Новини
България »
През януари влиза в сила забраната на мобилни телефони в училищата

3 Ноември, 2025 14:48 441 3

  • мобилни телефони -
  • училищата-
  • красимир вълчев

Към момента около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства

През януари влиза в сила забраната на мобилни телефони в училищата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Очаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, предаде БТА.

По думите на министъра около 800 училища вече са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище "Христо Ботев", както и за среща с учители от община Бяла Слатина.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    🚔Тя влезе и забраната за мобилни телефони по пешеходците пътеки🚔
    Ама все още много тАлАфини се движат носени от некви същества‼️

    14:54 03.11.2025

  • 2 провинциалист

    1 0 Отговор
    В зората на "демокрацията" имаше виц за борец със слушалки, дето умрял като му махнали слушалките. Е, сега ша умират масово в училищата като им махнат телефоните.

    14:55 03.11.2025

  • 3 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Извънземни се върнали на родната си планета от Земята и ги попитали:
    - Има ли там интелигентни форми на живот?
    - Има. Наричат ги Смартфони, но не могат да ходят и използват едни примитивни същества да ги придвижват.

    15:07 03.11.2025

