Божидар Божанов: Трябват конституционни промени, за да се преоснове прокуратурата

2 Ноември, 2025 14:20 414 10

  • божидар божанов-
  • конституционни промени-
  • прокуратура

Според Божанов правителството ще падне, когато направи още повече грешки и някой отвътре реши да го бутне: "Ние ще го клатим с всички инструменти на парламентарната демокрация. Вотът на недоверие видяхме, че не го клати, даже го стабилизира.", коментира още той

Божидар Божанов: Трябват конституционни промени, за да се преоснове прокуратурата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трябват конституционни промени, за да се преоснове прокуратурата. Отвътре не можем да очакваме съдействие, защото прокуратурата винаги ще казва, "ние сме си добре, работим в обществени интерес". Не може да уволним всички прокурори. Нещо трябва да се направи по темата, защото иначе ще продължи да бъде ОПГ, каза в интервю пред БНР Божидар Божанов, бивш министър на електронното управление и съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ.

В предаването "Неделя 150" той коментира решението на НС да се спре износа на горива – дизел и самолетно гориво, докато се реши какво ще се случи с подложената на санкции рафинерия "Лукойл", както и бъдещето на кабинета и управляващото малцинство.

"Вотът на недоверие го внесохме с аргументация, която след това и Борисов потвърди – "има нелегитимни влияния в министерството". Ние няма като другите партии да правим вотове всяка седмица, защото това успокоява управляващите. Това, което ще правим е да критикуваме всяка фундаментална грешка и ще показваме алтернатива. И спрямо нас има критика – "опозиция, вие не ставате". Предлагаме пакети от десни мерки и изцяло нов закон за ИИ, докато Борисов рита кученце робот. Като опозиция ще показваме, че има алтернатива на това управление, въпреки че то казва – "абе, ние не ставаме, ама някой кой", коментира Божанов.

Според него правителството ще падне, когато направи още повече грешки и някой отвътре реши да го бутне:

"Ние ще го клатим с всички инструменти на парламентарната демокрация. Вотът на недоверие видяхме, че не го клати, даже го стабилизира."

Божанов каза, че правителството има или много таен план за "Лукойл", но "по-скоро няма никакъв" и затова не получават отговори на поставените важни въпроси, какво ще се прави оттук нататък.

Откакто излязоха санкциите за две седмици три пъти са поставяли въпроса:

"Поискахме изслушване 3 пъти, веднъж в комисия, в пленарна зала и в петък, след като излезе мораториумът, за да видим какъв е планът? Има ли такъв план? И трите пъти ни беше отказано. Единият вариант е управляващите да имат таен план, но по-вероятно е такъв да няма, което е притеснително."

И смята, че управляващите създават условия за несигурност.

"Първо не показват, че имат план и второ – предложението, което внесоха, не би трябвало да се гласува в НС, а можеше да е с решение на МС, за спиране на износа на дизел и авиационни горива", посочи съпредседателят на "Да, България".

Той обясни и каква е тяхната стратегия:

"Това, което ние заявяваме като стратегическа опозиция е Лукойл да бъде продаден на собственик, който не е свързан с руската федерация, защото през него и през това сериозно влияне върху българската икономика се прокарват нездрави руски интереси. Първо трябва да се види, какво може да се направи със златната акция на държавата - с члена на Надзорния съвет и база на информацията да се вземат решения . И второ - това трябва да е свързано с гаранция за придобиване на рафинерията. Не може просто да си сложим особен управител, а да не е обвързано с продажбата на неруски собственик."

Според Божанов при лошо управление или липса на план всякакви рискове за възможни за горивата у нас. И прогнозира, че бъдещето на Лукойл ще доведе със сигурност до разклащане на този пазар и бюджетни изменения.

За проекта на бюджет за 2026 г. той каза:

"За параметрите, излезли до момента, очакваме да бъдат разубедени и изглежда това да бъде бюджетът с най-голяма данъчно-осигурителна тежест." И коментира предложенията, направени от ПП-ДБ за бюджета за 2026 г.


  • 1 Един

    5 0 Отговор
    Още помним и сърбаме попарата на последните промени които правихте по конституцията!
    ... помним и че ги правихте заедно с Борисов и Пеевски! и те бяха чисти и бели!

    Коментиран от #10

    14:30 02.11.2025

  • 2 12345

    4 0 Отговор
    Абе, Божанко, изтупай си пърхота и после говори за прокуратура. какво ти разбира мазната глава от право????

    14:30 02.11.2025

  • 3 Пре основа вайте Я ве, Вашта .Ама

    0 0 Отговор
    Смотана.

    14:34 02.11.2025

  • 4 КИКИ ПАРАПЕТСКИ

    0 0 Отговор
    УСРЪФМИ СА УСРЪФМИ СА-КАИВЕ СИНДЖИРЛИ КАИМАКЛИ ШЕРБЕТЛИИ ---В МАЗНИЯТ СКУТ

    14:35 02.11.2025

  • 5 писарке що тоз човечец

    2 0 Отговор
    всеки ден ни го кордисвате за поредния пълнеж
    явно ви е симпатичен
    щото на нас ни си втръсна от едни и същи бръмбари и калинки

    Коментиран от #7

    14:35 02.11.2025

  • 6 отчаян гей

    2 0 Отговор
    пак мяуче от скута МУ

    14:36 02.11.2025

  • 7 Спряга се Глагола

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "писарке що тоз човечец":

    КЛАТЯ -видно от поднесената информация------кои кого кога

    14:39 02.11.2025

  • 8 име

    1 0 Отговор
    Чак сега ли го разбра, бе, жълтопаветник?! Затова ли си мълчахте като...в сглобка когато шайката извърши ротацията на Гешеф и Сарафов? Затова ли първата ви най-важна конституционна "реформа" беше да орежете правомощията на президента и да осигурите домова книга за служебните премиери на боко и шишо, а за вас нон-стоп хранилка в НС?

    14:40 02.11.2025

  • 9 безпартиен

    0 0 Отговор
    Прокуратурата и следствието трябва да са в изпълнителната власт.

    14:49 02.11.2025

  • 10 Моарейн

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Абсолютно вярно! Да не говорим, че за да преосноват прокуратурата, им трябва Велико народно страдание, пардон, събрание, ама откъде тия юридически о... френи да знаят това.

    14:50 02.11.2025

