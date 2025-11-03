Александър Николов разкри колко милиона на месец ще губим от забраната на "Лукойл" за износ

Рафинерията на "Лукойл" в Бургас е най-големият данъкоплатец. С нея са свързани още 3000 фирми. Износът е 4 млрд. лв., от тях се връщат около 1,5 млрд. лв. Затваряйки пазара за чужбина, всеки месец бюджетът ще е на загуба с около 100 млн. лв. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Александър Николов, бивш енергиен министър.

"В поведението на управляващите, които взеха решение да забранят временно износа на дизелово и авиационно гориво, се виждат стряскащи мерки. За мен е много стряскащо решението за въвеждане на временна мярка за забрана на износа. Начинът, по който е описано, има много странни детайли."

"Шефът на агенция "Митници" ще решава кога се прилагат изключенията за износ. Освен това забраната е в сила, а държавата има още 5 дни да провери резервите", разкри Николов.

"Пред "Лукойл" има два варианта за отпадане на санкциите - или ще отпаднат с края на войната в Украйна или рафинерията ще има нов собственик."

Когато цените се повишат, то пазарът не търпи вакуум, допълни той.

"Забраната за износ ще бутне надолу цените у нас и ще надуе тези в чужбина. Това са условия за контрабанда."

Александър Николов запита държавата има ли представител в рафинерията в Бургас или няма.

"Как е възможно 11 дни държавата да не може да си влезе в обувките за "Лукойл". Всеки един литър нефт, който влезе в България има ясна проследимост – дали има липси, на кого се продава и къде отива горивото. Всичко това не може да бъде скрито."

Той смята, че "адски смърди" на конкретна поръчка какво да се направи с "Лукойл".