Горанов: Пеевски е това, което е днес, благодарение на "Магнитски"

6 Ноември, 2025 20:54

Това е бюджет, който не може да се позволи нищо правилно, което да бъде подкрепено

Снимка: бТВ
В предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на финансите Владислав Горанов каза, че ГЕРБ не са имали друг избор, освен да работят с бившия финансов министър Асен Василев по държавния бюджет по времето на сглобката.

Бяхме пленници на политическата криза и на коалиционните си партньори. Все още сме пленници на коалиционните си партньори и на липсата на разумен диалог в парламента, каза той във връзка със споровете около Бюджет 2026.

Ние имаме проблем с бюджета от 2020 г. Искам да попитам колегите от бизнеса, които надигат глас срещу някои непопулярни решения, къде бяха тогава? Подозирам обществото в недалновидност, а политиците в популизъм. Това, което се случва днес, е резултат от политическата криза от 2020 г. Политическият разговор излезе от парламента, там нахлуха шарлатани, по думите на президента, добави Горанов.

С лидера на ГЕРБ Бойко Борисов сме правили много бюджети и те не са излезли по този начин. Този бюджет не е на ГЕРБ, а на това правителство, което се състави с подкрепата на БСП-Обединена левица и "Има такъв народ ", с добавените гласове на ДПС-Ново начало. На нас, въпреки че сме най-голямата партия, ни дотежа да носим цялата отговорност. Въпреки че сме най-голямата партия, ние имаме половината гласове, необходими за съставяне на правитество, отбеляза бившият финансов министър.

Бюджетът е комуникация и обществени отношения, които не възникват еднократно, а са процес от 2020 г. насам. Политическата криза не е отминалаа и ще отмине, когато отминат президентските избори. Поведението на президента е несистемно, популистко и пречи на номалния политически диалог в страната. Ако го нямаше сегашното мнозинство, въобще нямаше да си говорим за бюджет, защото нямаше да го има, допълни Владислав Горанов.

Това е бюджет, който не може да се позволи нищо правилно, което да бъде подкрепено. Той е най-малкото общо кратно на възможната политика, която може да намери подкрепа в парламента. Когато разумът напусне политическия терен и политическата класа стане предимно от популистки играчи, не е лесно да се върне разумът. Това може и да не е най-доброто управление, но е единственото възможно, което може да произведе държавата, подчерта той.

Горанов коментира още, че подозира, че България има хора в политиката, които разчитат законът "Магнитски" да е много значим у нас, за да разчистват политическите си сметки с негова помощ.

Тези мислители и анализатори, които вкараха Пеевски в "Магнитски", допуснаха голяма грешка, защото благодарение на тези санкции той е това, което е днес, заяви бившият министър на финансите, който също е санкциониран по американския закон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 През 9 дерета

    30 2 Отговор
    Психологическа тактика да се самооневиниш, говорейки за друг, "случайно" попаднал в същата ситуация.

    Коментиран от #4

    20:58 06.11.2025

  • 2 агент от ми5

    27 3 Отговор
    Горанов е намагнитен по твърденията за подкуп на черепа още от Дубай и доносниците на разузнаването в американското посолство.

    20:59 06.11.2025

  • 3 ДрБр

    32 2 Отговор
    Магнит магнита око не вади.

    21:00 06.11.2025

  • 4 Потресаващо!

    38 3 Отговор

    До коментар #1 от "През 9 дерета":

    Горанов, ти защо не си в затвора?! Мястото ти е там. Заедно с Пеевски и дружката му Борисов трябва и ти да си в килията.

    21:00 06.11.2025

  • 5 Народа

    25 2 Отговор
    го е рекъл:
    Присмял се хърбел..... на щърбел.

    21:01 06.11.2025

  • 6 БЕЗ МАЙТАП

    23 2 Отговор
    Защо този народ е наказан така че всеки ден да му натрапват най отвратителните лица раждали се някога на тази земя наречена БЪЛГАРИЯ?

    21:07 06.11.2025

  • 7 Долни Дъбник

    23 2 Отговор
    Този счетоводител ,санкциониран по Магнитски,защо го дават по Б Н Т?

    21:11 06.11.2025

  • 8 Абе влади, кво

    18 2 Отговор
    стана с апартамента? Още ли живееш безплатно в чужд, или си купи свой?

    21:12 06.11.2025

  • 9 Гост

    20 2 Отговор
    Корумпетата си живеят царски у тая кочина. Навсякъде ги канят, като "капацитети", да им слушаме словоизпразванията.

    21:13 06.11.2025

  • 10 Оня с рикията

    17 2 Отговор
    Магнит на магнит вика ли магнит бе, магнит?

    21:13 06.11.2025

  • 11 България е вече в реален фалит

    9 2 Отговор
    Стефан Антонов е финансов анализатор работил за Уолстрийт и Лондонското сити. Досега няма грешна прогноза- "
    България влиза в дългова спирала - рекордни заеми за 68 млрд. и фискален резерв на минимума"
    "Индъстри Уотч" - От 2 години България е в дългова спирала и има огромна вероятност през 2027 г.да изпадне в неплатежоспособност и населението вече да не е собственик на своите домове"
    Сега фактите- за 3 години държавата изтегли 49 милиарда кредити ,предимно от МВФ и СБ. Последните няколко месеца и от частни кредитори на солени лихви. Фискалният резерв е 11,2 млрд.лв.а валутният резерв е 41 млрд.евро.(80 млрд.лв.) . В него влизат всички активи на страната - задължителните резерви на банките при кризи ,всички влогове на граждани и фирми и фискалният резерв. Външните задължения на държавата са 107 млрд.лв(53,8 млрд.евро). Справката на БНБ показва че края на месец май 2022 г.при правителството на Кирил Петков всички задължения на държавата са 68 млрд.лв а валутните резерви 92 млрд.лв.(46 млрд.евро). В момента всички активи на страната са по малко от кредитите. Това означава едно - НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ и ФАЛИТ

    21:15 06.11.2025

  • 12 Отврат

    13 1 Отговор
    безподобна , фалшиво гнусно същество , както и тапията му , "бездомно" било , заграбило стотици милиони . Вуйчо му го довлече в политиката , и Боко се реваншира ! В уйдормата с новия бюджет и вуйчо участваше с главозамайващ хонорар за шашмите .

    21:16 06.11.2025

  • 13 Опа

    1 13 Отговор
    Точно това си мислех днес. Една от причините да гласувам на следващите избори за Пеевски, е че е вкаран в списъка магнитски по доноси събрани от медиите на Прокопиев и връзките му със Сорос.

    21:19 06.11.2025

  • 14 Удри

    0 13 Отговор
    Борисов изигра своята роля в съвременната история на България и годините на прехода. Сега идва времето на Пеевски. Ролята на ГЕРБ ще е да помагат с управлението.

    21:20 06.11.2025

  • 15 Град Симитли

    6 1 Отговор
    ".... Това е бюджет, който не може да се позволи нищо правилно, което да бъде подкрепено...."
    ..... Кво е искал да каже Влади--само той си знае!
    Едно време, в един вестник имаше рубрика:"Депутатщини"
    за там е! :))

    21:21 06.11.2025

  • 16 Помак

    9 1 Отговор
    Горанов и безобразната държава взе да омаловажава Англия и САЩ че ги били уличили в корупция ...мале нали ...дори такива циганини лъжци и измамници Няма като тиквата ,Горанов, Ено и Ко мпания ...пфу ...ансалаците ни правят на глупави

    Коментиран от #20

    21:22 06.11.2025

  • 17 Мамин сладък

    10 1 Отговор
    Вместо при бай Ставри в Централния софийски затвор този субект ръси лакърдии по масмедиите..

    21:23 06.11.2025

  • 18 Учуден

    9 1 Отговор
    Пеевски е това, което е днес, благодарение на "Магнитски"

    Затова ли е толкова нашишкавял?

    21:24 06.11.2025

  • 19 Влади малкия магнит

    7 0 Отговор
    никога няма да кажа нещо срещу големия магнит или срещу разследвания премиер

    21:27 06.11.2025

  • 20 Памук

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Помак":

    Овците блеете срещу кучето, и прикривате вълкът в кошарата

    21:38 06.11.2025

  • 21 хах

    2 0 Отговор
    А Владко яде сладко в кеш та ви в корумпираните

    21:41 06.11.2025

  • 22 Анализатор

    3 0 Отговор
    Горанов, сега щеше да си в затвора заедно с Тиквоний, ако съдът беше приел за верни показанията на Васил Божков, че ти е платил общо 70 млн. Лв. в брой в кабинета ти, за да ги предадеш на Борисов. Въпреки че срещите в кабинета ти бяха документирани от охранителните камери на МФ съдът прие на принципа дума срещу дума, твоята теза. Но за всички в Бг е ясно, че ти си получил тази сума!!!
    Иначе защо Божков ще се поставя в подсъдима позиция, като човек дал подкупа, което се наказва аналогично като и получил..?
    Нещо да добавиш???

    21:42 06.11.2025

  • 23 ххх

    0 0 Отговор
    Тез пари няма ли да връщаш на черепа?

    21:45 06.11.2025

  • 24 Борисов е луд психопат

    0 0 Отговор
    Борисов се перчеше за Наглите,Килърите но мълчи за Пернишките килъри които убиват и гонят от името на Бойко Методиев Борисов в цяла Европа!

    21:45 06.11.2025

