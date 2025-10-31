Новини
Синоптикът Петър Янков за ноември: Идва сняг! Циганското лято си отива

31 Октомври, 2025 21:19

С дъждове ще започне и месец декември

Синоптикът Петър Янков за ноември: Идва сняг! Циганското лято си отива - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дежурният синоптик на ТВ-МЕТ Петър Янков разкри пред "Труд" за какво време трябва да се готвим с настъпването на месец ноември.

През ноември средната месечна температура в повечето райони ще бъде около климатичната норма, с по-високи температури през първата десетдневка.

Валежите ще бъдат над климатичните норми, като повече дъжд от нормалното се очаква през втората и третата десетдневка в западните части от страната, в Горнотракийската низина и по Черноморското ни крайбрежие.

Месецът ще започне със слънчево и топло време. Дневните температури в населените места ще достигат 17-22 градуса. На 3 и 4 ноември ще има повече облаци с валежи в крайните западни райони и слабо захлаждане.

Следва краткотрайно стабилизиране на въздушните маси и повече слънчеви часове през деня. В края на първата десетдневка, от 8 до 10 ноември, над страната ще премине облачна система, с повече валежи в Западна и в Северна България. Тези валежи ще бъдат предвестник на предстоящото захлаждане и валежи през следващите дни и да се отбележи края на Сиромашкото /циганското/ лято за България.

На 11 и 12 ноември времето ще бъде динамично с валежи в източната половина от страната и захлаждане, като главно в Западна Стара планина за кратко ще превали и сняг. Дневните температури в населените места ще достигат 9, 14 градуса.

На 13 и 14 ноември слабо ще се повишат температурите, ниските облаци и преръмявания ще бъдат често явление по Черноморието, а на запад ще има сутрешни мъгли и повече слънчеви часове. Валежи и чувствително понижение на температурите се очаква в периода 14-18 ноември, като валежите ще бъдат от дъжд, по високите западни полета ще преминават в сняг, а по планините над 1200м надморска височина ще има мокър сняг. В населените места температурите ще достигат 4-9 градуса.

На 19 и 20 ноември слабо ще се повишат температурите. Ще има сутрешни мъгли в поречията и повече слънце през деня.

Нови валежи, предимно от дъжд, със слабо понижение на температурите се очакват в периода от 21 до 23 ноември и от 25 до края на месеца, с преминаване на поредица от средизимноморски циклони, с центрове над Гърция и по-интензивни валежи в Южна България.

По планините над 2000 м надморска височина ще вали мокър сняг. В населените места температурите ще достигат 9-14 градуса. С дъждове ще започне и месец декември.

Месецът ще започне със слаба геомагнитна активност. Временно геомагнитната активност от 6 ноември до 11 ноември ще се повиши като от 7 до 9 има условия за геомагнитни бури. На Балканите се очакват слаби магнитни бури. След 12 интензитета на магнитното поле ще отслабне.

В периода от 15 до 16 ноември, около 20 ноември и от 25 до 28 се очаква повишена активност с условия за слаби геомагнитни бури и на северните ширини.

На Балканите не се очакват магнитни бури.

След 30 ноември и в началото на декември земното магнитно поле ще е със слаб интензитет.

Народната метеорология включва прогнози за времето, които са основани на традиционните познания и наблюдения върху движението на небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията. В тях е синтезиран многовековният трудов опит на селския стопанин и обикновено те се предават от поколение на поколение като потвърдено от практиката познание.

За ноември народната метеорология гласи: Ако на свети Архангел (8 ноември) е ясно и падне слана, зелето ще е добро и до първи декември няма да вали сняг.

Каквото е времето на Въведение Богородично (21.11), такова ще е и през цялата зима. Когато е облачно срещу Въведение Богородично, зимата бива мека, когато е ясно - много студена.


България
  • 1 Проф. Г. Нерачев, тв. звезда

    0 1 Отговор
    За ноември народната метеорология гласи: Ако на свети Арахангел (8 ноември) те сърбят дисагите, то на 9 и 10 ноември ще вали!
    Ако те въртят и колената--сняг ще вали!

    21:29 31.10.2025

  • 2 Яшар

    1 1 Отговор
    Бат Пешо ,объркваш ми плановете

    21:45 31.10.2025

