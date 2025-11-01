Илияна Йотова: Думата "будител" събира в себе си толкова много история и смисъл. Тя е преди всичко българщина

България и днес има своите велики личности, хора, които всеки ден будят за светлина, добрини, знание, култура, духовност, прогрес. Това написа във фейсбук вицепрезидентът Илияна Йотова по повод Деня на народните будители, цитирана от БТА.
"Като българи имаме толкова поводи за самочувствие и гордост – и в историята, и в днешния ден. Денят на народните будители – този уникален български празник, не е затворен в прашните страници на учебниците и историческите книги. Редом до будителите, които създадоха българската държава и българската нация и начертаха пътя напред за всички нас, днес се нареждат имената на наши съвременници с техния принос в различни сфери на обществения, културния, духовния живот, които държат високо запаления факел на будността – на това да бъдем жадни за знание, гладни за духовна храна, да бъдем чувствителни към всяка неправда, към агресивното невежество, към това доброволно да бъдем в ролята на статисти в пиеса на абсурда, която други пишат за нас", написа още Йотова.
Според нея думата "будител" събира в себе си толкова много история и смисъл. Тя е преди всичко българщина, към която ни върна Паисий Хилендарски със своята „История славянобългарска“, припомни ни, че българският народ е велик със своите завоевания, със своята духовност и култура. След него цяла плеяда духовни хора вплетоха своята съдба в съдбата на целия български народ, посочи още вицепрезидентът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #9
15:32 01.11.2025
2 Иво
Коментиран от #8
15:34 01.11.2025
3 Пешо Кюстендилецо
15:36 01.11.2025
4 Джери
15:37 01.11.2025
5 чичково червенотиквениче
Но историята помни и аферата на автора с р.овч. от преди 20 години.
Това никак не беше будителско.
15:38 01.11.2025
6 Петер Брьогел
15:39 01.11.2025
7 Последния Софиянец
15:40 01.11.2025
8 Майк Алън Патън
До коментар #2 от "Иво":Спомняш ли си къде ходи тя за последно ?
15:40 01.11.2025
9 Легнал ангеЛ
До коментар #1 от "Гост":Правилно ! Тези двамата ни показва ВСИЧКО ЛОШО И ПОШЛО , на които са основни носители те !
15:41 01.11.2025
10 Ехаааа
Сега единствено такива популисти
15:44 01.11.2025
11 Горски
Искат да се събудим. Добре, но от какво?
Тези, които ни призовават да се събудим, са днешните псевдобудители.
И те са заспалите – едни на 10.11.1989 г., а други – на 09.09.1944 г.
Заспали са в дълбок, блажен, демократичен сън!
И бълнуват за свобода, човешки права и евроатлантически ценности.
Бълнуват и наяве!
Те толкова са заспали, че не разбират, че пак са ги прецакали.
А са прецакани, защото са приспани от Сатаната –
приспани да сънуват бленувания безкраен сериал за развратника Капитализъм и блудницата Демокрация.
15:48 01.11.2025
12 Те тая падна на колене
15:50 01.11.2025
13 Ганя Путинофила
15:51 01.11.2025
14 Някой
15:51 01.11.2025
15 Атлантически "будител"
16:05 01.11.2025
16 Пази
Коментиран от #18
16:05 01.11.2025
17 Глупости пълни ....
16:10 01.11.2025
18 И ти знаеш ли
До коментар #16 от "Пази":Какво е "будител" ? Кукувичката на стенният часовник сигурно ? Аз определено не знам да ти кажа ...
16:13 01.11.2025
19 665
Щини, щета са негативни окончания ма овца охранена.
16:14 01.11.2025
20 Паисий Хилендарски
16:17 01.11.2025
21 БОЦ - ко
100 руски заблудители ...
Коментиран от #24
16:18 01.11.2025
22 Да попитам:
16:23 01.11.2025
23 Думата "будител"
16:28 01.11.2025
24 АГАТ а Кристи
До коментар #21 от "БОЦ - ко":Втората цифра е с много малко нули... Поне още 2 - 3 нули и тогава действителността ще е реална !
16:29 01.11.2025
25 Дани
16:29 01.11.2025
26 Анализатор
16:41 01.11.2025
27 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #33
16:42 01.11.2025
28 Последния Софиянец
16:43 01.11.2025
29 Горски
16:46 01.11.2025
30 Атина Палада
16:48 01.11.2025
31 инж. Ганчо Илков
16:57 01.11.2025
32 И каква полза от "будители"
16:58 01.11.2025
33 Питане
До коментар #27 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Визираш 1980 г за която на Априлския пленум на ЦК на БКП 1956 г другарите бяха абсолютно убедителни, че от чешмите ще протекат "мед и масло"..?
Те са смятали, че това е някакво много далечно бъдеще, демек тази тодина никога няма да дойде... Но....тя дойде...
После дойде и 1989г и "архитекта" на Априлската линия на "Партията", седеше в президиума гледайки през лупи и с физиономия, че 100 % е напълнил памперса и даже се стича надолу..
Типична представителна извадка що е и какво представлява подробното на сапиенс - комунист....
17:00 01.11.2025
34 Ъхъъъъъ...
17:01 01.11.2025