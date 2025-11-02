Новини
България »
София »
Багер влезе в бившия сарай на Доган в столичния квартал "Бояна"

Багер влезе в бившия сарай на Доган в столичния квартал "Бояна"

2 Ноември, 2025 18:50 996 12

  • багер-
  • сараи-
  • ахмед доган-
  • бояна-
  • ремонт

Собственикът на комплекса извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни

Багер влезе в бившия сарай на Доган в столичния квартал "Бояна" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна", съобщиха от БНТ.

Собственикът на комплекса съобщи пред "По света и у нас", че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.

В началото на лятото, миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. Не успя да се върне в Бояна, тъй като собственика на комплекса в столичния квартал обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

През април Доган се опита да се върне в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сокол с ориз

    13 0 Отговор
    Шишо му бута колибката ей тъй за да покаже, кой е по-гадHия😉

    18:53 02.11.2025

  • 2 665

    12 0 Отговор
    Сериозен ремонт се вижда, до основите стигнали а в багира е Дебелян, дърпа ръчките !

    Коментиран от #4

    18:54 02.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Ще търсят закопаното злато на Доган при пауните

    18:57 02.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "665":

    Шиши търси скритото злато на Доган.

    18:58 02.11.2025

  • 5 Яшар

    8 0 Отговор
    Така се заличават следи за престъпления !.най добре С големите багери вол. Во , камасу , хунда и , ...

    18:59 02.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сопола

    10 0 Отговор
    Сокола ли Сопола ли, ама яко го издуха Делянчо.Ашколсун.Да видим кой ще издуха тръбести Делянчо сега

    19:03 02.11.2025

  • 8 Собственикът ,

    7 0 Отговор
    продукт на ДС като Доаня , от някакво си Толбухинско тогава село , и "няма нищо общо с ТЕЦ Варна" !

    19:05 02.11.2025

  • 9 Буха ха

    3 0 Отговор
    Търсят гърнето с алтъните

    19:09 02.11.2025

  • 10 Сандо

    4 0 Отговор
    Щом трябва нещо да се разруши нас никой не може да ни достигне.

    19:13 02.11.2025

  • 11 Как

    2 1 Отговор
    Всичко свързано с Доган трябва да бъде разрушено. Токсично е!

    19:14 02.11.2025

  • 12 Иронията на съдбата

    0 0 Отговор
    доган създаде пеевски, доган го обучи и ползва за лошо момче, доган го ползва за рекет и унищожение на фирми, опоненти, усвояване на институции и накрая ученика унищожи учителя си.

    19:26 02.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове