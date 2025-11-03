Мартин Димитров: Кабинетът действа стихийно за горивата

"За да няма проблеми с цените на горивата в кризисната ситуация заради санкциите, правителството трябва да има план, а не да се взимат спешни мерки на парче, което да създава напрежение. Трябва да има план". Това каза пред БНР Мартин Димитров, депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България".
"Този план трябва да има няколко компонента. Единият е преглед на запасите и ако някой от търговците не си е внесъл задължителните запаси, веднага - мерки и глоби. Втората точка е да се осигурят горива не до декември, а до края на зимата (края на март). На трето място трябва да има цялостна концепция какво прави правителството. За съжаление, кабинетът действа стихийно и неподредено с откъслечни мерки".
Димитров подчерта, че ако се наложи назначаване на особен управител на "Лукойл-България", правителството трябва да е извървяло предварителните стъпки за това, сред които са определяне на кръг от лица, които могат да бъдат особен управител. И посочи, че това е крайна мярка, след като вече е изчерпана възможността за допускане на инвеститорски интерес.
Мартин Димитров коментира и темата за Бюджет 2026: "Вървим по опасна наклонена плоскост. Едната опасност е вдигането на осигуровките с 10%, което ще натовари едно средностатистическо семейство да плаща 100 лева повече всеки месец. Другото е увеличаване на данък "дивидент" от 5% на 10%, което ще удари инвестиционно настроените хора. Третото опасно нещо е много голямото увеличение на максималния осигурителен доход. Има рискове България да влезе в румънски или гръцки сценарий".
1 Майна
Гащниците ли са кабинет, ха ха ха..
Дебелото ще чакате да мисли?
То няма с какво
15:43 03.11.2025
2 Промяна
15:44 03.11.2025
3 Един
а продължава да се изказва и да дава акъли!!!
Няма ли лустрация - с тия калинки няма да стане!
15:56 03.11.2025
4 Горски
16:10 03.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Те все
16:17 03.11.2025
7 мавто п утк ата
16:17 03.11.2025
8 Кит
Добро детенце е Марти и като послушно детенце ще се и пенсионира😂😂😂
16:19 03.11.2025
9 Хасковски каунь
16:22 03.11.2025
10 мдааааа
16:43 03.11.2025
11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТЕ ВСЕ ГРЕШНИ БЕ....
И ФОРМУЛИТЕ ГРЕШНИ....
ЗА КВО СТЕ ТАМ ТОЛКОВА ПАПЛАЧ!!!???
16:51 03.11.2025