Новини
България »
Експерт: България търси решение да не вървят пари към Русия

Експерт: България търси решение да не вървят пари към Русия

3 Ноември, 2025 12:49 1 033 43

  • лукойл-
  • рафинерия-
  • тихомир безлов

Безлов пък посочи, че трябва да стане ясно дали американската администрация ще се съгласи на сделка за активите на „Лукойл” и „Роснефт”

Експерт: България търси решение да не вървят пари към Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Към момента има голяма неяснота по отношение на „Лукойл”. Рафинерията обяви, че ще продаде активите си нацяло, говореше се за азербайджанската компания. Но нещата се случват по различен начин – избраха скандинавски голям фонд, но там има подозрения за руско влияние. Международните коментари сочат, че няма доказани руски връзки с „Гънвор”, но това че няма такива публични, не означава, че OFAC ще се съгласят. Това заяви Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

"Има и друг детайл. Едно от нещата, които оказват влияние на българския пазар на горива, е поведението на сръбската рафинерия „НИС петрол”, където стана ясно, че няма да има изключения и първите санкции са наложени. Очевидно е, че санкциите започват да се усещат", допълни той.

Безлов посочи, че трябва да стане ясно дали американската администрация ще се съгласи на сделка за активите на „Лукойл” и „Роснефт”. Друг важен въпрос е и как ще реагира на нашето предложение за особен управител и отлагане на санкциите, допълни експертът.

„Рафинерията „Нефтохим” е най-голямата на Балканите и влияе много сериозно на пазара. Излизането ѝ от режим на доставки ще създаде проблем не само на Балканите, но и в Турция”, допълни той.

Енергийният експерт Виктор Минчев каза, че новите санкции блокират възможността на „Лукойл” да се разплаща и затова разпродава рафинериите си. Той е на мнение, че България търси решение да не вървят пари към Русия, но е важно кой ще бъде купувачът.

„Когато се случи такава сделка, ще има преструктуриране в дружеството. Предстои да стане ясно какъв ще бъде ефектът”, допълни той.

Минчев подчерта, че не само българските служби, но и OFAC трябва да одобрят бъдещата сделка.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И къде

    30 3 Отговор
    ги търси тези решения , бе , експерте ?

    Коментиран от #33

    12:52 03.11.2025

  • 2 фашисти

    31 3 Отговор
    и дойчистан така направи и ся се сещат как хубаво си живяха с евтини ресурси

    12:52 03.11.2025

  • 3 Оня с коня

    33 2 Отговор
    35 години българия много екперти и специалисти е отгледала

    Коментиран от #7

    12:53 03.11.2025

  • 4 Оня с коня

    32 1 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    12:53 03.11.2025

  • 5 експерт до експерта майно льо

    28 1 Отговор
    важното е че имам банани целогодишно

    12:54 03.11.2025

  • 6 пешо

    27 1 Отговор
    то пък един експерт жив палячо

    12:55 03.11.2025

  • 7 пешо

    24 1 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с коня":

    и доценти и професори и генерали макар че няма армия

    12:56 03.11.2025

  • 8 Няма

    12 5 Отговор
    да се плашите. Чичо Дончо ни е приятел и най-вече на Бойко.

    12:57 03.11.2025

  • 9 Тома

    37 1 Отговор
    Много умно.Парите на българите трябва да отиват към краварите в пъти по скъпо.Пример счупените самолети втора ръка.

    Коментиран от #43

    12:57 03.11.2025

  • 10 експерт бръмбаре НЕ Българиа а

    23 0 Отговор
    твоите събратя кърлежите се опитват да
    търсят решение да не вървят пари към Русия
    ама сте некадърни

    12:57 03.11.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    32 0 Отговор
    Чудят се как да я продадат щото била руска, ама да не платят на руснаците❗
    С две думи
    КАК ДА Я ОТКУПЯТ БЕЗ ДА ПЛАЩАТ❗
    С една дума
    КАК ДА Я ОТКРАДНАТ❗

    12:58 03.11.2025

  • 12 Нали Лукойл е работила на загуба

    7 6 Отговор
    Как сега ще има пари за Русия
    Сега е момента да се национализира Нефтохима

    13:03 03.11.2025

  • 13 България

    11 0 Отговор
    да търси решение как да се спасява - икономически и политически, а да не робува на лафа - не сакам на мен да ми е добре, саакам на Вуте да му е зле.

    13:03 03.11.2025

  • 14 Мокой

    11 0 Отговор
    Безлов е много досаден, разбирач от всичко. За продажбата на Лукойл говорят, все едно картофи ще продават.

    Коментиран от #19

    13:03 03.11.2025

  • 15 Миризлив пор

    10 1 Отговор
    Много интересно, Лукойл е собственост на Литаско, регистрирана и оперираща швейцарска компания. В един момент май яко ще се плаща по посока Швейцария.

    13:04 03.11.2025

  • 16 ?????

    9 1 Отговор
    Ха ха.
    Момчетата изтърваха комисионните и поръчковите експерти се хвърлиха на амбразурата щото и за тях няма да има трохи от комисионните

    13:05 03.11.2025

  • 17 Трол

    7 0 Отговор
    Паричните потоци трябва да бъдат спирани дори с телата на активните граждани.

    13:07 03.11.2025

  • 18 Да се чете:

    19 0 Отговор
    Експерт:
    България търси решение как да се спаси от
    Катастрофата с горивата, които и предстои!

    13:11 03.11.2025

  • 19 Аман

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мокой":

    Експерти.Би било добре да чуем мнението на човек,ръководител на компанията,или поне бивш.За БГ бивш директор се сещам за Валентин Златев.Другото са руснаци.Хубав,лош Валентин Златев,знае много.....

    13:13 03.11.2025

  • 20 Стига димки и тъпотии бре

    5 0 Отговор
    Четем в статията по долу с Харпацумян че
    Според проф. Минасян в бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! БНБ са за съд, но трябва ясно да се обясни как и в каква посока са изтичали тези български капитали в чужбина.... става дума хора за "бюджетния баланс" и за това трябва да е имало санкция от парламента и БНБ. Очевидно има престъпление

    13:15 03.11.2025

  • 21 Стига димки и тъпотии бре

    11 0 Отговор
    Това трябва да е водеща новина нали?
    проф. Минасян: В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! ... БНБ и МС са за съд.. проф. Минасян
    Трябва моментално да бъде извикан в прокуратурата ако факти за подобно престъпление има ...
    Има ли право въобще през бюджета да се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! Вероятно или е през ББР или е незаконни траншове към НАТО и Украйна. Иначе ни обяснява тоя Гуцанов как малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. ....

    13:17 03.11.2025

  • 22 Не Експерти а от МС трябва да отговарят

    11 0 Отговор
    Как така през бюджета се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро.. на фона на 11 милиарда лева които идват пряко от бюджета за пенсии .... Кви са тези бюджетни траншове в чужбина ще обяснят ли недоразуменията от това правителство ? А?

    13:20 03.11.2025

  • 23 доктор

    2 18 Отговор
    След като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.

    Коментиран от #37

    13:21 03.11.2025

  • 24 шопо с търнокопо

    8 2 Отговор
    Американската администрация да се съгласи ?!
    А щЕхме да сме свободни и демократични...

    13:23 03.11.2025

  • 25 А ГДЕ

    7 0 Отговор
    Бензин?

    Коментиран от #27

    13:25 03.11.2025

  • 26 Ъхъъъъъ....мили ми Безлов

    7 2 Отговор
    (Това заяви Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.)..."България търси решение да не вървят пари към Русия" ....Тъпи смотани същества
    Пакети санкции срещу Русия..... хранителни пакети с помощи в ЕВропа ...на 13 октомври  2025 г. Българският Червен кръст започна раздаването на продукти.... Очаква се помощта да достигне до над  640 000 уязвими български граждани и техните гладуващи семейства . Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали..... 19 пакет санкции...пакети помощи и тоалетна хартия за българите.... "Експерт" : България търси решение да не вървят пари към Русия

    Коментиран от #30

    13:26 03.11.2025

  • 27 А где

    1 8 Отговор

    До коментар #25 от "А ГДЕ":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #29

    13:26 03.11.2025

  • 28 Компанията е руска собственост

    11 2 Отговор
    Трябва да бъде продадена и закупена почтено всичко друго е кражба както и за руските активи. Европа и САЩ един вид са ги откраднали.

    13:27 03.11.2025

  • 29 А къде е

    8 1 Отговор

    До коментар #27 от "А где":

    Белене ?!?

    13:29 03.11.2025

  • 30 Миналата година

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ъхъъъъъ....мили ми Безлов":

    Имаше мед а сега няма. Има конфитюр от сливи ! И брашното е от това дето не втасва. С три вида мая го пробвах и все не втасва. Явно е пълно с някакви консерванти

    Коментиран от #32, #36

    13:30 03.11.2025

  • 31 Червената шапчица

    4 0 Отговор
    Белене е на Дунава ха ха ха ....

    13:32 03.11.2025

  • 32 ДД консервант забранен за етикет

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Миналата година":

    от изсушени скакалци стрити на прах и други разни нещица и хляба така.

    Коментиран от #42

    13:36 03.11.2025

  • 33 Нали знаеш къде

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "И къде":

    На ма-й-кати у....

    13:37 03.11.2025

  • 34 000

    3 1 Отговор
    Вече е ясно - живеем в свят с идиоти!

    13:37 03.11.2025

  • 35 Без Русия няма ток,няма бензин,няма газ!

    6 1 Отговор
    Като не вървят пари към Русия ще стоим на свещи! Но важно е да вървят парите ни за Окраина!

    Коментиран от #39

    13:38 03.11.2025

  • 36 Да не си си дал

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Миналата година":

    Нивите на зърнарите и те да са ти дали брашно.

    13:38 03.11.2025

  • 37 Не само доволно

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "доктор":

    всичките трябва....и това ще стане!

    13:40 03.11.2025

  • 38 Абе Безлов, абе Експерта....

    2 2 Отговор
    Вече е ясно от четири дни поне .... Ей този човек ще отговаря за България и мениджмънта ще е турски на Нефтохима и бензиностанциите . Трудно ли е да го осъзнаете ? Търсете си го по снимка и четете какво пише на сайта им от клона в Истанбул... няма аз да ви върша работата

    Коментиран от #40

    13:42 03.11.2025

  • 39 Да но

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Без Русия няма ток,няма бензин,няма газ!":

    Свещите от къде се вземат ? Църковните са май от свинска лой. Прасета трябват за лой.

    13:43 03.11.2025

  • 40 Кви снимки има жена му

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Абе Безлов, абе Експерта....":

    От ОАЕ просто не е истина..

    13:48 03.11.2025

  • 41 Някой

    1 0 Отговор
    Нас американските санциики не ни интересуват - те важат в САЩ, но не тук. Дали пари отиват в Русия или САЩ също не ни интересува. Такова делене като нищо е и противоконституционно - права не се делят по етнос.

    13:50 03.11.2025

  • 42 Съмнявам се че

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "ДД консервант забранен за етикет":

    Брашното е българско. На етикета пише само ЕС

    13:50 03.11.2025

  • 43 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    Божо кравата ти ли си?

    13:52 03.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове