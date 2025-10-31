Делян Пеевски атакува съда заради пуснат убиец на пътя

Лидерът на ДПС-Ново началоДелян Пеевски обяви днес, че ще сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет след скандалното решение на Врачанския окръжен съд. Магистратите пуснаха на свобода срещу парична гаранция от 3000 лева шофьор, обвинен в убийство на пешеходец и бягство от местопроизшествието.
"Доверието, което трябва да създава и справедливостта, които трябва да въздава съдът са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати. Затова ще сигнализирам Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава, постановил това решение," категоричен е Делян Пеевски, цитиран от БТА.
Делото е образувано след искане от Окръжна прокуратура - Враца за задържане под стража на 24-годишния Г. Р. от Козлодуй. На 26 октомври тази година между 4 и 5 часа сутринта той управлява автомобил "Сеат Леон" на обходен път в Козлодуй, когато блъска 18-годишния пешеходец Е. В., според информация на Врачанския окръжен съд.
Според обвинението шофьорът е нарушил Закона за движение по пътищата - не е намалил скоростта и не е предприел аварийно спиране. След катастрофата е напуснал мястото на произшествието, но няколко часа по-късно се е явил доброволно пред властите.
Врачанският окръжен съд отказа да уважи искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение. Магистратите приеха, че липсват убедителни доказателства обвиняемият да е имал съзнанието, че е прегазил човек на пътя и е избягал с цел да се укрие, съобщиха от съда.
Съдът отбеляза, че обвиняемият е с известен адрес и установена самоличност, след деянието не е напускал дома си, не е се опитвал да прикрие автомобила или да заличи следи. Явил се е веднага пред разследващите органи, дал е подробни обяснения и е оказал пълно съдействие, включително е предоставил кръв и урина за химическо изследване.
Според съда рискът от ново престъпление може да се обезпечи с временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Магистратите се позоваха на практиката на Европейския съд по правата на човека, според която ако опасностите могат да се обезпечат с по-леки мерки, прилагането на най-тежката е необосновано.
"Практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при пътно-транспортни произшествия и бавното правораздаване са особено цинични и представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, които очакват справедливост," заяви Делян Пеевски в публикация на страницата на ДПС-Ново начало.
Лидерът на партията подчерта, че хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване.
Определението на Врачанския окръжен съд е незабавно изпълнимо и може да се обжалва пред Апелативния съд - София в тридневен срок, информираха от съда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Призив към нацията
19:48 31.10.2025
2 Красимир Петров
19:48 31.10.2025
3 си дзън
Коментиран от #18
19:49 31.10.2025
4 Човеколюбец
19:49 31.10.2025
5 Цензура
19:50 31.10.2025
6 Отглеждане на расад
19:51 31.10.2025
7 Факт
19:51 31.10.2025
8 БЕЗ МАЙТАП
19:52 31.10.2025
9 Изненада
Коментиран от #22
19:53 31.10.2025
10 Коментиращ
Напротив, назначи Гешев за разследващ прокурор по делото КТБ, а накрая назначи Гешев за главен прокурор???
Кога ще се събудиш народе, че мн боклук те чака да изринеш?!
19:54 31.10.2025
11 Данко Харсъзина
19:54 31.10.2025
12 Финансовото министерство
19:56 31.10.2025
13 И Киев е Руски
19:56 31.10.2025
14 Данко Харсъзина
19:56 31.10.2025
15 дедо
Коментиран от #24
19:57 31.10.2025
16 Теменужка Петкова
19:59 31.10.2025
17 Спецназ
също е вредна защото това е като курорт спрямо Затвора.
Времето в ареста се приспада и понякога е над 50% от Присъдата!
ТОВА за Очевидно доказуеми се прилага масово!
ФАКТ!
19:59 31.10.2025
18 ама
До коментар #3 от "си дзън":Разликата между двамата дебели е че тиkвата все разправяше, че "решенията на съда не се коментирали" 😉
19:59 31.10.2025
20 И Киев е Руски
20:01 31.10.2025
21 Размисли и страсти
20:01 31.10.2025
22 Изненада
До коментар #9 от "Изненада":в раша
20:02 31.10.2025
23 търговище
Коментиран от #54
20:04 31.10.2025
24 Ще ти се,
До коментар #15 от "дедо":дедко ама русийка е във фалит
Коментиран от #36
20:05 31.10.2025
25 цеци
20:07 31.10.2025
26 ПСИХОПАТ
20:08 31.10.2025
27 Гост
20:12 31.10.2025
28 Този вече и като съдия
20:17 31.10.2025
29 берта
20:17 31.10.2025
30 12340
.... Въздебеличък
20:17 31.10.2025
31 Данко Харсъзина
Коментиран от #34
20:21 31.10.2025
32 Дашна
20:24 31.10.2025
33 БрЯх...!
20:31 31.10.2025
34 Ясно защо Шиши ...
До коментар #31 от "Данко Харсъзина":...се е разтропал толкова много за...справедливостта...!
20:33 31.10.2025
36 Така ли ти каза...
До коментар #24 от "Ще ти се,":...Урсула...?!
Хай тогава,надявай 19 пакет памперси и на фронта....,да трепеш ,,Ушанки"...!
20:36 31.10.2025
37 факти
20:36 31.10.2025
39 Да,бе
20:38 31.10.2025
40 9ти септември
20:40 31.10.2025
42 Как
20:45 31.10.2025
43 Държава с главно Д
20:45 31.10.2025
44 Никой
Като магнит е.
И на "Рибката" на последната спирка - на капанчето - пак е остроумен.
Значи - не е - еднократно тази мисъл.
20:46 31.10.2025
46 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ИСКАМЕ,СА!НК! ЦИОН!И РА!Н ПО МАГ !НИ ТС!КИ ДА НЕ Е В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
ЕТО,ТОВА Е СПРАВЕДЛИВОСТ!
ИСКАМЕ ,ТАКИВА БЪ!ЛГА! РОУ! БИ!Й Ц!И КАТО СЛАНИНАТА ПЕЙО.СКИ И ТЪПИЯ БОЙО ДА ГИ ВИДИМ НА ТОПЛО , ПРЕМЕНЕНИ С РАИРАНИ КОСТЮМИ!
АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ....ЕТО ТОВА Е СПРАВЕДЛИВОСТ!
А НИЕ,ХОРАТА,НАИСТИНА ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ....
20:49 31.10.2025
47 Гост
20:51 31.10.2025
48 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
20:53 31.10.2025
49 Ако Пеевски беше учил,
Борисов и бащата , показаха явна връзка по между им.
И два ата се празнят върху останките на детето
21:02 31.10.2025
50 ДОКАТО СЪДИИТЕ НЕ ОСЪДЯТ ДЕЛЯН
21:04 31.10.2025
51 Край
21:06 31.10.2025
52 Шопара го играе загрижен,
21:06 31.10.2025
53 Сатана Z
21:06 31.10.2025
54 Пиши жалба
До коментар #23 от "търговище":На Делянчо! Виж ,човекът се е загрижил да въздава правосъдие!
21:08 31.10.2025
55 Тлъста свиня
Я си гледай на мамутката ут
21:10 31.10.2025