Новини
България »
Мартин Димитров: Кабинетът действа стихийно за горивата

Мартин Димитров: Кабинетът действа стихийно за горивата

3 Ноември, 2025 15:36 706 11

  • мартин димитров-
  • лукойл-
  • горива

За да няма проблеми с цените на горивата в кризисната ситуация заради санкциите, правителството трябва да има план, а не да се взимат спешни мерки на парче, което да създава напрежение

Мартин Димитров: Кабинетът действа стихийно за горивата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"За да няма проблеми с цените на горивата в кризисната ситуация заради санкциите, правителството трябва да има план, а не да се взимат спешни мерки на парче, което да създава напрежение. Трябва да има план". Това каза пред БНР Мартин Димитров, депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България".

"Този план трябва да има няколко компонента. Единият е преглед на запасите и ако някой от търговците не си е внесъл задължителните запаси, веднага - мерки и глоби. Втората точка е да се осигурят горива не до декември, а до края на зимата (края на март). На трето място трябва да има цялостна концепция какво прави правителството. За съжаление, кабинетът действа стихийно и неподредено с откъслечни мерки".

Димитров подчерта, че ако се наложи назначаване на особен управител на "Лукойл-България", правителството трябва да е извървяло предварителните стъпки за това, сред които са определяне на кръг от лица, които могат да бъдат особен управител. И посочи, че това е крайна мярка, след като вече е изчерпана възможността за допускане на инвеститорски интерес.

Мартин Димитров коментира и темата за Бюджет 2026: "Вървим по опасна наклонена плоскост. Едната опасност е вдигането на осигуровките с 10%, което ще натовари едно средностатистическо семейство да плаща 100 лева повече всеки месец. Другото е увеличаване на данък "дивидент" от 5% на 10%, което ще удари инвестиционно настроените хора. Третото опасно нещо е много голямото увеличение на максималния осигурителен доход. Има рискове България да влезе в румънски или гръцки сценарий".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    1 5 Отговор
    Какъв кабинет, бе..
    Гащниците ли са кабинет, ха ха ха..
    Дебелото ще чакате да мисли?
    То няма с какво

    15:43 03.11.2025

  • 2 Промяна

    4 1 Отговор
    Малтинчооооооооо КОЙ ГЛАСУВА ЗА ТЕБ МАЛТИНЧООООООО НЯМАШ ПРОФЕСИЯ НЯМАШ НИКАКЪВ ОПИТ И ТРУДОВ СТАЖ МАЛТИНЧОООООООИ СЕДНАЛ ДА ЛЪЖЕ ДА НАГЛЕЕ В ПАРЛАМЕНТА И ДА ПОЛУЧАВА 20 К

    15:44 03.11.2025

  • 3 Един

    5 1 Отговор
    Тоя няма и един ден реален трудов стаж! Да е ходил на работа, да е запознат с някоя сфера в детайли. От метач на кабинет в НС по партийна линия стана депутат... И ще се пенсионира без да е работил нищо!
    а продължава да се изказва и да дава акъли!!!

    Няма ли лустрация - с тия калинки няма да стане!

    15:56 03.11.2025

  • 4 Горски

    3 2 Отговор
    Нефтохим е перла а в българската икономика! Упорито тези Вампири не искат тази перла да бъде народна (държавна) собственост. Милиарди печалба излитат всяка година зад граница а не в бюджета. Някоя друга мъдрост да изръсиш г-н димитров.Приказки без покритие. вие сте най-великите, всичко можете. Затова за краткото ви управление съсипахте държавата. Нагли сте!

    16:10 03.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Те все

    2 2 Отговор
    така си действат , на караминьол като изпечени крадци и мошеници !

    16:17 03.11.2025

  • 7 мавто п утк ата

    0 1 Отговор
    яз са м жен ско то на рада дли боката

    16:17 03.11.2025

  • 8 Кит

    3 1 Отговор
    Ееееееехххх, а какви планове правеше навремето дечкото Марти - никакви, ама пък толкова хубави...
    Добро детенце е Марти и като послушно детенце ще се и пенсионира😂😂😂

    16:19 03.11.2025

  • 9 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    Всезнайко

    16:22 03.11.2025

  • 10 мдааааа

    0 0 Отговор
    Ще напълня няколко варела с бензин

    16:43 03.11.2025

  • 11 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    АМАН ОТ ВАШИТЕ ПЛАНОВЕ!
    ТЕ ВСЕ ГРЕШНИ БЕ....
    И ФОРМУЛИТЕ ГРЕШНИ....
    ЗА КВО СТЕ ТАМ ТОЛКОВА ПАПЛАЧ!!!???

    16:51 03.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове