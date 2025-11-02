Новини
Асен Василев: Бюджетът за догодина ще трябва да бъде преправен основно

2 Ноември, 2025 19:14 414 9

  • асен василев-
  • бюджет-
  • 2026-
  • преправяне

Ако „Лукойл” спре да работи, тъй като е под санкции, това би довело до огромен икономически срив, което ще удари бюджета и заради рафинерията, и заради всички други индустрии, които ще бъдат засегнати”, каза лидерът на ПП

Асен Василев: Бюджетът за догодина ще трябва да бъде преправен основно - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България приема първия си бюджет в евро на фона на санкции срещу „Лукойл”, които ще ударят приходите на държавата. Синдикати и работодатели скочиха на проектобюджета, стимулира ли сивия сектор, намалява ли работещите на светло, има ли друго решение, освен това да се вдигат данъците на работещите. Темата коментира в ефира на Нова телевизия лидерът на ПП и съпредседател на коалицията ПП-ДБ Асен Василев.

Ние бюджета не сме го видели. Изтекоха два проектобюджета – на НОИ и НЗОК , истинският още не е. Доколкото разбрахме, след първоначалните реакции, той ще бъде пренаправен основно. Ще се увеличи минималната работна заплата – тя ще бъде 620 евро, а не както беше изтекло 605 евро. Оттам трябва да се сметне абсолютно целият бюджет отначало. Това МРЗ променя приходите и разходите в държавната план-сметка, както и потреблението”, обясни той.

Василев сподели, че за него е било странно, че не са били изговорени общите параметри на бюджета, тъй като той не е въпрос на числа, а на политика. Необходимо е да е ясно какъв ще бъде ресурсът от данъците, какъв ще дойде от Европа и как всичко това ще бъде разпределено, допълни той. И подчерта, че вече е ясно, че бюджетът ще закъснее с поне една седмица.

Според Василев Министерството на финансите е предприело подхода, че всички трябва да са съгласни с предложения бюджет, но в коалиционно правителство това не работи.

Депутатът каза, че правителството ще вдигне пенсиите така, както е разписано в закона – по швейцарското правило. Той допълни още, че ако не бъде спазен законът, пенсиите драматично ще изостанат от нормалния стандарт на живот и ще се увеличи броя на хората под линията на бедност.

Василев коментира, че ще бъде спазен закона и за минималната работна заплата, може би ще се вдигне и майчинството. Той обаче заяви, че това, което липсва в бюджета е отговорност към бизнеса.

Депутатът каза, че бюджетният дефицит не може да се скрие, тъй като има ясни правила кое се брои за такъв.

Той беше категоричен, че социалната програма трябва да бъде направена така, че да не натоварва бюджета, а да позволи той да се случи.

Казусът "Лукойл"

Василев заяви, че „Лукойл” е започнал да плаща данъци през 2021 година.

„Данък печалба беше вдигнат до 50%, тъй като рафинерията е под санкции. От 2021 г. до началото 2024 г. бяха платили над 1 милиард данъци в хазната. Отделно има ДДС. Ако „Лукойл” спре да работи, тъй като е под санкции, това би довело до огромен икономически срив, което ще удари бюджета и заради рафинерията, и заради всички други индустрии, които ще бъдат засегнати”, каза той. И допълни, че не вижда правителството да прави опити да избегне санкциите.

Според него бюджет в евро и санкциите срещу „Лукойл” не могат да доведат страната ни до фалит. Но това може да доведе до много сериозни икономически сътресения и обедняване на държавата, подчерта Василев.

Рокадата на председателя на Народното събрание

Асен Василев смята, че смяната на Наталия Киселова като председател на НС е било „изключително унизителна сцена” за нея. „Тя беше предадена от собствената си партия”, допълни той.

„Това, което се видя публично, е че рокадата е цената на това БСП да остане във властта”, каза още депутатът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гражданин

    2 2 Отговор
    Светът гори, те сменят валутата!?

    19:15 02.11.2025

  • 2 Всички икономисти предричат фалит

    1 0 Отговор
    На държавата и днес и Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика -
    Предричат фалит на България 2027 година и изпадане на държавата в неплатежоспособност. Замяна на дълг срещу собственост. Земята върху която са построени нашите домове става собственост на чужди фирми. Или плащане на тях на терените или ни вземат домовете. Боко,свинята и чалга oтрепката славуца разчитат дотогава вече да са напуснали държавата с милиардите.

    19:19 02.11.2025

  • 3 Боко (неуловимия) тайния крадец

    2 0 Отговор
    Абе Асане ако проправим бюджета ......какво ше дам на Пеевски и моите авери.....колко милиарда мислиш , че ще ми коства това ....отидоха парите за пенсии ?????

    Коментиран от #6

    19:19 02.11.2025

  • 4 Председателя на фискалния съвет

    1 0 Отговор
    2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

    За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ

    19:20 02.11.2025

  • 5 България влиза в световната

    1 0 Отговор
    Финансова история как държава е фалирана за 3 години от тикви, свиня и неграмотни чалгари. Декември 2023 г.дойде първото правителство на Главчев. След нови избори дойде второто на Главчев. Това правителство си беше на боко и шиши. Преди 11 месеца дойде това на тиквун,шопар и чалгари. За 3 години 38 милиарда нови заеми. През 2027 г.само лихвите 6 милиарда. Икономика няма производство няма, чужди инвестиции липсват. Държавата 2027 г.обявява фалит и се закрива.

    19:21 02.11.2025

  • 6 Пеевски господин тикво

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":

    Или ще ми броиш пари в КЕШ или си отиваш от властта и ще караш джипката като се озърташ постоянно , както едно време !!!

    19:22 02.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Бюджета се преправя в ЕЦБ във Франкфурт на Майн.ата си

    19:24 02.11.2025

  • 8 си дзън

    0 0 Отговор
    Този комунист Асенчо вдигна инфлацията с вдигането на пенсиите и заплатите в бюджетната сфера.
    Сега няма спирка.

    19:25 02.11.2025

  • 9 Дедо

    1 0 Отговор
    13 % са пенсионерите в МВР които получават и заплата и пенсия . През тази година са се увеличили с нови 200 пенсионера в МВР които са останали на работа. Да ви е честито народе , да ги храните тия 2 бона пенсия и 4000 лв. заплата да стоят в канцелариите . Евала на тая Държава с главно Д

    19:27 02.11.2025

