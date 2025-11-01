Новини
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

1 Ноември, 2025 19:55 636 11

  • моторист-
  • пловдив-
  • бул. васил левски-
  • загинал

Движението на влизане в града е затруднено

Моторист загина при катастрофа в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Втори трагичен инцидент с моторист в Пловдив. Млад мъж загина при катастрофа с мотор на бул. "Васил Левски" тази вечер, пише БНТ.

По първоначални данни около 17:30 ч. при престрояване мотористът е бил ударен от движещ се автомобил. Загинал е на място.

Провежда се оглед на мястото на инцидента, движението на влизане в Пловдив през втората отбивка е силно затруднено и се регулира от полицията.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 4 Отговор
    Дано органите му да стават за трансплантация и да спасят някой нормален,
    то е ясно, че мозък няма да открият в моторист...

    19:59 01.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Новак

    3 0 Отговор
    Както върви, мотористите са на свършване!

    20:08 01.11.2025

  • 5 По умния отстъпва

    1 0 Отговор
    Желязков каза от мотора да не триете

    20:08 01.11.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор
    Ами като не слагат зимни гуми....😒😒😒

    20:11 01.11.2025

  • 7 Нелепо

    5 2 Отговор
    Почти винаги мотористите стават жертва на същества , които не са за управление на превозни средства ! Мир и светлина на душата на моториста и сила на семейството му , приятелите и близките .

    Коментиран от #10

    20:11 01.11.2025

  • 8 Иван Грозни

    1 1 Отговор
    Много точна информация.При престроявяне.Кой се е престроявал? Тия бухали изникват изведнъж от нищото и какво може да се очаква?Лошото е, че още един човек си отима марцина. Хубавото е, че е харантутник и не е оценил лесно спечелените пари. Уточнения за партии не са нужни. Тия се самоунищожават и на следващите избори до 6%.Просто факти.

    20:11 01.11.2025

  • 9 Днес един моторист хвърчеше

    0 1 Отговор
    по околовръстното и даваше газ за да му се прави път с типичните за тях надувания на масура. След като мина край мен видях че моторът му е honda с врачанска регистрация номерът му беше напръскан с черно. Нищо не се виждаше. Спря предполагам че кафе на мол ринга и тогава разбрах с каква регистрация е номерът му и беше една педя и два пръста смешник който ми направи път като смачкана гъба но докато беше на двуколесното се правеше на велик. Чудих се дали да не му бият два шамара на това тъпо говедо заради ме въобразимия шум но защо да го правя след като органите на реда които са длъжни да го направят са още по-големи шушумиги и се чудят как да не го оставят да си джитка с този напръскан с черно номер. Представяте ли си какви полицаи на които увеличиха заплатата двойно имаме в нашата скъпа татковина на днешния ден будители а те заспали като говеда. Изобщо не ми е жал за този който лежи и за който става въпрос като гледам днешния индивид.

    20:14 01.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Акция "зима".... кога ще ги забраняваме тия моторетковци?

    20:21 01.11.2025

