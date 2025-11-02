Новини
Лъчезар Богданов: Кризата ще дойде 2027 г. Сега имаме нещо на хартия, ще видим, че то няма да работи другата есен

2 Ноември, 2025 12:38

"Няколко години се правят неразумни неща, харчат се пари не премерено, правят се дефицити, взимат се заеми. В един момент трябва неизбежно да се направи стягане или корекция. Колкото по се отлага сега, толкова повече ще е силна болката.", коментира главният икономист в Института по пазарна икономика.

Лъчезар Богданов: Кризата ще дойде 2027 г. Сега имаме нещо на хартия, ще видим, че то няма да работи другата есен - 1
Снимка: Нова телевизия
Обичайно по това време на годината - на фокус на властта са парите ни. Вече в евро. Тази седмица, макар и със закъснение, очакваме да видим план-сметката на управляващите за Бюджет 2026. След вътрешнокоалиционни совалки и преговори с работодатели и синдикати - вече са ясни някои параметри.

Без изненада още от сега сметката провокира остри реакции.

"Да, обикновено резултатите от неразумното управление на публичните финанси се усещат със закъснение. Това го виждаме във всяка една фискална криза навсякъде по света през последните столетия. Няколко години се правят неразумни неща, харчат се пари не премерено, правят се дефицити, взимат се заеми. В един момент трябва неизбежно да се направи стягане или корекция. Колкото по се отлага сега, толкова повече ще е силна болката." Така Лъчезар Богданов отговори в ефира на bTV на въпроса трябва ли да се притесняваме от Бюджет 2026. Богданов е главен икономист в Института по пазарна икономика.

"Трябва да се овладее ръстът на разходите. Не говорим за орязване на разходи. Ние все още сме в ситуация на растяща икономика, ниска безработица, висока заетост, растящи доходи. В такава ситуация е нужно просто увеличението на разходите в бюджета да бъде с по-нисък темп.

Управляващите си гласуваха бюджет с 24% увеличение на разходите. При една инфлация между 3% и 4%, вие искате да харчите 24% повече - това няма как да не избие в огромен дефицит, особено ако го направите и следващата година", заяви Богданов.

Първото нещо, което трябва да се направи е едно овладяване ръста на разходите. Как - ръстът на разходите трябва да е съобразен с ръста на икономиката. С около 6,4% ще нарасне икономиката е евро. Общите разходи да влязат в тези 6,4%, посъветва експертът.

"С дискусиите за минималната работна заплата и тези 15% темата се отклонява от много по-важни неща, като например - увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта, което е доста сериозно увеличение. Това означава да се бръкне с 60 лв. от джоба на българина. По това отношение България далеч не е от страните с най-ниско облагане с данъци.

Ефектът е такъв: Колкото повече увеличавате данъка на осигурителната тежест, толкова повече потискате светлата, легалната, декларираната заетост", заяви Богданов.

През последните години България е с най-висок ръст на заплатите в публичния сектор.

"Както и г-н Дянков каза кризата ще дойде 2027 г. Сега имаме нещо на хартия, ще видим, че то няма да работи другата есен. Ще се види, че вече дефицитът е неудържим - тогава ще дойде времето за трудните решения и ще са болезнени. Сега сме в ситуация, в която може да се измъкнем без орязване на разходи. По-скоро с по-малък ръст на разходите - това не е орязване, расте, но с по-бавен темп. След две години ще се наложи наистина орязване на разходите. Това е политическият избор, който трябва да се направи - или малък разум сега, или голяма болка след две години", каза още икономистът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Всички икономисти

    6 0 Отговор
    Предричат фалит на България 2027 година и изпадане на държавата в неплатежоспособност. Замяна на дълг срещу собственост. Земята върху която са построени нашите домове става собственост на чужди фирми. Или плащане на тях на терените или ни вземат домовете. Боко,свинята и чалга oтрепката славуца разчитат дотогава вече да са напуснали държавата с милиардите.

    Коментиран от #3

    12:48 02.11.2025

  • 3 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всички икономисти":

    Да ви зарадвам с една прекрасна новина от 10-месечното управление на мафията ГЕРБ -ИТН-БСП -ДПС -ПЕЕВСКИ-

    Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ).

    За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.

    Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 42,6 процента от БВП към края на същия период на 2024 година.

    Председателя на фискалния съвет Симеон Дянков -
    България влиза във фалит, ако бюджетните дефицити продължават да се увеличават, заяви Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите в кабинета на ГЕРБ пред Българското национално радио.

    Той разкритикува управляващите от ГЕРБ,ИТН, БСП и ДПС заради увеличаването на бюджетния дефицит и вземането на нови кредити и заяви, че финансовата дисциплина е единствения подходящ модел за малки икономики като българската.

    12:50 02.11.2025

  • 4 Тео

    5 0 Отговор
    България е в криза от 35 години и оправия няма.

    12:50 02.11.2025

  • 5 Важно е

    6 0 Отговор
    За милиционерите да има, те са с по три гърла

    12:50 02.11.2025

  • 6 Лъчезар Богданов преди работеше

    5 0 Отговор
    За "Индъстри Уотч" и няма грешна прогноза в кариерата си

    12:51 02.11.2025

  • 7 Председателя на фискалния съвет

    5 0 Отговор
    2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

    За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ

    12:54 02.11.2025

  • 8 Петер Брьогел

    6 0 Отговор
    Може ли кризата да дойде за човек , който си има Чекмеджета ? Питайте го , да видите как ще реагира. Като ужилен и обиден , сякаш има нещо лошо !

    13:05 02.11.2025

  • 9 Започнете от Университетите!

    0 0 Отговор
    Страшно много калинки! И мъжки и женски!
    Истински комунизъм!

    13:15 02.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

