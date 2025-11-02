Багер влезе в бившия сарай на Доган в столичния квартал "Бояна"

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна", съобщиха от БНТ.
Собственикът на комплекса съобщи пред "По света и у нас", че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.
В началото на лятото, миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. Не успя да се върне в Бояна, тъй като собственика на комплекса в столичния квартал обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.
През април Доган се опита да се върне в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сокол с ориз
18:53 02.11.2025
2 665
Коментиран от #4
18:54 02.11.2025
3 Последния Софиянец
18:57 02.11.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "665":Шиши търси скритото злато на Доган.
18:58 02.11.2025
5 Яшар
18:59 02.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сопола
19:03 02.11.2025
8 Собственикът ,
19:05 02.11.2025
9 Буха ха
19:09 02.11.2025
10 Сандо
19:13 02.11.2025
11 Как
19:14 02.11.2025
12 Иронията на съдбата
19:26 02.11.2025