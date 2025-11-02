Новини
Домусчиев: Да бъдем разумни в правенето на бюджета, да се спре товарът на заплати и на разходи в обществения сектор

Домусчиев: Да бъдем разумни в правенето на бюджета, да се спре товарът на заплати и на разходи в обществения сектор

2 Ноември, 2025

  • кирил домусчиев-
  • разум-
  • правене на бюджета-
  • заплати-
  • разходи

България е на прага на икономическа стагнация и че без спешни реформи страната върви по „румънския сценарий“ — висока инфлация, дълг и ниска производителност, коментира още председателят на КРИБ

Домусчиев: Да бъдем разумни в правенето на бюджета, да се спре товарът на заплати и на разходи в обществения сектор - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Първият бюджет в евро все още е в проект, но вече е източник на напрежение между държавата и бизнеса. Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев каза в ефира на bTV преди приемането му, че България е на прага на икономическа стагнация и че без спешни реформи страната върви по „румънския сценарий“ — висока инфлация, дълг и ниска производителност.

„Последните четири–пет години държавата е под влиянието на много силен популизъм, който вече изповядват абсолютно всички партии. Неувереността на която и да бъде политическа партия, която е в управляващата коалиция, че това правителство ще издържи, че няма да има избори, ги кара да поемат ангажименти към синдикати, към партньори, които са радикално леви организации, с много радикални идеи, които не са въобще добре за България и за българската икономика“, смята Домусчиев.

Според него всичко е започнало от преди години, когато ПП са били на власт.

Асен Василев раздаваше пари. Затова той е човекът, който като финансов министър, забрави за политиката, която е имало поне 3-ма министри преди него, на консервативност, на дисциплина в бюджета и т.н. и започна да раздава пари. Това нещо отвори кутията на Пандора, вкара ни в една черна дупка, която не виждам как има запълване. Не се говори за реформи, а за това – дайте да дадем. Само че това даване идва от реалния сектор – от тези, които работят, инвестират и плащат данъци“, заяви Домусчиев.

„Повишението на осигуровките ще удари икономиката“

Бизнесът е категорично против увеличаването на пенсионните вноски с 2%, което се обсъжда в проектобюджета.

„Това означава увеличение на разходите за бизнеса, на себестойността на продукцията и нов натиск върху инфлацията. В крайна сметка и работещите ще взимат по-малко, защото 2% ще им бъдат удържани. Това убива конкурентоспособността на предприятията“, каза още Домусчиев.

„Вървим към румънски сценарий – дълг и застой“

„Категорично, това е нашето мнение на КРИБ, че вървим към румънският сценарий. Това означава увеличаване на инфлацията, увеличаване на външните заеми, увеличаване на външния дълг на България, който един ден нашите деца ще трябва да го плащат. Ще намалее ръстът на икономиката. Просто това са неща, които убиват държавата. И съответният рейтинг на тази държава. Така че това апелира бизнесът, да бъдем разумни, да бъдем консервативни в правенето на бюджета, да се спре товарът на заплати и на разходи в обществения сектор, защото тук говорим не само за администрация, тук говорим и за държавни фирми. Не може да продължаваме да субсидираме с милиарди БДЖ. При положение, че има толкова много частни компании, които чакат“, смята Домусчиев.

„Частният сектор се справя, държавата изостава“

„Българският частен бизнес плаща високи заплати и вече привлича и чужди специалисти. Само за последната година 50 000 чужденци са дошли да работят у нас“, посочи председателят на КРИБ.

Въпреки това, липсата на дигитализация и ефективност в администрацията пречи на инвестиционния климат:

„Попитайте всеки сериозен предприемач – всички компании инвестират в изкуствен интелект и роботизация, докато държавата дори не говори за това.“

„Европа е в нокдаун, ние – още по-назад“

„Европа е в менгеме между САЩ и Китай. Изтървахме момента да стимулираме иновациите и индустрията. България, която няма техните капитали и традиции, ще пострада най-много“, предупреди Домусчиев.

Той прогнозира, че в икономически план 2026 г. ще е трудна с малък ръст на икономиката.


Оценка 1.2 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крадец и шарлатанин

    25 1 Отговор
    Некадърник

    20:25 02.11.2025

  • 2 Простьо

    21 0 Отговор
    Товар само в моите кораби и само бЕло

    20:26 02.11.2025

  • 3 Преструктуриране на капитала

    23 0 Отговор
    Домусчиев в последно време,съмнително много интервюта дава, иначе 15 години не можеш ни да го чуеш,ни да го видиш.Готвят го като жаба май

    20:26 02.11.2025

  • 4 Зеленски

    10 0 Отговор
    Хареса тази партида.💊💊💉..ъъъ, пардон...новина

    20:29 02.11.2025

  • 5 на разходи в обществения сектор

    19 0 Отговор
    a що не казваш нещо за надутите общ поръчки
    а нещо като твои фирми участващи в тях?

    всички професори мълчите на таз тема за кражба на пари от ошушканата хазна

    20:30 02.11.2025

  • 6 каквито управниците такъв и бизнесмена

    15 0 Отговор
    Какъв е този бизнесем???Татой не може да извади част от цялото???Питат го какво е 2%-пункта и той вместо да изнесе лекция почва да срича.......Не знам как си е правил сметките на илиянци........

    20:30 02.11.2025

  • 7 БеГемот

    3 0 Отговор
    Рапорт даден ...рапорт приет!

    20:30 02.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бялджип

    10 2 Отговор
    Европа е в нокдаун-казва този бандит, днес уважаван бизнесмен. Обаче е прав. Така е. Лошото за нас е, че ни налагат да се присъединим финансово към тези държави, за да споделим пропадането им. Те разбира се са с огромни дъргове спрямо брутните си вътрешни продукти, обаче си имат доста резерви натрупани в годините, когато са ограбвали колониите си. Ние нямаме нищо! Само ще се присъединим за да дадем кожата си на бандитите от Европа. Жалко за нас, жалко за слугите и продажници, които ни управляват.

    Коментиран от #17, #22

    20:33 02.11.2025

  • 12 Пешо лаборанта

    5 0 Отговор
    6eло и тесни nu4ки, бат Киреее

    20:34 02.11.2025

  • 13 Фейк на часа

    11 0 Отговор
    Този е най-гнусният олигарх в България. Винаги работещите са му виновни. Нека да не влизам в подробности за "фармацевтичната му индустрия" защото наистина знам много подробности, но ще ми изтрият за пореден път коментара. Иначе, продължавайте да му поддържате клуба, където един набеден футболист взема заплата колкото 1000 работещи.

    20:35 02.11.2025

  • 14 Колко пари държи в офшорки

    8 0 Отговор
    Колко милиони дължи от неплатени данъци. Ако държавата не вдига заплати в обществения сектор, бизнесът няма да направи нищо.

    20:35 02.11.2025

  • 15 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    А ТЕЗИ КАК ХВАНАХА ПЪРВИЯ МИЛИОН?И ЗА ВЕЛЧЕВИТЕ ПИТАМ?

    20:36 02.11.2025

  • 16 Бизнеса е виновен основно

    7 0 Отговор
    За икономическа стагнация ! Мълча при всички простотии които ЕК натвори. Загуби пазари, загуби суровини, загуби всякакво конкурентно предимство. Скоро и на 4 часа масово ще мине и сам ще почне да се закрива след влизането ни в еврозоната.

    20:36 02.11.2025

  • 17 Шопо

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Бялджип":

    Не е толкова зле, като влезем в еврозоната кредитния рейтинг на България ще се повиши.
    Ще може да теглим още кредити.
    За държавните служители пари ще има.

    20:36 02.11.2025

  • 18 Пабло ескобар

    7 1 Отговор
    Тоя нали е частник, бе,😂 какво толкова го убива държавния бюджет ?🤣

    Коментиран от #42

    20:36 02.11.2025

  • 19 КРИБ са фиктивна организациика.

    9 0 Отговор
    За платени манипулации. Ето това им е бизнеса.

    20:38 02.11.2025

  • 20 Кирчо имаш 4 5 чисто нови ленд ровера

    8 0 Отговор
    Последен модел 4,4 дизелови двигатели който висят в сервиза на ленд ровер на околовръза на софия за нови двигатели че тези били блокирани ...та мисълта ми е купувал си ги чисто нови с екстри и си дал над 1 милион евра за тези 4 5 таралясника и като сложим каско маско обсружване и отиваме на 1,5 мил евро така за да си возиш пуделите на фирзьор и ти обесняваш как няма пари за работниците и требва се намалат заплатите

    20:39 02.11.2025

  • 21 Помак

    8 0 Отговор
    Ау стреснах са ...каква строг бизнесмен...измислен ..като всички крадци приватизатори ,ограбили труда на родителите ни ..смешен бизмесемн..изчезвай муал

    20:39 02.11.2025

  • 22 не ги жали живуркат идеално на кьор софр

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бялджип":

    жалко за слугите и продажници, които ни управляват

    20:39 02.11.2025

  • 23 Фейк на часа

    4 0 Отговор
    Сега, може да се поучим от братята украинци как да се справим с българските олигарси. Вижте подробности как украинците атакуват с дронове на хиляди километри от грананицата. Също така, много ефективни са арбалетите - има едни мощни с оптически и лазерен прицел. Не знам защо Пеевски и неговите олигарси се чустват непикосновени.

    20:40 02.11.2025

  • 24 Алчни комуноиди

    5 0 Отговор
    Такива като този трябва да украсяват стълбовете!

    20:40 02.11.2025

  • 25 ТИКВЕНИЦИ

    3 0 Отговор
    Е КАК ДА СЕ СПРЕ КАТО ТЕЗИ ТЪРТЕИ ИЗБИРАТ ХЕЛОУИНА

    20:43 02.11.2025

  • 26 ГОСТ

    3 0 Отговор
    най крадливи г...з пак дава съвети. унищожи БМФ дори футбола. до което се докопат загива искат сега да унищожат и народа аман от печалбари.знаем ви всички фирмаджии живеете на гърба на работниците си за големи печалби освен това всички частни придобивки ги натрисате на фирмата си като разход като крадете и от държавата. всяка една фактура която може да се изпише на фирмата но е за лично ползване се изписва.

    20:44 02.11.2025

  • 27 Тео

    1 0 Отговор
    Тия робовладелци са склонни и заплати да не се изплащат, мислят само те са на тоя свят и само те трябва да живеят🤔

    Коментиран от #31

    20:44 02.11.2025

  • 28 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Съединител .спри твоята заплата заптие гнусно

    20:45 02.11.2025

  • 29 тоя какъв

    2 0 Отговор
    го играе управляващ бизнесмен или и двете-български крадец?

    20:45 02.11.2025

  • 30 Бени Пича

    2 0 Отговор
    Този може да е всякакъв, но определено е прав. Населението ни намалява, а болшинството от младите или са от етноса или не искат да работят. В държавната администрация и като цяло институции финансирани от бюджета работят хора на принципа "наш човек" или семейни връзки. Голяма част не стават за тая работа, но уви това е. Проблема е че твърде голяма е бюрокрацията, ако се изменят някои закони може да се постигне много и за държавния сектор и за частния. Но рибата се вмирисва от към главата, та те така.

    Коментиран от #38

    20:45 02.11.2025

  • 31 Не е баш така

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тео":

    Ако спрат да изплащат заплати такива като Кирчо ще се оплакват, че работещите дават малко пари на своя работодател.

    20:46 02.11.2025

  • 32 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Domuz(прасе)/тур. /
    Подходяща фамилия:))

    20:48 02.11.2025

  • 33 Перо

    3 0 Отговор
    И тоя соц. капиталист и държавен милионер от червената буржоазия се обади от коневръза! И тоя селски случайник се пише разбирач, но не знам, дали си върна дълговете от мутренската приватизация и държавните помощи!

    20:49 02.11.2025

  • 34 Горски

    2 0 Отговор
    „Частният сектор се справя, държавата изостава“ Хаха, когато спреш да взимаш държавни грантове! Алчен до безобразие си, Домусе! Дали майка ти се гордее от теб и твоите дела?

    20:50 02.11.2025

  • 35 нещастник

    1 0 Отговор
    този знае ли, че България разоредфля под 40 пр от бвп, а в ез и ес над 43!

    20:51 02.11.2025

  • 36 Червен Чорбаджия

    1 0 Отговор
    Затвор за бачкатори беше НРБ. Червените принцове не могат вече да държат насила българите, или ще плащат, или сами ще си работят.

    20:51 02.11.2025

  • 37 Наели били чужденци ...

    1 0 Отговор
    Вчера се зачетох относно отчети за третото тримесечие на 2025 г. примерно за заплатите в Курганска област... не са големи но са все пак 82 860 рубли на месец за работа с фиксирано работно време средно за цялата област. ..класацията на Министерството на промишлеността и търговията. Общият индекс на промишлено производство на региона е 124,9% от предходната година, което го поставя доста преди България. Да вярно е, това са само 884,60 Euro но пък и живота е около 204% по евтин от колкото у нас и то с 22% ДДС а и хората са във война. ... Как ще ги наемеш бре Домусчиев? .....че той дори индиеца е два пъти поне по скъп от българина ..

    20:51 02.11.2025

  • 38 Гастербайтер

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бени Пича":

    И не можеш да вкараш чужденци, като в Германия, понеже немаш пари ... Мъка, мъка

    20:52 02.11.2025

  • 39 Щом

    1 0 Отговор
    и този взе да реве ,наистина положението е свриозно в държавичката ни

    20:57 02.11.2025

  • 40 Тарикат

    2 0 Отговор
    "ниска производителност"
    За това сте си виновни вие драги ми чорбаджии, защо не инвестирате в нови технологии и машини?Но предпочитате много гърбене, евтин робски труд, а печалбата в джоба, за друго акъл нямате, понеже дойдохте през 90те с мутрите и грабежа.
    "Не може да продължаваме да субсидираме с милиарди БДЖ. При положение, че има толкова много частни компании, които чакат"
    Вие нищо не субсидирате,от 35 години се превеждат пари само за заплати и нищо повече, съставите се разпадат цялото БДЖ водите към фалит, умишлено да може нашите хора с фирмичките да се наместят.

    20:57 02.11.2025

  • 41 Фейк на часа

    2 0 Отговор
    Как един път не пуснахте тук един интелигентен и независим специалист като доц. Сарийски. България трябва да развива икономика с висока принадена стойност, а това са - модерните технологии и роботика, ядрена енергетика, екологинчно селско стопанство и животновъдство, военна индустрия, но с електроника и авиация, а не фабрики за барут, които разрушават екологията. Сезонната икономика на чаршафите и салфетките не носи почти нищо и е обречена - за това не са ви виновни работещите, а ниската принадена стойност на туризма.

    20:58 02.11.2025

  • 42 Счетоводителя

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пабло ескобар":

    Ами оттам най-много се краде

    21:00 02.11.2025

