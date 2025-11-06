Новини
Кметът на район „Изгрев“: Школата на Бачев получи предизвестие да напусне читалището

6 Ноември, 2025 12:26 311 2

Скандалът е тежък, излизат нови и нови медийни разкрития. Тече следствие, има ограмно напрежение сред хората и в културно-образователните среди на страната

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Незаконно помещаващата се в читалище “Николай Хайтов”, частна театрална школа на министра на културата Мариан Бачев, получи предизвестие за напускането му." Това съобщи кметът на район "Изгрев" Д-р Делян Георгиев в социалните мрежи.

"Скандалът е тежък, излизат нови и нови медийни разкрития. Тече следствие, има ограмно напрежение сред хората и в културно-образователните среди на страната. Обществото води явна и периферна дискусия за морал, права и норми на поведение. За пореден пьт се спекулира с обективността на правораздавателната ни система",пише той.

По думу му до произнасянето на съда и при спазване на презумпцията за невинност по делото, театралната школа, чиито водещ преподавател бе замесен в огромен публичен скандал, нямат място в района.

"След това, Настоятелството на Народно читалище "Николай Хайтов" трябва да вземе решение дали ще продължи взаимоотношенията си с този субект, като се надявам да бъдат отчетени правилно негативният тренд на общестевеното мнение, моралната страна на въпроса и интересите на децата.

В крайна сметка, става дума за школа на действащ министър, помещавала се срещу мизерно символичен и обиден за хората наем в общинска сграда десет години, при това незаконно. Въпросите са много.

Висшите политици трябва да дават пример с поведението си, не да упорстват и да защитават користните си финансови придобивчици бранейки ги със зъби и нокти и правейки се на "обидени госпожици", когато им се задават резонни въпроси", пише още кметът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    2 0 Отговор
    Школа по Кама Сутра.

    12:28 06.11.2025

  • 2 хах

    2 0 Отговор
    Тоз обаче няма да даде оставка , сигурно изтегли кредит и драпа

    12:30 06.11.2025

