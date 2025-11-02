Домусчиев: Да бъдем разумни в правенето на бюджета, да се спре товарът на заплати и на разходи в обществения сектор

Първият бюджет в евро все още е в проект, но вече е източник на напрежение между държавата и бизнеса. Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев каза в ефира на bTV преди приемането му, че България е на прага на икономическа стагнация и че без спешни реформи страната върви по „румънския сценарий“ — висока инфлация, дълг и ниска производителност.
„Последните четири–пет години държавата е под влиянието на много силен популизъм, който вече изповядват абсолютно всички партии. Неувереността на която и да бъде политическа партия, която е в управляващата коалиция, че това правителство ще издържи, че няма да има избори, ги кара да поемат ангажименти към синдикати, към партньори, които са радикално леви организации, с много радикални идеи, които не са въобще добре за България и за българската икономика“, смята Домусчиев.
Според него всичко е започнало от преди години, когато ПП са били на власт.
„Асен Василев раздаваше пари. Затова той е човекът, който като финансов министър, забрави за политиката, която е имало поне 3-ма министри преди него, на консервативност, на дисциплина в бюджета и т.н. и започна да раздава пари. Това нещо отвори кутията на Пандора, вкара ни в една черна дупка, която не виждам как има запълване. Не се говори за реформи, а за това – дайте да дадем. Само че това даване идва от реалния сектор – от тези, които работят, инвестират и плащат данъци“, заяви Домусчиев.
„Повишението на осигуровките ще удари икономиката“
Бизнесът е категорично против увеличаването на пенсионните вноски с 2%, което се обсъжда в проектобюджета.
„Това означава увеличение на разходите за бизнеса, на себестойността на продукцията и нов натиск върху инфлацията. В крайна сметка и работещите ще взимат по-малко, защото 2% ще им бъдат удържани. Това убива конкурентоспособността на предприятията“, каза още Домусчиев.
„Вървим към румънски сценарий – дълг и застой“
„Категорично, това е нашето мнение на КРИБ, че вървим към румънският сценарий. Това означава увеличаване на инфлацията, увеличаване на външните заеми, увеличаване на външния дълг на България, който един ден нашите деца ще трябва да го плащат. Ще намалее ръстът на икономиката. Просто това са неща, които убиват държавата. И съответният рейтинг на тази държава. Така че това апелира бизнесът, да бъдем разумни, да бъдем консервативни в правенето на бюджета, да се спре товарът на заплати и на разходи в обществения сектор, защото тук говорим не само за администрация, тук говорим и за държавни фирми. Не може да продължаваме да субсидираме с милиарди БДЖ. При положение, че има толкова много частни компании, които чакат“, смята Домусчиев.
„Частният сектор се справя, държавата изостава“
„Българският частен бизнес плаща високи заплати и вече привлича и чужди специалисти. Само за последната година 50 000 чужденци са дошли да работят у нас“, посочи председателят на КРИБ.
Въпреки това, липсата на дигитализация и ефективност в администрацията пречи на инвестиционния климат:
„Попитайте всеки сериозен предприемач – всички компании инвестират в изкуствен интелект и роботизация, докато държавата дори не говори за това.“
„Европа е в нокдаун, ние – още по-назад“
„Европа е в менгеме между САЩ и Китай. Изтървахме момента да стимулираме иновациите и индустрията. България, която няма техните капитали и традиции, ще пострада най-много“, предупреди Домусчиев.
Той прогнозира, че в икономически план 2026 г. ще е трудна с малък ръст на икономиката.
