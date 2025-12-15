„Стопляне на отношенията“ и „сгазване на лука“: Политолози спориха за сигналите от „Дондуков“ 2

Стопляне на отношенията, така политологът Иво Инджов обобщи пред "Лице в лице" по бТВ консултациите на „Дондиков“ 2 за ново правителство между „Продължаваме промяната – Демократична България“ и президента Румен Радев.
По думите му държавният глава е подкрепил идеята им да се върне 100-процентовото машинно гласуване, което е ясен знак.
„Що се отнася до ГЕРБ, това беше много странна среща. Да изпратиш един единствен човек – това е провокация към президентската институция. След това самият президент „сгази лука“ като тръгна да говори за мъже и жени, което пък даде повод на Сачева да направи нещо като „клетва за вярност“ към Борисов“, коментира още той.
Според него от двете срещи е станало ясно, че ще се ходи на предсрочни избори, въпросът е кога. Политологът доц. Стойчо Стойчев допълни, че президентът има възможност да забави процедурата, ако реши.
„Понякога може да бави, понякога – да бърза. Зависи лично от него и не дължи обяснение. Изборите са неизбежни. Няма да се работи по какъвто и да било нов вариант на бюджета, ще се продължи старият бюджет за три месеца, което означава, че до март месец трябва да има избран нов парламент, който теоретично да гласува нов бюджет, защото удължителният закон действа за три месеца“, обясни Стойчев.
Инджов разтълкува хвърлената оставка като „инстинкт за самосъхранение“ на Бойко Борисов и опит за дистанциране от Делян Пеевски. Според Стойчев единствено масовият протест от 10 декември е причината кабинетът „Желязков“ да остане в историята.
Двамата политолози разкритикуваха поведението на депутатите от „Има такъв народ“. Според тях реакциите на БСП са показали, че левицата са били „употребени и изоставени“
1 лили
Коментиран от #2, #5
18:34 15.12.2025
2 Така е Лили
До коментар #1 от "лили":Само Румен Радев може да изтръгне България и омацаните и крадливи ръце на двете Мазни и Дебели парчета, Тиквата Борисов и Пеевски.
Коментиран от #7
18:39 15.12.2025
3 "политолози"
18:40 15.12.2025
4 Абе,
18:46 15.12.2025
5 Напротив
До коментар #1 от "лили":Президентът беше доволен,че се проведе много интелигентен спор с Деница Сачева.Тя също имаше мярка,защото в момента когато Президентът каза,че на друго място ще се решава проблема с неговата партия,тя пък можеше да репликира,дано да не е в друга държава(не съм го измислила аз,чух го по тв)
18:51 15.12.2025
6 Приластен и изоставен
18:55 15.12.2025
7 Чудя се
До коментар #2 от "Така е Лили":Защо постоянно се лутате а насам,а натам.До вчера подскачахте под диктовката на Кирчо и Кокорчо,днес решаване за някой друг.Ами гласувайте ЗА някого,а не ПРОТИВ някого,защото все излиза,че сте недоволни.
Коментиран от #10
18:57 15.12.2025
8 Милен
19:07 15.12.2025
9 Говорещите глави
Към гербдамата президента и вицето бяха ласкаво нахилени
19:13 15.12.2025
10 Ще те допълня
До коментар #7 от "Чудя се":И ти тайничко си се надявал да видиш Борисов и Пеевски в затвора, но след сглобката на ПП и ДБ с Дебелите си се разочароваш, нали?!
19:16 15.12.2025
11 Друг случай
19:23 15.12.2025