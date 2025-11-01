Илияна Йотова: Думата "будител" събира в себе си толкова много история и смисъл. Тя е преди всичко българщина

България и днес има своите велики личности, хора, които всеки ден будят за светлина, добрини, знание, култура, духовност, прогрес. Това написа във фейсбук вицепрезидентът Илияна Йотова по повод Деня на народните будители, цитирана от БТА.

"Като българи имаме толкова поводи за самочувствие и гордост – и в историята, и в днешния ден. Денят на народните будители – този уникален български празник, не е затворен в прашните страници на учебниците и историческите книги. Редом до будителите, които създадоха българската държава и българската нация и начертаха пътя напред за всички нас, днес се нареждат имената на наши съвременници с техния принос в различни сфери на обществения, културния, духовния живот, които държат високо запаления факел на будността – на това да бъдем жадни за знание, гладни за духовна храна, да бъдем чувствителни към всяка неправда, към агресивното невежество, към това доброволно да бъдем в ролята на статисти в пиеса на абсурда, която други пишат за нас", написа още Йотова.

Според нея думата "будител" събира в себе си толкова много история и смисъл. Тя е преди всичко българщина, към която ни върна Паисий Хилендарски със своята „История славянобългарска“, припомни ни, че българският народ е велик със своите завоевания, със своята духовност и култура. След него цяла плеяда духовни хора вплетоха своята съдба в съдбата на целия български народ, посочи още вицепрезидентът.