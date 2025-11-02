Новини
Павела Митова: Мариан Бачев прекъсна определени интереси на представители на Съюза на артистите

Павела Митова: Мариан Бачев прекъсна определени интереси на представители на Съюза на артистите

2 Ноември, 2025 15:10 1 096 46

  • мариан бачев-
  • интереси-
  • съюз на артистите в българия

В момента бюджетът е балансиран, 3% е дефицита. Аз като дясно мислеща, не мисля, че е правилно да се стремим към 3% дефицит. Това е горната граница. Балансиран е включително с всички социални искания на партньорите и инвестиционната програма е гарантирана, коментира депутатът от ИТН

Павела Митова: Мариан Бачев прекъсна определени интереси на представители на Съюза на артистите - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не очаквах да отговарям на въпрос за министъра на културата Мариан Бачев. Не виждам проблем нито в работата на министъра на културата, нито считам, че подобни скандали касаят Министерство на културата и неговото управление, каза в интервю пред БНР депутатът от ИТН Павела Митова, председател на енергийната комисия в НС.

"Всеки, пристъпил закона, да понесе своята отговорност, а кои са негови приятели в личния живот е отделен казус. Бачев отдавна се е разграничил и никога не е бил съдружник с този човек (б. р. Росен Белов). Няма да коментирам отношенията на Съюза на артистите със сегашната управа на Министерство на културата. Още в началото на мандата бяха прекъснати определени интереси на представители на Съюза на артистите", обясни депутатът от ИТН.

В предаването "Неделя 150" тя коментира проекта за бюджет за 2026 г., който ще е първият в евро:

"Говорим за тежката финансова ситуация, в която се намираме от няколко години и ИТН напуснахме едно правителство заради дълговата спирала, в която влязохме и от нея трудно се излиза. В момента бюджетът е балансиран, 3% е дефицита. Аз като дясно мислеща, не мисля, че е правилно да се стремим към 3% дефицит. Това е горната граница. Балансиран е включително с всички социални искания на партньорите и инвестиционната програма е гарантирана. С десните ми разбирания мисля, че една държава трябва да се стреми към нулев дефицит, но когато си в дългова спирала е трудно. Последните години видяхме социални плащания, изпреварващи икономическия ръст."

Според Митова ще е трудно без дългове да се покрият социалните очаквания на гражданите.

"Когато участваш в управление с други формации, всяка прави компромиси и постига своите приоритети. Исканията на младите лекари ще бъдат удовлетворени, стремим се всички в сектора да получават справедливо и достойно заплащане. За младите лекари ще бъде решено през бюджета на НЗОК. Има исторически бюджет и ще се направи трансфер към държавния бюджет с 260 млн. лв. и заплатите са фиксирани на 1860 евро – 150% от средната работна заплата. Ще бъде записано в закона за лечебните заведения и ще има изготвени скали, и с повишаването на долните скали се увеличават и горните. Не може лекари специализанти да получават по-високи заплати от тези, които ги обучават. Също така акушерки и медицински сестри ще получават достойно заплащане. Затова тази реформа беше сложна и ще очакваме нейните ефекти. Медицинските сестри и акушерките ще получат 1550 евро."

Митова допълни, че пенсията също остава 620 евро , след като "няколко пъти преизчислявахме бюджета и се споразумяхме, майчинство през втора година да е 460 евро – 900 лв., а които се върнат работа, да получават 75% от обезщетението".

"Радвам се, че намират място в бюджета и десни мерки. Още през 2025 от ИТН предложихме нещо, обещавано за намаляване на капиталовата програма на държавния бюджет чрез публично-частно партньорство за големи инфраструктурни проекти. Сега вече виждаме тази идея в бюджет 2026", коментира Павела Митова.

Тя посочи, че капиталовата програма се разширява с включени 5 млрд. от ПВУ инвестиции:

"И голяма част от общинските проекти се прехвърлят за финансиране през ББР, където ще бъде завишен капиталът, не да бъде заобиколен дефицитът, но определено помага да бъде смъкнат."

Относно подкрепата на ДПС-НН и Пеевски към правителството, Митова обясни, че ИТН са спазили обещанието си.

"Какво казват някои хора, не отговаря на реалността! Преди последните парламентарни избори казахме, че ще направим всичко възможно България да има стабилно правителство и няма да участва Пеевски - сега това наблюдаваме. Пеевски няма властови позиции в държавата, няма председатели на комисии в НС. Аз с Пеевски не съм разговаряла никога и моята формация", каза тя.

И посочи, че за разлика от съседите, България има необходимите количества горива за месеци наред.

"Имаме и резерви, имаме за месеци напред в България, ако считаме резерва става още по-добро положението. Задали сме въпроси на OFAC с няколко варианта и чакаме отговори. Единият вариант с за особен управител, обсъждаме и неговите функции и могат ли да бъдат разширени. Първото нещо е да се защитят българските граждани и първата мярка е спиране на износа за ЕС и трети страни. Когато в съседни държави се повишават цените, е вероятна предпоставка за спекула с цените и да се пристъпи към износ", обясни Митова.

И съобщи, че се надява следващата седмица "да имаме готово решение, защото в момента изготвяме Плана за действие". Иначе са в непрестанна кореспонденция с американски партньори.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нагла

    23 1 Отговор
    Лелке, мариян бачев е толерирам отклоненията на любимия си актьор п edofil, който е снимал голи деца и ги е возил в колата си.

    Коментиран от #6

    15:14 02.11.2025

  • 2 Спецназ

    10 0 Отговор
    Горната граница на Бюджета трябва да е 0%!!

    ТОВА е дясна политика, мацуранко!
    Това че Министъра на Културата отвлича хора не е важно.

    Хората такива неща не ги интересуват, а да имаме стабилни доходи и работа,
    ако може за НЕ без пари, де!

    15:15 02.11.2025

  • 3 Много артисти гьозбояджии

    14 0 Отговор
    много нещо!

    15:17 02.11.2025

  • 4 глоги

    12 1 Отговор
    ...депутатКАТА от "ИТН"- Павела Митова, председателКА на енергийната комисия в НС.

    15:19 02.11.2025

  • 5 стих

    6 11 Отговор
    Много красива славянка!

    15:21 02.11.2025

  • 6 Лъжата в едно общество

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нагла":

    винаги е приоритет на най пропадналата част от него.

    Коментиран от #9

    15:25 02.11.2025

  • 7 Грозев е еничарин

    15 1 Отговор
    Това момиче как пропадна толкова ?! Живяла и завършила средно и колеж в Италия,после 2 висши в Холандия.Тя беше женена за италиански депутат на нейните години.После стана любовница на дядо си Тошко Д жуджето с 27 г. по възрастен от нея,който й стига до пъпа,женен с 2 деца.Тя се разведе и тотално пропадна,че и погрозня.Но с какъвто се събереш такъв ставаш.

    Коментиран от #8

    15:25 02.11.2025

  • 8 Лъжата в едно общество

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Грозев е еничарин":

    винаги е приоритет на най пропадналата част от него.

    15:28 02.11.2025

  • 9 Нагла

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лъжата в едно общество":

    Ако свидетелите, които са виждали " актьора" да снима голите деца и да ги качва в колата си лъжат, но така или иначе и, тн са една голяма лъжа

    Коментиран от #15, #22

    15:28 02.11.2025

  • 10 Опасност

    10 3 Отговор
    Тези итн са не само лъжци, но и опасни педофили и крадци

    15:29 02.11.2025

  • 11 Гост

    8 1 Отговор
    Тая ли беше разголената мадама

    15:30 02.11.2025

  • 12 Криза

    13 0 Отговор
    Горката трябва да е много отчаяна, за да лъже така

    15:30 02.11.2025

  • 13 Обяснимо

    5 2 Отговор
    Славито е ясен, остават му 2 г живот най - много, а тези ще трябва да живеят с тази си слава

    15:33 02.11.2025

  • 14 Евтино

    10 0 Отговор
    Какво ти достойнство, продадоха се итн за една лимузина vw на старо

    Коментиран от #16

    15:35 02.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Присъства ли

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Евтино":

    на продажбата?

    15:37 02.11.2025

  • 17 Патерици

    8 0 Отговор
    итн вече сами не си вярват най - големите лъжци в Парламента

    15:40 02.11.2025

  • 18 Любимия

    10 0 Отговор
    Актьор на Бачев е в ареста, но те не се притесняват, няма страшно, някой друг е изнасилвал 20 г

    15:42 02.11.2025

  • 19 Култура

    7 0 Отговор
    " Страх ме е от културата на министъра на културата "

    15:43 02.11.2025

  • 20 муцунка

    11 0 Отговор
    ИТН трябва да се чете: И Тъй Нататък.

    15:44 02.11.2025

  • 21 лют пипер

    2 3 Отговор
    Брадат Киро канадския що рече по въпроса?

    15:44 02.11.2025

  • 22 Значи си лъжец

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нагла":

    А лъжеца е отпадъка в едно общество. На редакцията се извинявам, че преча на глупавите и гнусни лъжи на трола. Не ме е е срам да развалям облика сайта ви и да преча на простотията и лъжите.

    15:44 02.11.2025

  • 23 Първо

    6 0 Отговор
    марин@ Бачева се отрече от любимия актьор пе дофил, после - нищо нередно не виждал

    15:46 02.11.2025

  • 24 Оферта

    6 0 Отговор
    За пари, за много

    15:47 02.11.2025

  • 25 Гордост

    5 0 Отговор
    Дори могат да го направят заместник министър този невинен любимец

    15:48 02.11.2025

  • 26 Тази от

    8 0 Отговор
    има такива негодяи много се изложи по БНР с отговорите. Новото началство само подкрепяли, не се месели в политиките. Да, ама не! Йордан Цонев каза, че присъстват на брифингите и съветите, защото подкрепят политиките.

    15:50 02.11.2025

  • 27 сноу

    7 0 Отговор
    Омацотената бърсалка на чалгуня все на амбразурата ,да варди на шефа си смешниците..

    15:52 02.11.2025

  • 28 Нормално

    6 0 Отговор
    вече посегнаха и на децата, дори се гордеят с " работата " си

    15:52 02.11.2025

  • 29 Избори

    8 0 Отговор
    На следващите избори тези актьори ще си играят у тях предпочитаните сценки

    15:53 02.11.2025

  • 30 Реклама

    5 0 Отговор
    Явно това се толерира в тази ОПГ, няма изненадани

    15:55 02.11.2025

  • 31 Нов Закон

    5 0 Отговор
    Може да предложите - за педофилията, очевидно за вас няма нищо нередно в това

    15:57 02.11.2025

  • 32 Тая

    5 0 Отговор
    Сигурно изпълнява кратки пиеси за флейта на баш зулуса

    16:00 02.11.2025

  • 33 Никой

    2 0 Отговор
    Какво значи - дясно мислене - гледаш си детето и - не му даваш ядене - да се оправи само в живота ли.

    Тази жена - що не си каже заплатката, че много бюджети приемат тези депутатите.

    16:04 02.11.2025

  • 34 Лъжеш!

    3 0 Отговор
    Лъжеш, чалгарска слугиньои санитарка на сакатото учиндолско ниощжество, дето тичаш по 10 пъти на ден да му сменяш памперсите! Лъжеш като циганка, хваната да краде в трамвоя! Сакатото учиндолско нищожестов, което опростачи три поколения българи с просташката си и порнографска чалга, свали правителството на Кирил Петков по нареждане на мутрата отСИК и най-вече, по нареждане на архитекта на чалгарската ви сбирщина агент Сава - най-успешният проект на КГБ и ДС! Да, точно твоята чалгарска сбирщина свали редовно порвителство и предизвика такава ужасна политическа и парламентарна криза, каквато историята ни не помни! И знаеш ли защо, чалгарска слугиньо?! Защото Асен Василев отказа да отпусне едни 4 милиарда на вашия министър тогава - Граздю, които милиарди Сакатият от Учиндол беше обещал на уродливото 190 - килограмово туловиещ! Впрочем, защо Сакатият от Учиндол сега праща само теб по медиите ма, Плевела, пардон - Павела?! Сигурно защото дори и ТОЙ се е засрамил от просташкия, циничен, мръсен и каруцарски език на Хаджи Тошко Африкански и на Клептомана Балабана Джебчеята, нали?! Свършено е с вас, чалгарска слугиньо, свършено е! А нищожеството Чалгачев, пардон - Бачев, е срам и резил за великата ни някога култура! Защото е посмешище, и дащото го командва Хаджи Африкански!

    16:04 02.11.2025

  • 35 Наглецо

    2 0 Отговор
    Други вицове от кокони като тази няма ли?

    16:04 02.11.2025

  • 36 Основният въпрос към

    2 0 Отговор
    Това недоразумение министъра на културата Мариан Бачев е: Колко е бюджета на това министерство? Колко псевдокултурника са на щат и хранилка там? Време е и ние да построим една пирамида. Много съм възмутен !
    Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? А Перпирикона а? Дето света обиколи с нашите пари...... А Радев това ли му е работата, на откриване на музеи в Египет да ходи....Много съм възмутен !

    16:06 02.11.2025

  • 37 Въпрос

    3 0 Отговор
    Тази ли е метресата на Тошко Африкански.

    16:08 02.11.2025

  • 38 Цялата

    4 0 Отговор
    чалгарска трупа е едно позорище , а тая куха селянка и тя била участвала в преизчисляването на бюджета !

    16:09 02.11.2025

  • 39 Точно това публично-частно партньорство

    1 0 Отговор
    Е най гнусният начин за корупционни действия и сделки ! Особенно когато частника има над 50% дялово участие и като капак и държавно гарантиране на кредитите му

    16:10 02.11.2025

  • 40 Ъхъъъъъ....

    1 0 Отговор
    Относно подкрепата на ДПС-НН и Пеевски към правителството, Митова обясни, че ИТН са спазили обещанието си...... не думай....

    16:12 02.11.2025

  • 41 Веярно ли е,

    2 0 Отговор
    че тази чалгарска слугиня на снимката яко духа спаружената гюдерийка в гащите на а Хаджи Африканския Тошко каруцарина?

    16:13 02.11.2025

  • 42 Ирония

    2 0 Отговор
    Мариан Бачев за Ч.п за зе.ле не става! Некадърник неудачник неук...клоун...

    16:15 02.11.2025

  • 43 Флейта

    3 0 Отговор
    ИТН подкрепят педофилията.

    16:17 02.11.2025

  • 44 Мнение

    2 0 Отговор
    Измамникът Мариан Балев не спазва Законите на България! Наел незаконно читалище без реален договор! Измамтикът Мариан Бачев плащал мизерните 100 лв. за зала с осветление...а сщубал децата за фалшивите си уроци по актьорско майсторство..

    16:19 02.11.2025

  • 45 Горски

    1 0 Отговор
    Всички, които са влизали в тази игра, са го усетили. Къде са сега Яне Янев, Марешки, Валери Симеонов, Каракачанов, Бареков? Някой помни ли ги? Какво оставиха след себе си? ИТН вече са в тази съдба, заедно с тленните останки на БСП. Не може в политиката да избереш ролята на лакей и да очакваш, че ще се играе дълго. Лакеите винаги се сменят. Няма скандал в културата, защото няма култура. Има чалга, оядени актьори и зомби директор на БНТ. Човек, трябва да има достойнство. Този министър.нанесе.много щети на.културата,сега прибави и морално петно на това министерство. Вижда се ,че чалгата много е увредила съзнанието му. Харесва му да е на държавната трапеза и се чуди, как да се задържи,с цената на всичко.

    16:20 02.11.2025

  • 46 коко от Париж

    0 0 Отговор
    Педи култюр дьо Булгари - шармант!

    16:24 02.11.2025

