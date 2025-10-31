Новини
Делян Пеевски атакува съда заради пуснат убиец на пътя
  Тема: Войната на пътя

31 Октомври, 2025 19:45

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • съд-
  • враца-
  • катастрофа

Врачанският окръжен съд отказа да уважи искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение

Делян Пеевски атакува съда заради пуснат убиец на пътя - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС-Ново началоДелян Пеевски обяви днес, че ще сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет след скандалното решение на Врачанския окръжен съд. Магистратите пуснаха на свобода срещу парична гаранция от 3000 лева шофьор, обвинен в убийство на пешеходец и бягство от местопроизшествието.

"Доверието, което трябва да създава и справедливостта, които трябва да въздава съдът са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати. Затова ще сигнализирам Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава, постановил това решение," категоричен е Делян Пеевски, цитиран от БТА.

Делото е образувано след искане от Окръжна прокуратура - Враца за задържане под стража на 24-годишния Г. Р. от Козлодуй. На 26 октомври тази година между 4 и 5 часа сутринта той управлява автомобил "Сеат Леон" на обходен път в Козлодуй, когато блъска 18-годишния пешеходец Е. В., според информация на Врачанския окръжен съд.

Според обвинението шофьорът е нарушил Закона за движение по пътищата - не е намалил скоростта и не е предприел аварийно спиране. След катастрофата е напуснал мястото на произшествието, но няколко часа по-късно се е явил доброволно пред властите.

Врачанският окръжен съд отказа да уважи искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение. Магистратите приеха, че липсват убедителни доказателства обвиняемият да е имал съзнанието, че е прегазил човек на пътя и е избягал с цел да се укрие, съобщиха от съда.

Съдът отбеляза, че обвиняемият е с известен адрес и установена самоличност, след деянието не е напускал дома си, не е се опитвал да прикрие автомобила или да заличи следи. Явил се е веднага пред разследващите органи, дал е подробни обяснения и е оказал пълно съдействие, включително е предоставил кръв и урина за химическо изследване.

Според съда рискът от ново престъпление може да се обезпечи с временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Магистратите се позоваха на практиката на Европейския съд по правата на човека, според която ако опасностите могат да се обезпечат с по-леки мерки, прилагането на най-тежката е необосновано.

"Практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при пътно-транспортни произшествия и бавното правораздаване са особено цинични и представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, които очакват справедливост," заяви Делян Пеевски в публикация на страницата на ДПС-Ново начало.

Лидерът на партията подчерта, че хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване.

Определението на Врачанския окръжен съд е незабавно изпълнимо и може да се обжалва пред Апелативния съд - София в тридневен срок, информираха от съда.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Призив към нацията

    17 3 Отговор
    Братя и сестри дами и господа народни представители използвайте градския транспорт.

    19:48 31.10.2025

  • 2 Красимир Петров

    40 8 Отговор
    Този крупен престъпник се прави на загрижен за хората

    19:48 31.10.2025

  • 3 си дзън

    20 1 Отговор
    Д става новата бащица на мястото на Б.

    Коментиран от #18

    19:49 31.10.2025

  • 4 Човеколюбец

    25 0 Отговор
    Електоратът прикоткваме значи! Парите да не свършиха?

    19:49 31.10.2025

  • 5 Цензура

    16 7 Отговор
    Когато е право Дебелото момче - право е. Колко престъпници избягаха от България, само защото някой мрсен садия ги е пуснал под домашен арест? Аз казвам - ако убиец избяга от "домашен арест" - мрсният садия, който го е пуснал, да бъде обecен вместо него !!! Публично !!!

    19:50 31.10.2025

  • 6 Отглеждане на расад

    11 1 Отговор
    Фронтмена на структурата.

    19:51 31.10.2025

  • 7 Факт

    8 0 Отговор
    Правовият ред изключва анонимтите обвинения!

    19:51 31.10.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    7 1 Отговор
    Може до ти се реве от несправедливост но ти заповядват че трябва да се гордееш с този на снимката.66% НЕ ГЛАСУВАЛИ ЕНЕРГИЯ ИЛИ ПРИМИРЕНИЕ.?..

    19:52 31.10.2025

  • 9 Изненада

    11 3 Отговор
    20 лева на литър бензин и дизел ,от 21.11.25 година.

    Коментиран от #22

    19:53 31.10.2025

  • 10 Коментиращ

    19 2 Отговор
    Шопарът кога ще атакува съда заради това, че си затвори очите при случая КТБ, където същия тоя шопар окраде няколко стотин милиона и не ги върна!!!
    Напротив, назначи Гешев за разследващ прокурор по делото КТБ, а накрая назначи Гешев за главен прокурор???

    Кога ще се събудиш народе, че мн боклук те чака да изринеш?!

    19:54 31.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    18 2 Отговор
    24г. момче, на път за смяна в АЕЦа е прегазил пиян циганин, внезапно изскочил на околовръстното. Махнал се е от там, защото е циганската махала и циганите са щели да го заколят.

    19:54 31.10.2025

  • 12 Финансовото министерство

    13 1 Отговор
    15 милиарда евро нов дълг за 2026 година, ще изтегли правителството Желязков.

    19:56 31.10.2025

  • 13 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Играч е фе.а и ще стане първа мюсумамска политическа сила в бг .вилаета

    19:56 31.10.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    Прегазеният 18годишен циганин е бил пиян и без светлоитразителна жилетка.

    19:56 31.10.2025

  • 15 дедо

    15 3 Отговор
    Хора дайте да го хващаме тоя дебелия и да го линчуваме. Кво ще го търпим тоя още ?

    Коментиран от #24

    19:57 31.10.2025

  • 16 Теменужка Петкова

    3 0 Отговор
    България ще отдели 7 милиарда лева за нова рафинерия в района на град Плевен.

    19:59 31.10.2025

  • 17 Спецназ

    3 1 Отговор
    ПРАКТИКАТА ДА се държат лица в ареста с месеци

    също е вредна защото това е като курорт спрямо Затвора.

    Времето в ареста се приспада и понякога е над 50% от Присъдата!

    ТОВА за Очевидно доказуеми се прилага масово!

    ФАКТ!

    19:59 31.10.2025

  • 18 ама

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Разликата между двамата дебели е че тиkвата все разправяше, че "решенията на съда не се коментирали" 😉

    19:59 31.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Меси и Роналдо завиждат на Шиши за дарбата му да атакува

    20:01 31.10.2025

  • 21 Размисли и страсти

    4 0 Отговор
    Мисля, че крайната цел на структурата е - да ни унищожени като народ и нация техническа.

    20:01 31.10.2025

  • 22 Изненада

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Изненада":

    в раша

    20:02 31.10.2025

  • 23 търговище

    4 1 Отговор
    защо богатите обиици несе наказват ,преди половин година една бивша ,главен архитект ,уби жена на пешеходна пътека ,и нито е арестувана или оъдена ,

    Коментиран от #54

    20:04 31.10.2025

  • 24 Ще ти се,

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "дедо":

    дедко ама русийка е във фалит

    Коментиран от #36

    20:05 31.10.2025

  • 25 цеци

    6 2 Отговор
    Пеевски и влак не може да го сгази тоя хипопотам .

    20:07 31.10.2025

  • 26 ПСИХОПАТ

    8 2 Отговор
    Защитник на тъмните избиратели.

    20:08 31.10.2025

  • 27 Гост

    7 2 Отговор
    Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски е една дебела и гнусна Свиня- касичка, нищо повече, която по- често трябва да яде бой, за да не забравя, че да си Свиня не води до нищо добро... Мразя Пеевски и цялата ОПГ държава от сърце!😊

    20:12 31.10.2025

  • 28 Този вече и като съдия

    6 3 Отговор
    Ли се вживява?

    20:17 31.10.2025

  • 29 берта

    8 2 Отговор
    Тоя охранения е антибългарин. Ако бяха живи Левски и Караджата , щяха да го оправят много бързо.

    20:17 31.10.2025

  • 30 12340

    5 2 Отговор
    Цял Зоро, защитник на хората...
    .... Въздебеличък

    20:17 31.10.2025

  • 31 Данко Харсъзина

    15 2 Отговор
    Бащата на 18 годишното пияно цигане, сгазено на околовръстното, е лидер на ДПС-Ново начало в циганската махала.

    Коментиран от #34

    20:21 31.10.2025

  • 32 Дашна

    5 2 Отговор
    Дебелан е българският Робин Худ! Той ще ни оправи окончателно!

    20:24 31.10.2025

  • 33 БрЯх...!

    4 0 Отговор
    Още малко и току-виж сме повярвали на Шиши, колко ,,кристално- чиста душа" ,се е скътала в ,,скромното" му тяло...?!

    20:31 31.10.2025

  • 34 Ясно защо Шиши ...

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Данко Харсъзина":

    ...се е разтропал толкова много за...справедливостта...!

    20:33 31.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така ли ти каза...

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ще ти се,":

    ...Урсула...?!
    Хай тогава,надявай 19 пакет памперси и на фронта....,да трепеш ,,Ушанки"...!

    20:36 31.10.2025

  • 37 факти

    1 0 Отговор
    прав е защото самият той е на свобода

    20:36 31.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Да,бе

    2 0 Отговор
    Щото не е неправилен кмет и са го пуснали...Независимите от съдебната платена любов.Към парите...Ние им плащаме към два милиарда годишно,смятайте колко взимат около мръсно...

    20:38 31.10.2025

  • 40 9ти септември

    2 0 Отговор
    Всеки си намира майстора

    20:40 31.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Как

    0 2 Отговор
    Пеевски се грижи за всичко! Той трябва да е министър председател. Ще гласувам за него а не за онзи агент на КГБ президента ни!

    20:45 31.10.2025

  • 43 Държава с главно Д

    2 0 Отговор
    Дебел как спиш спикойно ве като съсипваш цяла България

    20:45 31.10.2025

  • 44 Никой

    1 0 Отговор
    Не сме имали по-приятен политик от Делян Пеевски. Толкова е привлекателен.

    Като магнит е.

    И на "Рибката" на последната спирка - на капанчето - пак е остроумен.

    Значи - не е - еднократно тази мисъл.

    20:46 31.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    НИЕ,ХОРАТА,НАИСТИНА ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ!
    ИСКАМЕ,СА!НК! ЦИОН!И РА!Н ПО МАГ !НИ ТС!КИ ДА НЕ Е В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    ЕТО,ТОВА Е СПРАВЕДЛИВОСТ!
    ИСКАМЕ ,ТАКИВА БЪ!ЛГА! РОУ! БИ!Й Ц!И КАТО СЛАНИНАТА ПЕЙО.СКИ И ТЪПИЯ БОЙО ДА ГИ ВИДИМ НА ТОПЛО , ПРЕМЕНЕНИ С РАИРАНИ КОСТЮМИ!
    АКО ТОВА СЕ СЛУЧИ....ЕТО ТОВА Е СПРАВЕДЛИВОСТ!
    А НИЕ,ХОРАТА,НАИСТИНА ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ....

    20:49 31.10.2025

  • 47 Гост

    1 0 Отговор
    диди фалита продължава с театралните етюди. Големи пиеси разиграва. Сега ще го върнат и ще му лепнат двайска

    20:51 31.10.2025

  • 48 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    А :СПРАВЕДЛИВИЯ" МА! Г! НИ! Т! С!КИ Е М! А! Н! Г! А! Л! С! К! И ЗАЩИТНИК.

    20:53 31.10.2025

  • 49 Ако Пеевски беше учил,

    3 0 Отговор
    А не да си купи дипломата, щеше да знае, че е непростимо да се меси в работата на съда,
    Борисов и бащата , показаха явна връзка по между им.
    И два ата се празнят върху останките на детето

    21:02 31.10.2025

  • 50 ДОКАТО СЪДИИТЕ НЕ ОСЪДЯТ ДЕЛЯН

    3 0 Отговор
    Той ще ги тормози и уволнява. Събудете се бе, ЕЙЙ.

    21:04 31.10.2025

  • 51 Край

    3 0 Отговор
    Ех Шишарка - ми то ако имахме съдебна система ти щеше да си в панделата от барем 15г. и за барем още толко.

    21:06 31.10.2025

  • 52 Шопара го играе загрижен,

    2 0 Отговор
    за хората

    21:06 31.10.2025

  • 53 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Ако става въпрос за убиецът на пътя Нойзи,подкрепям голямото Д!

    21:06 31.10.2025

  • 54 Пиши жалба

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "търговище":

    На Делянчо! Виж ,човекът се е загрижил да въздава правосъдие!

    21:08 31.10.2025

  • 55 Тлъста свиня

    2 0 Отговор
    Ти ли бе, нагло , тлъсто и безформено говеждо мамутски тъпак? ,какво очаквш бе, осверипял мамут.
    Я си гледай на мамутката ут

    21:10 31.10.2025

