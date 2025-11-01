Образователният министър: И догодина ще има увеличение на учителските заплати

В Деня на народните будители министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че и в следващия бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително за възнагражденията на учителите. В специално интервю за "Събуди се" по Нова телевизия той коментира и продължаващия недостиг на преподаватели по определени предмети, както и мерките за ограничаване на употребата на мобилни телефони в класните стаи.
"Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията", потвърди Вълчев, като уточни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите. Той подчерта, че целта остава учителските заплати да не изостават спрямо средната за страната и да се следва политиката те да бъдат 125% от нея.
Министърът засегна и проблема с недостига на кадри в системата. По думите му той не е толкова териториален, колкото по предмети. "Недостигът е по предмети, най-вече по математика, физика, химия, информационни технологии", обясни той. Вълчев допълни, че за първи път от 10 години е намален приемът в специалност "Педагогика" за предучилищни и начални учители, тъй като там вече има достатъчно кадри, както и при учителите по физическо възпитание и изобразително изкуство. Проблемът с недостига на преподаватели по природни науки е проекция на демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини.
По темата за ограничаване на мобилните телефони в клас, министър Вълчев заяви, че такава мярка съществува и в момента в много училища, където учениците оставят устройствата си на входа на класната стая. Според него по-важното е ограничаването на екранното време извън училище.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски
Коментиран от #20, #27
12:14 01.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ааа
12:18 01.11.2025
5 Айде няма нужда
12:27 01.11.2025
6 ООрана държава
12:30 01.11.2025
7 Гост
12:33 01.11.2025
8 шопа
12:40 01.11.2025
9 име
12:43 01.11.2025
10 Сандо
12:43 01.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ухааа
12:50 01.11.2025
13 Перо
12:53 01.11.2025
14 Сделано в СССР
12:53 01.11.2025
15 Жалки продажни гербеpacти
Това да прокарваш ученията на Илин, Дугин и Гудяев като някакви добродетели е върховна наглост и престъпление !
Коментиран от #18
12:56 01.11.2025
16 много интересно
Обаче и днес учителските зпалати са под средната за страната. 2100 лв бруто са.
Ако човек няма късмета да поживее с някоя даскалица и с информира само т медиите, ще си остане заблуден.
12:57 01.11.2025
17 Мдааа
Коментиран от #22
12:57 01.11.2025
18 кой
До коментар #15 от "Жалки продажни гербеpacти":ги прокарва тези учения?
Къде го прочете това?
12:58 01.11.2025
19 Пълно безумие ....
Коментиран от #25
12:58 01.11.2025
20 Офффф
До коментар #1 от "Левски":Не ползвай името на Дякона. Долни е!
12:59 01.11.2025
21 98798
12:59 01.11.2025
22 не се ядосвайте
До коментар #17 от "Мдааа":Обществото ни е такова.
Има много несправедливост, непочтеност и корупция. Също измама, флашификации и простотия...
Някои осмислят проблемите, други вият срещу луната като безмозъчни животинки.
Проблемът не е в тях, а в държавната и медийната политика.
Постоянно се пускат новини кито внушават на обществото че даскалите са най-обгрижваното съсловие. А то не е така.
Един учител взема наполовина на един бюрократ в администрацията. една четвърт от полицай и толкова колкото една продавачка в мола.
Но вижте и тази новина тук. Линията се поддържа от гоидни. Поне 10.
13:02 01.11.2025
23 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
13:02 01.11.2025
24 Трябва не спрямо
Коментиран от #29, #30
13:03 01.11.2025
25 не си много брайт нали
До коментар #19 от "Пълно безумие ....":Изказаното мнение на министъра никак не е безумно.
25 процента над средната заплата за специалисти с високо отговорна позиция си е нормално.
Проблемът е, че не го изпълняват ни най-малко
Коментиран от #31
13:04 01.11.2025
26 в кратце
13:05 01.11.2025
27 Христо
До коментар #1 от "Левски":Тоест, учителите не си изкарват парите? Това е мислене на простак, който не разбира труда над нивото на копането.
13:05 01.11.2025
28 Никакви такива учители
13:08 01.11.2025
29 Христо
До коментар #24 от "Трябва не спрямо":Явно нямате представа колко изтощително е да се занимаваш всеки ден с десетки деца, особено днес, все по-зле възпитани
13:10 01.11.2025
30 оле друг гений
До коментар #24 от "Трябва не спрямо":Напротив.
В много професии се работи в пъти по-малко.
Учителите са на тепиха по 1000 пъти в годината. Пишат по 10 000 оценки. Всяка от тези оценки е потенциален повод за мрънкане , обяснения и проверки. Водят документации, Проверяват по 20 000 стр. чудни писания... и това не е всичко.
Тежестта е сериозна.
Все едно да смяташ работното време на един актцор или певец само когато е бил на сцената.
В много други професии човек се чувства все едно не е на работа - много по-нисък стрес, много по-леки задължения. Даскала си носи работата вкъщи, дори по Коледа.
Но както и да е. Един ден ще си загубите и качественото образование и безплатното училище. Ще плащате по 20 бона на срок за по-лош продукт. И това и заслужавате.
13:11 01.11.2025
31 Няма такъв филм
До коментар #25 от "не си много брайт нали":Ако за ще има 125% стартова заплата от средната за тези "специалисти с високо отговорна позиция" да е за всички специалисти с "високо отговорна позиция" а не само за учителите ..... за среднисти 75%, за визшисти 125% ...
13:13 01.11.2025
32 Колко часа труд
Коментиран от #33
13:17 01.11.2025
33 Тоя, пък.
До коментар #32 от "Колко часа труд":Ами стани един учител и ти бе - да лежиш !!! То отстрани всичко е много лесно. Влез един път в час - в 5-6 клас - като ти ревнат насреща 25 разглезени и нахални мамини синченца и щерчици, ще избягаш с двеста.
13:23 01.11.2025
34 Да припомня че:
13:28 01.11.2025
35 Търтеи
13:40 01.11.2025