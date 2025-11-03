Новини
България »
Александър Николов разкри колко милиона на месец ще губим от забраната на "Лукойл" за износ

Александър Николов разкри колко милиона на месец ще губим от забраната на "Лукойл" за износ

3 Ноември, 2025 11:11 1 244 23

  • лукойл-
  • санкции-
  • александър николов

За мен е много стряскащо решението за въвеждане на временна мярка за забрана на износа. Начинът, по който е описано, има много странни детайли

Александър Николов разкри колко милиона на месец ще губим от забраната на "Лукойл" за износ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Рафинерията на "Лукойл" в Бургас е най-големият данъкоплатец. С нея са свързани още 3000 фирми. Износът е 4 млрд. лв., от тях се връщат около 1,5 млрд. лв. Затваряйки пазара за чужбина, всеки месец бюджетът ще е на загуба с около 100 млн. лв. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ Александър Николов, бивш енергиен министър.

"В поведението на управляващите, които взеха решение да забранят временно износа на дизелово и авиационно гориво, се виждат стряскащи мерки. За мен е много стряскащо решението за въвеждане на временна мярка за забрана на износа. Начинът, по който е описано, има много странни детайли."

"Шефът на агенция "Митници" ще решава кога се прилагат изключенията за износ. Освен това забраната е в сила, а държавата има още 5 дни да провери резервите", разкри Николов.

"Пред "Лукойл" има два варианта за отпадане на санкциите - или ще отпаднат с края на войната в Украйна или рафинерията ще има нов собственик."

Когато цените се повишат, то пазарът не търпи вакуум, допълни той.

"Забраната за износ ще бутне надолу цените у нас и ще надуе тези в чужбина. Това са условия за контрабанда."

Александър Николов запита държавата има ли представител в рафинерията в Бургас или няма.

"Как е възможно 11 дни държавата да не може да си влезе в обувките за "Лукойл". Всеки един литър нефт, който влезе в България има ясна проследимост – дали има липси, на кого се продава и къде отива горивото. Всичко това не може да бъде скрито."

Той смята, че "адски смърди" на конкретна поръчка какво да се направи с "Лукойл".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    11 2 Отговор
    Това е целта, шайката, вкл. ПП-ДБ, се правят на ударени, а междувременно рафинерията ще се продаде на по-ниска цена.

    11:14 03.11.2025

  • 2 Даниел

    7 2 Отговор
    Руските активи са на върха в управлението на държавата ни!
    Дали Борисов не изтъргува рафинерията ще разберем след много малко време?

    Коментиран от #17

    11:14 03.11.2025

  • 3 До оранжавия клоун

    14 0 Отговор
    Ами той кога ще спре да купува руски петрол. Тогава и за него санкции

    11:14 03.11.2025

  • 4 Зевс

    3 10 Отговор
    Стига лъжи, Лукоил е на счетоводна загуба и не плаща никакви данъци, приходите са от това, че държи данъчните складове, парите са от акциз.

    Коментиран от #6

    11:16 03.11.2025

  • 5 Какво каза Орбан

    10 0 Отговор
    "Ще търсим начините да заобиколим санкциите".
    Не може пред камината да е топличко, а на българите студено от санкциите на "Началниците".
    Китайците казват "от всяка беизходна ситуация има най-малко 36 изхода".

    11:18 03.11.2025

  • 6 100

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Освен рабоботещите никой не плаща.. те всички данъци плащат . Даже доста то кеш плашат после изчезва доста от нея ... акциза и ддс то ние плащаме.. правилно ти е казал Зевс кажи нещо по реално за работещите там ок. Няма друго мнение че трябва да работи рафинерията и то на макс...

    11:27 03.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Нищо не губим защото изнасяме безплатно за Украйна.

    11:27 03.11.2025

  • 8 Симеон Иванов

    13 2 Отговор
    Нещо не разбирам - САЩ да си санкционират когото си искат и да спират да купуват от когото си поискат.
    АМА НИЕ ТУК - НАЛИ УЖКИМ СМЕ В СИЛЕН ЕВРОСЪЮЗ - ЗАЩО НЯКОЙ ЩЕ НИ КАЗВА ОТКЪДЕ ДА КУПУВАМЕ И КАКВО ДА ПРАВИМ.
    ОТКОГА БЪЛГАРИЯ Е КОЛОНИЯ НА САЩ ?????

    Коментиран от #18

    11:28 03.11.2025

  • 9 както знаем

    6 4 Отговор
    България загуби още като подари Нефтохим на руснаците. Държавен нефтен комбинат от национално значение в ръцете на руснаците. Какво русло от тяхно национално значение притежава България...... Предателите в затвора

    Коментиран от #10

    11:30 03.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "както знаем":

    Лукойл е частна компания на Ротшилд.

    Коментиран от #12

    11:31 03.11.2025

  • 11 бъмеранг на безсилито

    5 1 Отговор
    Поредни самоутрепващи санкции .Путин да почерпи!А и няма да има горива за Украйна от рафинерията.Абе супер за Русия.А и нашти политици в БГ се изказваха доволно,че има наложени санкции за Русия от САЩ..Всички са щастливи накрая.Благодаря ти Тръмпи!

    11:40 03.11.2025

  • 12 хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Все едно да ми кажеш че шел е руски... вълкът козината си мени но не и нрава . Цял свят знае марката Лукойл, както знае марката шел

    11:44 03.11.2025

  • 13 Антикомуне

    6 6 Отговор
    Смешници, кажете колко милиарда сме загубили от руснаците за неплащане на данъци. Откакто руснаците взеха "Нефтохим" Бургас, една(1) стотинка не е влязла в бюджета на България. Всичко се изнася за Русия. Съкратиха 5000 работни места, но никой не пише за това, защото цялата информационна система в България е проруска.

    Коментиран от #16, #21

    11:48 03.11.2025

  • 14 сакций като другите

    3 0 Отговор
    Потърпевши винаги са едни и същи.хъ хъ хъ хъ

    11:55 03.11.2025

  • 15 604

    0 0 Отговор
    И кът е кът ко ши изнасяш въ...аман от рептили! Дъ спре дъ сипвъ дъ оди пешъ...де де де..

    12:01 03.11.2025

  • 16 Даа

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Антикомуне":

    България е руска губерния ,и това устройва копейките

    12:05 03.11.2025

  • 17 Даа!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    Приятел,не използвай думата" руската рафинерия" . Целенасочено използват,това некоректно определение,за да объркват народа.Лукойл е частна компания на 100%.В борда на която, участват с процент дялове,други частни компании в цяла Европа. Това е равнозначно,държавата да " продаде" на друг играч/ компания, примерно компанията на Домусчиев или Диневи.Да,ние имаме процент,но собственика/ руският олигарх,ще реши да продава,или не,и на кого.В случая, блокаж е върху платежната система,а не върху самото производство.

    Коментиран от #19

    12:14 03.11.2025

  • 18 Вижда се

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Симеон Иванов":

    Нямаш си на идея или се правиш, че не знаеш, колко народ работи за американски фирми и колко данъци и осигуровки внася и истински при това и после хранят и веригите и хотелите и спатата.
    Викаш да спрат да получават пари от американците, а след това пари за бензин, откъде?
    Ако искаш и война да обявим на САЩ. Вече сме го правили.

    12:15 03.11.2025

  • 19 Вагит Алекперан

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Даа!":

    Рафинерията си е руска. Петролът й е руски, капиталът й е руски, собственикът й е руски, ръководството й е руско.

    12:16 03.11.2025

  • 20 Лукойл едно на ръка

    1 0 Отговор
    НО Това трябва да е водеща новина нали?
    проф. Минасян: В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! ... БНБ и МС са за съд.. проф. Минасян
    Трябва моментално да бъде извикан в прокуратурата ако факти за подобно престъпление има ...
    Има ли право въобще през бюджета да се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! Вероятно или е през ББР или е незаконни траншове към НАТО и Украйна. Иначе ни обяснява тоя Гуцанов как малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. .... ОТ МС и от БНБ да дават обяснение !

    12:18 03.11.2025

  • 21 Бат Баян

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Антикомуне":

    А кава искаш да е, когато си се предал без бой на руска окупация преди 80 години?

    Руснаците не уважават слабаците. Затова говорят с умиление за Финландия и гледат на България като на колония.

    12:19 03.11.2025

  • 22 Много ясно че

    0 0 Отговор
    всеки месец бюджетът ще е на загуба с около 100 млн. лв.

    12:20 03.11.2025

  • 23 И ЧПФ на ТИМ

    0 0 Отговор
    Ще закъса !

    12:22 03.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове