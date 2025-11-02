Новини
Проектът на Бюджет 2026 ще бъде внесен за разглеждане в парламента идния петък

2 Ноември, 2025 14:12 480 8

ГЕРБ няма да бъде партията, която да спре политиката по доходите, заяви председателят на ССУ Костадин Ангелов

Проектът на Бюджет 2026 ще бъде внесен за разглеждане в парламента идния петък - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството ще внесе за разглеждане в Народното събрание проекта на държавен бюджет за догодина идния петък, съобщиха източници на БНР.

Председателят на съвета на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов от ГЕРБ определи проектобюджета за 2026-а като единствения възможен бюджет за страната в този момент.

Той потвърди, че и за следващата година е предвидено увеличение на учителските заплати, както и повишение на заплатите в здравеопазването:

"За ГЕРБ като отговорна партия беше (цел - бел. ред.) да намерим баланса, който е възможен. Това е възможният баланс. Той отразява политическите реалности, той гарантира финансовата стабилност и политическата стабилност на държавата в този момент", коментира Ангелов в ефира на БНР.

И още: "Всичко онова, което се започна като политика по доходите, то ще продължи - ГЕРБ няма да бъде партията, която да спре политиката по доходите. И сега приоритет остава образованието, сега отново издигаме като наш приоритет здравеопазването - по отношение на политиката за младите лекари и всички останали работещи в сектор "Здравеопазване", заяви Костадин Ангелов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Във Франкфурт на Майн се бавят много.Явно сме фалит

    Коментиран от #2

    14:18 02.11.2025

  • 2 Червената шапчица

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Лагард стана разногледа с нашите лъжльовци... Ама нали тя писа конвергентен доклад...

    14:26 02.11.2025

  • 3 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Това било единствения възможен бюджет!!!???? Браво бе!! Управлявате вече почти година и докарахте дефицита до над 8 процента. А. Василев ви го остави на 3 процента. Обаче той ви е виновен за всичките ви бездарни плащания и взети кредити. Ясно е, че вие никога не сте виновни и едва ли не за некадърната ви политика е виновен и Роналд Рейгън и годишните времена.

    14:26 02.11.2025

  • 4 ⚒️🗽🫡

    2 2 Отговор
    До 2030, Бойко трябва да инвестира 30 милиарда в армията.

    Коментиран от #6

    14:27 02.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бойко

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "⚒️🗽🫡":

    Ще ги превъртиме с баджаняка през наще хора.

    14:29 02.11.2025

  • 7 ЧЕ КОЙ В ТОЯ ПЪРЛАМЕНТ

    2 0 Отговор
    РАЗБИРА ОТ БЮДЖЕТЪ ? КОЙ БЕ ? КРАДЦИТЕ ЛИ ?

    Коментиран от #8

    14:37 02.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ЧЕ КОЙ В ТОЯ ПЪРЛАМЕНТ":

    Бюджета на страните с голям дефицит в еврозоната се прави от ЕЦБ и ЕК.

    14:54 02.11.2025

