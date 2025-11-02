Новини
България »
Всички градове »
Цвета Рангелова: Как влязохме в еврозоната? С манипулирани данни на НСИ за инфлацията и дефицита. Това е престъпно

Цвета Рангелова: Как влязохме в еврозоната? С манипулирани данни на НСИ за инфлацията и дефицита. Това е престъпно

2 Ноември, 2025 11:42 1 687 126

  • цвета рангелова-
  • еврозона-
  • манипулирани данни-
  • нси-
  • дефицит-
  • инфлация

"Предлагаме балансиран модел – полупрезидентска република, в която президентът има право да излъчва състав на Министерски съвет, а Народното събрание запазва своите контролни функции", обясни депутатът от "Възраждане"

Цвета Рангелова: Как влязохме в еврозоната? С манипулирани данни на НСИ за инфлацията и дефицита. Това е престъпно - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" пенсионната система, доктрината за "преучредяване на държавата", еврозоната, кризата с горивата и политическите процеси в страната.

"Причината да наричаме частните пенсионни фондове пирамида е проста - парите, които всички ние отделяме под формата на допълнителна задължителна пенсионна вноска, отиват в частни дружества, които годишно разпределят под формата на рента не по-малко от 300 милиона лева от средствата на осигурените лица", заяви Цвета Рангелова.

По думите ѝ, това "значително намалява реалните вноски на хората", а освен това фондовете не могат да защитят риска от фалит, както може Националният осигурителен институт.

"Ако тези пари се насочат към НОИ, това би решило голяма част от проблема с дефицита", допълни тя и настоя за "широк обществен и експертен дебат" относно бъдещето на пенсионната система.

Рангелова коментира и новата политическа концепция на партия "Възраждане" – доктрината за преучредяване на държавата:

"Не виждам нищо опасно в това, което предлагаме. Опасно е да оставим неработещ модел. Конституцията трябва да отразява реалните обществени отношения" каза тя.

И допълни, че доверието в институциите е изчерпано, а ниската избирателна активност доказва нуждата от реформа:

"Предлагаме балансиран модел – полупрезидентска република, в която президентът има право да излъчва състав на Министерски съвет, а Народното събрание запазва своите контролни функции", обясни Рангелова.

Сред предложенията на партията са още намаляване броя на народните представители до около 180-200, както и премахване фигурата на главния прокурор, като функциите му се прехвърлят на министъра на правосъдието.

На въпрос дали полупрезидентският модел не крие риск от авторитаризъм, Рангелова отговори:

"Законите не се пишат според личността на определен човек. Проблемът не е във формата на управление, а в избора на хората, които заемат властови позиции."

По темата за приемането на еврото Рангелова беше категорична, че процесът е бил прибързан и непрозрачен:

"Как влязохме в еврозоната? С манипулирани данни на Националния статистически институт относно инфлацията и дефицита. Това е престъпно."

Според нея ефектите вече се усещат:

"Търговците трябва да плащат по 200 лева, за да пренастроят касовите си апарати, цените растат, а доходите не догонват европейските."

Относно опасенията за предстояща криза с горивата, Рангелова остро разкритикува действията на правителството:

"Вместо да поискаме дерогация, за да осигурим нормална работа на рафинерията, ние питаме дали можем да поискаме такава. Това е чуждопоклонническа политика."

Тя припомни, че още в началото на годината от "Възраждане" са предложили законопроект, според който при кризисни ситуации държавата може да поеме управлението на стратегически предприятия като "Лукойл" и АЕЦ "Козлодуй".

По повод последните политически събития Рангелова коментира, че т. нар. преформатиране на властта е само привидно:

"Промяна няма. Това правителство е напълно удобно на лидера на "ДПС – Ново начало", каза тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вече 36 ГОДИНИ

    43 11 Отговор
    Мушенгии и ИЗМАМИ -----но са ДЕМОКРАТИЧНИ

    11:47 02.11.2025

  • 3 оня с коня

    23 41 Отговор
    Умницата от "Възраждане " предлага "Полу-президентска Република",което е същото като "малко-бременна жена".ИЗЦЯЛО Президентска Република ще направим БГ но с Президент ПОСОЧЕН от Борисов!И да незабравяме:ВИНАГИ каквото предложат Русофилските партии,трябва да се прави обратното за да е ПРАВИЛНО!

    Коментиран от #14, #15, #90, #101

    11:49 02.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рублюв

    22 27 Отговор
    о все има някой от възраждане спящ на походно легло в студидиото на канал 1 за да се появи при любенов (той не крие симпатийте си към копейките)

    Коментиран от #114

    11:51 02.11.2025

  • 6 МЕДУНЯ

    21 27 Отговор
    и ценната ви валутата отиде при паметника МОЧА русофили долни...

    Коментиран от #81

    11:52 02.11.2025

  • 7 Баш Балък

    14 17 Отговор
    ЗА! президента да има повече реална власт.

    11:52 02.11.2025

  • 8 Бай Яни

    16 30 Отговор
    Няма как с моите фноски за втора пенсия да отиват при жалките русофили ,гладни мързеливи пенсионери. А останалото е прикаски за прости ,неуки възрожденци, ишман шкембе воиводи патрЕоти.

    Коментиран от #12

    11:53 02.11.2025

  • 9 КЕФ

    22 21 Отговор
    Йотова президент, Радев Премиер! А ПП-ДБ и ОПГ ГРОБ-ДПС кръв ще повръщат!

    Коментиран от #74

    11:53 02.11.2025

  • 10 Даката

    21 31 Отговор
    Хайде, сега ми кажете че "Възраждане", "Меч" и "Величие" не са проруски партии, прокарващи руските интереси в България... а тя Русия никога, ама съвсем никога не е мислела доброто ни, какво остава да ни остави да въведем еврото 2026 година.... Тези русофилски боклуци, предатели и изменници на род и родина до последно ще ни подливат вода в желанието си да задоволят Путин и неговите идеи за България, подобни на тези в Украйна.

    Коментиран от #21, #22, #31

    11:54 02.11.2025

  • 11 Дедо

    20 16 Отговор
    Ами най добре да си седим в съветската зона. Със пенсийки по 150 евро и заплатки по 500 евро , да си имаме Лукойл който 20 години не плаща данъци и работи уж на загуба и да се радваме на комунистическите ни олигарси Банев , Цоло , Гергов , Златев , Дончев, Първанов, Диневи, Арабаджиеви . И най добре на всички да ни вземат паспортите , за да не можем да ходим към гнилия запад.

    11:55 02.11.2025

  • 12 име

    16 14 Отговор

    До коментар #8 от "Бай Яни":

    Споко, баце, твоите вноски ще отиват само за пенсиите на евроатлантическата пасмина, която дълги години захлебва като министри, посланници, дyпeтати, евро-дyпeтати, общински съветници, членове на борда на едно или друго държвано или общинско предприятие и други такива постчета, където само паразити виреят. Бачкай яко и с кеф да си им плащаш пенсиите!

    Коментиран от #17

    11:56 02.11.2025

  • 13 гост

    13 15 Отговор
    Нищо не става и от тази...щом е във Възраждане е ясна...Чудесна програма да имате,искате ли да излезнем от НАТО и ЕС...всичко отива в ямата....

    Коментиран от #16

    11:56 02.11.2025

  • 14 Някои хора като теб

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    си мечтаят да са в диктатура, да са крадени и лъгани и водени като стадо.

    Коментиран от #20, #100

    11:57 02.11.2025

  • 15 Коня на оня

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Пак си льокал до късно снощи пърцуца! Мълчи и ще изглеждаш по-умен, бре!
    Само ме излагаш, еййй!

    11:58 02.11.2025

  • 16 Ами НАТО е вредна и агресивна организаци

    15 9 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    А ЕС го водят към дъното. Ти искаш да потъваш без да мислиш. Това нещо на раменете при агнето е само за равновесие. При хората се ползва и за мислене.

    Коментиран от #23

    11:58 02.11.2025

  • 17 Герги

    10 9 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Не манипулирай човека...без ЕС сме за никъде...не сме нито Швейцария нито ВЯеликобритания...стига пропаганда...една магистрала от София до Бургас я правиха 40 год...

    Коментиран от #35

    11:58 02.11.2025

  • 18 Евро ид...т

    9 7 Отговор
    Не е вярно! Инфлацията и дефицитът са 0. Е, малко над нулата...
    След Първи януари от чешмите ни ще потекат мед и масло. И ракия!

    11:59 02.11.2025

  • 19 Факти

    11 16 Отговор
    Копейките искат диктатура по руски, но няма как да стане. Те са малцинство и половината са с единия крак в гроба. Нищо не зависи от тях. В момента наблюдаваме предсмъртната им агония. Много скоро ще са история.

    Коментиран от #44, #109

    11:59 02.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 име

    11 4 Отговор

    До коментар #10 от "Даката":

    Някой да те спира да си купуваш вносни горива? А някой да те принуждава да си насила до си зореждаш от Лукойл, че и карта за отстъпка да ползваш?

    11:59 02.11.2025

  • 22 Остава да кажеш

    7 5 Отговор

    До коментар #10 от "Даката":

    кое е руското и защо те ползват за глупак. Интересно е какво ти се е случило.

    12:00 02.11.2025

  • 23 гост

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ами НАТО е вредна и агресивна организаци":

    Твоите мисли ако те водят към Москва...моите ме водят към Париж и Милано...с твоето мислене 27 място в ЕС...зад Нас няма никой....

    Коментиран от #28, #75

    12:01 02.11.2025

  • 24 За мочата виж в гащите

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "где моча!?":

    А иначе ако мразиш България я напусни. Ако някой те държи на сила, кажи.

    12:01 02.11.2025

  • 25 Юристът

    13 0 Отговор
    От кога адвокат, завършил ЮЗУ разбира издълбоко от статистика, фискална политика, парични потоци, икономика..... Напълни се държавата със случайници и многознайковци - незнайковци! Лъжи, манипулации... АМА ИМАЛИ ИДЕЯ КАК ДА Е УСТРОЕНА ДЪРЖАВАТА! Глупаци!

    Коментиран от #38

    12:01 02.11.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    8 7 Отговор
    Копейките са паразити и проклятието на България.

    12:02 02.11.2025

  • 27 Демокрадова

    0 0 Отговор
    Всичко се плаща.

    12:03 02.11.2025

  • 28 Ами моите мисли

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    видно ме водят в България. Ако трудно разбираш прочетеното, погрижи се за себе си. Форумите няма да ти помогнат да разбираш и да не те ползват евтино докато унищожават ЕС.

    12:03 02.11.2025

  • 29 зъдължително връщане на смъртното наказа

    7 2 Отговор
    При нормално правителство всички виновни за насилственото натикване с фалшиви данни ще бъдат разследвани и ако има виновни....

    12:03 02.11.2025

  • 30 я кажи козяк

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "где моча!?":

    Какво е за теб демокрацията? Партия с 10% от гласовете на избори с 35% избирателна активност да казва на всички какъв дневен ред, предварително съгласуван с посолството, ще налага на всички?! Айде у лево!

    12:04 02.11.2025

  • 31 болгарин..

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Даката":

    Тука е бъкано със шизо бгбандерци..дето не разбраха как се манипулира инфлацията в бг-то от двата плондера дека ни командорат-за да влезем в еврозоната,правителството намали болничния престой от 5 лв на левче,намали билетчетата за пътуване по жп-то с 50% и сега след като влязохме-отново си върнаха цените..

    12:04 02.11.2025

  • 32 Цвете

    7 3 Отговор
    Рангелова, от далече лъхате на рускоговорящи.Това ли измислихте с тези от партията ви, които си накупиха апартаменти извън България????

    12:05 02.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Факти

    9 7 Отговор
    1997 г. - Валутен борд
    2004 г. - НАТО
    2007 г. - ЕС
    2025 г. - Шенген
    2026 г. - Еврозона
    България става все по-европейска. Копейките са свободни да се изнасят на изток. Няма да ни липсват.

    Коментиран от #39, #42, #46, #102

    12:07 02.11.2025

  • 35 име

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Герги":

    Като гледам с ЕСДР да къде стигнахме, мерси. Бoкo тиквaта, шишо, ПроститеПарчета и ДайБългария не ходят в руското посолство да питат какво може и да им казват как да овладеят тези или онези служби. Не в Москва си затваряха очите за дългогодишните клажби от еврофондовете. Да не продължавам с примерите, че няма да стигне мястото.

    12:07 02.11.2025

  • 36 Конспирациите на "Възраждане"

    7 3 Отговор
    Такива твърдения като тези на партия "Възраждане" носят рискове за България — ако не са подкрепени с ясни доказателства, те могат да подхранват конспиративно мислене или да се използват за реторика без реална база.
    Поради тематиката („манипулирани данни“, „престъпление“ и др.) е важно да се разглеждат критично и да се търсят независими източници — както вече обсъдихме — защото за някои от твърденията няма публично установена доказателствена база.

    Интересно би било да се анализират политическите финанси и връзките на „Възраждане“ — какви интереси стоят зад нея, какъв е произходът на финансите ѝ?! Кой има интерес от тези саботажи и конспирации, кой има ингерес от това България да не се интегрира напълно в ЕС....???? Кой дърпа България на Изток, вместо на Запад..????

    Коментиран от #45

    12:08 02.11.2025

  • 37 Много добра лексика

    7 5 Отговор
    Има Цвета Рангелова. Гледах я сутринта и би трябвало всички политици да си извлекат поука за правилно изразяване на съждения. Бих казал перфектен изказ

    12:09 02.11.2025

  • 38 Факти

    7 7 Отговор

    До коментар #25 от "Юристът":

    Те във Възраждане нямат нито един експерт. НИТО ЕДИТ. Партията на кресливите uguomu. Путин сега като фалира и ще изчезнат в нищото, от което се появиха наскоро.

    Коментиран от #47, #52, #62, #69

    12:09 02.11.2025

  • 39 име

    5 6 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    И я ни кажи как се развихме като "все по-европейска" страна?! От 8 милиона сме под 6 милиона, но с многократно повече индианци, че и се пълним с вносни джангали по Шенген, щото родните са ни малко.

    Коментиран от #59

    12:10 02.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА

    2 3 Отговор
    ТОВА Е РЕШЕНИЕТО, БЕЗ ПАРТИИ, ТЕ СА БЕЗПОЛЕЗНИ, РАБОТЯТ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА НАРОДА !!!!!

    12:10 02.11.2025

  • 42 Прав си!

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Докато ние се движим към Европа, някои още чакат влака за Москва.
    Няма страшно — ще им махнем от перона.

    12:11 02.11.2025

  • 43 Факти

    8 3 Отговор
    Възраждане трябва да бъдат съдени по закона за чуждите агенти и да бъдат окаушени за държавна измяна.

    Коментиран от #49

    12:11 02.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 име

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Конспирациите на "Възраждане"":

    Айде първо вземи да анализираш за полирания си мъзък онези над 800 милиона, които ПП са смукнали от УСАИД за 3години, защо са ги получили и какво са дали срещу тях, пък после се кахъри за финансите на Възраждане!

    Коментиран от #53

    12:12 02.11.2025

  • 46 Така е

    6 9 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    За по-малко от три десетилетия България извървя пътя от хаоса на 1997 г. до стабилността на валутния борд, членството в НАТО и ЕС, и вече – към Шенген и Еврозоната!
    Това не е просто геополитически избор – това е пътят към предвидимост, сигурност и развитие.
    А за онези, които мечтаят за „изток“ – границите са отворени. Европа върви напред и без тях.

    Коментиран от #54, #85

    12:13 02.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Без

    4 3 Отговор
    значение е какви промени ще се направят във формата на управление на държава е загубила безвъзвратно своята независимост през 2007 когато стана част от ЕС колкхоза. Когато на един народ законите му се пишат и налагат от чужденци, той по дефиниция няма самостоятелна държавност. ЕС или ще прерастне във федерация, с централно правителство или ще загуби напълно своето значение и ще се саморазпусне. Бъдеща федерация означава, че и юридически формалното съществуване на българската държава ще бъде прекратено. И обратното - саморазпуска ето на ЕС ще доведе до връщане на суверенитетът на държавите от континента, което ще означава фактическо преучредяване на тези държави, може би с нови конституции и нови, вече реални политици, представляващи обществените нагласи.

    12:14 02.11.2025

  • 49 име

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Езинствените доказани чужди агенти са ПП, които са получили над 800 милиона лева за периона 2021-2024г по УСАИД за дапосигурят на американдки фирми договори без конкурс, условия и оценка за доставка на още чертежи на самолети, ядрени реактори, БТРи и морално остарели ракети.

    12:14 02.11.2025

  • 50 Сатана Z

    3 4 Отговор
    Не сте права госпожо.Влизаме в € зоната с 40 тона злато за ЕЦБ по 4000$ за тройна унция .
    За справка Един тон злато е равен на 32 150,747 тройунции. .Умножете по 40 и след това по 4000 и ще разберете защо и как ни ограбиха

    12:15 02.11.2025

  • 51 Всезнайко

    5 4 Отговор
    Много са прави от Възраждане.Манипулации и лъжи за да влезем в еврозоната.Валутния ни борд има пари и те ги искат за тях и отделно за Брюксел.

    Коментиран от #58

    12:16 02.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Конспирациите на "Възраждане

    6 5 Отговор

    До коментар #45 от "име":

    800 милиона от УСАИД?
    Ако беше вярно, щяхме вече да сме Швейцария на Балканите.
    Но явно ти четеш от „Институт за геополитическа фантастика“.
    Провери фактите, преди да се излагаш с толкова ентусиазъм.
    Хайде първо ти си полирай източниците, преди да ми говориш за полирани мозъци.
    УСАИД не раздава пари на партии, а на НПО-та.
    А Възраждане си финансира собствените фантасмагории и измислени конспирации!

    Коментиран от #60, #61

    12:17 02.11.2025

  • 54 Ъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Така е":

    За 3 - 4 % от българското население може и да е така,но за останалото не е сигурно.

    12:17 02.11.2025

  • 55 Дааа

    3 1 Отговор
    По-добре да дадат някое предложение за Русия копейките. Там са по-подковани, но пък и шефовете им там, тъй че - лакърдии.

    12:17 02.11.2025

  • 56 604

    1 3 Отговор
    нямам против еврото, но не е сега моментът! така или иначе левът е гроп откак сме с борда, т.е. индустрията ни никва я няма......амъ сега не е моментът, да се изчака 2-3 години, ама вече нъ наредихъ....ще ви кажа кво ще стане...цените ще се изравнят с европата, ама заплатите НЕ!

    12:19 02.11.2025

  • 57 Хипотетично

    2 2 Отговор
    💲новата политическа концепция на партия "Възраждане" – доктрината за преучредяване на държавата:💲
    т.е.Разформират третата българска държава до състоянието преди априлското въстание и я учредяват отново на всенароден събор.

    Коментиран от #65

    12:19 02.11.2025

  • 58 На Пит брат му

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Всезнайко":

    Валутният борд няма тайна касичка, брат.
    Има само лоша икономическа грамотност, която „Възраждане“ нарича политика.
    Манипулации има, но не в статистиката — а в начина, по който се плашат хората.
    Еврозоната не „взима“ нищо от борда. Тя просто заменя механизма с реалното евро.
    Има незнание и некомпетентност от "Възраждане", подправено с патос.

    12:20 02.11.2025

  • 59 Хи хи

    7 3 Отговор

    До коментар #39 от "име":

    Ееее, стига с тия 8 милиона ! При затворени граници , сега щяхме да сме сигурно 12 милиона . Какво против имаш хората да си търсят щастието другаде по света ? Така е било и преди 1945 година , но интересното е , че никой не отиде на изток , всички са на запад .

    Коментиран от #66, #83

    12:21 02.11.2025

  • 60 име

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Конспирациите на "Възраждане":

    Няма представа как полирания ти мозък реши че щом чужди агенти като ПП са смукнали над 800 милиона подкупи за да обслужват иннересите на американски фирми, е трябвало да станем като Швейцария, но данните за парите по УСАИД ги изнесе Тръмп, а не Путин.

    Коментиран от #73

    12:21 02.11.2025

  • 61 Тез пари

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "Конспирациите на "Възраждане":

    не са за България, а за сметките на безродниците. ПП и ДБ са доказани национални предатели.

    12:21 02.11.2025

  • 62 Ти пък дай поне по един

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    "експерт" от ГЕРБ и ДПС Ново начало.Защото Нуша Простата,Дельо Фактурата и Данчо Ментата са пълни аматьори.

    Коментиран от #68

    12:22 02.11.2025

  • 63 Третата

    2 1 Отговор
    българска държава, учредена с т нар "сребърна конституция" от 1911г. беше фактически прекратена през 2007 година, когато ключови държавно властнически правомощия бяха прехвърлени към наднационалната политическа организация ЕС. От тогава циркът наречен демократични избори изгуби изгуби напълно своето значение, а Конституцията на РБ е един кух документ, който служи най-вече за процедурни правила на местното самоуправление. Това е истината. Дали товае добре или не, ще обобщи историята след 100 или 200 години. Сега е трудно да се дават оценки, но не бива и да се отричат факти, като всички се преструваме, че имаме суверенна (независима) държавност.

    12:23 02.11.2025

  • 64 връщай

    4 1 Отговор
    парите

    12:23 02.11.2025

  • 65 По-точно

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хипотетично":

    ❗ Не – не става дума за връщане към предосвобожденско състояние.
    ✅ Да – те наистина говорят за „нова държава“, но в смисъл на ново конституционно начало, не буквално унищожаване на сегашната република.

    12:23 02.11.2025

  • 66 име

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хи хи":

    По-интересното е защо след като сме се "развили като европейска държава", българите, че и индианците дори, се евакуират от територията. Ама тази мисъл е прекалено дълбока за полирани евроатлантичесси мозъчета, като твоя.

    Коментиран от #98

    12:23 02.11.2025

  • 67 Крадливите Променкаджии

    4 4 Отговор
    Забрана на "Възраждане", "Меч" и "Величие"!!!!!

    12:24 02.11.2025

  • 68 Истината

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ти пък дай поне по един":

    Данчо Ментата е бил просто барманче в Слънчев бряг, а Делю Фактурата е един измамник от аферата "Кумгейт"!!

    Коментиран от #72

    12:24 02.11.2025

  • 69 Путин няма общо

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Факти":

    че България я обират националните предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Но все пак нали всеки глупак го ползват за папагал.

    Разбирам, че написаното пречи на триляка и сте поле на лъжа и тъпотия, но точно заради това ще го има. Пък дали с добро или лоши, не ме бърка.

    12:25 02.11.2025

  • 70 Никой

    1 3 Отговор
    Никой български Премиер не е лъгал досега - нито 1 Народно събрание не е лъгало. Просто си лъжем, но не наистина - лъжем наужким.

    Как ще лъжем Европа.

    Коментиран от #71

    12:26 02.11.2025

  • 71 Хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #70 от "Никой":

    Имате предвид как ще лъжем началството ?

    12:27 02.11.2025

  • 72 шайката на костя

    4 3 Отговор

    До коментар #68 от "Истината":

    са дребни мошеници!

    12:28 02.11.2025

  • 73 Конспирациите на "Възраждане"

    3 4 Отговор

    До коментар #60 от "име":

    О, ясно — Тръмп е счетоводител, Путин е финансов контрол, а ПП тайно „смучат“ милиони от УСАИД.
    Фактите обаче са скучни, но истински: УСАИД не финансира партии, а програми за развитие; „подкупите“ са твое въображение; и Америка/Русия нямат нищо общо с цифрите, които си измислил.
    Следващия път проверявай източниците, преди да създаваш сценарий за холивудски блокбъстър.

    12:29 02.11.2025

  • 74 Питане

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "КЕФ":

    До там ли ти стига кефа ?
    Дясната ти ръка за кво ти е

    12:30 02.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Възмутен

    5 3 Отговор
    Цветооо, още не сме влязли в Еврозоната, стига си дрънкала конспиративни глупости, проста жена!!

    Коментиран от #88

    12:32 02.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Бедняшката русофилска иzмет

    3 6 Отговор
    От нова година и тя ще получава заплати в евро.

    Коментиран от #84

    12:34 02.11.2025

  • 79 Сега

    4 0 Отговор
    е идеалното време за крадците и мошениците - властта далеко в Брюксел, а тук се управлява както селския кмет управлява в селото. Очаквано е да е така. През феодализма е било същото. Достатъчно е васалът да се отчита нагоре и да слуша, пък ако ще и да пребива от бой собствените си селяни и прислуга.

    12:34 02.11.2025

  • 80 Не трябва да се свиква ВНС

    4 1 Отговор
    При никакви ситуации. То ще ни завлече в бездната както преди 35 години. Никога не трябва да се предизвикват избори ако няма да бъдат спечелени. Стила и метода на възраждане е напълно погрешен.

    12:35 02.11.2025

  • 81 Днес не

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "МЕДУНЯ":

    си ли доброволец в Люлин,на боклука? Нали там се събирате? Аре, спорна и недоходна работа.

    Коментиран от #115

    12:36 02.11.2025

  • 82 Един въпрос

    2 1 Отговор
    Колко престъпления за националния бюджет и за националната сигурност трябва да извърши лицето теменужка за да я сложат срещу лампата на ГМ

    12:37 02.11.2025

  • 83 Точно така!!

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Хи хи":

    Точно така! Всеки има право да търси по-добър живот, а фактът, че масово хората избират западните държави, показва какви възможности и стандарти търсят.
    Съгласен! Всеки трябва да има шанс да търси щастието си по Света, а изборът на Запад е логичен заради възможностите там.
    Дори германците гледат към Швейцария и САЩ за по-добри стандарти, сигурност, ниски Данъци, високи заплати!!

    12:37 02.11.2025

  • 84 Ами русофобите какви сте ?

    8 2 Отговор

    До коментар #78 от "Бедняшката русофилска иzмет":

    Още по бедни , освен физически и духовно.

    12:37 02.11.2025

  • 85 Др Охболи

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Така е":

    Слепотата е нелечима при Вас!

    12:38 02.11.2025

  • 86 Павел пенев

    2 2 Отговор
    Да, така е но западните идиоти имат полза от нашите пари в буфера на борда,които са 40 милиарда лева. След това ще ни направят инфлация и фалити.

    Коментиран от #120

    12:38 02.11.2025

  • 87 Гост

    1 2 Отговор
    Тате, ние CигAни ли сме?
    - Да, тате, CигAни сме!
    - Ама тате, тате, ама от долните
    CигAни ли сме - дето крадат, не
    работят ...?
    - Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
    долни ли - от тия дето са мръсни,
    гнусни и бъркат по кофите?
    - Да, бе тате, от тия -
    съвсем долни CигAни сме!
    - А от Възраждане ли сме, тате ?
    - Ееееее, тате, чак такива CигAни
    не сме!!!!

    Коментиран от #96

    12:39 02.11.2025

  • 88 Друг възмутен

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Възмутен":

    Проста Цвета предпоставя. На какво основание?

    Има внесени от Соня Момчилова и други не-партийни граждани над 200 000 гласа в подписка до антинародното НС за провеждане на РЕФЕРЕНДУМ за проклетата еврозона и за още седем въпроса.

    Цвета и Коцето против ли са!?

    Ще гласуват ли от "Възраждане" за насрочване на РЕФЕРЕНДУМ или са лицемери като ГЕРБ-сдс, ППДБ, ДПС-НН, БСП-НН, ИТН?

    12:39 02.11.2025

  • 89 Не съм изненадан

    3 3 Отговор
    Дреме им на европейците за нас - целият зор е да приберат гаранциите за валутният борд!
    Щяхте да знаете ако бяхте слушали Стив Ханке, а не Костя!
    Ама от къде такава смелост у теб, ще те отлюспят тутакси! Говориш което ти е наредено, а не това, което мислиш!

    Коментиран от #95, #97, #99

    12:39 02.11.2025

  • 90 Пенчо доктора

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Вие сте умен колкото конят ви.

    12:39 02.11.2025

  • 91 "Възраждане" са ЧАО!

    4 2 Отговор
    Явно е – вижда се, че подкрепата за „Възраждане“ намалява. Време е хората да се замислят за ефективността и реалните им политики.
    Да, явно „Възраждане“ губят скорост. Политиката им вече не впечатлява толкова.

    Коментиран от #94

    12:41 02.11.2025

  • 92 Радой

    5 0 Отговор
    Дребна,злобна и вредна.Жена без горна устна баба казваше,че е усойница.Тази не съм видял да се усмихне.Процежда думите през една цепка.

    Коментиран от #93

    12:41 02.11.2025

  • 93 Умните хора

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "Радой":

    коментират тема, казано, политика. Комплексарите и глупавите се занимават със злоба и личностни нападки.

    12:43 02.11.2025

  • 94 На боб

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от ""Възраждане" са ЧАО!":

    или на леща фърлят глупаците?

    12:44 02.11.2025

  • 95 Да те светна...

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Не съм изненадан":

    Къде ще отиде валутният резерв при промяна на валутния борд?
    • Валутният резерв е набор от злато, валута и други ликвидни активи, с които централната банка поддържа стабилността на лева към еврото (при борда).
    • Ако валутният борд бъде премахнат или заменен с друга система, резервът няма да изчезне автоматично. Обикновено:
    • Част от него може да се използва за поддържане на новата валутна система или за финансова стабилизация.
    • Други части може да се вложат в инвестиции, държавни облигации или банкови активи, в зависимост от политиката на Централната банка.
    • Ключовото е: резервът е държавна собственост, той няма как да „изчезне“, но неговото предназначение и управление може да се промени.

    12:45 02.11.2025

  • 96 Кражбата и лъжата

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Гост":

    винаги са еталон и образ на ПП и ДБ.

    12:46 02.11.2025

  • 97 И още...

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Не съм изненадан":

    Защо мнението на Стив Ханке не е абсолютна истина?
    • Стив Ханке е известен икономист и голям поддръжник на валутния борд. Неговото мнение се основава на опит и теории, но:
    • Икономическите системи са сложни – няма „единствено правилно решение“, което работи за всички държави по всяко време.
    • Има различни експертни мнения – други икономисти могат да предлагат алтернативи (например плаващ курс, евро като фиксирана валута, хибридни модели).
    • Политическите и социални фактори също влияят – какво е икономически оптимално не винаги е политически или социално приемливо.

    12:46 02.11.2025

  • 98 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "име":

    Кога се евакуираха хората , знаеш ли ? Още в края на 1989г от България са се изнесли 300 000 човека и това по данни на външно министерство . Защо бе джанъм тия хора се изнесоха с 200 само дни след 10 .11 .1989г ? Не знам кой е полиран мозък , но СТЕ МНОГО !Колкото да индианците ", мисля , че е по добре без тях или ти много си се загрижил за тях.

    12:47 02.11.2025

  • 99 В Заключение:

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Не съм изненадан":

    • Валутният резерв ще остане собственост на държавата, просто може да се използва по друг начин, ако системата се промени.
    • Ханке има авторитетно мнение, но не съществува абсолютна икономическа истина, защото икономиката е контекстуална, сложна и подлежи на интерпретации.

    Коментиран от #117

    12:47 02.11.2025

  • 100 А сега?

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Някои хора като теб":

    Сега не ни лъжат, не ни крадат, не ни доят и стрижат и подготвят за курбан?

    Коментиран от #103

    12:47 02.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Германски експерт

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    1) 2026г - увеличаване на територията на РФ с площта на бившата соц република Украйна!
    2) гръмване на гранатата ЕС на 28 осколки.
    3) преразпределение на зоните на влияние в света, при което за наказание за дивата русофобия, България става васална на Турция! (А може пък и да е за добро...)
    4) 2057г - българският език се нарежда до латинския(при мъртвите)

    Коментиран от #111

    12:48 02.11.2025

  • 103 Именно де

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "А сега?":

    И някои хора мечтаят за това, кой безплатно, кой за някоя жълта монета.

    12:49 02.11.2025

  • 104 По-големи глупости

    3 2 Отговор
    скоро не бях чел. Възраждане са пълни популисти с кухо съдържание. Да не дава Господ някога да се докоснат до управлението. Че сегашната мутро-мафиотска клика узурпирала държавата трябва да бъде изчегъртана е безспорен факт, но алтернативата на управлението не са тези ненормалници.

    Коментиран от #105, #110

    12:50 02.11.2025

  • 105 Пропусна да кажеш

    3 2 Отговор

    До коментар #104 от "По-големи глупости":

    кои са глупостите, в бързане да покажеш безродие и простотия.

    12:51 02.11.2025

  • 106 фактите

    1 1 Отговор
    Имахме си ние депутатка от руската партия Израждане да не изкаже глас за да всява разединение.Същите тези национални предатели от Израждане щяха да си мълчат обаче ,ако трябваше да се приеме рублата например

    Коментиран от #107

    12:53 02.11.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 истина

    0 0 Отговор
    Естествено ,"рускинята" и се иска ,България, винаги да е зависима от кремъл.Ако беше там ,щеше отдавна да е скочила от висок етаж ,говорейки против страната си , но тук може да бълтавиш ,каквото си искаш.

    Коментиран от #112

    12:58 02.11.2025

  • 109 Който другиму гроб копае

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    сам пада в него.

    12:59 02.11.2025

  • 110 Напълно съм съгласен.

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "По-големи глупости":

    Проблемът не е само в сегашната власт, а и в това, че много от т.нар. уж "алтернативи", като въздухарите от "Възраждане", се оказват празни обещания и популизъм. Нуждаем се от реални, мислещи хора, които могат да управляват държавата с визия и компетентност, а не просто да шумят за предизборни ефекти.

    12:59 02.11.2025

  • 111 да си знаеш

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "Германски експерт":

    1.2026г. Фалит престъпната и терористична държава наречена Русия и съответен разпад на 22 републики които най-накрая ще получат своята свобода от руската тирания.
    2.След разпада на фашистка Русия следва народен съд за всички национални предатели-русофили и подложени на лишаване от това да дишат кислород заради национална измяна и спонспоринето им на руския тероризъм.
    3.Тотални санкции и разгром на онези няколко държави които са били от грешната страна и са спонсорирали фашистко-терористичната държава Русия.
    4. България и света най-после са си отдъхнали от това зло Русия носещо само беди на човечеството!

    Коментиран от #113

    12:59 02.11.2025

  • 112 Объркал си темите

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "истина":

    Темата е за България, а не за Русия!

    13:00 02.11.2025

  • 113 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "да си знаеш":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #118

    13:01 02.11.2025

  • 114 Шекелов

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Рублюв":

    От толкова много шекелки, нека да има и една копейка.

    13:05 02.11.2025

  • 115 МЕДУНЯ

    1 3 Отговор

    До коментар #81 от "Днес не":

    хахаха не знам за какво говориш копейка? но от първи януари вие сте на боклука...

    Коментиран от #123

    13:05 02.11.2025

  • 116 Единадесетият

    0 0 Отговор
    Засега се изкачваме!

    13:06 02.11.2025

  • 117 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "В Заключение:":

    В коя държава, израел може би.

    13:11 02.11.2025

  • 118 България и българите мразят русия

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Пропагандата":

    Прекалено неграмотен си и нищо не ти се разбира.

    Коментиран от #119

    13:12 02.11.2025

  • 119 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #118 от "България и българите мразят русия":

    винаги се цели в глупака.

    13:13 02.11.2025

  • 120 Те вече били дали

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Павел пенев":

    Два тона злато на европейците.

    Коментиран от #121

    13:13 02.11.2025

  • 121 Сложих ти минус по погрешка

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Те вече били дали":

    Много съжалявам.

    13:15 02.11.2025

  • 122 България и българите мразят русия

    0 0 Отговор
    Това да гледаш как шайката русоробски майце продажници се гърчат от злоба и падение,че България ЗАВИНАГИ бие шута на мръсния обор и враг наречен русия е направо безценно!

    Коментиран от #125

    13:15 02.11.2025

  • 123 Говоря

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "МЕДУНЯ":

    ти, че трябва да си на бонището в Люлин където са и другите жълтопаветници, какво не разбра?

    13:16 02.11.2025

  • 124 въпросче

    0 0 Отговор
    А бе да попитам руснаците с български лични карти...Какво стана бутнахте ли еврото ? От 7 милиона българи нали се събрахте хиляда загубеняка и щяхте да спирате еврото ??

    Коментиран от #126

    13:18 02.11.2025

  • 125 България и българите не мразят Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "България и българите мразят русия":

    Има ги за втори път на картата, благодарение на Русия. Но безродниците много мразят Русия. Заради нея сега не могат да си носят чалмите и шалварите. Газ пикаят.

    13:20 02.11.2025

  • 126 Еврото глупчо

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "въпросче":

    че го бутнат продажните урсули. Радвай се, че после ще цвилиш.

    13:21 02.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол