Владислав Горанов: С всички неразумни ходове през годините - стигнахме до това, че сега трябва да се прави нещо

2 Ноември, 2025 20:04 773 27

  • владислав горанов-
  • неразумни ходове-
  • нещо

"Първият бюджет на България в евро отчита претенциите на всички страни в коалицията. Има известна доза оптимизъм в приходната част, но затова пък се налагат някои непопулярни мерки, които аз като финансов министър не бих допуснал и не бих приел – например увеличението на осигурителната вноска с два процентни пункта. Ако зависеше от мен – а в случая не зависи, бих предложил промяна в косвеното облагане”, заяви бившият министър на финансите

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това не е бюджет на ГЕРБ. Последният проектобюджет на ГЕРБ беше за 2021 година. Сега това са бюджети, които се правят в коалиционен формат и докато не свърши политическата криза – ще водим такъв тип дебати за бюджета. Това означава, че когато събереш ГЕРБ, БСП и ИТН – не може да твърдиш, че бюджетът е само на ГЕРБ, като същевременно търсиш подкрепата на „ДПС-Ново начало”, защото не ти излизат гласовете. Трябва да се съобразяваш и да търсиш пресечната точка във всички възможни политики, които могат да се преплетат в проекта за бюджет.

Това заяви в „На Фокус” по Нова телевизия министърът на финансите в периода 2014 - 2020 г. Владислав Горанов, коментирайки първия бюджет на държавата в евро, който е остро критикуван и дори определен като „скандален”.

Той припомни, че когато ГЕРБ е участвал в сглобка с ПП, „левичарските политики са се предлагали от ПП, а те просто следвали тяхното темпо”. „Доколкото слушах Асен Василев – той продължава с неговия левичарски уклон. Имахме лошия шанс да съставим това правителство в началото на годината и да не можем да разкажем цялата история, която започна с изявлението на служебния министър Людмила Петкова за „дупката“ от 18 милиарда лева”, заяви той.

И допълни: „Всичко това, което се включи като решения в бюджета за 2025 година, беше подчинено на една по-висша цел – задържане на бюджета в рамките на 3% с цената на много усилия и представяне на положителен конвергентен доклад от страна на Европейската комисия и Европейската централна банка. И затова, след по-малко от два месеца, ще можем да си честитим една много успешна стъпка за всички български граждани – замяната на лева с еврото и влизането в еврозоната”.

Горанов беше категоричен, че първият бюджет на България в евро „отчита претенциите на всички страни в коалицията”. „Има известна доза оптимизъм в приходната част, но затова пък се налагат някои непопулярни мерки, които аз като финансов министър не бих допуснал и не бих приел – например увеличението на осигурителната вноска с два процентни пункта. Ако зависеше от мен – а в случая не зависи, бих предложил промяна в косвеното облагане”, заяви той.

И припомни, че се е случвало в края на 90-те години, когато стартира правителството на Иван Костов, за една или две години да се повиши ДДС. Това според него поражда определена инфлационна тежест, но е най-щадящ от гледна точка на икономиката. „След това данъкът се върна на предишните си нива –имаше момент с 22%, след това се върна на 20%, а по-рано дори беше 18%. Концептуално разсъждавам така – по-малко тежко за икономическите субекти е промяната в косвеното облагане, когато това се налага”, подчерта той.

И беше категоричен, че е споделил това с колегите си от ГЕРБ, Но „не е срещнал подкрепа”. „Това единственият възможен днес бюджет с всичките рискове в него. Ние се движим в една кризисна инерция. Безспорно амбициите за по-голяма събираемост трябва да продължат”, подчерта той.

Според него държавата все още има буфери, въпреки политическата криза. "Като например по-малък от 3-процента дефицит от БВП. Това е възможният бюджет. Щеше да е хубаво да не се стига до промяна на данъчно-осигурителната тежест, но с всички неразумни ходове през годините - стигнахме до това, че сега трябва да се прави нещо".


  • 1 Влади бандита Магнитски

    30 0 Отговор
    Да бе на Боко тиквата все някой друг му е виновен, а той управлява еднолично 15 години и окраде всички европейски фондове.

    Коментиран от #26

    20:07 02.11.2025

  • 2 Пич

    22 1 Отговор
    Ти !!! Направи като Брендо !!! Бегом да се предадеш в затвора !!!

    20:08 02.11.2025

  • 3 Хаха

    19 1 Отговор
    Бойко се откупи от Магнитски с 16 самольота Ф-16 на тройна цена, а за малак Влади не стигнаха парите.

    20:10 02.11.2025

  • 4 Град Симитли

    8 1 Отговор
    "левичарски" му е на Влади сек. ния уклон!
    Даже е съвсем ляв..

    20:11 02.11.2025

  • 5 Престъпник

    23 1 Отговор
    Класически престъпник!

    Коментиран от #21

    20:11 02.11.2025

  • 6 ?????

    11 3 Отговор
    Лека полека си признават кво ще е с еврозоната.
    Да ви е честито на всичките предпочели почивката в Гърция.
    Ще дочакате гръцкия вариант в България.
    Само че ще е още по-лошо щото нямаме такива лобисти като елините.

    Коментиран от #7

    20:11 02.11.2025

  • 7 Чували пачки Авиотрад 28

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    Ти Бойко не го мисли, той си е отредил и унуците в САЩ. И Барцелона.

    20:13 02.11.2025

  • 8 д-р Хасърджиев

    11 1 Отговор
    Ах, любимата ми девойка Владка! 💕

    20:14 02.11.2025

  • 9 БеГемот

    6 0 Отговор
    Ако една ш.ут.ка се продаде за да бъде ползвана от селски бег дали трябва да бъде третирана като имаща две полукълба....

    20:17 02.11.2025

  • 10 ха ха

    7 0 Отговор
    затова трябваше да напуснете на бегом управлението , щото правехте бюджети за лична употреба на герб

    20:19 02.11.2025

  • 11 ГОСТ

    8 0 Отговор
    магнита пак го изтъпанчиха в ефира.как ще се оправя без пачките на Божков .

    20:24 02.11.2025

  • 12 Тъно

    12 0 Отговор
    Този ид..от защо не е в затвора, а се разхожда по телевиите и говори глупости.

    20:26 02.11.2025

  • 13 Абе влади, ко

    7 0 Отговор
    стана с апартамента?

    20:32 02.11.2025

  • 14 Сяети

    3 0 Отговор
    Магнитски скрий се!

    20:33 02.11.2025

  • 15 Желая ти всичко най хубаво

    4 0 Отговор
    Влади Горанов - веднага да връща парите на черепа

    20:38 02.11.2025

  • 16 Време е

    4 0 Отговор
    да научем нещо за черната пантера. Къде се дяна туй животно?🤣🤣

    20:40 02.11.2025

  • 17 Незнам кой си Бачев

    1 0 Отговор
    Вече нищо не може да се направи, късно е либе за китка, уйде коньо у реката!

    20:41 02.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гост

    4 0 Отговор
    Е брееее, горанчо, голямо лицемерно го"мн"о си бе. В тая кочина на почит са далаверата, схемата, тарикатлъкът и ти си един от Главните примери. През всичките тия години единственото нещо, което произлезе от теб е, че стана "много дебел" милионер, но не с ум....

    20:43 02.11.2025

  • 20 факти

    3 0 Отговор
    конекрадец...

    20:44 02.11.2025

  • 21 факти

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Престъпник":

    вместо от куршум, от рак ще си отиде....

    20:45 02.11.2025

  • 22 Навалний

    4 0 Отговор
    Още един престъпник от Магнитски се мъчи да излезе от списъка!

    20:46 02.11.2025

  • 23 Защо бе, вкара България в "чакалнята"

    1 0 Отговор
    на щастливата ти Еврозона
    БЕЗ ДА ИМА НИКАКВИ ПРИЧИНИ НАЛАГАЩИ
    този антинационален антибългарски акт
    през 2019 година?

    Защо не го направи заедно с Чехия,
    Полша, Румъния, Дания ..., които
    не се набутаха сами да чакат "ламята"
    да ги погълне с крони, злоти, леи...

    За огромния стрес, тормоз, страдание,
    излишни НЕОПРАВДАНИ с нищо притеснения
    ясно очертаващи се загуби ФАЛИТИ

    отговорност и единствено виновни са ей тези
    двамата премиер и финансов министър
    в 2019 г. - Б.Борисов и Вл.Горанов!
    ЗАЩО го направиха?

    Какво лошо им е сторил българския народ
    на тези двама хубавци, че така идиотски
    да прецакат народа и целия бизнес?!
    Сребролюбци едноклетъчни мър

    Коментиран от #27

    20:48 02.11.2025

  • 24 ьоилоп

    3 0 Отговор
    Владко крадливия ГЕРБ калпаазанин дава интервюта??? Само в България е възможно това. НАмагнитен крадец доказан в Америка, тука по телевизията дава интервюта, вместо в затвора да чука камъни. Рекетьора на Божков дето милиони "забравил" да събере за да взема рекет, прави и бюджет??? Сещате ли се защо България е най бедната страна??? Слава на Господ Иисус Христос, тази масонска свиня ГЕРБ, със лъжите си няма да стигне далеч. Когато и да го арестуват този боклук все ще е късно, мИрси.

    20:49 02.11.2025

  • 25 За свещи да си даваш парите Горанов

    2 0 Отговор
    Тоя боклук защо не е в затвора, както и неговите приятели, а тръгнал да коментира.

    20:53 02.11.2025

  • 26 Видьо Видев

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Влади бандита Магнитски":

    Прокуратурата няма ли да се самосезира за "набедените" от Магнитски Горанов и Пеевски?

    20:55 02.11.2025

  • 27 Навалний

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Защо бе, вкара България в "чакалнята"":

    Стига лъжи Пръдльо!

    20:56 02.11.2025

