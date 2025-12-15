Новини
15 Декември, 2025 18:28

  • румен радев-
  • политолози-
  • криза-
  • консултации

Що се отнася до ГЕРБ, това беше много странна среща

„Стопляне на отношенията“ и „сгазване на лука“: Политолози спориха за сигналите от „Дондуков“ 2 - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Стопляне на отношенията, така политологът Иво Инджов обобщи пред "Лице в лице" по бТВ консултациите на „Дондиков“ 2 за ново правителство между „Продължаваме промяната – Демократична България“ и президента Румен Радев.

По думите му държавният глава е подкрепил идеята им да се върне 100-процентовото машинно гласуване, което е ясен знак.

„Що се отнася до ГЕРБ, това беше много странна среща. Да изпратиш един единствен човек – това е провокация към президентската институция. След това самият президент „сгази лука“ като тръгна да говори за мъже и жени, което пък даде повод на Сачева да направи нещо като „клетва за вярност“ към Борисов“, коментира още той.

Според него от двете срещи е станало ясно, че ще се ходи на предсрочни избори, въпросът е кога. Политологът доц. Стойчо Стойчев допълни, че президентът има възможност да забави процедурата, ако реши.

„Понякога може да бави, понякога – да бърза. Зависи лично от него и не дължи обяснение. Изборите са неизбежни. Няма да се работи по какъвто и да било нов вариант на бюджета, ще се продължи старият бюджет за три месеца, което означава, че до март месец трябва да има избран нов парламент, който теоретично да гласува нов бюджет, защото удължителният закон действа за три месеца“, обясни Стойчев.

Инджов разтълкува хвърлената оставка като „инстинкт за самосъхранение“ на Бойко Борисов и опит за дистанциране от Делян Пеевски. Според Стойчев единствено масовият протест от 10 декември е причината кабинетът „Желязков“ да остане в историята.

Двамата политолози разкритикуваха поведението на депутатите от „Има такъв народ“. Според тях реакциите на БСП са показали, че левицата са били „употребени и изоставени“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 лили

    17 2 Отговор
    Президента пак ги постави в мат

    Коментиран от #2, #5

    18:34 15.12.2025

  • 2 Така е Лили

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "лили":

    Само Румен Радев може да изтръгне България и омацаните и крадливи ръце на двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #7

    18:39 15.12.2025

  • 3 "политолози"

    6 0 Отговор
    на заплатки при партиите, мерси

    18:40 15.12.2025

  • 4 Абе,

    11 0 Отговор
    герберския плешивец , който размахваше среден пръст на протестиращите , обикаля по цял ден телевизиите да защитава Шиши и Буци/Буда...

    18:46 15.12.2025

  • 5 Напротив

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "лили":

    Президентът беше доволен,че се проведе много интелигентен спор с Деница Сачева.Тя също имаше мярка,защото в момента когато Президентът каза,че на друго място ще се решава проблема с неговата партия,тя пък можеше да репликира,дано да не е в друга държава(не съм го измислила аз,чух го по тв)

    18:51 15.12.2025

  • 6 Приластен и изоставен

    3 0 Отговор
    Това е зафчо. Но понеже е алчен труп и без морал се продаде на шиша. Другите мишоци там у бспту търсиха човека да предаде партията и го намериха. НО НА ТОЯ КО МУ ПУКА ТРЪГВА СИ СЪС МИЛИОНИ И БЕЗ ПОУКА..

    18:55 15.12.2025

  • 7 Чудя се

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Така е Лили":

    Защо постоянно се лутате а насам,а натам.До вчера подскачахте под диктовката на Кирчо и Кокорчо,днес решаване за някой друг.Ами гласувайте ЗА някого,а не ПРОТИВ някого,защото все излиза,че сте недоволни.

    Коментиран от #10

    18:57 15.12.2025

  • 8 Милен

    3 0 Отговор
    Аз без да съм "политолог" давам прогноза, че на предстоящите парламентарни избори, няма да има партия на Радев, за по следващите, които ще са някъде към юли месец е по вероятно да има такава.

    19:07 15.12.2025

  • 9 Говорещите глави

    0 1 Отговор
    баят за щуротии. Няма стопляне на отношение с ПП - ДБ.
    Към гербдамата президента и вицето бяха ласкаво нахилени

    19:13 15.12.2025

  • 10 Ще те допълня

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Чудя се":

    И ти тайничко си се надявал да видиш Борисов и Пеевски в затвора, но след сглобката на ПП и ДБ с Дебелите си се разочароваш, нали?!

    19:16 15.12.2025

  • 11 Друг случай

    1 0 Отговор
    Когато и да са изборите,президентът засега няма да подава оставка за проект.Най вероятно ще си изкара мандата.Но да видим и другия протест на 17.

    19:23 15.12.2025

