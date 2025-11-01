Кораб-фантом само с двама украинци на борда се появи край Бургас

Сцена като от филм се разиграва пред българското крайбрежие на Черно море. Малък танкер, буквално „изникнал“ от нищото, без валидни документи и само с двама души на борда, изправи на нокти институциите в Бургас, съобщава Maritime.bg. Историята с VIVA 962 (IMO: 8878764) е възел, който тепърва следва да бъде разплетен.
Построен през далечната 1993 г. за превоз на хранителни масла, 84-метровият VIVA 962, с дедуейт 2942 тона, застава на котва край нос Емине през миналата седмица. Това обаче се случва без никакво предварително уведомление.
При първоначалната радиокомуникация с оперативните органи, лице, представящо се за капитан, заявява, че VIVA 962 влиза за ремонт в Бургас. Последвалата бърза проверка обаче разкрива първото странно обстоятелство – в Бургас няма назначен корабен агент на VIVA 962, а заводът изобщо не е уведомен и не го очаква.
Следва спешна бордова проверка, организирана съвместно от инспектори на "Морска администрация" и "Гранична полиция", която се провежда край Емине. Това, което институциите откриват на борда, е шокиращо – вместо обичайния екипаж, който би трябвало да експлоатира такъв плавателен съд, на борда има само двама души.
Мъжете се представят за капитан и механик – и двамата украински граждани. Те твърдят, че са извършили дълъг и рискован преход от района на руското пристанище "Порт Кавказ". Остава загадка как двамата са успели да го осъществят, но с появата на VIVA 962 се повдигат много сериозни въпроси за безопасността.
Случаят придобива още по-странен обрат, когато започва детайлната документална проверка. Установено е, че последните валидни сертификати и документи на плавателния съд датират от 2024 г. – и всички са изтекли.
„Да, буквално е фантом, без нищо, което да го легитимира като плавателен съд в международното корабоплаване“, заяви пред Maritime.bg държавен служител, пожелал анонимност, и добави с доза уважение към двамата моряци: „Единствените валидни документи бяха задграничните паспорти на двамата украинци. Поне е сигурно, че са истински моряци, щом само двама души успяват да „докарат“ кораба до Емине“.
Установено е още, че VIVA 962 е и с ограничено количество гориво. Капитанът на пристанището е разпоредил незабавно насочване на кораба към рейда в Бургас. В момента съдът е арестуван, докато не бъдат изяснени всички обстоятелства. Поради сериозността на нарушенията, случаят вече ескалира.
Maritime.bg научи, че са сигнализирани Прокуратурата, Агенция "Митници" и Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС). Предстои задълбочено разследване, което трябва да установи истинската цел на плаването, собствеността на кораба и защо е предприет този високорисков преход.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ами
Много са нагли тия уkpoпитеcи! Коръбът трябва да бъде конфискуван и да върви на Х зеления иди0т!
Коментиран от #8
19:34 01.11.2025
2 12343211
19:35 01.11.2025
3 име
Коментиран от #49
19:37 01.11.2025
4 Пимпарев
19:37 01.11.2025
5 жик так
19:41 01.11.2025
6 Зеления
19:42 01.11.2025
7 РАЗХЛАБЛЕНИЯ
прочее евроатлантици.И понеже немогилизирани мъже в Украйна не останаха,събрали са едва двама души екипаж.Слава кокайне.
19:42 01.11.2025
8 Бягам ,бате.
До коментар #1 от "ами":От ТЦК. Бягам ,бате...
19:42 01.11.2025
9 Ха ха ха ха
Коментиран от #45
19:43 01.11.2025
10 Фигаро
19:45 01.11.2025
11 име
Само в ЕССР и териториите му, където процъфтяват основно чантаджии (разбирай, бюрокрация до дебилизъм) някакъв обект може да загуби магически свойствата, правата и характеристиките си щом собственика не е минал съответната година през всички чантаджии да кихне рекет. С кораба е същата работа като с МПСета без ГО на територията. Щом не си плащаш целогодишно ГО, значи номера, който си си платил, ти се отнема служебно, МПСто се дерегистрира и ако искаш пак да го регистрираш, трябвало и технотест да минава щото вече не било сигурно за дупетатите и шапкарите че е автомобил, примерно.
19:46 01.11.2025
12 Флота нямаме
Коментиран от #42
19:46 01.11.2025
13 Жеко
19:46 01.11.2025
14 Фалконети
Всеки се спасява както успее.
19:48 01.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 морския
Коментиран от #36
19:50 01.11.2025
17 ООрана държава
19:51 01.11.2025
18 няма време
19:51 01.11.2025
19 Покъртително е направо
19:52 01.11.2025
20 Само питам
19:52 01.11.2025
21 Чувате ли се въобще?
Коментиран от #37
19:53 01.11.2025
22 те така е
19:54 01.11.2025
23 епилиран нежен ляв демократ атлантик
19:55 01.11.2025
24 Пич
19:56 01.11.2025
25 Киро
19:56 01.11.2025
26 влиза за ремонт в Бургас.....
19:57 01.11.2025
27 белия зъб
Останали са само двама от екипажа .
19:58 01.11.2025
28 матю хари
19:59 01.11.2025
29 Пирати рекетьори са
19:59 01.11.2025
30 Механик
Я ги проверете да не би да са Петров и Боширов и да са превозвали "новичок" да тровят Христо Грозев и оня, къв беше, ....онзи бе, Гюбрев ли беше....
Абе, да викаме "долу Путин" и толкова!
20:00 01.11.2025
31 на борда имало само двама души
20:01 01.11.2025
32 бягай бе
20:02 01.11.2025
33 Калтака
20:03 01.11.2025
34 Сечко
Та да питам някой да ми каже какво е това ... дедуейт 2942...?
Не може ли да бъде преведено и разтълкувано за непросветените дето донт спиик ор риид Инглиш?
Коментиран от #46
20:04 01.11.2025
35 В момента съдът е арестуван
преди войната МО дава няколко самолета АН на урк за ремонт и 10 милиона
и оттогава нищо не са върнали ама мълчат тукашните
и още пари и оръжие им пращат
20:05 01.11.2025
36 Мимч
До коментар #16 от "морския":Те може да са натоварели и повече и да са ги стоварили на брега покрай курортите ни....
20:05 01.11.2025
37 пламен
До коментар #21 от "Чувате ли се въобще?":Ами има такива включително и за вино.
20:05 01.11.2025
38 Цирк
20:06 01.11.2025
39 Не мога
20:07 01.11.2025
40 Дудов
20:09 01.11.2025
41 Гост
20:13 01.11.2025
42 Ако чакаме
До коментар #12 от "Флота нямаме":от нашите власти да изнесат информация, скоро нищо няма да е ясно.
20:15 01.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Всички са за уволнение.
20:17 01.11.2025
45 Тогава
До коментар #9 от "Ха ха ха ха":що не си кажат, бягаме от войната а казват, че идват на ремонт? Кое ще ремонтират ,рафинерията ли?
20:18 01.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Няма
До коментар #46 от "Антония Симеонова":проблем, свикнали сме. Няма как да очакваме повече.
20:21 01.11.2025
48 собствеността на кораба щели да
20:21 01.11.2025
49 мазен русофил от Възраждане.
До коментар #3 от "име":Кои руснаци бре ? Останаха ли живи оригиналните алкаши от бившата СССР. Май само азиатци и хората на Ким все още торят украинската земя. Нормалните питомци на Пухлер отдавна са в околните бивши републики, дето завършват на ....стан, колкото да не ги хванат от военкомата. Жените на глупавите, които стават все повече, карат нови Лади. Как ще останат украинцитге без ток, като всеки втори генератор в Европа е в Украйна. Водата също не могат да спрат, защото тя си тече и без санкциите на руските идиоти. Ако им е студено на украинките да идват тук - в България. А българските русофили да заминават доброволци в кочината. Крайно време е да намалеят физически.
20:23 01.11.2025