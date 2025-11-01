Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Втори трагичен инцидент с моторист в Пловдив. Млад мъж загина при катастрофа с мотор на бул. "Васил Левски" тази вечер, пише БНТ.

По първоначални данни около 17:30 ч. при престрояване мотористът е бил ударен от движещ се автомобил. Загинал е на място.

Провежда се оглед на мястото на инцидента, движението на влизане в Пловдив през втората отбивка е силно затруднено и се регулира от полицията.