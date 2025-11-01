Новини
Илияна Йотова: Думата "будител" събира в себе си толкова много история и смисъл. Тя е преди всичко българщина

1 Ноември, 2025 15:24 584 34

Редом до будителите, които създадоха българската държава и българската нация и начертаха пътя напред за всички нас, днес се нареждат имената на наши съвременници с техния принос в различни сфери на обществения, културния, духовния живот, които държат високо запаления факел на будността, коментира още вицепрезидентът

Илияна Йотова: Думата "будител" събира в себе си толкова много история и смисъл. Тя е преди всичко българщина - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България и днес има своите велики личности, хора, които всеки ден будят за светлина, добрини, знание, култура, духовност, прогрес. Това написа във фейсбук вицепрезидентът Илияна Йотова по повод Деня на народните будители, цитирана от БТА.

"Като българи имаме толкова поводи за самочувствие и гордост – и в историята, и в днешния ден. Денят на народните будители – този уникален български празник, не е затворен в прашните страници на учебниците и историческите книги. Редом до будителите, които създадоха българската държава и българската нация и начертаха пътя напред за всички нас, днес се нареждат имената на наши съвременници с техния принос в различни сфери на обществения, културния, духовния живот, които държат високо запаления факел на будността – на това да бъдем жадни за знание, гладни за духовна храна, да бъдем чувствителни към всяка неправда, към агресивното невежество, към това доброволно да бъдем в ролята на статисти в пиеса на абсурда, която други пишат за нас", написа още Йотова.

Според нея думата "будител" събира в себе си толкова много история и смисъл. Тя е преди всичко българщина, към която ни върна Паисий Хилендарски със своята „История славянобългарска“, припомни ни, че българският народ е велик със своите завоевания, със своята духовност и култура. След него цяла плеяда духовни хора вплетоха своята съдба в съдбата на целия български народ, посочи още вицепрезидентът.


  • 1 Гост

    3 2 Отговор
    Ной-големият будител е вожда Боко Тиква и Дебелян.

    Коментиран от #9

    15:32 01.11.2025

  • 2 Иво

    11 1 Отговор
    Тая обиколи земното кълбо няколко пъти. Естествено за сметка на народа.

    Коментиран от #8

    15:34 01.11.2025

  • 3 Пешо Кюстендилецо

    5 0 Отговор
    Я си се будим с телефоно сутрин. Не ми требе никой да ме буди. Преди имаше един номер у пощата да си поръчаш и ти звънат по телефоно да те будат.

    15:36 01.11.2025

  • 4 Джери

    0 1 Отговор
    Права сте,госпожо,точно така е! Българите имат в себе си будителността и любов към литературата и историятя! Обичат да помагат на хора в нужда.

    15:37 01.11.2025

  • 5 чичково червенотиквениче

    8 0 Отговор
    Абе ако чета написаното без да знам кой е автор ще кажа браво.
    Но историята помни и аферата на автора с р.овч. от преди 20 години.
    Това никак не беше будителско.

    15:38 01.11.2025

  • 6 Петер Брьогел

    2 4 Отговор
    Да благодарим на будител Бойко и будител Шиши , че ни помогнаха да видим Простащината , Лицемерието , Алчността , Грандоманията , Корупцията и Наглостта какво означават в тяхно лице !

    15:39 01.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Истинските Будители са днес в прохода Хаинбоаз.

    15:40 01.11.2025

  • 8 Майк Алън Патън

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иво":

    Спомняш ли си къде ходи тя за последно ?

    15:40 01.11.2025

  • 9 Легнал ангеЛ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Правилно ! Тези двамата ни показва ВСИЧКО ЛОШО И ПОШЛО , на които са основни носители те !

    15:41 01.11.2025

  • 10 Ехаааа

    2 0 Отговор
    Навремето имаше будители
    Сега единствено такива популисти

    15:44 01.11.2025

  • 11 Горски

    2 0 Отговор
    Някои днес помпозно призовават: „Събуди се, народе!“
    Искат да се събудим. Добре, но от какво?
    Тези, които ни призовават да се събудим, са днешните псевдобудители.
    И те са заспалите – едни на 10.11.1989 г., а други – на 09.09.1944 г.
    Заспали са в дълбок, блажен, демократичен сън!
    И бълнуват за свобода, човешки права и евроатлантически ценности.
    Бълнуват и наяве!
    Те толкова са заспали, че не разбират, че пак са ги прецакали.
    А са прецакани, защото са приспани от Сатаната –
    приспани да сънуват бленувания безкраен сериал за развратника Капитализъм и блудницата Демокрация.

    15:48 01.11.2025

  • 12 Те тая падна на колене

    5 0 Отговор
    да му целува ръце на руският поп от КГБ Гундяев, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    15:50 01.11.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    2 0 Отговор
    Племето е в будна кома!

    15:51 01.11.2025

  • 14 Някой

    4 0 Отговор
    Тази комунистка за политик не става, обаче за нещо друго мисля че ,ще бъде много добра !!!?

    15:51 01.11.2025

  • 15 Атлантически "будител"

    2 2 Отговор
    Да унищожим лева, да унищожим България, само заводи за барути и обеднен уран, радиация и замърсена вода, смърт, милитаризъм и мобилизация. . 19 пакет санкции от ЕК - пакети с помощи за гладуващите европеци и еврозонци. .... нацистка жандармерия биеща българи носещи български знамена и парламентарно атлантическа диктатура ...

    16:05 01.11.2025

  • 16 Пази

    8 1 Отговор
    Боже , червени безродници да те учат какво е будител ! Дай им само да вземат , да рушат и гърмят църкви и с хора , и без , да лежкунят на народен гръб , се самопривилегироват и сипят едни и същи наизустени фрази ! Никаква духовност , никакъв личен почерк !

    Коментиран от #18

    16:05 01.11.2025

  • 17 Глупости пълни ....

    1 3 Отговор
    (Редом до будителите, които създадоха българската държава и българската нация..) ...Никакви "будители" не са създали българската държава, и още повече пък българската нация ! И впрочем България нито днес, нито вчера е имала някакви значими "велики личности" .... Можем и някой "Бандера" утре да измислим но това пак не променя истината ...

    16:10 01.11.2025

  • 18 И ти знаеш ли

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пази":

    Какво е "будител" ? Кукувичката на стенният часовник сигурно ? Аз определено не знам да ти кажа ...

    16:13 01.11.2025

  • 19 665

    0 0 Отговор
    Женище говори за българщина.
    Щини, щета са негативни окончания ма овца охранена.

    16:14 01.11.2025

  • 20 Паисий Хилендарски

    2 1 Отговор
    Сигурно се върти в гроба от "атлантически будители" нали? Див и щастлив е от "българското племе" еврозонско

    16:17 01.11.2025

  • 21 БОЦ - ко

    2 1 Отговор
    Ня 10 български будители,
    100 руски заблудители ...

    Коментиран от #24

    16:18 01.11.2025

  • 22 Да попитам:

    1 0 Отговор
    Тази соросова агентка кога се сети за БЪЛГАРЩИНАТА??? Когато твореше шошоро истанбулската конвенция,когато със зъби и нокти се опитваше да я наложи в България и с нейна помощ по-бързо и сигурно да унищожат БЪЛГАРСКАТА идентичност ли??? Или предизборно е решила отново по старому да хвърля прах в очите на нивниците и да зарибява канарчета???!!!

    16:23 01.11.2025

  • 23 Думата "будител"

    1 0 Отговор
    Сега може да е само за човек който каже " на революция хора и Народен съд " и НЕ "вървете на пред", а "вървете след мен" ! ..... Всичко друго са глупости

    16:28 01.11.2025

  • 24 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "БОЦ - ко":

    Втората цифра е с много малко нули... Поне още 2 - 3 нули и тогава действителността ще е реална !

    16:29 01.11.2025

  • 25 Дани

    1 0 Отговор
    пиги, която се пльосна в краката на гундяев от КГБ си прави реклама... Празни думи и откраднати огромни суми, с това ще запомним двата мандата на пиги и румбака в президентството. А, и с Боташ.

    16:29 01.11.2025

  • 26 Анализатор

    0 0 Отговор
    Модерно е,заблудител!

    16:41 01.11.2025

  • 27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    По времето на цъфтящия комунизъм беше забранена думата будител и този празник, копейки гладни‼️

    Коментиран от #33

    16:42 01.11.2025

  • 28 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    От пасьола ни казаха да викаме за хамазз и пияните им господари от бункера, че били будители и те!

    16:43 01.11.2025

  • 29 Горски

    1 0 Отговор
    А казаха ли кога ще пускат бензина на болота, питам за един другар, че щял да пътува с жигулата до тъщата в Коми!

    16:46 01.11.2025

  • 30 Атина Палада

    1 0 Отговор
    рублен боташов и нова порки трябва да са в затвора

    16:48 01.11.2025

  • 31 инж. Ганчо Илков

    1 0 Отговор
    Българската История е толкова много Изопачена,че е трудно разбираема Думата Будител. Основна Заслуга за това имат Историците от Болшевишко Комунистическата Номенклатура. България е Имала своите Будители от Учениците на Кирил и Методи, а и много векове преди това, Отец Паисий с История Славяно Българска, Левски, Ботев, Иван Вазов, но Петното лепнато от Болшевешко Комунистическият Режим, дори и сега със Спекулативните Скандирания "Искаме си Президента!", "Искаме Нинова!", Носталгията по Тодор Живков и Спомени от Соца, Русофилските Анонимни Коментари, Неосъзнаването на Принципите на Демокрация и Страхът от загубата на Работното място пред Олигарха Работодател, обезсмисля Трудът на Истинските Будители.

    16:57 01.11.2025

  • 32 И каква полза от "будители"

    1 0 Отговор
    Ако после пак няма референдум и революция ?

    16:58 01.11.2025

  • 33 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Визираш 1980 г за която на Априлския пленум на ЦК на БКП 1956 г другарите бяха абсолютно убедителни, че от чешмите ще протекат "мед и масло"..?
    Те са смятали, че това е някакво много далечно бъдеще, демек тази тодина никога няма да дойде... Но....тя дойде...
    После дойде и 1989г и "архитекта" на Априлската линия на "Партията", седеше в президиума гледайки през лупи и с физиономия, че 100 % е напълнил памперса и даже се стича надолу..
    Типична представителна извадка що е и какво представлява подробното на сапиенс - комунист....

    17:00 01.11.2025

  • 34 Ъхъъъъъ...

    1 0 Отговор
    Направо сме преляли от светлина, добрини, знание, култура, духовност, прогрес..... образовани, възпитани и почтени са предимно хората над 55-60 години ! Поколенията от последните 35 години просто не знаят дори смисъла на тези понятия. Атлантизма и неолиберализма им направиха мозъците на пастет. Напишете колеги в гуглето ( Неолиберализмът изкара на показ най-лошото в нас ) Автор на статията е Пол Верхаге. Струва си да се прочете ...и сравнете написаното с идеологическата шизофрения на прехода в България

    17:01 01.11.2025

