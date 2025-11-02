Павела Митова: Мариан Бачев прекъсна определени интереси на представители на Съюза на артистите

Не очаквах да отговарям на въпрос за министъра на културата Мариан Бачев. Не виждам проблем нито в работата на министъра на културата, нито считам, че подобни скандали касаят Министерство на културата и неговото управление, каза в интервю пред БНР депутатът от ИТН Павела Митова, председател на енергийната комисия в НС.
"Всеки, пристъпил закона, да понесе своята отговорност, а кои са негови приятели в личния живот е отделен казус. Бачев отдавна се е разграничил и никога не е бил съдружник с този човек (б. р. Росен Белов). Няма да коментирам отношенията на Съюза на артистите със сегашната управа на Министерство на културата. Още в началото на мандата бяха прекъснати определени интереси на представители на Съюза на артистите", обясни депутатът от ИТН.
В предаването "Неделя 150" тя коментира проекта за бюджет за 2026 г., който ще е първият в евро:
"Говорим за тежката финансова ситуация, в която се намираме от няколко години и ИТН напуснахме едно правителство заради дълговата спирала, в която влязохме и от нея трудно се излиза. В момента бюджетът е балансиран, 3% е дефицита. Аз като дясно мислеща, не мисля, че е правилно да се стремим към 3% дефицит. Това е горната граница. Балансиран е включително с всички социални искания на партньорите и инвестиционната програма е гарантирана. С десните ми разбирания мисля, че една държава трябва да се стреми към нулев дефицит, но когато си в дългова спирала е трудно. Последните години видяхме социални плащания, изпреварващи икономическия ръст."
Според Митова ще е трудно без дългове да се покрият социалните очаквания на гражданите.
"Когато участваш в управление с други формации, всяка прави компромиси и постига своите приоритети. Исканията на младите лекари ще бъдат удовлетворени, стремим се всички в сектора да получават справедливо и достойно заплащане. За младите лекари ще бъде решено през бюджета на НЗОК. Има исторически бюджет и ще се направи трансфер към държавния бюджет с 260 млн. лв. и заплатите са фиксирани на 1860 евро – 150% от средната работна заплата. Ще бъде записано в закона за лечебните заведения и ще има изготвени скали, и с повишаването на долните скали се увеличават и горните. Не може лекари специализанти да получават по-високи заплати от тези, които ги обучават. Също така акушерки и медицински сестри ще получават достойно заплащане. Затова тази реформа беше сложна и ще очакваме нейните ефекти. Медицинските сестри и акушерките ще получат 1550 евро."
Митова допълни, че пенсията също остава 620 евро , след като "няколко пъти преизчислявахме бюджета и се споразумяхме, майчинство през втора година да е 460 евро – 900 лв., а които се върнат работа, да получават 75% от обезщетението".
"Радвам се, че намират място в бюджета и десни мерки. Още през 2025 от ИТН предложихме нещо, обещавано за намаляване на капиталовата програма на държавния бюджет чрез публично-частно партньорство за големи инфраструктурни проекти. Сега вече виждаме тази идея в бюджет 2026", коментира Павела Митова.
Тя посочи, че капиталовата програма се разширява с включени 5 млрд. от ПВУ инвестиции:
"И голяма част от общинските проекти се прехвърлят за финансиране през ББР, където ще бъде завишен капиталът, не да бъде заобиколен дефицитът, но определено помага да бъде смъкнат."
Относно подкрепата на ДПС-НН и Пеевски към правителството, Митова обясни, че ИТН са спазили обещанието си.
"Какво казват някои хора, не отговаря на реалността! Преди последните парламентарни избори казахме, че ще направим всичко възможно България да има стабилно правителство и няма да участва Пеевски - сега това наблюдаваме. Пеевски няма властови позиции в държавата, няма председатели на комисии в НС. Аз с Пеевски не съм разговаряла никога и моята формация", каза тя.
И посочи, че за разлика от съседите, България има необходимите количества горива за месеци наред.
"Имаме и резерви, имаме за месеци напред в България, ако считаме резерва става още по-добро положението. Задали сме въпроси на OFAC с няколко варианта и чакаме отговори. Единият вариант с за особен управител, обсъждаме и неговите функции и могат ли да бъдат разширени. Първото нещо е да се защитят българските граждани и първата мярка е спиране на износа за ЕС и трети страни. Когато в съседни държави се повишават цените, е вероятна предпоставка за спекула с цените и да се пристъпи към износ", обясни Митова.
И съобщи, че се надява следващата седмица "да имаме готово решение, защото в момента изготвяме Плана за действие". Иначе са в непрестанна кореспонденция с американски партньори.
1 Нагла
Коментиран от #6
15:14 02.11.2025
2 Спецназ
ТОВА е дясна политика, мацуранко!
Това че Министъра на Културата отвлича хора не е важно.
Хората такива неща не ги интересуват, а да имаме стабилни доходи и работа,
ако може за НЕ без пари, де!
15:15 02.11.2025
3 Много артисти гьозбояджии
15:17 02.11.2025
4 глоги
15:19 02.11.2025
5 стих
15:21 02.11.2025
6 Лъжата в едно общество
До коментар #1 от "Нагла":винаги е приоритет на най пропадналата част от него.
Коментиран от #9
15:25 02.11.2025
7 Грозев е еничарин
Коментиран от #8
15:25 02.11.2025
8 Лъжата в едно общество
До коментар #7 от "Грозев е еничарин":винаги е приоритет на най пропадналата част от него.
15:28 02.11.2025
9 Нагла
До коментар #6 от "Лъжата в едно общество":Ако свидетелите, които са виждали " актьора" да снима голите деца и да ги качва в колата си лъжат, но така или иначе и, тн са една голяма лъжа
Коментиран от #15, #22
15:28 02.11.2025
10 Опасност
15:29 02.11.2025
11 Гост
15:30 02.11.2025
12 Криза
15:30 02.11.2025
13 Обяснимо
15:33 02.11.2025
14 Евтино
Коментиран от #16
15:35 02.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Присъства ли
До коментар #14 от "Евтино":на продажбата?
15:37 02.11.2025
17 Патерици
15:40 02.11.2025
18 Любимия
15:42 02.11.2025
19 Култура
15:43 02.11.2025
20 муцунка
15:44 02.11.2025
21 лют пипер
15:44 02.11.2025
22 Значи си лъжец
До коментар #9 от "Нагла":А лъжеца е отпадъка в едно общество. На редакцията се извинявам, че преча на глупавите и гнусни лъжи на трола. Не ме е е срам да развалям облика сайта ви и да преча на простотията и лъжите.
15:44 02.11.2025
23 Първо
15:46 02.11.2025
24 Оферта
15:47 02.11.2025
25 Гордост
15:48 02.11.2025
26 Тази от
15:50 02.11.2025
27 сноу
15:52 02.11.2025
28 Нормално
15:52 02.11.2025
29 Избори
15:53 02.11.2025
30 Реклама
15:55 02.11.2025
31 Нов Закон
15:57 02.11.2025
32 Тая
16:00 02.11.2025
33 Никой
Тази жена - що не си каже заплатката, че много бюджети приемат тези депутатите.
16:04 02.11.2025
34 Лъжеш!
16:04 02.11.2025
35 Наглецо
16:04 02.11.2025
36 Основният въпрос към
Псевдокултурниците дето са на субсидийка минаха 380 000 души и е време държавата да ги отреже защото тва на 100 лева произведен продукт да получават 430 лв субсидия го няма никъде по света и в галактиката. Все едно една продавачка на обувки да продаде за 100 лв и държавата да и даде още 430 лв .....абсурдно е. Тези псевдокултурници са чиста проба комунистически паразити. Преди време гледах оня пуяк Калин Сърменов и се погнусих за пореден път от него. 100 лв "заработени" - 430 лв субсидия. "Закона за защита на културата" ....И точно тези псевдокултурници как дойде юни месец са хората които правят опашките за Гърция и най силно врякат за Еврозони, НАТО и пръдни. И ИТН Славчо и Тошко взеха че взеха министерството на комунистическите паразити- атлантици на хранилка. После нека пак да кажат че били десни. Ами оня Пимпирата с пингвините? А Перпирикона а? Дето света обиколи с нашите пари...... А Радев това ли му е работата, на откриване на музеи в Египет да ходи....Много съм възмутен !
16:06 02.11.2025
37 Въпрос
16:08 02.11.2025
38 Цялата
16:09 02.11.2025
39 Точно това публично-частно партньорство
16:10 02.11.2025
40 Ъхъъъъъ....
16:12 02.11.2025
41 Веярно ли е,
16:13 02.11.2025
42 Ирония
16:15 02.11.2025
43 Флейта
16:17 02.11.2025
44 Мнение
16:19 02.11.2025
45 Горски
16:20 02.11.2025
46 коко от Париж
16:24 02.11.2025