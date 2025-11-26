Новини
Асен Василев влезе в бюджетната комисия, питайки "кой разпореди това безобразие?". Цонев се закани да го изнесе (ВИДЕО)

26 Ноември, 2025 13:13 1 219 32

  • асен василев-
  • комисия по бюджет и финанси-
  • скандал-
  • йордан цонев-
  • делян добрев

Делян Добрев от ГЕРБ изпрати лидера на ПП да си пие хапчетата и се поинтересува дали парламентарната лекарка е пристигнала, за да се погрижи за психичното здраве на Василев.

Асен Василев влезе в бюджетната комисия, питайки "кой разпореди това безобразие?". Цонев се закани да го изнесе (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук, Да, България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изтеглиха Комисията по бюджет и финанси в парламента за по-ранен от планирания час. Това вбеси председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, който нахлу в залата, питайки многократно: "Кой разпореди това безобразие", информират от novini.bg.

Той повтори около 100 пъти следните слова: "Няма да се случи тази комисия по този начин". И обеща, че може да прави това до 18.00 ч., като подчерта, че случващото се е напълно скандално.

Делян Добрев от ГЕРБ го прати да си пие хапчетата и се поинтересува дали парламентарната лекарка е пристигнала, за да се погрижи за психичното здраве на Василев.

Йордан Цонев от ДПС се закани да го изнесе и го попита за кого се мисли. Той му отвърна, че е член на комисията.

"Ти ли казваш, кой си ти? Господин никой. И аз съм член на тази комисия", отвърна му Цонев.

Асен Василев пожела комисията да се проведе, както беше планирано - в 14.15 ч. "Въобще не съм в криза. Вие сте в криза, защото ви е страх да погледнете избирателите си в очите и да кажете, че ще направите най-голямото увеличение на данъци от Жан Виденов насам", каза председателят на ПП.

Часът стана 12.45 ч., като тогава Добрев предложи на Василев да продължи да повтаря, че случващото се е безобразие до 14.15 ч. Той прие този вариант.

В крайна сметка Делян Добрев подложи на гласуване прекратяване на заседанието на комисията, което бе подкрепено от 7 депутати, а 13 бяха "против".

“Доказахте, че имате мнозинство, сега докажете, че имате мъжество, като прекратите това заседание”, отправи призив към Делян Добрев Венко Сабрутев от ПП-ДБ.


  • 1 Последния Софиянец

    17 7 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и всички ще отговарят пред Народния съд.

    Коментиран от #6, #27

    13:14 26.11.2025

  • 2 Гост

    27 2 Отговор
    Много се заканва тая мазна мента бе? От тинийджър е у парламента, откраднал е много, много милиони.

    13:15 26.11.2025

  • 3 Виж сега,

    3 26 Отговор
    Кретенско положение, предизвикано от Кокорчо. Или не си е пил ксанскса,или е ял пица с кристали. Трябвало е Цонев да му скърши два шамара,че да го освести

    13:16 26.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дедо Джо

    5 13 Отговор
    Коки го раздава бунтарче, но всички знаем, че зад завесите се държи за ръчичка с Бойко и Шиши.

    13:18 26.11.2025

  • 6 Капитан Крийч

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Братушките няма да ни оставят, защото сме православни братя, и първия народен съд ще е в София.

    Коментиран от #9

    13:19 26.11.2025

  • 7 Ако има държава

    19 1 Отговор
    Сътрудникът на ДС Данчо ментата е време да се запъти към затвора!

    13:22 26.11.2025

  • 8 Дедо Джо

    10 3 Отговор
    Коко, защо изпрахте Бойко?

    13:23 26.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Капитан Крийч":

    Обаждаха ми се от Руският следствен комитет да свидетелствам срещу подпалвачите на жените на Паметника на Съветската армия

    Коментиран от #10, #15

    13:24 26.11.2025

  • 10 Капитан Крийч

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Няма какво да свидетелстваш. Пращай им снимките и ги качи в мрежата. Няма къде да бягат.

    13:25 26.11.2025

  • 11 Голям смех

    3 3 Отговор
    Да ви попитам, а вие начегъртахте ли се, доволни ли сте от това безвремие в което ни поставихте гладните променкаджии ПП ДБ... оказа се, че баш най-корумпираните се "бореха" с корупцията... голяма борба беше, докато не излязоха наяве ПП ДБ фалшификации и корупция, но въпреки всичко имат очи да се появят и да говорят за антикорупция, на такива народа е казал че са гьонсурат?

    13:28 26.11.2025

  • 12 Белият автобус № 2 иде

    8 0 Отговор
    Нещо набързо претупаха така важната бюджетна комисия - май се уплашиха от народната любов и че ще им се наложи да нощуват в парламата...

    13:29 26.11.2025

  • 13 мдаа

    8 1 Отговор
    Бюджет, с който се разпределят 100 милиарда, се разглежда в комисия в присъствието на НСО? А не беше ли по-добре служителите на НСО да стоят с насочени към опозицията пистолети? Що за безумие е това? Не харесвам Асен Василев, но сега е прав - извършва се огромно престъпление под натиск и без желание за разумни и конструктивни дебати.

    13:29 26.11.2025

  • 14 Неописуемо

    6 1 Отговор
    гнусно държание на Ментата , един дебел с огромен търбух и бръсната чутора от новото ДПС и Бърньо от хасковско . Че и НСО домъкнали да стои зад гърба им от страх и желание да мине номера с приемането на захранващия бюджет , при това не в Парламентарната зала , а в почивка на всичко отгоре ! Оставка!

    13:31 26.11.2025

  • 15 Медуня

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    защо ви простихме 91 не знам...
    трябваше до крак да се изтрепе всичко русофилско!!?

    Коментиран от #21

    13:31 26.11.2025

  • 16 Анонимен

    1 3 Отговор
    Измамник Василев е време да отговоря за кражбите си през годините Измамник Василев има широк гръб зад него предполагам от тъмната държава

    13:32 26.11.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 1 Отговор
    КРАДЛИВИТЕ И,, Д,, И,, О,, Т,, И ЙОРДАН ЦОНЕВ И ДЕЛЯН ДОБРЕВ СЕ ИМАТ ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ АСЕН ВАСИЛЕВ????
    САМО ПО ЛЪЖИ И КРАЖБИ ГО БИЯТ.

    13:32 26.11.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор
    Йордан Цонев- от крупие преди 1990-та, до....
    ... двадесет години депутат ❗

    13:33 26.11.2025

  • 19 Данчо Ментата

    1 1 Отговор
    Вечният депутат!

    Коментиран от #24

    13:33 26.11.2025

  • 20 Пълен крах

    4 1 Отговор
    Ако и при това безобразие хората не реагират, можем да отпишем държавата на тази датата ... 1300 г история и накрая това

    13:35 26.11.2025

  • 21 Ще ги закачим

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Медуня":

    както през 1925г., насред София!

    13:36 26.11.2025

  • 22 Мюм

    0 2 Отговор
    и за тези аз съм гласувал? не съм!

    13:36 26.11.2025

  • 23 Николай Бареков бивш евродепутат

    5 1 Отговор
    🚨🚔🚑В Парламента се стигна до бой, когато Асен Василев реши да попречи на Данчо Ментата и Байрям Байрям заедно с Малкия Делян Пеевски - Делян Добрев да започнат и да проведат Бюджетната комисия два часа по-рано от предварително обявения час, както Павела Митева от Бардака на Дългия финтира опозицията с комисията по Енергетика. Така подлогите на Шиши щяха да избягат от Парламата преди да започне Протестът и да ги лиHчува на площада. Страх скова Кочината - довечера всички пред Бившия Партиен дом - ако народът напълни площада, Шишковците ще пълнят довечера памперсите от шубето!

    Коментиран от #26

    13:36 26.11.2025

  • 24 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Данчо Ментата":

    Василев е осъден измамник от свои съдружници и с ала балата го настаниха в парламента да руши държавата

    13:37 26.11.2025

  • 25 Хайде стига

    4 1 Отговор
    Хора излизайте по площадите на всички градове, края настъпва, това ли ще дадем на децата си ... Мафия и дългове

    Коментиран от #31

    13:38 26.11.2025

  • 26 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    ДО БАРЕКОВ АКО СИ ТИ ИЗЯВЕН ПЛАТЕН СИ НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ СИ ЗА ПАРИ ЛЪЖЕШ РАЗПРОСТРАНЯВАШ ГНУСОТИИ ПО САЙТОВЕТЕ ВИЖ СЕБЕ СИ ЩО ЗА АЛЧЕН НАГЪЛ СЛУГА СИ НА ВАСИЛЕВ

    13:40 26.11.2025

  • 27 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Добре е че русофилите един ден ще свършите... отвратителни сте, това е самата истина.

    За каква фашистка Европа говориш, като точно вие се държите като фашисти и в този момент продължавате да избивате християни в Украйна... За каква фашистка Европа бълнуваш, като ние европейците помагаме на нападнатата от вас суверенна държава Украйна... вие сте фашистите и сега всички ветерани в Русия борили се срещу фашизма трябва да се почуствам омърсени от лъжливата политика на Путин, където на черното се казва бяло, а на войната в Украйна се казва, че е нищо някаква си 3 дневна СВО операция и не било война, а нищо... Как нищо като си фашист, който е нападнал суверенна държава, защото се полакомил и пожелал да завземе и техните природни залежи... ненаяли се руски, сбъркани нечовеци, не Европа е фашистка а вие Русия и пасмината в Кремъл , която върши всичките тези гадости.

    13:40 26.11.2025

  • 28 Нацистите така правят!

    2 2 Отговор
    Изтеглиха Комисията по бюджет и финанси в парламента за по-ранен от планирания час....

    13:40 26.11.2025

  • 29 бюджета

    0 0 Отговор
    Данчо Ц.прави бщджета на държавата вече сигурно 30 години

    13:41 26.11.2025

  • 30 Абсурдно е това което се случва

    1 1 Отговор
    В нацистка атлантическа България. Позор

    13:42 26.11.2025

  • 31 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хайде стига":

    А ТИ КАТО КАКЪВ ДРАСКАШ ТУК БЕЗУМИЯ ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ДА РАБОТИ А НЕ НЯКАКВИ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНИ САБОТЬОРИ ДА ЛЪЖАТ ДА СЪЗДАВАТ НАПРЕЖЕНИЕ ДА ТЕРОРИЗИРАТ БЪЛГАРИЯ 25 ОСВЕН ТЕБ ТУК ЖИВЕЯТ И ДРУГИ БЪЛГАРИ ВИКАЧЪТ

    13:42 26.11.2025

  • 32 Побойници депутати

    0 0 Отговор
    Умрела територия

    13:42 26.11.2025

