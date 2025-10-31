Новини
Калфин: В бюджета за 2026 г. не се виждат големи реформи

31 Октомври, 2025 20:06 457 8

  • ивайло калфин-
  • бюджет-
  • реформи-
  • свръхдефицит-
  • инфлация-
  • икономика

Това е бюджет на статуквото – дава стабилност

Калфин: В бюджета за 2026 г. не се виждат големи реформи - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Може ли държавата да си позволи заложените за догодина социални плащания? Темата коментира бившият вицепремиер Ивайло Калфин в предаването „Пресечна точка”.

„Очевидно може, след като са преценили, че за съответните разходи има и необходимите приходи. Минималната работна заплата всъщност се отразява положително на бюджета. Той не харчи пари за нея, защото в голямата си част тя се плаща от частния сектор. Това означава повече приходи за бюджета, не повече разходи”, коментира Калфин.

По думите му социалното напрежение може да излезе от много места. „Основно то е свързано с увеличаването на цената на живота през последните години, както и с нестабилността около нас – геополитическа, но и политическа вътре в страната. Това трудно се балансира със социални мерки”, коментира Калфин.

„Ако има нещо хубаво в това правителство и в тази коалиция, то е, че има известна стабилност. Ние преживяхме две години на непрекъснати избори, в които парламентите и правителствата основно се готвеха за следващите избори. Тогава се приеха доста неразумни от финансова гледна точка решения. Сега поне правителството има по-дълъг хоризонт. И този популизъм, който виждахме при служебните правителства и краткотрайните парламенти, вече го няма”, каза Калфин.

„Проблем е, че в този бюджет не се виждат някакви големи реформи. Това е бюджет на статуквото – дава стабилност. Но същото време не виждаме нещо, което значително да се промени в държавата”, каза Калфин.

Той не вижда риск да влезем в процедура за свръхдефицит. „Правителството много добре знае какви биха били последствията. Те ще бъдат тежки, ако се влезе в такава процедура. Самото правителство няма интерес това да стане, защото то носи отговорност за изпълнението на бюджета и за последиците от това. Разбира се, ако приходите се окажат по-малки от предвидените, винаги има възможност да се ограничат разходите. Това, което не се вижда в бюджета, но е наследство от предишни години, е липсата на буфер при възникване на голяма криза – както беше при COVID или войната в Украйна, която увеличи цените на енергийните ресурси. В бюджета не се виждат такива буфери”, каза Калфин.

Не вижда риск в ситуацията с горивата, защото България е отворен пазар. „Проблемът с „Лукойл“ не е само свързан с пазара на горива, а и с това, че до преди няколко години беше един от основните източници на приходи за бюджета. През последните две години обаче износът намаля значително и вноските от горивата на „Лукойл“ спаднаха – което е загуба за бюджета. Така че според мен това, което се случва, има по-скоро бюджетно отражение – по-малко приходи – отколкото риск да останем без горива или те да поскъпнат много”, каза бившият вицепремиер.

Ръстът с 2% на осигуровките няма да се отрази толкова тежко на работодателите, смята още Калфин. „Проблемът е друг – това увеличение се прави само защото не стигат парите в НОИ. Тези 2% няма да запълнят дефицита в НОИ”, каза Ивайло Калфин. Според него и там трябват реформи.

Той не се притеснява и от стагфлация. „Не мисля, че това е вероятно за България. Нашият проблем е ниският ръст. В Източна Европа растежът е по-висок, но България изостава – по производителност и по икономически ръст”, каза Ивайло Калфин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФЕЙК

    5 0 Отговор
    Калфата драпа, драпа и накрая додрапа до топло майсторско местенце в Брюксел! Хак да му е и да ръси напоително брюкселски акъл!

    20:09 31.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    И този се появи. Кой ли друг ще извадят от нафталина.

    20:11 31.10.2025

  • 3 Майна

    0 1 Отговор
    България свърши.
    Това виждам
    Това е- нищо, когато няма народ - няма държава.

    20:17 31.10.2025

  • 4 Спецназ

    2 1 Отговор
    В НОВИЯ Бюджет увеличават минималната заплата!

    ТОВА Е УДАР по частния сектор, който и сега е на ръба!!

    ФАКТ!

    За да дадат повече пари на "Заплатковците" от Бюджета натоварват още Частния сектор!!

    ТОВА Е БЕЗУМИЕ!! Да убиваш кокошката която снася яйца,

    да увеличаваш фалитите и безработицата е нЕам думи, Баце!

    Коментиран от #5

    20:20 31.10.2025

  • 5 Майна

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    Щом площадите мълчат...
    Щом философията е ,,здраве да е.."
    Щом всеки си мисли, че някак ще се изправи..
    Щом ..,е,-хм - здраве да е.., а?

    20:23 31.10.2025

  • 6 тикван чекмеджанов

    2 0 Отговор
    за 2026 г. не се виждат големите
    чекмеджета за калфи и чакали гладни

    20:29 31.10.2025

  • 7 ха ха

    1 0 Отговор
    отличника заслужава само един чук от 3 кг

    20:32 31.10.2025

  • 8 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    Съдбата го наказа.
    Топлото място в Брасълс е платено с брака на дъщеря му с черен мигрант.
    Не съм злопаметен, но да му е сладко.
    И да се рвадва на тва което за което се е стремил.

    20:42 31.10.2025

