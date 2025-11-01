Новини
Костадин Костадинов: Бъдете добри, бъдете будителите на днешното време

1 Ноември, 2025 12:42 518

"Будителството е присъщо на всеки човек, стига да поиска. Във всеки от нас тече кръвта на народните будители“, посочи лидерът на "Възраждане"

Костадин Костадинов: Бъдете добри, бъдете будителите на днешното време - 1
Снимка: Възраждане
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По повод Деня на народните будители председателят на „Възраждане“ - Костадин Костадинов, отправи празнично обръщение към българския народ. В словото си той подчерта значението на празника и ролята на будителите за съхранението на българската духовност и национална идентичност, информират от пресцентъра на партията.

„Честит празник на народните будители, уважаеми сънародници! Ние, българите, имаме един празник, който, за добро или за лошо, другите народи в Европа нямат – празникът, който отбелязва огромната саможертва и приноса на една шепа хора, в буквалния смисъл на думата, благодарение на които нас ни има като народ“, заяви Костадинов.

Той припомни, че по време на Българското възраждане през XVIII и XIX век значителна част от народа е имала битово, но не и национално самосъзнание. Според него именно народните будители са събудили чувството за принадлежност и са положили основите на модерната българска нация.

„Опасността за съществуването на българския народ тогава е била изключително голяма. Но благодарение на саможертвата на десетки и стотици български патриоти нашият народ се пробужда, осъзнава силата си, историята си и идентичността си“, каза още председателят на „Възраждане“.

„Започват изключително сериозни асимилационни процеси по периферията на българската територия, а местата, където има заселени чужди търговски колонии – основно гръцки – в българските градове, дори и в сърцето на българските етнически земи - Мизия, Тракия, Поморавието, Добруджа и Македония, започват да се образуват гръцки колонии и анклави. Опасността за съществуването на българския народ е изключително голяма.

Но благодарение на саможертвата на няколко, в буквалния смисъл на думата, десетки до неколкостотин български патриоти, които самопожертвователно и жертвоготовно дават всичко от себе си – включително и живота си, понякога, а за съжаление в повечето случаи, благодарение на всичко това, което те правят, българите започват да се пробуждат. Осъзнават своята сила, своето влияние, своята велика и могъща история, идентичността си и започват да се самоопределят като един народ – един от големите, по онова време не само балкански, а и европейски народи”, припомни Костадинов.

Той подчерта, че Денят на народните будители се чества на 1 ноември – по стария Юлиянски календар. Това е и денят, в който православната църква отбелязва паметта на св. Йоан Рилски, небесният покровител на българския народ.

„На този ден нека всеки от нас да сведе глава пред нашите предшественици. Будителството е присъщо на всеки човек, стига да поиска. Във всеки от нас тече кръвта на народните будители“, посочи Костадинов.

В заключение той призова българите да бъдат пример и вдъхновение в съвременната епоха:

„Нашият народ продължава да има нужда от будители, от хора, които водят и дават добър пример. Бъдете добри, бъдете будителите на днешното време. Всичко, което правим, го правим за нашите деца и за бъдещето на България. Честит празник и да живее България!“, поздрави председателят на „Възраждане” Костадин Костадинов.


