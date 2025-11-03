Александър Николов разкри колко милиона на месец ще губим от забраната на "Лукойл" за износ

Рафинерията на "Лукойл" в Бургас е най-големият данъкоплатец. С нея са свързани още 3000 фирми. Износът е 4 млрд. лв., от тях се връщат около 1,5 млрд. лв. Затваряйки пазара за чужбина, всеки месец бюджетът ще е на загуба с около 100 млн. лв. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Александър Николов, бивш енергиен министър.
"В поведението на управляващите, които взеха решение да забранят временно износа на дизелово и авиационно гориво, се виждат стряскащи мерки. За мен е много стряскащо решението за въвеждане на временна мярка за забрана на износа. Начинът, по който е описано, има много странни детайли."
"Шефът на агенция "Митници" ще решава кога се прилагат изключенията за износ. Освен това забраната е в сила, а държавата има още 5 дни да провери резервите", разкри Николов.
"Пред "Лукойл" има два варианта за отпадане на санкциите - или ще отпаднат с края на войната в Украйна или рафинерията ще има нов собственик."
Когато цените се повишат, то пазарът не търпи вакуум, допълни той.
"Забраната за износ ще бутне надолу цените у нас и ще надуе тези в чужбина. Това са условия за контрабанда."
Александър Николов запита държавата има ли представител в рафинерията в Бургас или няма.
"Как е възможно 11 дни държавата да не може да си влезе в обувките за "Лукойл". Всеки един литър нефт, който влезе в България има ясна проследимост – дали има липси, на кого се продава и къде отива горивото. Всичко това не може да бъде скрито."
Той смята, че "адски смърди" на конкретна поръчка какво да се направи с "Лукойл".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
11:14 03.11.2025
2 Даниел
Дали Борисов не изтъргува рафинерията ще разберем след много малко време?
Коментиран от #17
11:14 03.11.2025
3 До оранжавия клоун
11:14 03.11.2025
4 Зевс
Коментиран от #6
11:16 03.11.2025
5 Какво каза Орбан
Не може пред камината да е топличко, а на българите студено от санкциите на "Началниците".
Китайците казват "от всяка беизходна ситуация има най-малко 36 изхода".
11:18 03.11.2025
6 100
До коментар #4 от "Зевс":Освен рабоботещите никой не плаща.. те всички данъци плащат . Даже доста то кеш плашат после изчезва доста от нея ... акциза и ддс то ние плащаме.. правилно ти е казал Зевс кажи нещо по реално за работещите там ок. Няма друго мнение че трябва да работи рафинерията и то на макс...
11:27 03.11.2025
7 Последния Софиянец
11:27 03.11.2025
8 Симеон Иванов
АМА НИЕ ТУК - НАЛИ УЖКИМ СМЕ В СИЛЕН ЕВРОСЪЮЗ - ЗАЩО НЯКОЙ ЩЕ НИ КАЗВА ОТКЪДЕ ДА КУПУВАМЕ И КАКВО ДА ПРАВИМ.
ОТКОГА БЪЛГАРИЯ Е КОЛОНИЯ НА САЩ ?????
Коментиран от #18
11:28 03.11.2025
9 както знаем
Коментиран от #10
11:30 03.11.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #9 от "както знаем":Лукойл е частна компания на Ротшилд.
Коментиран от #12
11:31 03.11.2025
11 бъмеранг на безсилито
11:40 03.11.2025
12 хахаха
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Все едно да ми кажеш че шел е руски... вълкът козината си мени но не и нрава . Цял свят знае марката Лукойл, както знае марката шел
11:44 03.11.2025
13 Антикомуне
Коментиран от #16, #21
11:48 03.11.2025
14 сакций като другите
11:55 03.11.2025
15 604
12:01 03.11.2025
16 Даа
До коментар #13 от "Антикомуне":България е руска губерния ,и това устройва копейките
12:05 03.11.2025
17 Даа!
До коментар #2 от "Даниел":Приятел,не използвай думата" руската рафинерия" . Целенасочено използват,това некоректно определение,за да объркват народа.Лукойл е частна компания на 100%.В борда на която, участват с процент дялове,други частни компании в цяла Европа. Това е равнозначно,държавата да " продаде" на друг играч/ компания, примерно компанията на Домусчиев или Диневи.Да,ние имаме процент,но собственика/ руският олигарх,ще реши да продава,или не,и на кого.В случая, блокаж е върху платежната система,а не върху самото производство.
Коментиран от #19
12:14 03.11.2025
18 Вижда се
До коментар #8 от "Симеон Иванов":Нямаш си на идея или се правиш, че не знаеш, колко народ работи за американски фирми и колко данъци и осигуровки внася и истински при това и после хранят и веригите и хотелите и спатата.
Викаш да спрат да получават пари от американците, а след това пари за бензин, откъде?
Ако искаш и война да обявим на САЩ. Вече сме го правили.
12:15 03.11.2025
19 Вагит Алекперан
До коментар #17 от "Даа!":Рафинерията си е руска. Петролът й е руски, капиталът й е руски, собственикът й е руски, ръководството й е руско.
12:16 03.11.2025
20 Лукойл едно на ръка
проф. Минасян: В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! ... БНБ и МС са за съд.. проф. Минасян
Трябва моментално да бъде извикан в прокуратурата ако факти за подобно престъпление има ...
Има ли право въобще през бюджета да се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! Вероятно или е през ББР или е незаконни траншове към НАТО и Украйна. Иначе ни обяснява тоя Гуцанов как малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. .... ОТ МС и от БНБ да дават обяснение !
12:18 03.11.2025
21 Бат Баян
До коментар #13 от "Антикомуне":А кава искаш да е, когато си се предал без бой на руска окупация преди 80 години?
Руснаците не уважават слабаците. Затова говорят с умиление за Финландия и гледат на България като на колония.
12:19 03.11.2025
22 Много ясно че
12:20 03.11.2025
23 И ЧПФ на ТИМ
12:22 03.11.2025