Врана" да се отбележат по особен начин и всички държавници, посещавали двореца и през годините на комунизма. Първи от този списък е президентът Хо Ши Мин. Цар Симеон се надява поставената паметна плоча да служи като символ на традиционното приятелство между двете страни.



По време на посещението си генералният секретар Лам връчи плочата, която ще бъде поставена в двореца. Заедно с нея и една впечатляваща статуетка на Хо Ши Мин.



Генералният секретар изрази надежда, че плочата ще бъде траен символ на приятелството между двете нации и особен знак за всички поколения виетнамци и българи, които ще посещават мястото.



Той потвърди, че Виетнам никога няма да забрави значимия принос на Негово Величество за добрите отношенията между двете държави.



По времето, когато Царят бе министър-председател, двете страни подписаха споразумение за икономическо сътрудничество и си предоставиха взаимно статут на най-облагодетелствана нация, което спомогна за улесняване на двустранната търговия и инвестиции. Сключено беше и споразумение за сътрудничество в областта на образованието, което възражда традицията на обмен на студенти и експерти между двете нации.



Тези постижения допринесоха за задълбочаване на традиционното приятелство между Виетнам и България и положиха основите за разширяване на сътрудничеството в множество сектори днес, заяви генералният секретар Лам.



Информирайки Негово Величество за разговорите си с българския президент Румен Радев и приемането на съвместна декларация за установяване на стратегическото партньорство, лидерът заяви, че вярва, че отношенията между Виетнам и България ще продължат да се консолидират и разширяват в различни сфери, включително икономика, търговия и инвестиции, както и култура, образование, туризъм и обмен на хора.



Негово Величество сподели с гостите спомените си от посещението на президента Хо Ши Мин в България.



Той каза, че следи развитието на Виетнам с голям интерес и изрази възторга си от всеобхватния напредък на страната през последните години. Царят потвърди, че България и той лично винаги са изпитвали дълбока привързаност и е оказвана силна подкрепа на усилията на Виетнам за развитие и международна интеграция.

