Запалени са три автомобила на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана

Три семейни автомобила на инспектор от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Монтана са били запалени тази нощ. Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицаите веднага са се отзовали и работят, за да се изяснят причините за това деяние, съобщават от пресцентъра на МТСП.
"Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си! С вас съм!", коментира случая социалният министър Борислав Гуцанов.
1 Сила
13:36 02.11.2025
2 Браво
...Вижда се. Ако вместо автомобила бяха запалили човека Ти ако си е състояние да защитаеаш нямаше да му е запалена колата
13:39 02.11.2025
3 Асен
13:40 02.11.2025
4 Сзо
13:42 02.11.2025
5 Данко Харсъзина
13:42 02.11.2025
6 Семейни автомобили на инспектор
но бая трябва да се е трудил човека инспектирайки чорбаджиите за ратаите им
13:43 02.11.2025
7 Българин
Коментиран от #11
13:43 02.11.2025
8 Оффф ,
13:50 02.11.2025
9 БМБ
13:58 02.11.2025
10 Механик
Тия като ти дойдат във фирмата изискват 200 документа и за всеки документ трябва да си имаш "фирма" която да се грижи за него. Ама не каква да е фирма, а точно определена, щото ако избереш друга, на документа веднага му намират кусур и плащаш немалка глоба. То е трудова медицина, тоя е оценка на риска, то са технически замервания за микроклимат, то са задължителни медицински прегледи, то е техническа инспекция, пожарна и какво ли не още. И не ги и нтересува, че фирмата е с 8 човека персонал. Плащаш каквото плаща и фирма с 100 човека.
И що сте пропуснали да кажете каква колица има тоя "почтен труженик", както и дали цената на колата е според заплатата му?
Коментиран от #12
13:58 02.11.2025
12 Такива
До коментар #10 от "Механик":са правилата. Законът трябва да се се спазва.
14:01 02.11.2025
13 ДрайвингПлежър
14:05 02.11.2025
14 Чочо
14:05 02.11.2025
15 Обосновано предположение
Коментиран от #17
14:06 02.11.2025
16 Поредния лъжлив популист от мафията
14:12 02.11.2025
17 Чувал си
До коментар #15 от "Обосновано предположение":от ЕЖК на пазара. Е, това вече е 100% достоверна информация.
14:13 02.11.2025
18 Българин
До коментар #11 от "Бес":И на ме да плащам на милиционери и поджарникари като теб,вижда ви се краят.
Коментиран от #19
14:13 02.11.2025
19 Ти пък
До коментар #18 от "Българин":за какво плащаш, бе мокър? Лъжеш като всеки от мокрите.
14:16 02.11.2025
21 Нормалността преди всичко
14:24 02.11.2025
23 платени ашлаци..
14:52 02.11.2025
24 Никой
14:57 02.11.2025
25 Иван
14:59 02.11.2025
26 Колко много забогатяха
16:08 02.11.2025
27 Колко му е
16:21 02.11.2025
28 Ицо Хазарта
16:22 02.11.2025