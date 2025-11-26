Асен Василев влезе в бюджетната комисия, питайки "кой разпореди това безобразие?". Цонев се закани да го изнесе (ВИДЕО)

Изтеглиха Комисията по бюджет и финанси в парламента за по-ранен от планирания час. Това вбеси председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, който нахлу в залата, питайки многократно: "Кой разпореди това безобразие", информират от novini.bg.

Той повтори около 100 пъти следните слова: "Няма да се случи тази комисия по този начин". И обеща, че може да прави това до 18.00 ч., като подчерта, че случващото се е напълно скандално.

Делян Добрев от ГЕРБ го прати да си пие хапчетата и се поинтересува дали парламентарната лекарка е пристигнала, за да се погрижи за психичното здраве на Василев.

Йордан Цонев от ДПС се закани да го изнесе и го попита за кого се мисли. Той му отвърна, че е член на комисията.

"Ти ли казваш, кой си ти? Господин никой. И аз съм член на тази комисия", отвърна му Цонев.

Асен Василев пожела комисията да се проведе, както беше планирано - в 14.15 ч. "Въобще не съм в криза. Вие сте в криза, защото ви е страх да погледнете избирателите си в очите и да кажете, че ще направите най-голямото увеличение на данъци от Жан Виденов насам", каза председателят на ПП.

Часът стана 12.45 ч., като тогава Добрев предложи на Василев да продължи да повтаря, че случващото се е безобразие до 14.15 ч. Той прие този вариант.

В крайна сметка Делян Добрев подложи на гласуване прекратяване на заседанието на комисията, което бе подкрепено от 7 депутати, а 13 бяха "против".

“Доказахте, че имате мнозинство, сега докажете, че имате мъжество, като прекратите това заседание”, отправи призив към Делян Добрев Венко Сабрутев от ПП-ДБ.