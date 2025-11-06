Горанов: Пеевски е това, което е днес, благодарение на "Магнитски"

В предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на финансите Владислав Горанов каза, че ГЕРБ не са имали друг избор, освен да работят с бившия финансов министър Асен Василев по държавния бюджет по времето на сглобката.
Бяхме пленници на политическата криза и на коалиционните си партньори. Все още сме пленници на коалиционните си партньори и на липсата на разумен диалог в парламента, каза той във връзка със споровете около Бюджет 2026.
Ние имаме проблем с бюджета от 2020 г. Искам да попитам колегите от бизнеса, които надигат глас срещу някои непопулярни решения, къде бяха тогава? Подозирам обществото в недалновидност, а политиците в популизъм. Това, което се случва днес, е резултат от политическата криза от 2020 г. Политическият разговор излезе от парламента, там нахлуха шарлатани, по думите на президента, добави Горанов.
С лидера на ГЕРБ Бойко Борисов сме правили много бюджети и те не са излезли по този начин. Този бюджет не е на ГЕРБ, а на това правителство, което се състави с подкрепата на БСП-Обединена левица и "Има такъв народ ", с добавените гласове на ДПС-Ново начало. На нас, въпреки че сме най-голямата партия, ни дотежа да носим цялата отговорност. Въпреки че сме най-голямата партия, ние имаме половината гласове, необходими за съставяне на правитество, отбеляза бившият финансов министър.
Бюджетът е комуникация и обществени отношения, които не възникват еднократно, а са процес от 2020 г. насам. Политическата криза не е отминалаа и ще отмине, когато отминат президентските избори. Поведението на президента е несистемно, популистко и пречи на номалния политически диалог в страната. Ако го нямаше сегашното мнозинство, въобще нямаше да си говорим за бюджет, защото нямаше да го има, допълни Владислав Горанов.
Това е бюджет, който не може да се позволи нищо правилно, което да бъде подкрепено. Той е най-малкото общо кратно на възможната политика, която може да намери подкрепа в парламента. Когато разумът напусне политическия терен и политическата класа стане предимно от популистки играчи, не е лесно да се върне разумът. Това може и да не е най-доброто управление, но е единственото възможно, което може да произведе държавата, подчерта той.
Горанов коментира още, че подозира, че България има хора в политиката, които разчитат законът "Магнитски" да е много значим у нас, за да разчистват политическите си сметки с негова помощ.
Тези мислители и анализатори, които вкараха Пеевски в "Магнитски", допуснаха голяма грешка, защото благодарение на тези санкции той е това, което е днес, заяви бившият министър на финансите, който също е санкциониран по американския закон.
България е вече в реален фалит
България влиза в дългова спирала - рекордни заеми за 68 млрд. и фискален резерв на минимума"
"Индъстри Уотч" - От 2 години България е в дългова спирала и има огромна вероятност през 2027 г.да изпадне в неплатежоспособност и населението вече да не е собственик на своите домове"
Сега фактите- за 3 години държавата изтегли 49 милиарда кредити ,предимно от МВФ и СБ. Последните няколко месеца и от частни кредитори на солени лихви. Фискалният резерв е 11,2 млрд.лв.а валутният резерв е 41 млрд.евро.(80 млрд.лв.) . В него влизат всички активи на страната - задължителните резерви на банките при кризи ,всички влогове на граждани и фирми и фискалният резерв. Външните задължения на държавата са 107 млрд.лв(53,8 млрд.евро). Справката на БНБ показва че края на месец май 2022 г.при правителството на Кирил Петков всички задължения на държавата са 68 млрд.лв а валутните резерви 92 млрд.лв.(46 млрд.евро). В момента всички активи на страната са по малко от кредитите. Това означава едно - НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ и ФАЛИТ
