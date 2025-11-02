Цвета Рангелова: Как влязохме в еврозоната? С манипулирани данни на НСИ за инфлацията и дефицита. Това е престъпно

Депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" пенсионната система, доктрината за "преучредяване на държавата", еврозоната, кризата с горивата и политическите процеси в страната.
"Причината да наричаме частните пенсионни фондове пирамида е проста - парите, които всички ние отделяме под формата на допълнителна задължителна пенсионна вноска, отиват в частни дружества, които годишно разпределят под формата на рента не по-малко от 300 милиона лева от средствата на осигурените лица", заяви Цвета Рангелова.
По думите ѝ, това "значително намалява реалните вноски на хората", а освен това фондовете не могат да защитят риска от фалит, както може Националният осигурителен институт.
"Ако тези пари се насочат към НОИ, това би решило голяма част от проблема с дефицита", допълни тя и настоя за "широк обществен и експертен дебат" относно бъдещето на пенсионната система.
Рангелова коментира и новата политическа концепция на партия "Възраждане" – доктрината за преучредяване на държавата:
"Не виждам нищо опасно в това, което предлагаме. Опасно е да оставим неработещ модел. Конституцията трябва да отразява реалните обществени отношения" каза тя.
И допълни, че доверието в институциите е изчерпано, а ниската избирателна активност доказва нуждата от реформа:
"Предлагаме балансиран модел – полупрезидентска република, в която президентът има право да излъчва състав на Министерски съвет, а Народното събрание запазва своите контролни функции", обясни Рангелова.
Сред предложенията на партията са още намаляване броя на народните представители до около 180-200, както и премахване фигурата на главния прокурор, като функциите му се прехвърлят на министъра на правосъдието.
На въпрос дали полупрезидентският модел не крие риск от авторитаризъм, Рангелова отговори:
"Законите не се пишат според личността на определен човек. Проблемът не е във формата на управление, а в избора на хората, които заемат властови позиции."
По темата за приемането на еврото Рангелова беше категорична, че процесът е бил прибързан и непрозрачен:
"Как влязохме в еврозоната? С манипулирани данни на Националния статистически институт относно инфлацията и дефицита. Това е престъпно."
Според нея ефектите вече се усещат:
"Търговците трябва да плащат по 200 лева, за да пренастроят касовите си апарати, цените растат, а доходите не догонват европейските."
Относно опасенията за предстояща криза с горивата, Рангелова остро разкритикува действията на правителството:
"Вместо да поискаме дерогация, за да осигурим нормална работа на рафинерията, ние питаме дали можем да поискаме такава. Това е чуждопоклонническа политика."
Тя припомни, че още в началото на годината от "Възраждане" са предложили законопроект, според който при кризисни ситуации държавата може да поеме управлението на стратегически предприятия като "Лукойл" и АЕЦ "Козлодуй".
По повод последните политически събития Рангелова коментира, че т. нар. преформатиране на властта е само привидно:
"Промяна няма. Това правителство е напълно удобно на лидера на "ДПС – Ново начало", каза тя.
Вече 36 ГОДИНИ
11:47 02.11.2025
оня с коня
Коментиран от #14, #15, #90, #101
11:49 02.11.2025
Рублюв
Коментиран от #114
11:51 02.11.2025
МЕДУНЯ
Коментиран от #81
11:52 02.11.2025
Баш Балък
11:52 02.11.2025
Бай Яни
Коментиран от #12
11:53 02.11.2025
КЕФ
Коментиран от #74
11:53 02.11.2025
Даката
11:54 02.11.2025
Дедо
име
До коментар #8 от "Бай Яни":Споко, баце, твоите вноски ще отиват само за пенсиите на евроатлантическата пасмина, която дълги години захлебва като министри, посланници, дyпeтати, евро-дyпeтати, общински съветници, членове на борда на едно или друго държвано или общинско предприятие и други такива постчета, където само паразити виреят. Бачкай яко и с кеф да си им плащаш пенсиите!
Коментиран от #17
11:56 02.11.2025
гост
Коментиран от #16
11:56 02.11.2025
14 Някои хора като теб
До коментар #3 от "оня с коня":си мечтаят да са в диктатура, да са крадени и лъгани и водени като стадо.
Коментиран от #20, #100
11:57 02.11.2025
15 Коня на оня
До коментар #3 от "оня с коня":Пак си льокал до късно снощи пърцуца! Мълчи и ще изглеждаш по-умен, бре!
Само ме излагаш, еййй!
11:58 02.11.2025
16 Ами НАТО е вредна и агресивна организаци
До коментар #13 от "гост":А ЕС го водят към дъното. Ти искаш да потъваш без да мислиш. Това нещо на раменете при агнето е само за равновесие. При хората се ползва и за мислене.
Коментиран от #23
11:58 02.11.2025
17 Герги
До коментар #12 от "име":Не манипулирай човека...без ЕС сме за никъде...не сме нито Швейцария нито ВЯеликобритания...стига пропаганда...една магистрала от София до Бургас я правиха 40 год...
Коментиран от #35
11:58 02.11.2025
18 Евро ид...т
След Първи януари от чешмите ни ще потекат мед и масло. И ракия!
11:59 02.11.2025
Факти
11:59 02.11.2025
21 име
До коментар #10 от "Даката":Някой да те спира да си купуваш вносни горива? А някой да те принуждава да си насила до си зореждаш от Лукойл, че и карта за отстъпка да ползваш?
11:59 02.11.2025
22 Остава да кажеш
До коментар #10 от "Даката":кое е руското и защо те ползват за глупак. Интересно е какво ти се е случило.
12:00 02.11.2025
23 гост
До коментар #16 от "Ами НАТО е вредна и агресивна организаци":Твоите мисли ако те водят към Москва...моите ме водят към Париж и Милано...с твоето мислене 27 място в ЕС...зад Нас няма никой....
Коментиран от #28, #75
12:01 02.11.2025
24 За мочата виж в гащите
До коментар #20 от "где моча!?":А иначе ако мразиш България я напусни. Ако някой те държи на сила, кажи.
12:01 02.11.2025
Юристът
Коментиран от #38
12:01 02.11.2025
Данко Харсъзина
12:02 02.11.2025
Демокрадова
12:03 02.11.2025
28 Ами моите мисли
До коментар #23 от "гост":видно ме водят в България. Ако трудно разбираш прочетеното, погрижи се за себе си. Форумите няма да ти помогнат да разбираш и да не те ползват евтино докато унищожават ЕС.
12:03 02.11.2025
зъдължително връщане на смъртното наказа
12:03 02.11.2025
30 я кажи козяк
До коментар #20 от "где моча!?":Какво е за теб демокрацията? Партия с 10% от гласовете на избори с 35% избирателна активност да казва на всички какъв дневен ред, предварително съгласуван с посолството, ще налага на всички?! Айде у лево!
12:04 02.11.2025
31 болгарин..
12:04 02.11.2025
Цвете
12:05 02.11.2025
34 Факти
2004 г. - НАТО
2007 г. - ЕС
2025 г. - Шенген
2026 г. - Еврозона
България става все по-европейска. Копейките са свободни да се изнасят на изток. Няма да ни липсват.
Коментиран от #39, #42, #46, #102
12:07 02.11.2025
35 име
До коментар #17 от "Герги":Като гледам с ЕСДР да къде стигнахме, мерси. Бoкo тиквaта, шишо, ПроститеПарчета и ДайБългария не ходят в руското посолство да питат какво може и да им казват как да овладеят тези или онези служби. Не в Москва си затваряха очите за дългогодишните клажби от еврофондовете. Да не продължавам с примерите, че няма да стигне мястото.
12:07 02.11.2025
36 Конспирациите на "Възраждане"
Поради тематиката („манипулирани данни“, „престъпление“ и др.) е важно да се разглеждат критично и да се търсят независими източници — както вече обсъдихме — защото за някои от твърденията няма публично установена доказателствена база.
Интересно би било да се анализират политическите финанси и връзките на „Възраждане“ — какви интереси стоят зад нея, какъв е произходът на финансите ѝ?! Кой има интерес от тези саботажи и конспирации, кой има ингерес от това България да не се интегрира напълно в ЕС....???? Кой дърпа България на Изток, вместо на Запад..????
Коментиран от #45
12:08 02.11.2025
Много добра лексика
12:09 02.11.2025
38 Факти
До коментар #25 от "Юристът":Те във Възраждане нямат нито един експерт. НИТО ЕДИТ. Партията на кресливите uguomu. Путин сега като фалира и ще изчезнат в нищото, от което се появиха наскоро.
Коментиран от #47, #52, #62, #69
12:09 02.11.2025
39 име
До коментар #34 от "Факти":И я ни кажи как се развихме като "все по-европейска" страна?! От 8 милиона сме под 6 милиона, но с многократно повече индианци, че и се пълним с вносни джангали по Шенген, щото родните са ни малко.
Коментиран от #59
12:10 02.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА
12:10 02.11.2025
42 Прав си!
До коментар #34 от "Факти":Докато ние се движим към Европа, някои още чакат влака за Москва.
Няма страшно — ще им махнем от перона.
12:11 02.11.2025
Факти
Коментиран от #49
12:11 02.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 име
До коментар #36 от "Конспирациите на "Възраждане"":Айде първо вземи да анализираш за полирания си мъзък онези над 800 милиона, които ПП са смукнали от УСАИД за 3години, защо са ги получили и какво са дали срещу тях, пък после се кахъри за финансите на Възраждане!
Коментиран от #53
12:12 02.11.2025
46 Така е
До коментар #34 от "Факти":За по-малко от три десетилетия България извървя пътя от хаоса на 1997 г. до стабилността на валутния борд, членството в НАТО и ЕС, и вече – към Шенген и Еврозоната!
Това не е просто геополитически избор – това е пътят към предвидимост, сигурност и развитие.
А за онези, които мечтаят за „изток“ – границите са отворени. Европа върви напред и без тях.
Коментиран от #54, #85
12:13 02.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
Без
12:14 02.11.2025
49 име
До коментар #43 от "Факти":Езинствените доказани чужди агенти са ПП, които са получили над 800 милиона лева за периона 2021-2024г по УСАИД за дапосигурят на американдки фирми договори без конкурс, условия и оценка за доставка на още чертежи на самолети, ядрени реактори, БТРи и морално остарели ракети.
12:14 02.11.2025
50 Сатана Z
За справка Един тон злато е равен на 32 150,747 тройунции. .Умножете по 40 и след това по 4000 и ще разберете защо и как ни ограбиха
12:15 02.11.2025
Всезнайко
Коментиран от #58
12:16 02.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Конспирациите на "Възраждане
До коментар #45 от "име":800 милиона от УСАИД?
Ако беше вярно, щяхме вече да сме Швейцария на Балканите.
Но явно ти четеш от „Институт за геополитическа фантастика“.
Провери фактите, преди да се излагаш с толкова ентусиазъм.
Хайде първо ти си полирай източниците, преди да ми говориш за полирани мозъци.
УСАИД не раздава пари на партии, а на НПО-та.
А Възраждане си финансира собствените фантасмагории и измислени конспирации!
Коментиран от #60, #61
12:17 02.11.2025
54 Ъхъ
До коментар #46 от "Така е":За 3 - 4 % от българското население може и да е така,но за останалото не е сигурно.
12:17 02.11.2025
Дааа
12:17 02.11.2025
604
12:19 02.11.2025
57 Хипотетично
т.е.Разформират третата българска държава до състоянието преди априлското въстание и я учредяват отново на всенароден събор.
Коментиран от #65
12:19 02.11.2025
58 На Пит брат му
До коментар #51 от "Всезнайко":Валутният борд няма тайна касичка, брат.
Има само лоша икономическа грамотност, която „Възраждане“ нарича политика.
Манипулации има, но не в статистиката — а в начина, по който се плашат хората.
Еврозоната не „взима“ нищо от борда. Тя просто заменя механизма с реалното евро.
Има незнание и некомпетентност от "Възраждане", подправено с патос.
12:20 02.11.2025
59 Хи хи
До коментар #39 от "име":Ееее, стига с тия 8 милиона ! При затворени граници , сега щяхме да сме сигурно 12 милиона . Какво против имаш хората да си търсят щастието другаде по света ? Така е било и преди 1945 година , но интересното е , че никой не отиде на изток , всички са на запад .
Коментиран от #66, #83
12:21 02.11.2025
60 име
До коментар #53 от "Конспирациите на "Възраждане":Няма представа как полирания ти мозък реши че щом чужди агенти като ПП са смукнали над 800 милиона подкупи за да обслужват иннересите на американски фирми, е трябвало да станем като Швейцария, но данните за парите по УСАИД ги изнесе Тръмп, а не Путин.
Коментиран от #73
12:21 02.11.2025
61 Тез пари
До коментар #53 от "Конспирациите на "Възраждане":не са за България, а за сметките на безродниците. ПП и ДБ са доказани национални предатели.
12:21 02.11.2025
62 Ти пък дай поне по един
До коментар #38 от "Факти":"експерт" от ГЕРБ и ДПС Ново начало.Защото Нуша Простата,Дельо Фактурата и Данчо Ментата са пълни аматьори.
Коментиран от #68
12:22 02.11.2025
Третата
12:23 02.11.2025
връщай
12:23 02.11.2025
65 По-точно
До коментар #57 от "Хипотетично":❗ Не – не става дума за връщане към предосвобожденско състояние.
✅ Да – те наистина говорят за „нова държава“, но в смисъл на ново конституционно начало, не буквално унищожаване на сегашната република.
12:23 02.11.2025
66 име
До коментар #59 от "Хи хи":По-интересното е защо след като сме се "развили като европейска държава", българите, че и индианците дори, се евакуират от територията. Ама тази мисъл е прекалено дълбока за полирани евроатлантичесси мозъчета, като твоя.
Коментиран от #98
12:23 02.11.2025
Крадливите Променкаджии
12:24 02.11.2025
68 Истината
До коментар #62 от "Ти пък дай поне по един":Данчо Ментата е бил просто барманче в Слънчев бряг, а Делю Фактурата е един измамник от аферата "Кумгейт"!!
Коментиран от #72
12:24 02.11.2025
69 Путин няма общо
До коментар #38 от "Факти":че България я обират националните предатели ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС. Но все пак нали всеки глупак го ползват за папагал.
Разбирам, че написаното пречи на триляка и сте поле на лъжа и тъпотия, но точно заради това ще го има. Пък дали с добро или лоши, не ме бърка.
12:25 02.11.2025
70 Никой
Как ще лъжем Европа.
Коментиран от #71
12:26 02.11.2025
71 Хаха
До коментар #70 от "Никой":Имате предвид как ще лъжем началството ?
12:27 02.11.2025
72 шайката на костя
До коментар #68 от "Истината":са дребни мошеници!
12:28 02.11.2025
73 Конспирациите на "Възраждане"
До коментар #60 от "име":О, ясно — Тръмп е счетоводител, Путин е финансов контрол, а ПП тайно „смучат“ милиони от УСАИД.
Фактите обаче са скучни, но истински: УСАИД не финансира партии, а програми за развитие; „подкупите“ са твое въображение; и Америка/Русия нямат нищо общо с цифрите, които си измислил.
Следващия път проверявай източниците, преди да създаваш сценарий за холивудски блокбъстър.
12:29 02.11.2025
74 Питане
До коментар #9 от "КЕФ":До там ли ти стига кефа ?
Дясната ти ръка за кво ти е
12:30 02.11.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Възмутен
Коментиран от #88
12:32 02.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Бедняшката русофилска иzмет
Коментиран от #84
12:34 02.11.2025
79 Сега
12:34 02.11.2025
80 Не трябва да се свиква ВНС
12:35 02.11.2025
81 Днес не
До коментар #6 от "МЕДУНЯ":си ли доброволец в Люлин,на боклука? Нали там се събирате? Аре, спорна и недоходна работа.
Коментиран от #115
12:36 02.11.2025
82 Един въпрос
12:37 02.11.2025
83 Точно така!!
До коментар #59 от "Хи хи":Точно така! Всеки има право да търси по-добър живот, а фактът, че масово хората избират западните държави, показва какви възможности и стандарти търсят.
Съгласен! Всеки трябва да има шанс да търси щастието си по Света, а изборът на Запад е логичен заради възможностите там.
Дори германците гледат към Швейцария и САЩ за по-добри стандарти, сигурност, ниски Данъци, високи заплати!!
12:37 02.11.2025
84 Ами русофобите какви сте ?
До коментар #78 от "Бедняшката русофилска иzмет":Още по бедни , освен физически и духовно.
12:37 02.11.2025
85 Др Охболи
До коментар #46 от "Така е":Слепотата е нелечима при Вас!
12:38 02.11.2025
86 Павел пенев
Коментиран от #120
12:38 02.11.2025
87 Гост
- Да, тате, CигAни сме!
- Ама тате, тате, ама от долните
CигAни ли сме - дето крадат, не
работят ...?
- Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
долни ли - от тия дето са мръсни,
гнусни и бъркат по кофите?
- Да, бе тате, от тия -
съвсем долни CигAни сме!
- А от Възраждане ли сме, тате ?
- Ееееее, тате, чак такива CигAни
не сме!!!!
Коментиран от #96
12:39 02.11.2025
88 Друг възмутен
До коментар #76 от "Възмутен":Проста Цвета предпоставя. На какво основание?
Има внесени от Соня Момчилова и други не-партийни граждани над 200 000 гласа в подписка до антинародното НС за провеждане на РЕФЕРЕНДУМ за проклетата еврозона и за още седем въпроса.
Цвета и Коцето против ли са!?
Ще гласуват ли от "Възраждане" за насрочване на РЕФЕРЕНДУМ или са лицемери като ГЕРБ-сдс, ППДБ, ДПС-НН, БСП-НН, ИТН?
12:39 02.11.2025
89 Не съм изненадан
Щяхте да знаете ако бяхте слушали Стив Ханке, а не Костя!
Ама от къде такава смелост у теб, ще те отлюспят тутакси! Говориш което ти е наредено, а не това, което мислиш!
Коментиран от #95, #97, #99
12:39 02.11.2025
90 Пенчо доктора
До коментар #3 от "оня с коня":Вие сте умен колкото конят ви.
12:39 02.11.2025
91 "Възраждане" са ЧАО!
Да, явно „Възраждане“ губят скорост. Политиката им вече не впечатлява толкова.
Коментиран от #94
12:41 02.11.2025
92 Радой
Коментиран от #93
12:41 02.11.2025
93 Умните хора
До коментар #92 от "Радой":коментират тема, казано, политика. Комплексарите и глупавите се занимават със злоба и личностни нападки.
12:43 02.11.2025
94 На боб
До коментар #91 от ""Възраждане" са ЧАО!":или на леща фърлят глупаците?
12:44 02.11.2025
95 Да те светна...
До коментар #89 от "Не съм изненадан":Къде ще отиде валутният резерв при промяна на валутния борд?
• Валутният резерв е набор от злато, валута и други ликвидни активи, с които централната банка поддържа стабилността на лева към еврото (при борда).
• Ако валутният борд бъде премахнат или заменен с друга система, резервът няма да изчезне автоматично. Обикновено:
• Част от него може да се използва за поддържане на новата валутна система или за финансова стабилизация.
• Други части може да се вложат в инвестиции, държавни облигации или банкови активи, в зависимост от политиката на Централната банка.
• Ключовото е: резервът е държавна собственост, той няма как да „изчезне“, но неговото предназначение и управление може да се промени.
12:45 02.11.2025
96 Кражбата и лъжата
До коментар #87 от "Гост":винаги са еталон и образ на ПП и ДБ.
12:46 02.11.2025
97 И още...
До коментар #89 от "Не съм изненадан":Защо мнението на Стив Ханке не е абсолютна истина?
• Стив Ханке е известен икономист и голям поддръжник на валутния борд. Неговото мнение се основава на опит и теории, но:
• Икономическите системи са сложни – няма „единствено правилно решение“, което работи за всички държави по всяко време.
• Има различни експертни мнения – други икономисти могат да предлагат алтернативи (например плаващ курс, евро като фиксирана валута, хибридни модели).
• Политическите и социални фактори също влияят – какво е икономически оптимално не винаги е политически или социално приемливо.
12:46 02.11.2025
98 Хи хи
До коментар #66 от "име":Кога се евакуираха хората , знаеш ли ? Още в края на 1989г от България са се изнесли 300 000 човека и това по данни на външно министерство . Защо бе джанъм тия хора се изнесоха с 200 само дни след 10 .11 .1989г ? Не знам кой е полиран мозък , но СТЕ МНОГО !Колкото да индианците ", мисля , че е по добре без тях или ти много си се загрижил за тях.
12:47 02.11.2025
99 В Заключение:
До коментар #89 от "Не съм изненадан":• Валутният резерв ще остане собственост на държавата, просто може да се използва по друг начин, ако системата се промени.
• Ханке има авторитетно мнение, но не съществува абсолютна икономическа истина, защото икономиката е контекстуална, сложна и подлежи на интерпретации.
Коментиран от #117
12:47 02.11.2025
100 А сега?
До коментар #14 от "Някои хора като теб":Сега не ни лъжат, не ни крадат, не ни доят и стрижат и подготвят за курбан?
Коментиран от #103
12:47 02.11.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Германски експерт
До коментар #34 от "Факти":1) 2026г - увеличаване на територията на РФ с площта на бившата соц република Украйна!
2) гръмване на гранатата ЕС на 28 осколки.
3) преразпределение на зоните на влияние в света, при което за наказание за дивата русофобия, България става васална на Турция! (А може пък и да е за добро...)
4) 2057г - българският език се нарежда до латинския(при мъртвите)
Коментиран от #111
12:48 02.11.2025
103 Именно де
До коментар #100 от "А сега?":И някои хора мечтаят за това, кой безплатно, кой за някоя жълта монета.
12:49 02.11.2025
104 По-големи глупости
Коментиран от #105, #110
12:50 02.11.2025
105 Пропусна да кажеш
До коментар #104 от "По-големи глупости":кои са глупостите, в бързане да покажеш безродие и простотия.
12:51 02.11.2025
106 фактите
Коментиран от #107
12:53 02.11.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 истина
Коментиран от #112
12:58 02.11.2025
109 Който другиму гроб копае
До коментар #19 от "Факти":сам пада в него.
12:59 02.11.2025
110 Напълно съм съгласен.
До коментар #104 от "По-големи глупости":Проблемът не е само в сегашната власт, а и в това, че много от т.нар. уж "алтернативи", като въздухарите от "Възраждане", се оказват празни обещания и популизъм. Нуждаем се от реални, мислещи хора, които могат да управляват държавата с визия и компетентност, а не просто да шумят за предизборни ефекти.
12:59 02.11.2025
111 да си знаеш
До коментар #102 от "Германски експерт":1.2026г. Фалит престъпната и терористична държава наречена Русия и съответен разпад на 22 републики които най-накрая ще получат своята свобода от руската тирания.
2.След разпада на фашистка Русия следва народен съд за всички национални предатели-русофили и подложени на лишаване от това да дишат кислород заради национална измяна и спонспоринето им на руския тероризъм.
3.Тотални санкции и разгром на онези няколко държави които са били от грешната страна и са спонсорирали фашистко-терористичната държава Русия.
4. България и света най-после са си отдъхнали от това зло Русия носещо само беди на човечеството!
Коментиран от #113
12:59 02.11.2025
112 Объркал си темите
До коментар #108 от "истина":Темата е за България, а не за Русия!
13:00 02.11.2025
113 Пропагандата
До коментар #111 от "да си знаеш":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #118
13:01 02.11.2025
114 Шекелов
До коментар #5 от "Рублюв":От толкова много шекелки, нека да има и една копейка.
13:05 02.11.2025
115 МЕДУНЯ
До коментар #81 от "Днес не":хахаха не знам за какво говориш копейка? но от първи януари вие сте на боклука...
Коментиран от #123
13:05 02.11.2025
116 Единадесетият
13:06 02.11.2025
117 Дон Корлеоне
До коментар #99 от "В Заключение:":В коя държава, израел може би.
13:11 02.11.2025
118 България и българите мразят русия
До коментар #113 от "Пропагандата":Прекалено неграмотен си и нищо не ти се разбира.
Коментиран от #119
13:12 02.11.2025
119 Пропагандата
До коментар #118 от "България и българите мразят русия":винаги се цели в глупака.
13:13 02.11.2025
120 Те вече били дали
До коментар #86 от "Павел пенев":Два тона злато на европейците.
Коментиран от #121
13:13 02.11.2025
121 Сложих ти минус по погрешка
До коментар #120 от "Те вече били дали":Много съжалявам.
13:15 02.11.2025
122 България и българите мразят русия
Коментиран от #125
13:15 02.11.2025
123 Говоря
До коментар #115 от "МЕДУНЯ":ти, че трябва да си на бонището в Люлин където са и другите жълтопаветници, какво не разбра?
13:16 02.11.2025
124 въпросче
Коментиран от #126
13:18 02.11.2025
125 България и българите не мразят Русия
До коментар #122 от "България и българите мразят русия":Има ги за втори път на картата, благодарение на Русия. Но безродниците много мразят Русия. Заради нея сега не могат да си носят чалмите и шалварите. Газ пикаят.
13:20 02.11.2025
126 Еврото глупчо
До коментар #124 от "въпросче":че го бутнат продажните урсули. Радвай се, че после ще цвилиш.
13:21 02.11.2025