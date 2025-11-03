Новини
Очаква се да внесат Бюджет 2026 в НС тази седмица

3 Ноември, 2025 07:20 344 6

Във финансовата рамка на държавата за догодина е заложено увеличение на осигуровките в бюджета на НОИ с два процентни пункта

Очаква се през тази седмица правителството да внесе за разглеждане в Народното събрание проекта на държавен бюджет за догодина.

Преди дни управляващите се отказаха от идеята за по-малко увеличение на минималната работна заплата до 605 евро. Така тя от Нова година ще достигне до 620,20 евро или 1213 лева, както е записано в Кодекса на труда.

Майчинството за втората година ще бъде 460 евро или 900 лева, което е почти 15% увеличение от сегашното. Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа, да получават 75% от обезщетението — в момента е 50%.

Във финансовата рамка на държавата за догодина е заложено увеличение на осигуровките в бюджета на НОИ с два процентни пункта. Тоест между 10 и 13 на сто.

На този фон бизнесът ще предложи мерки за справянето с дефицита. А днес се очаква нов надзорен съвет на НОИ. На него ще бъде одобрен коригираният бюджет на Държавното обществено осигуряване.


  • 1 АЗ ДА ПИТАМ

    2 0 Отговор
    НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ!!!???

    Коментиран от #3

    07:24 03.11.2025

  • 2 Факт

    3 0 Отговор
    Бюджет за клуба на "богатите" !

    07:24 03.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Крум

    2 0 Отговор
    От къде накъде пак вдигат заплатите на всички които чакат на бюджетната баница и като капак не си плащат осигуровките. На й фрапиращито е заплатите на т.н. млади лекари. Ами той учил на държавна поръчка,още един излекуван или уморен няма,ама ревнали с цяло гърло искаме пари и гарантирано и за всички,нещо като уравниловка като при социализма. Ами ония с пагоните,сега с новите заплати ла...та им по миризливи станаха ли? И се получава ,че около 2млн работещи плащат за 6.5 млн.

    07:31 03.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бюджет за Бюджетници

    1 0 Отговор
    Днес Лагард и представители на ЕЦБ пристигат да одобрят бюджета.
    Теглели сме 20 милиарда заеми 2025, за да платим 23 милиарда лева на Бюджетници.
    2026 още 20 милиарда заеми, за да платим 24 милиарда заплати на бюджетниците.
    "Глух, но послушен! Сит търбух за наука глух!",“Когато си отидат отвратените, остават отвратителните.”
    “Откак свят светува, все мазният отгоре плува".“Търпи народът наш, той има петстотин годишен стаж.”
    Оставка на БКП, ДПС, ГЕРБ, ИТН, СДС, ДБ, ПП.
    Територията е във фалит. Унищожаването на ВБ де факто от юли 2020 г., позволи на бюджетниците да теглят безобразни заеми.
    Оставка, Промяна Закон Референдуми, Ревизия Конституция, Запазване на ВБ, лЪв, Кеш.
    Отпадане на закон Колективни органи да не носят Наказателна Отговорност.
    Те умишлено фалираха България, нярушавайки всички национални и меж. Закони.

    07:38 03.11.2025

