Делян Пеевски атакува съда заради пуснат убиец на пътя

Лидерът на ДПС-Ново началоДелян Пеевски обяви днес, че ще сезира Инспектората към Висшия съдебен съвет след скандалното решение на Врачанския окръжен съд. Магистратите пуснаха на свобода срещу парична гаранция от 3000 лева шофьор, обвинен в убийство на пешеходец и бягство от местопроизшествието.

"Доверието, което трябва да създава и справедливостта, които трябва да въздава съдът са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати. Затова ще сигнализирам Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава, постановил това решение," категоричен е Делян Пеевски, цитиран от БТА.

Делото е образувано след искане от Окръжна прокуратура - Враца за задържане под стража на 24-годишния Г. Р. от Козлодуй. На 26 октомври тази година между 4 и 5 часа сутринта той управлява автомобил "Сеат Леон" на обходен път в Козлодуй, когато блъска 18-годишния пешеходец Е. В., според информация на Врачанския окръжен съд.

Според обвинението шофьорът е нарушил Закона за движение по пътищата - не е намалил скоростта и не е предприел аварийно спиране. След катастрофата е напуснал мястото на произшествието, но няколко часа по-късно се е явил доброволно пред властите.

Врачанският окръжен съд отказа да уважи искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение. Магистратите приеха, че липсват убедителни доказателства обвиняемият да е имал съзнанието, че е прегазил човек на пътя и е избягал с цел да се укрие, съобщиха от съда.

Съдът отбеляза, че обвиняемият е с известен адрес и установена самоличност, след деянието не е напускал дома си, не е се опитвал да прикрие автомобила или да заличи следи. Явил се е веднага пред разследващите органи, дал е подробни обяснения и е оказал пълно съдействие, включително е предоставил кръв и урина за химическо изследване.

Според съда рискът от ново престъпление може да се обезпечи с временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Магистратите се позоваха на практиката на Европейския съд по правата на човека, според която ако опасностите могат да се обезпечат с по-леки мерки, прилагането на най-тежката е необосновано.

"Практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при пътно-транспортни произшествия и бавното правораздаване са особено цинични и представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, които очакват справедливост," заяви Делян Пеевски в публикация на страницата на ДПС-Ново начало.

Лидерът на партията подчерта, че хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване.

Определението на Врачанския окръжен съд е незабавно изпълнимо и може да се обжалва пред Апелативния съд - София в тридневен срок, информираха от съда.