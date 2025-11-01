Новини
Киселова: Аз съм юрист, а не популист. Вярвам, че законът трябва да се спазва, дори когато не е удобно политически

Киселова: Аз съм юрист, а не популист. Вярвам, че законът трябва да се спазва, дори когато не е удобно политически

1 Ноември, 2025 11:41 398 14

"Целта на политиката не е да те дават по телевизията, а да подобряваш живота на хората. Парламентът трябва да си върне духа на уважение и разумен дебат", коментира бившият председател на НС

Киселова: Аз съм юрист, а не популист. Вярвам, че законът трябва да се спазва, дори когато не е удобно политически - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият вече председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова даде първото си интервю пред БНТ след решението да се оттегли от поста. Тя заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че то не е било продиктувано от натиск, а от "уважение към институцията и желанието да се запази духът на парламентаризма".

Аз съм юрист, а не популист. Вярвам, че законът трябва да се спазва, дори когато не е удобно политически", каза Киселова.

По думите ѝ напрежението в Народното събрание е нормално след преформатиране на мнозинството, но не бива да се подценяват последиците:

"Не съм изненадана от поведението на Борисов - няма нужда да се коментира. Важното е институциите да останат стабилни, защото политическите конфигурации се сменят, но държавата трябва да функционира."

Киселова отказа да коментира лични нападки, но подчерта, че решението ѝ да не допусне референдума за еврото е било юридически обосновано:

"Президентът може да има своето мнение, но аз постъпих така, както би постъпил всеки държавник. Решението ми ще бъде проверено от Конституционния съд и аз нямам притеснение от това."

Попитана за състоянието на левицата, Киселова коментира, че несъгласието вътре в партията е естествен процес:

"Несъгласните в момента имат възможност за по-силна изява. Не мога да кажа, че БСП е упоена, само по плодно дърво се хвърлят камъни", каза тя.

По думите ѝ, участието на БСП в управлението не е загубило смисъл:

"Моето присъствие в Народното събрание беше, за да покажа, че не сме младши партньори. Но понякога трябва да направиш крачка назад, за да запазиш уважението."

Наталия Киселова определи изминалите месеци като "интензивни и тежки", но заяви, че няма драма около решението ѝ:

"В политиката цената винаги е по-висока в края, отколкото човек си представя в началото. Но ако си влязъл с добри намерения, излизаш с чиста съвест."

Тя допълни, че няма амбиция да се връща на висок пост.

Според нея, политиката трябва да се върне към съдържанието, а не към спектакъла:

"Целта на политиката не е да те дават по телевизията, а да подобряваш живота на хората. Парламентът трябва да си върне духа на уважение и разумен дебат."




  • 2 12340

    6 2 Отговор
    "... само по плодно дърво се хвърлят камъни", каза тя... "
    .... Гениално!
    .... Изумително!
    ..... Потресаващо!
    .......... Тъпо!

    11:47 01.11.2025

  • 3 Миж

    9 2 Отговор
    Най мижавите премиер и председател в новата ни история. ( да не забравяме и Г. Близ(н)ашки )

    Коментиран от #13

    11:48 01.11.2025

  • 4 таз що все ни я кордисвате

    10 2 Отговор
    таз женица да бръщолеви нещо си
    вече не е шефкинка на парла ментата

    11:48 01.11.2025

  • 5 Позор за България

    11 2 Отговор
    Проста,нагла без морал и достойнство

    11:52 01.11.2025

  • 6 Мераклията

    5 2 Отговор
    Привлекателна е Киселова цялата година. Погледа ми вижда в нея секс-машина.В това прекрасно застаряло тяло, изтръпналото ми същество я иска цяло.Обожавам да я гледам в парламента, как се кара с Коста за два цента. Като удря с чукчето се възбуждам като му хване дръжката не се удържам. Искам да я водя на дискотека, на дансинга да я разнасям като перушинка лека Искам в сепарето да си пием питието и да я милвам нежно по крачето. Искам да ме води в някоя държавна вила, да полегнеме на близката могила. Искам да я нося на ръце в гората, цяла вечер докато ми подкоси краката. Тука хора спирам да не свърша, от мерак да не го изкърша, лягам да почивам в апартамента, пускам на запис да гледам парламента.

    11:54 01.11.2025

  • 7 ха ха

    7 2 Отговор
    много обича закона , защото и пълни яслата , а дава възможност и за странични доходи от тълкуването му

    11:55 01.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Хаинбоаз е Новата Шипка.

    11:57 01.11.2025

  • 9 Уф ..леле. Хранилкаджиика.

    5 1 Отговор
    И юрист не си. И ти не знаеш какво си.

    11:57 01.11.2025

  • 10 На боклука,грозницо

    6 1 Отговор
    Дето отхвърли референдума 😡😡😡😡😡😡😡😡😡

    11:57 01.11.2025

  • 11 Бялджип

    4 1 Отговор
    "Целта на политиката не е да те дават по телевизията, а да подобряваш живота на хората. Парламентът трябва да си върне духа на уважение и разумен дебат", коментира бившият председател на НС...

    Тези изявления на Киселова, бих коментирал с два въпроса. Първият. С какво нейното присъствие като първа жена в България подобри живота на хората? Вторият. С нейното председателстване Парламентът върна ли духа на уважение и разумен дебат?

    11:58 01.11.2025

  • 12 Нах

    2 1 Отговор
    Ами да го беше спазила за референдума.Или го спазваме само картата е в наша полза.

    11:59 01.11.2025

  • 14 Киселинчев

    0 0 Отговор
    Какъв юрист е тая?

    12:02 01.11.2025

