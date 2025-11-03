През януари влиза в сила забраната на мобилни телефони в училищата

Очаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, предаде БТА.
По думите на министъра около 800 училища вече са приели забраната по решение на училищните ръководства.
Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина.
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Ама все още много тАлАфини се движат носени от некви същества‼️
14:54 03.11.2025
2 провинциалист
14:55 03.11.2025
3 Червената шапчица
- Има ли там интелигентни форми на живот?
- Има. Наричат ги Смартфони, но не могат да ходят и използват едни примитивни същества да ги придвижват.
15:07 03.11.2025