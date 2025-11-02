Проектът на Бюджет 2026 ще бъде внесен за разглеждане в парламента идния петък

Правителството ще внесе за разглеждане в Народното събрание проекта на държавен бюджет за догодина идния петък, съобщиха източници на БНР.

Председателят на съвета на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов от ГЕРБ определи проектобюджета за 2026-а като единствения възможен бюджет за страната в този момент.

Той потвърди, че и за следващата година е предвидено увеличение на учителските заплати, както и повишение на заплатите в здравеопазването:

"За ГЕРБ като отговорна партия беше (цел - бел. ред.) да намерим баланса, който е възможен. Това е възможният баланс. Той отразява политическите реалности, той гарантира финансовата стабилност и политическата стабилност на държавата в този момент", коментира Ангелов в ефира на БНР.

И още: "Всичко онова, което се започна като политика по доходите, то ще продължи - ГЕРБ няма да бъде партията, която да спре политиката по доходите. И сега приоритет остава образованието, сега отново издигаме като наш приоритет здравеопазването - по отношение на политиката за младите лекари и всички останали работещи в сектор "Здравеопазване", заяви Костадин Ангелов.