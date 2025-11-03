Експерт: С повишението на данък „дивидент“ правим необмислени неща

Има напрежение в проекта за Бюджет 2026. Което е нормално, защото правителството е съставено от много разнородни партии, но не е нормално да има такова забавяне. Все пак този бюджет е доста важен, предвид факта, че ще бъде първият в евро. Това коментира в ефира на NOVA NEWS икономистът Владимир Сиркаров.

Той посочи, че повишаването на данък „дивидент“ от 5 на 10% не отговаря на обещанията на политиците, които уверяваха, че няма да се пипат данъците.

Явно нещо се случва, отново се опитваме да кърпим положението. Това са едни детайли, които няма да имат кой знае какъв фискален ефект, но се дава лош сигнал към чуждестранните инвеститори. С повишението на данък „дивидент“ правим необмислени неща и така няма да се изсветли икономиката, а точно обратното, обясни експертът.

Сиркаров беше категоричен, че пипането на данъците и то „на парче“ е изключително грешен подход.

Относно вдигането на осигурителните вноски той смята, че това обезателно ще доведе до намаляване на заплатите, както и че ще доведе до поскъпване на крайния продукт. И добави, че вдигането на осигуровките е действие с неизбежен проинфлационен ефект.

„Този 3-процентов дефицит, към който се стремят управляващите, е голям дефицит. Даже изобщо не трябва да мислим за дефицит, трябва да трупаме буфери, защото ще дойдат лоши времена и икономиката ще стагнира. В момента виждаме опит за пренасяне на някои от държавните разходи през ББР. Това е проблем. Не знам защо не успяваме да овладеем разходите, нито да ни се обясни какви са целите на бюджета, защото именно през бюджета проличават политиките на всяко управление“, разясни Сиркаров.

Според него задължително трябва да се предприемат действия, които да не са свързани с промени в данъците и осигуровките.

В редица ведомства разходите за персонал се увеличиха драматично, което трябва да се преустанови, предупреди икономистът.

На последен въпрос дали сме заплашени от петролна криза заради случващото се около „Лукойл“ Владимир Сиркаров отговори, че негативни ефекти ще има.

„Ето защо трябва да има политика, програма и стратегия за преминаване през едни подобни турбуленции. Аз обаче не виждам такова нещо. Защото това е част от енергийната независимост от страната. Надявам се с помощта на европейските партньори да се намери възможно най-оптималният вариант“, каза в заключение Сиркаров.