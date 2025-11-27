Новини
Владислав Горанов за ултиматума на БСП: Нищо не е на всяка цена. Ние стартирахме този кабинет с по-висши цели

27 Ноември, 2025 21:10 586 17

От седмици се говори, че ПП-ДБ искат да рестартират бунтарските настроения от 2020 г., но ситуацията не е същата. Няколко седмици преди един от най-успешните проекти – влизането в еврозоната, да оставиш държавата без власт е безотговорно, разясни още Горанов

Владислав Горанов за ултиматума на БСП: Нищо не е на всяка цена. Ние стартирахме този кабинет с по-висши цели - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Спираме вземането на решения по отношение на бюджета, спираме временно парламентарната процедура, защото бюджетът не е оттеглен. Той е приет на първо гласуване и стои в дневния ред на НС. Още утре дебатът навлиза по същество. Това заяви бившият финансов министър Владислав Горанов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Бюджетът не може да бъде чисто нов, най-малкото, защото днешната сметка е в резултат от натрупване на всичко, което се е случвало в държавата в предишните няколко години. Аз съм участвал в съставянето на 20 бюджета в различни качества от 2000 до 2020 г. Тогава имаше друга доктрина към числата на държавата и друг тип комуникация. Всичко това се разврати от хората, които днес претендират, че са стожерът на публичните финанси, а именно Асен Василев и ПП-ДБ. Ако днес те говорят за десни мерки, щеше ми се да участват в този разговор и през годините, когато се изкриви пенсионната система и механизмите за определяне на минималната работна заплата и куп други грешни решения, обясни той.

Ако трябва да дадем политическа оценка за протеста, в него победата е на гражданите, защото очевидно не сме успели да проведем комуникацията по начин, по който социалното напрежение да е на оптимално ниво. Никой няма никога да вкара съвършения бюджет – винаги ще има недоволен. Абсурдното в случая е, че най-щедрият бюджет, буди най-големите дебати, което показва, че ние продължаваме да лекуваме политическата криза с нелегитимни инструменти, а не толкова с макроикономически решения, намерили място в бюджета, поясни бившият финансов министър.

От седмици се говори, че ПП-ДБ искат да рестартират бунтарските настроения от 2020 г., но ситуацията не е същата. Няколко седмици преди един от най-успешните проекти – влизането в еврозоната, да оставиш държавата без власт е безотговорно, разясни Горанов.

Той коментира и позицията на БСП за преосмислянето на участието им в управлението заради бюджета: „Нищо не е на всяка цена. Ние стартирахме този кабинет с по-висши цели. Част от тях ще бъдат постигнати в рамките на следващите седмици. Борисов отправи това предупреждение към всички участници в съвместното управление, които се опитват да извиват ръце. Стремежът в следващите седмици няма да е да прекрачваме червени линии на някои от партньорите, но няма да оставим отговорността единствено в наши ръце. Балансът трябва да продължи да се търси. За да се приеме какъвто и да е бюджет, трябва повече от половината народни представители да подкрепят тази амалгама от различни решения”, обясни Горанов.

Той подчерта, че има много какво да се свърши с редовно управление, отколкото с политическото безвремие, през което минавахме в последните години.


  • 1 няма държава

    17 1 Отговор
    Вместо да е осъден на 20 г. , той умнотии пак раздава !!

    Коментиран от #4, #14

    21:13 27.11.2025

  • 2 престъпник

    11 1 Отговор
    отвратителна държава

    Коментиран от #5

    21:14 27.11.2025

  • 3 Цвете

    10 1 Отговор
    ТИ НА КАКВО ИГРАЕШ? ТУКА ИМА ТУКА НЕМА ЛИ? ВЗЕ ДА НАДИГАШ ГЛАВА, НО И ТВОЙТА ПОПАРА Е ЯДОХМЕ.😂🙃😃😉🤔

    21:15 27.11.2025

  • 4 Прав си!

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "няма държава":

    Вместо Горанов да е в затвора заедно с двамата Дебели, той е в медиите.

    21:15 27.11.2025

  • 5 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "престъпник":

    Китната ни Родина е превърната в миризливо блато от простата и крадлива герберска Тиква Борисов и г.р.у.хчо Пеевски.

    21:17 27.11.2025

  • 6 Ние?

    8 1 Отговор
    Кои сте вие? Отбор Магнитски с висша цел ограбване на държавата?

    21:17 27.11.2025

  • 7 Вижте статията за Калоян Методиев

    6 1 Отговор
    И снимките...интересни са ...кой е плезещия се полицай

    21:20 27.11.2025

  • 8 Няма делавера за кебапчиите

    1 1 Отговор
    Ама ги е страх и от избори. Но пък предателите са си предатели.

    21:21 27.11.2025

  • 9 Какви

    5 1 Отговор
    висши цели у тоя престъпник ?

    21:21 27.11.2025

  • 10 Мдаа

    4 0 Отговор
    По-висшите цели, като например пълнене на шкафчета и гардероби с евраци и кюлчета.

    21:23 27.11.2025

  • 11 Баба ти

    6 0 Отговор
    Намагнитеният взе да си отваря много устата. Защо не е арестуван за корупция в огромни размери?!

    21:25 27.11.2025

  • 12 ЗАЩОТО

    4 0 Отговор
    НАМАГНИТЕНОТО ВЛАДИ ЗНАЕ ЧЕ ДРУГОТО НАМАГНИТЕНО ШишИ ЧАКА ДА СЕ ВКЛЮЧИ В МАСКАРАДА

    21:27 27.11.2025

  • 13 Чики-Рики

    2 0 Отговор
    ....., Които са предсрочни избори, скоро!

    21:29 27.11.2025

  • 14 Хаха хаха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "няма държава":

    При протестите в София, на Борисов му прилошало и се нас рал.

    21:30 27.11.2025

  • 15 Вуйчвия

    3 0 Отговор
    бездомник увековечен у Магнитския списък , пак подаде кратуна да избльова някоя и друга тъпня !

    21:31 27.11.2025

  • 16 Гост

    1 0 Отговор
    Какви висши цели имаш ти бе, профан смачкан???? Ти си една крадлива слугиня, ма!

    21:33 27.11.2025

  • 17 Гост

    0 0 Отговор
    Колко па да си висш ти бе, г-н Магнитски??? Ти си корумпе от световна класа. Висшист бил? Изме"кяр

    21:35 27.11.2025

