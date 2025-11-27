Владислав Горанов за ултиматума на БСП: Нищо не е на всяка цена. Ние стартирахме този кабинет с по-висши цели

Спираме вземането на решения по отношение на бюджета, спираме временно парламентарната процедура, защото бюджетът не е оттеглен. Той е приет на първо гласуване и стои в дневния ред на НС. Още утре дебатът навлиза по същество. Това заяви бившият финансов министър Владислав Горанов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg.

Бюджетът не може да бъде чисто нов, най-малкото, защото днешната сметка е в резултат от натрупване на всичко, което се е случвало в държавата в предишните няколко години. Аз съм участвал в съставянето на 20 бюджета в различни качества от 2000 до 2020 г. Тогава имаше друга доктрина към числата на държавата и друг тип комуникация. Всичко това се разврати от хората, които днес претендират, че са стожерът на публичните финанси, а именно Асен Василев и ПП-ДБ. Ако днес те говорят за десни мерки, щеше ми се да участват в този разговор и през годините, когато се изкриви пенсионната система и механизмите за определяне на минималната работна заплата и куп други грешни решения, обясни той.

Ако трябва да дадем политическа оценка за протеста, в него победата е на гражданите, защото очевидно не сме успели да проведем комуникацията по начин, по който социалното напрежение да е на оптимално ниво. Никой няма никога да вкара съвършения бюджет – винаги ще има недоволен. Абсурдното в случая е, че най-щедрият бюджет, буди най-големите дебати, което показва, че ние продължаваме да лекуваме политическата криза с нелегитимни инструменти, а не толкова с макроикономически решения, намерили място в бюджета, поясни бившият финансов министър.

От седмици се говори, че ПП-ДБ искат да рестартират бунтарските настроения от 2020 г., но ситуацията не е същата. Няколко седмици преди един от най-успешните проекти – влизането в еврозоната, да оставиш държавата без власт е безотговорно, разясни Горанов.

Той коментира и позицията на БСП за преосмислянето на участието им в управлението заради бюджета: „Нищо не е на всяка цена. Ние стартирахме този кабинет с по-висши цели. Част от тях ще бъдат постигнати в рамките на следващите седмици. Борисов отправи това предупреждение към всички участници в съвместното управление, които се опитват да извиват ръце. Стремежът в следващите седмици няма да е да прекрачваме червени линии на някои от партньорите, но няма да оставим отговорността единствено в наши ръце. Балансът трябва да продължи да се търси. За да се приеме какъвто и да е бюджет, трябва повече от половината народни представители да подкрепят тази амалгама от различни решения”, обясни Горанов.

Той подчерта, че има много какво да се свърши с редовно управление, отколкото с политическото безвремие, през което минавахме в последните години.