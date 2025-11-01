Новини
Кораб-фантом само с двама украинци на борда се появи край Бургас

1 Ноември, 2025 19:19 1 679 49

  • кораб-
  • украйна-
  • украинци

В момента съдът е задържан

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Сцена като от филм се разиграва пред българското крайбрежие на Черно море. Малък танкер, буквално „изникнал“ от нищото, без валидни документи и само с двама души на борда, изправи на нокти институциите в Бургас, съобщава Maritime.bg. Историята с VIVA 962 (IMO: 8878764) е възел, който тепърва следва да бъде разплетен.

Построен през далечната 1993 г. за превоз на хранителни масла, 84-метровият VIVA 962, с дедуейт 2942 тона, застава на котва край нос Емине през миналата седмица. Това обаче се случва без никакво предварително уведомление.

При първоначалната радиокомуникация с оперативните органи, лице, представящо се за капитан, заявява, че VIVA 962 влиза за ремонт в Бургас. Последвалата бърза проверка обаче разкрива първото странно обстоятелство – в Бургас няма назначен корабен агент на VIVA 962, а заводът изобщо не е уведомен и не го очаква.

Следва спешна бордова проверка, организирана съвместно от инспектори на "Морска администрация" и "Гранична полиция", която се провежда край Емине. Това, което институциите откриват на борда, е шокиращо – вместо обичайния екипаж, който би трябвало да експлоатира такъв плавателен съд, на борда има само двама души.

Мъжете се представят за капитан и механик – и двамата украински граждани. Те твърдят, че са извършили дълъг и рискован преход от района на руското пристанище "Порт Кавказ". Остава загадка как двамата са успели да го осъществят, но с появата на VIVA 962 се повдигат много сериозни въпроси за безопасността.

Случаят придобива още по-странен обрат, когато започва детайлната документална проверка. Установено е, че последните валидни сертификати и документи на плавателния съд датират от 2024 г. – и всички са изтекли.

„Да, буквално е фантом, без нищо, което да го легитимира като плавателен съд в международното корабоплаване“, заяви пред Maritime.bg държавен служител, пожелал анонимност, и добави с доза уважение към двамата моряци: „Единствените валидни документи бяха задграничните паспорти на двамата украинци. Поне е сигурно, че са истински моряци, щом само двама души успяват да „докарат“ кораба до Емине“.

Установено е още, че VIVA 962 е и с ограничено количество гориво. Капитанът на пристанището е разпоредил незабавно насочване на кораба към рейда в Бургас. В момента съдът е арестуван, докато не бъдат изяснени всички обстоятелства. Поради сериозността на нарушенията, случаят вече ескалира.

Maritime.bg научи, че са сигнализирани Прокуратурата, Агенция "Митници" и Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС). Предстои задълбочено разследване, което трябва да установи истинската цел на плаването, собствеността на кораба и защо е предприет този високорисков преход.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ами

    35 8 Отговор
    На зеления наркоман тъмната флота за превоз на бело "брашно" и "ютии"!
    Много са нагли тия уkpoпитеcи! Коръбът трябва да бъде конфискуван и да върви на Х зеления иди0т!

    Коментиран от #8

    19:34 01.11.2025

  • 2 12343211

    21 1 Отговор
    Странна история !

    19:35 01.11.2025

  • 3 име

    21 4 Отговор
    Ша зарежда с бело за киевската хунта, че руснаците са ги ставили без ток, вода и на студено и бандерите много ги стяга шапката.

    Коментиран от #49

    19:37 01.11.2025

  • 4 Пимпарев

    27 2 Отговор
    Възможен сценарий: Kaпитана и моряка са бягали от ТЦК.видяли са кораб на кея и са го подкарали.

    19:37 01.11.2025

  • 5 жик так

    23 4 Отговор
    Двама укри отвлекли цял танкер за да избягат от потника .

    19:41 01.11.2025

  • 6 Зеления

    14 3 Отговор
    Екипажът избега да не ходи на фронта, ма ги намирам и разстрел

    19:42 01.11.2025

  • 7 РАЗХЛАБЛЕНИЯ

    13 4 Отговор
    Много е вероятно Зелен ски да гиже пратил на мисия,за да му донесът от онази бялата прах с която да почерпи аверите си Мерц ,Макарони Джорджия и
    прочее евроатлантици.И понеже немогилизирани мъже в Украйна не останаха,събрали са едва двама души екипаж.Слава кокайне.

    19:42 01.11.2025

  • 8 Бягам ,бате.

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "ами":

    От ТЦК. Бягам ,бате...

    19:42 01.11.2025

  • 9 Ха ха ха ха

    12 7 Отговор
    Каква мистерия, бе? Избягали са хората от войната. Точка.

    Коментиран от #45

    19:43 01.11.2025

  • 10 Фигаро

    18 5 Отговор
    Кpитичнa cитyaция в Пoкpoвcк, двa гoлeми гpaдa ca oбкpъжeни oт pycкитe вoйcки. Пocлeднитe 7 yкpaинcки кpeпocти пaдaт дo мeceц и фpoнтът щe ce cpинe.

    19:45 01.11.2025

  • 11 име

    12 1 Отговор
    "последните валидни сертификати и документи на плавателния съд датират от 2024 г. – и всички са изтекли."

    Само в ЕССР и териториите му, където процъфтяват основно чантаджии (разбирай, бюрокрация до дебилизъм) някакъв обект може да загуби магически свойствата, правата и характеристиките си щом собственика не е минал съответната година през всички чантаджии да кихне рекет. С кораба е същата работа като с МПСета без ГО на територията. Щом не си плащаш целогодишно ГО, значи номера, който си си платил, ти се отнема служебно, МПСто се дерегистрира и ако искаш пак да го регистрираш, трябвало и технотест да минава щото вече не било сигурно за дупетатите и шапкарите че е автомобил, примерно.

    19:46 01.11.2025

  • 12 Флота нямаме

    19 0 Отговор
    Това доказва, че всеки може да пресече Черно море необезпокояван. Дали целта е бягство или контрабанда ще стане ясно.

    Коментиран от #42

    19:46 01.11.2025

  • 13 Жеко

    20 2 Отговор
    В скоро време очаквам украинци яхнали варел и бидони индивидуално да пристигнат на нос Емине .

    19:46 01.11.2025

  • 14 Фалконети

    16 0 Отговор
    На следващия етап и с делтапланери , парашути , водни ски и т.н.
    Всеки се спасява както успее.

    19:48 01.11.2025

  • 16 морския

    12 4 Отговор
    Поне да бяха натоварили 200 - 300 бежанеца от Украйна ....

    Коментиран от #36

    19:50 01.11.2025

  • 17 ООрана държава

    14 3 Отговор
    Какви мизерии правят тия и после да ибвиняват русия?

    19:51 01.11.2025

  • 18 няма време

    13 3 Отговор
    Укрите да дялат канута и да строят салове докато не е дошла Зимата .

    19:51 01.11.2025

  • 19 Покъртително е направо

    21 0 Отговор
    за националната ни сигурност (Малък танкер, буквално „изникнал“ от нищото...) ..... Фланга на НАТО...майко мила

    19:52 01.11.2025

  • 20 Само питам

    10 1 Отговор
    Няма ли там и някоя подводница , да отвлекат и нея ?

    19:52 01.11.2025

  • 21 Чувате ли се въобще?

    11 3 Отговор
    Танкер за "превоз на хранителни масла"......

    Коментиран от #37

    19:53 01.11.2025

  • 22 те така е

    11 1 Отговор
    Като видиш зора и морето става до колене . С плуване ще го пресекат .

    19:54 01.11.2025

  • 23 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    13 0 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    19:55 01.11.2025

  • 24 Пич

    12 0 Отговор
    Считй......!!! Застанал на котва , и тогава го видяли...???!!! Ехоо..... гранична полиция...!!! Това е ненормална работа , в ненормална държава!!! А тези може да са продавали дарено краварско оръжие дори и дрога , или бягат !!! И нашите се пъчат с някакви натовски кораби. Ма те като самолетите, Ма ! Не работят !!!

    19:56 01.11.2025

  • 25 Киро

    9 0 Отговор
    Тия двсмцата юнаци избиха рибата.Вазираха от благодатта на евроинтеграцията с цял танкер.Магелан и Васко Да Гама пасти да ядът....ей на това му казвам аз навигация....за една бройка до минат Босфора и дарданелите...и после през суецкия канал...иди ги гони ако си нямаш работа.

    19:56 01.11.2025

  • 26 влиза за ремонт в Бургас.....

    14 0 Отговор
    Министъра на отбраната и Митов са директно за уволнение ! Такова чудо верно няма ...и тези хора говорят за "стена от дронове" и контрол ...

    19:57 01.11.2025

  • 27 белия зъб

    6 1 Отговор
    Танкера сигурно е бил пълен с бежанци които са слезли на брега .
    Останали са само двама от екипажа .

    19:58 01.11.2025

  • 28 матю хари

    3 2 Отговор
    От този кораб ще се изстрелват томахавки по Москва.

    19:59 01.11.2025

  • 29 Пирати рекетьори са

    3 0 Отговор
    Пирати, ще рекетират собственика да им плати. Корабът е бил арестуван и откраднат, който не разбра.

    19:59 01.11.2025

  • 30 Механик

    4 2 Отговор
    С двама укри на борда, ама съм сигурен, че ще кажете, че Путин ги е пратил???
    Я ги проверете да не би да са Петров и Боширов и да са превозвали "новичок" да тровят Христо Грозев и оня, къв беше, ....онзи бе, Гюбрев ли беше....
    Абе, да викаме "долу Путин" и толкова!

    20:00 01.11.2025

  • 31 на борда имало само двама души

    6 0 Отговор
    Които били изяли останалите

    20:01 01.11.2025

  • 32 бягай бе

    2 0 Отговор
    Мазна марфа.....

    20:02 01.11.2025

  • 33 Калтака

    6 1 Отговор
    Най добре да върнем танкера пълен с родни евроатлантици за да стабилизират фронта край покровск.И между другото два пакета с бело по ЗКПЧТо за баш бабайта в Киев от верните му другари.

    20:03 01.11.2025

  • 34 Сечко

    5 0 Отговор
    ... Кой беше казал ... "неразумни юроде поради що се срамиш да се наречеш Българин..."
    Та да питам някой да ми каже какво е това ... дедуейт 2942...?
    Не може ли да бъде преведено и разтълкувано за непросветените дето донт спиик ор риид Инглиш?

    Коментиран от #46

    20:04 01.11.2025

  • 35 В момента съдът е арестуван

    4 1 Отговор
    и да остане за бг флота
    преди войната МО дава няколко самолета АН на урк за ремонт и 10 милиона
    и оттогава нищо не са върнали ама мълчат тукашните
    и още пари и оръжие им пращат

    20:05 01.11.2025

  • 36 Мимч

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "морския":

    Те може да са натоварели и повече и да са ги стоварили на брега покрай курортите ни....

    20:05 01.11.2025

  • 37 пламен

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Чувате ли се въобще?":

    Ами има такива включително и за вино.

    20:05 01.11.2025

  • 38 Цирк

    3 0 Отговор
    "БУШ"

    20:06 01.11.2025

  • 39 Не мога

    2 0 Отговор
    да се сетя, къде се намира рафинерията на "Лукойл" ? Наскоро имаше аварии в Словакия и Унгария.

    20:07 01.11.2025

  • 40 Дудов

    2 0 Отговор
    Ама много сте лоши.Нали са казали че са украинци.Нали те могат да си правят каквото си искат?

    20:09 01.11.2025

  • 41 Гост

    2 0 Отговор
    Ще се оправи държавата, няма страшно, малко е бавна, но това не е важно, важното е, че сме българи...

    20:13 01.11.2025

  • 42 Ако чакаме

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Флота нямаме":

    от нашите власти да изнесат информация, скоро нищо няма да е ясно.

    20:15 01.11.2025

  • 44 Всички са за уволнение.

    1 0 Отговор
    Явно нямаме морска граница и ....(Малък танкер, буквално „изникнал“ от нищото..) 3 дена ей, 3 дена буквално е „изниквал“ от нищото..... тва армия, тва гранична полиция, тва партньори.....3 дена ...! 76 часа

    20:17 01.11.2025

  • 45 Тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха ха":

    що не си кажат, бягаме от войната а казват, че идват на ремонт? Кое ще ремонтират ,рафинерията ли?

    20:18 01.11.2025

  • 47 Няма

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Антония Симеонова":

    проблем, свикнали сме. Няма как да очакваме повече.

    20:21 01.11.2025

  • 48 собствеността на кораба щели да

    0 0 Отговор
    Установяват представете си нашите умници от ДАНС, щото е трудно да се провери за 3 мин че плава под флага на Камерун и кой му е собственика нали ? ...Още им вдигнете заплатите....

    20:21 01.11.2025

  • 49 мазен русофил от Възраждане.

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Кои руснаци бре ? Останаха ли живи оригиналните алкаши от бившата СССР. Май само азиатци и хората на Ким все още торят украинската земя. Нормалните питомци на Пухлер отдавна са в околните бивши републики, дето завършват на ....стан, колкото да не ги хванат от военкомата. Жените на глупавите, които стават все повече, карат нови Лади. Как ще останат украинцитге без ток, като всеки втори генератор в Европа е в Украйна. Водата също не могат да спрат, защото тя си тече и без санкциите на руските идиоти. Ако им е студено на украинките да идват тук - в България. А българските русофили да заминават доброволци в кочината. Крайно време е да намалеят физически.

    20:23 01.11.2025

