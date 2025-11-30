Новини
България »
Всички градове »
Росен Желязков: Станахме свидетели на протести срещу бюджет, в който има значително увеличение на социалните плащания

Росен Желязков: Станахме свидетели на протести срещу бюджет, в който има значително увеличение на социалните плащания

30 Ноември, 2025 12:45 1 131 82

  • росен желязков-
  • протести-
  • бюджет-
  • увеличение-
  • социални плащания

"Ако се започне процедурата отначало, това означава, че ще загубим около два месеца само в процедури. Това предполага да изготвим удължителен бюджет, който да се прилага през 2026 г. Т.е. удължителен бюджет да действа през най-сложния, комплексен период на следващата година, когато ще тече двойното обръщение на лева и на еврото през януари. Това е системен риск", коментира още премиерът

Росен Желязков: Станахме свидетели на протести срещу бюджет, в който има значително увеличение на социалните плащания - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нека да не бъркаме технологията за приемането на бюджета с философията му и заложените в него параметри.

Това призова в интервю пред БНР министър-председателят Росен Желязков, като уточни, че по правилата на Народното събрание оттеглянето на бюджета след първо гласуване може да стане само с решение на парламента.

"Ако се започне процедурата отначало, това означава, че ще загубим около два месеца само в процедури. Това предполага да изготвим удължителен бюджет, който да се прилага през 2026 г. Т.е. удължителен бюджет да действа през най-сложния, комплексен период на следващата година, когато ще тече двойното обръщение на лева и на еврото през януари. Това е системен риск. Затова нашето разбиране е, че може да се получи по-оптимален бюджет, което може да стане с изменителни доклади между първо и второ гласуване, ако Тристранният съвет - правителство, синдикати и работодатели - постигнат съгласие по общите параметри. ... Ако консенсусът е да работим с удължителен бюджет за 2025 г. и той е по-приемлив, това също е вариант".

Желязков подчерта:

"Ако се разберем по параметрите, дали ще бъде оттеглен, дали ще бъде в ход изменен с доклади, това е субстанцията. Ние в момента гледаме кое е важното, около което трябва да се обединим".

Ако насложим желанията в момента, това означава по-малко приходи и повече разходи, изтъкна той.

"Добре е, че в момента имаме разговор и с работодатели и със синдикати. И този разговор ще доведе до някакъв консенсус. Ще видим дали този консенсус ще удовлетвори и политическите амбиции на опозицията".

Според премиера сме станали свидетели на първите в историята протести срещу бюджет, в който има значително увеличение на социалните плащания:

"Не са социални протести като през 96-97 г., когато очакванията от бюджета са за повече разходи и социална защита. Бюджет 2026 не е нито ляв, нито десен. ... Протестите обединиха доста необединими групи. Там имаше хора, които протестират срещу еврото, имаше хора, които протестират за повече Европа, за повече либералност, имаше хора, които протестират за повече консерватизъм, протестират за системни, а и други за антисистемни политики. Има и поколенчески разминавания - протест на младите, които са типичният генерационен изблик срещу статуквото или срещу консервативното. Такива групи, които са там, защото не харесват властта като такава".

Съотношението на БВП към дълга расте, защото има повече разходи, които основно са за социални плащания, подчерта той:

"Ако има консенсус в обществото, че ролята на държавата е да увеличи преразпределението, както е във всички европейски държави, ние сме държавата с най-нисък процент на преразпределение, тогава се поставя въпросът за повече социални разходи, което означава повече приходи, които основно са данъчни приходи. Финансисти и икономисти, а и работодателите, преди да бъде внесен бюджетът, в разговорите тогава предлагаха да се помисли за увеличаване на ДДС. Ние през 2026 г. категорично не можем да позволим това, защото ще е елемент, който би стимулирал инфлационните процеси. Ще чуем всички предложения, които могат да осигурят увеличение в приходната част, но не мисля, че в момента обществото ще приеме намаляване на разходната част на бюджета".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Увеличени социални плащания за

    57 2 Отговор
    сигански ви електорат

    12:52 30.11.2025

  • 2 Всъщност

    58 2 Отговор
    Протестът беше, че боклуци като теб рекетират търговски дружества и банки да им отпускат дялове и кредити, които са непочтени и злоупотреба с власт. Утре да си подаваш оставката, че ще дойдем пред хотела хаяши

    Коментиран от #37

    12:53 30.11.2025

  • 3 Станахме свидетели на протести срещу

    50 1 Отговор
    тиквите и свинари

    12:53 30.11.2025

  • 4 Оставка!!!

    50 1 Отговор
    На Пеевски , на Борисов ли, на Хаяши ли го крепиш - все тая!!!
    Оглозгахте България!!!
    Вън!!!
    Нямало да има Народен съд ли ти обеща Пеевски!!!
    Ще има!!!
    Оставка!!!
    В понеделник!

    Коментиран от #15

    12:53 30.11.2025

  • 5 Аоо

    33 3 Отговор
    Отменете влизането в еврозоната и ще има достатъчно време, доктор беше за предишните бюджети. Защо е това бързане? Нямате достатъчно време за крадене?

    12:53 30.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Станахте

    29 1 Отговор
    свидетели на глупавата си политика - кажи го направо, не го увъртай за да стане неразбираемо.

    12:55 30.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Амии

    40 1 Отговор
    Това е бюджета на Пеевски и неговия покорен слуга Борисов.... Невиждани кражби са заложени- вдигане данъци и осигуровки, огромен външен дълг, рекорднни цени за ремонти и пътища... А най- големият резил е за БСП и ИТН, които се оказаха и те като ГЕРБ, слуги на мафията и Пеевски....

    Коментиран от #73

    12:55 30.11.2025

  • 10 Павел пенев

    30 1 Отговор
    Премиера Хаяши просто да отива в ареста.

    12:56 30.11.2025

  • 11 бе така е бай Росене

    31 2 Отговор
    Ама ще има и големи удръжки във вид на данъци и осигуровки . Танту за кукуригу .
    Ама и фирмите взеха да бягат .
    Да не говорим за далаверите ви .

    Миналата седмица Българска делегация се върна от Китай.
    Нашите били поканени на ниво Премиер , а пратили Станчо глухия .
    Без малко китайците да ги върнат с първия самолет .
    Китай иска взаимодействие с БДЖ и влагане на инвестиции.

    Нашите директно ги отрязали !!!!
    Загуби за милиарди !!!

    12:56 30.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иванчо l-ви

    30 1 Отговор
    Въжето е единственото решение за безгръбначни като Желязков !

    12:56 30.11.2025

  • 14 Недялко и Страхил

    22 2 Отговор
    Против протестите!!!
    Милионерът Недялков искал да види озверелият от глад народ СЛЕДВАЩАТА година и февруари щял да поведе умиращите!!!
    Пфу!!!
    Ще ги свалим сега !!!
    Нищо няма да ги спаси!!!
    Не щем Еврозона!
    Искаме си Родината, България!

    12:57 30.11.2025

  • 15 Отговор

    28 0 Отговор

    До коментар #4 от "Оставка!!!":

    Национален съд, не народен. Никой не им е крив на разни псевдо прокурори и псевдо служители на държавната сигурност, които с години се правиха, че не виждат, как Пеевски упражнява непозволена и противоконституционна власт, докато прибират по 20-30 хиляди заплата от нас и разнасят герба на България. Трябва да разберат колко е тежка България, която мислиха за лека

    12:57 30.11.2025

  • 16 хе хе

    21 0 Отговор
    А също и на социалните осигуровки, но това се премълчава.

    12:57 30.11.2025

  • 17 Жожи

    23 1 Отговор
    Скоро ще станете свидетели и на протести пред хотелът ти

    12:57 30.11.2025

  • 18 Дедо Мраз

    34 1 Отговор
    Кои социалните плащания бе водопад? На МВР, армията и администрацията ли? Смешни сте. Вчера гледах интервю на Нинова и е права жената. Кичите се със стари чужди медали.

    12:57 30.11.2025

  • 19 Росен

    9 0 Отговор
    Роосен жЖелязков: Станахме свидетели на проттести срещу бю-джет, в който има значително увеличение на социиалните плащания

    12:57 30.11.2025

  • 20 Феникс

    12 0 Отговор
    Един вид поемете дълбоко еврото после каквото сабя покаже!

    12:58 30.11.2025

  • 21 Анонимен

    24 0 Отговор
    Да заповяда на протеста в понеделник. Ще го сурвакаме както той иска да ни сурвака.

    12:58 30.11.2025

  • 22 Анкета

    22 0 Отговор
    Искате ли да видите Желязков и компания на бесило в центъра на София ?

    Коментиран от #51

    12:58 30.11.2025

  • 23 Мин на водата

    9 0 Отговор
    водопада мисли

    12:58 30.11.2025

  • 24 хаяши изопачава протеста

    17 0 Отговор
    Това беше протест срещу управлението на коалицията ни ....

    12:59 30.11.2025

  • 25 Недялков и Страхил

    11 1 Отговор
    Се скъсаха да плюят Възраждане, че ще подкрепят протестите!!!
    Колко ви платиха?!
    Възраждане са за оставка!!!
    Колко ти платиха Недялко?!
    Стана милионер от Борисов
    Продаде медията си на Пеевски
    Поврътливия Недялков!!!
    На протестите ще сме!!!
    За оставката им!!!!

    13:00 30.11.2025

  • 26 МВР служител

    10 0 Отговор
    Сламене, защо не наредиш на къдравия да арестува Борисов и Пеевски, и да ги прати в затвора в Яши със съдействието на европейската прокуратура и европол? Ще получиш поздравления от всички европейски партньори и всички метастази на този тумор като Алигбегов и т.н. ще престанат на провокират хората, защото ще знаят, че главата на ламята е отрязана инте са следващите

    13:01 30.11.2025

  • 27 Бюджет ,

    17 1 Отговор
    скалъпен да грабите зад и чрез "социалния благодат" ! Виж ми окото ! Оставка !

    13:03 30.11.2025

  • 28 123

    5 0 Отговор
    Интересно заглавие на статията.

    13:03 30.11.2025

  • 29 Лавина

    20 0 Отговор
    Слушах го по БНР и няколко пъти каза че ДДС няма да се вдига за 2026 година което ми прозвуча като подготовка че 2027 година ще го вдигнат. Длъжен ли е народа да плаща за неразумните вдигания на заплатите в администрацията, лекарите,търтеите и т.н.

    13:03 30.11.2025

  • 30 ВЕЛИНСКИ

    0 3 Отговор
    НАЧАЛНИК
    ТАМ НА ПЪРФОРМАНСА
    САМО БУТАЩИТЕ КОНТЕЙНИРИТЕ
    И ХВЪРЛЯЩИТЕ ПВЦ ШИШЕТА
    ЗНАЕХА ЗА КАКВО СА ТАМ....,МАЙ...

    13:05 30.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хайаши , обирай си крушите

    9 0 Отговор
    В хотела .

    13:06 30.11.2025

  • 33 Лопата Орешник

    12 0 Отговор
    Не става само със социални плащания, калмук ококорен! Тия плащания с кви пари ще ги плащате? С по високите ми осигуровки и с още заеми ли? Ние да не сме гърчоля, те точно така фалираха, неук, невеж и незапознат демагог! Питай Янис Варуфакис!!!

    13:10 30.11.2025

  • 34 Гост

    9 0 Отговор
    Джиляз, как протестите се отразяват върху изграждането на водопада? Ще има ли забавяне и кога да очакваме откриване?

    Коментиран от #60

    13:11 30.11.2025

  • 35 А СЕГА НА ГУЦАНЧО

    12 0 Отговор
    Го наври и му кажи как ще на всички доходите ще намалите. Защото тоя още се пени, че е голям защитник на бедните. СЪС 50-100 ЛЕВА БЕДНИТЕ НИКОГА АМА НИКОГА НЯМА ДА СТАНАТ ПО БОГАТИ. И ЕДИН СЪВЕТ ДАЙТЕ ИМ ТОЛКОВА КОЛКО ДАДОХТЕ НА ШПЕРТИТЕ СЪС РАЗДУТ ЩАТ ЧЕНГЕТА СЛУЖБИ АДМИНИСТРАЦИЯ. МУШИКИ СТЕ.

    13:11 30.11.2025

  • 36 Гост

    9 0 Отговор
    Оня ден го гледам, тоя шарлатанин по телевизора, главата му станала двойно по-голяма, щеше да скъса костюма. Много охранено хаяшиту. Само папка не ($€£€£$$$€€££€€)

    13:13 30.11.2025

  • 37 БОТЕВ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всъщност":

    Хаха, и баба Пена ко я интересуват "търговски дружества и банки", че оди на протеста😁. Смех бате😆. Човеко взе 50 уева и дойде да протестира🤣

    Коментиран от #45

    13:13 30.11.2025

  • 38 Мутри хотелиери

    9 0 Отговор
    Вие мутри предизвиквате огромни неравенствата между хората. Хванете парите на мутрите хотелиери! На всички онези, които участва в далавери за укриване на пари и данъци. Хванете онези които укрива осигуровки. Хванете сивите пари. Пресечете достъпа на мутрите до държавните пари и ги насочете към правилните места, не към чекмеджета. Разбрахте ли господа кръчмари и хотелиери. От тук могат да дойдат много пари! Някакъв КПКОНПИ, ДАНС, ГДБОП, със, прокуратурата да заработят. Никой не се заема да изчисти институциите от надутата администрация и най-вече от децата на мафията. В България има пари, но нищо не се прави да не текат към олигарсите и мафията. Вместо това увеличават данъците и взимат от едните за да дават на другите. Откъде накуде ще се плащат заплати на хора, които участват в разпространението и разпространение на корупция, хора които пазят и работят за мафията! Не може така! Тези калинки не разбират, че работейки за корупцията и мафията влошават икономическата обстановка в държавата за всички. Единствено печелят мафиотите и олигарсите, държейки обществото разделено. Започнете да работите срещу корупцията и мафията. Това е вашата работа, изкарайте си парите! Както го прави всеки работещ човек не обвързани с държавната хранилка.

    13:15 30.11.2025

  • 39 Водопада

    9 0 Отговор
    Човека строи хотел за 40 милиона евро. Солиден човек значи, сериозен. Аз му вярвам!

    13:16 30.11.2025

  • 40 Каун ,убирайте си крушите

    16 0 Отговор
    Увеличени са плащанията на копоите ви еничарски 😡😡😡

    13:17 30.11.2025

  • 41 Уууу

    14 0 Отговор
    Събаряйте хотела!

    13:17 30.11.2025

  • 42 Куче не лъжи!

    10 0 Отговор
    Пфу...

    13:17 30.11.2025

  • 43 Май само вие

    11 0 Отговор
    Г-н Костенбродски водопад Незнаете че сте качен на кануто👋

    13:17 30.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Не Мърси името на Ботев

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "БОТЕВ":

    Тези хора ю, които отиват на протестите за независими. Те не са подчинени нито на вашите мутри, нито на които и да било други черепи. Тези хора не са обвързани с вас, чрез далавери и престъпления. Не са ви длъжни с нищо и не може да им натискате копчетата. Мръсните ви ръце нямат власт над тях. Затова и си мълчахте на протеста. Да, имаше джуджета от вашите редици на партийните мутри и черепи. Но си замълчахте, защото сте малцинство сред хората. Които просто ще ви изритат. Страхливци.

    Коментиран от #52, #54

    13:19 30.11.2025

  • 46 Вашта .ама смотана

    8 0 Отговор
    В Понеделник всички в триъгълника на Влатта, сега или никога, оставиме ли комунистическата мутро мафия на власт и внуците на нашите внуци ще реват,
    Олелее... Мамо!

    13:21 30.11.2025

  • 47 значително увеличение ама предимно

    9 0 Отговор
    За НАТЮ, силовите министерства, Украйна и пръдни

    13:21 30.11.2025

  • 48 Социални плащания За Едни !

    8 0 Отговор
    Социални плащания За Едни !

    За сметка на Най Бедните !

    И Ограбени от Държавата !

    Български !

    Граждани !

    Хората !
    С Увреждания !

    Те нямат Право !

    Дори На Помощните Средства !

    От Които Се Нуждаят !

    В Своето Ежедневие !

    Мръсник !

    13:22 30.11.2025

  • 49 Я марш

    4 0 Отговор
    Завода за барути да копаеш бре

    13:23 30.11.2025

  • 50 жиласко

    6 0 Отговор
    водопада КОГА???

    13:26 30.11.2025

  • 51 👍👍👍

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Анкета":

    И най - вече оня наглия дебил , който скубеше микрофоните

    13:26 30.11.2025

  • 52 БОТЕВ

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Не Мърси името на Ботев":

    Аз гласувам за Светльо Витков, така че не ме занимавай с некви политически простотии. Ами ми кажи кво аджеба има общо баба Пена с некви корпоративни интереси😂😂😂

    13:27 30.11.2025

  • 53 Кака Ви

    6 0 Отговор
    Росене,Росене! Един юлар на врата и вързан до хотела ти с водопада!!!! За друго не ставаш.

    13:27 30.11.2025

  • 54 БОТЕВ

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Не Мърси името на Ботев":

    А и знам как се плаща по протестите, преди бяха 20 лева😅😅😅

    Коментиран от #56

    13:28 30.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Да да

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "БОТЕВ":

    Може да ви плащат на разни агитки, ама на толкова много хора, успех. В ръцете ви са единствено администрация и всякви корумпирани които са ви длъжни и имената им са в службите на трупчета.

    Коментиран от #74

    13:32 30.11.2025

  • 57 И това

    6 0 Отговор
    значително увеличение на социалните плащания като процент от БВП ще сподели ли колко е? А? Пуяк ..

    13:33 30.11.2025

  • 58 нннн

    5 0 Отговор
    Ако други ги връщат, и аз бих изтеглил 100 милиона. 50 за мене, 50 да раздам, за да ме обичат.
    Тарикати!

    13:34 30.11.2025

  • 59 Ще има ли

    2 0 Отговор
    2-3-4 милиона за "борбата" с антисимитизма олигофренН?

    13:34 30.11.2025

  • 60 кака Ви

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Не се притеснявай всичко върви по план!Неки си протестират,кой ги чува?!Една ,две врътки с Теменужка и двамата дебели-готово!

    13:35 30.11.2025

  • 61 123

    3 0 Отговор
    Целта е да направят хората зависими от държавата. Да отнемат свободата на човека. Това е в световен мащаб.

    13:36 30.11.2025

  • 62 Важното е за Пимпирите

    3 0 Отговор
    Перпириконите, псевдокултурниците, натюфците и ченгетата пари да има. Другото не е важно

    13:36 30.11.2025

  • 63 Колко български граждани в двора

    6 0 Отговор
    си имат хотел с водопадче?

    13:38 30.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Цървул

    2 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Взимате от полагащите се пари и давате на други хора . Това е гнусно .

    13:41 30.11.2025

  • 66 Аз обаче още не съм разбрал

    1 0 Отговор
    Увеличението в % от БВП-то за НАТО и пръдни за чия сметка е като % от БВП ?

    13:41 30.11.2025

  • 67 Ох Мале, ох Кеф

    2 0 Отговор
    За ВСС, съдии и прокурори още 35% на горе

    13:43 30.11.2025

  • 68 Колко ще има за

    1 0 Отговор
    "предаде БТА" и "фани ми го БНТ" муууушмул?

    13:46 30.11.2025

  • 69 604

    0 0 Отговор
    връщай водопада, шарлатан

    13:47 30.11.2025

  • 70 Да,бе

    1 0 Отговор
    Тоя трябва да се удави в някой водопад...Може и неговият

    13:47 30.11.2025

  • 71 Колко милиарда

    2 0 Отговор
    Ще са енергийните субсидии на мафиотският бизнес ? А?

    13:48 30.11.2025

  • 72 Уважаеми….

    2 0 Отговор
    …. нямаш никакво ПРАВО да откраднеш от нас, които на пук на всички и всичко си плащаме ма СВЕТЛО всичко и сме СЪРВАЙВЪРИ в собствената си Държава, което си е наше право и решение да работим на СВЕТЛО!!!, за да нахраниш/купиш собствената си 400 хилядна армия от калинки на държавна работа!!! Не те е срам!!! Продължавай така …

    13:48 30.11.2025

  • 73 Забрави

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Амии":

    Дадоха сумати пари на полицията да ги беани, но като станем на площада 200000 и ще бягат като мишки !!!

    13:49 30.11.2025

  • 74 БОТЕВ

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Да да":

    Що ме слагаш в множествено число?! Прочетох само, че хора протестират, а премиерът казва, че има социални придобивки. От прочетеното става ясно, че протестира бизнесът, а не баба Пена, която е взела 50 лева😅 Когато протестът е истински има над 100000 души, а когато е фалшив, няколкостотин, знам го от Бареков, който си плащаше някога на Главната, майна😄😄😄

    13:49 30.11.2025

  • 75 Да се качват на

    1 0 Отговор
    Кораба на Пимпирата и при пингвините ! Без завръщане, доживотна. 150 тона храна товарили четох днес. Срам нямат

    13:51 30.11.2025

  • 76 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Социални плащания за циг... електорат който гласува за Гроб и дебели заплати плюс ДМС,13,15 заплата за чантаджиите рушветчии които пак гласуват за българоубиеца Винету и неговото ОПГ ГРОБ за България.

    13:56 30.11.2025

  • 77 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Как върви строежа на хотела, господин Хаяши?
    Вместо ли се в бюджета от 9 милиона лева или гони 30 милиона евро?

    14:02 30.11.2025

  • 78 Хахаха

    1 0 Отговор
    Тези от ГЕРБ-ДПС продължават да се правят на ударени и неразбрали !

    14:03 30.11.2025

  • 79 Тия се правят

    1 0 Отговор
    На ударени ,
    Протеста е срещи прасето и тиквата !!! Срещу корупцията и продажниците, които освен да крадят друго не могат !!!

    14:03 30.11.2025

  • 80 Измекяр Водопад

    0 1 Отговор
    Ми дааа, фшхлрата искат по голям заем за въоръжаване а не за социал, затова протестират ..дебилллл доленмюннн тиня...

    14:04 30.11.2025

  • 81 Така е

    0 0 Отговор
    Защото Кремъл, гейовете от ППДБ и Черепа са против.

    14:05 30.11.2025

  • 82 Чочо

    0 0 Отговор
    Ами.....не ме убеди,някак си!
    Твоите водопади ми казват ,че не е така!

    14:08 30.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол