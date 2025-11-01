Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Втори трагичен инцидент с моторист в Пловдив. Млад мъж загина при катастрофа с мотор на бул. "Васил Левски" тази вечер, пише БНТ.
По първоначални данни около 17:30 ч. при престрояване мотористът е бил ударен от движещ се автомобил. Загинал е на място.
Провежда се оглед на мястото на инцидента, движението на влизане в Пловдив през втората отбивка е силно затруднено и се регулира от полицията.
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
то е ясно, че мозък няма да открият в моторист...
19:59 01.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Новак
20:08 01.11.2025
5 По умния отстъпва
20:08 01.11.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:11 01.11.2025
7 Нелепо
Коментиран от #10
20:11 01.11.2025
8 Иван Грозни
20:11 01.11.2025
9 Днес един моторист хвърчеше
20:14 01.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ООрана държава
20:21 01.11.2025