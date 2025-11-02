Павела Митова: Мариан Бачев прекъсна определени интереси на представители на Съюза на артистите

Не очаквах да отговарям на въпрос за министъра на културата Мариан Бачев. Не виждам проблем нито в работата на министъра на културата, нито считам, че подобни скандали касаят Министерство на културата и неговото управление, каза в интервю пред БНР депутатът от ИТН Павела Митова, председател на енергийната комисия в НС.

"Всеки, пристъпил закона, да понесе своята отговорност, а кои са негови приятели в личния живот е отделен казус. Бачев отдавна се е разграничил и никога не е бил съдружник с този човек (б. р. Росен Белов). Няма да коментирам отношенията на Съюза на артистите със сегашната управа на Министерство на културата. Още в началото на мандата бяха прекъснати определени интереси на представители на Съюза на артистите", обясни депутатът от ИТН.

В предаването "Неделя 150" тя коментира проекта за бюджет за 2026 г., който ще е първият в евро:

"Говорим за тежката финансова ситуация, в която се намираме от няколко години и ИТН напуснахме едно правителство заради дълговата спирала, в която влязохме и от нея трудно се излиза. В момента бюджетът е балансиран, 3% е дефицита. Аз като дясно мислеща, не мисля, че е правилно да се стремим към 3% дефицит. Това е горната граница. Балансиран е включително с всички социални искания на партньорите и инвестиционната програма е гарантирана. С десните ми разбирания мисля, че една държава трябва да се стреми към нулев дефицит, но когато си в дългова спирала е трудно. Последните години видяхме социални плащания, изпреварващи икономическия ръст."

Според Митова ще е трудно без дългове да се покрият социалните очаквания на гражданите.

"Когато участваш в управление с други формации, всяка прави компромиси и постига своите приоритети. Исканията на младите лекари ще бъдат удовлетворени, стремим се всички в сектора да получават справедливо и достойно заплащане. За младите лекари ще бъде решено през бюджета на НЗОК. Има исторически бюджет и ще се направи трансфер към държавния бюджет с 260 млн. лв. и заплатите са фиксирани на 1860 евро – 150% от средната работна заплата. Ще бъде записано в закона за лечебните заведения и ще има изготвени скали, и с повишаването на долните скали се увеличават и горните. Не може лекари специализанти да получават по-високи заплати от тези, които ги обучават. Също така акушерки и медицински сестри ще получават достойно заплащане. Затова тази реформа беше сложна и ще очакваме нейните ефекти. Медицинските сестри и акушерките ще получат 1550 евро."

Митова допълни, че пенсията също остава 620 евро , след като "няколко пъти преизчислявахме бюджета и се споразумяхме, майчинство през втора година да е 460 евро – 900 лв., а които се върнат работа, да получават 75% от обезщетението".

"Радвам се, че намират място в бюджета и десни мерки. Още през 2025 от ИТН предложихме нещо, обещавано за намаляване на капиталовата програма на държавния бюджет чрез публично-частно партньорство за големи инфраструктурни проекти. Сега вече виждаме тази идея в бюджет 2026", коментира Павела Митова.

Тя посочи, че капиталовата програма се разширява с включени 5 млрд. от ПВУ инвестиции:

"И голяма част от общинските проекти се прехвърлят за финансиране през ББР, където ще бъде завишен капиталът, не да бъде заобиколен дефицитът, но определено помага да бъде смъкнат."

Относно подкрепата на ДПС-НН и Пеевски към правителството, Митова обясни, че ИТН са спазили обещанието си.

"Какво казват някои хора, не отговаря на реалността! Преди последните парламентарни избори казахме, че ще направим всичко възможно България да има стабилно правителство и няма да участва Пеевски - сега това наблюдаваме. Пеевски няма властови позиции в държавата, няма председатели на комисии в НС. Аз с Пеевски не съм разговаряла никога и моята формация", каза тя.

И посочи, че за разлика от съседите, България има необходимите количества горива за месеци наред.

"Имаме и резерви, имаме за месеци напред в България, ако считаме резерва става още по-добро положението. Задали сме въпроси на OFAC с няколко варианта и чакаме отговори. Единият вариант с за особен управител, обсъждаме и неговите функции и могат ли да бъдат разширени. Първото нещо е да се защитят българските граждани и първата мярка е спиране на износа за ЕС и трети страни. Когато в съседни държави се повишават цените, е вероятна предпоставка за спекула с цените и да се пристъпи към износ", обясни Митова.

И съобщи, че се надява следващата седмица "да имаме готово решение, защото в момента изготвяме Плана за действие". Иначе са в непрестанна кореспонденция с американски партньори.