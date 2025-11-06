Горанов: Пеевски е това, което е днес, благодарение на "Магнитски"

В предаването "Още от деня" по БНТ бившият министър на финансите Владислав Горанов каза, че ГЕРБ не са имали друг избор, освен да работят с бившия финансов министър Асен Василев по държавния бюджет по времето на сглобката.

Бяхме пленници на политическата криза и на коалиционните си партньори. Все още сме пленници на коалиционните си партньори и на липсата на разумен диалог в парламента, каза той във връзка със споровете около Бюджет 2026.

Ние имаме проблем с бюджета от 2020 г. Искам да попитам колегите от бизнеса, които надигат глас срещу някои непопулярни решения, къде бяха тогава? Подозирам обществото в недалновидност, а политиците в популизъм. Това, което се случва днес, е резултат от политическата криза от 2020 г. Политическият разговор излезе от парламента, там нахлуха шарлатани, по думите на президента, добави Горанов.

С лидера на ГЕРБ Бойко Борисов сме правили много бюджети и те не са излезли по този начин. Този бюджет не е на ГЕРБ, а на това правителство, което се състави с подкрепата на БСП-Обединена левица и "Има такъв народ ", с добавените гласове на ДПС-Ново начало. На нас, въпреки че сме най-голямата партия, ни дотежа да носим цялата отговорност. Въпреки че сме най-голямата партия, ние имаме половината гласове, необходими за съставяне на правитество, отбеляза бившият финансов министър.

Бюджетът е комуникация и обществени отношения, които не възникват еднократно, а са процес от 2020 г. насам. Политическата криза не е отминалаа и ще отмине, когато отминат президентските избори. Поведението на президента е несистемно, популистко и пречи на номалния политически диалог в страната. Ако го нямаше сегашното мнозинство, въобще нямаше да си говорим за бюджет, защото нямаше да го има, допълни Владислав Горанов.

Това е бюджет, който не може да се позволи нищо правилно, което да бъде подкрепено. Той е най-малкото общо кратно на възможната политика, която може да намери подкрепа в парламента. Когато разумът напусне политическия терен и политическата класа стане предимно от популистки играчи, не е лесно да се върне разумът. Това може и да не е най-доброто управление, но е единственото възможно, което може да произведе държавата, подчерта той.

Горанов коментира още, че подозира, че България има хора в политиката, които разчитат законът "Магнитски" да е много значим у нас, за да разчистват политическите си сметки с негова помощ.

Тези мислители и анализатори, които вкараха Пеевски в "Магнитски", допуснаха голяма грешка, защото благодарение на тези санкции той е това, което е днес, заяви бившият министър на финансите, който също е санкциониран по американския закон.