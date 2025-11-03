Експерт: С повишението на данък „дивидент“ правим необмислени неща

Има напрежение в проекта за Бюджет 2026. Което е нормално, защото правителството е съставено от много разнородни партии, но не е нормално да има такова забавяне. Все пак този бюджет е доста важен, предвид факта, че ще бъде първият в евро. Това коментира в ефира на NOVA NEWS икономистът Владимир Сиркаров.
Той посочи, че повишаването на данък „дивидент“ от 5 на 10% не отговаря на обещанията на политиците, които уверяваха, че няма да се пипат данъците.
Явно нещо се случва, отново се опитваме да кърпим положението. Това са едни детайли, които няма да имат кой знае какъв фискален ефект, но се дава лош сигнал към чуждестранните инвеститори. С повишението на данък „дивидент“ правим необмислени неща и така няма да се изсветли икономиката, а точно обратното, обясни експертът.
Сиркаров беше категоричен, че пипането на данъците и то „на парче“ е изключително грешен подход.
Относно вдигането на осигурителните вноски той смята, че това обезателно ще доведе до намаляване на заплатите, както и че ще доведе до поскъпване на крайния продукт. И добави, че вдигането на осигуровките е действие с неизбежен проинфлационен ефект.
„Този 3-процентов дефицит, към който се стремят управляващите, е голям дефицит. Даже изобщо не трябва да мислим за дефицит, трябва да трупаме буфери, защото ще дойдат лоши времена и икономиката ще стагнира. В момента виждаме опит за пренасяне на някои от държавните разходи през ББР. Това е проблем. Не знам защо не успяваме да овладеем разходите, нито да ни се обясни какви са целите на бюджета, защото именно през бюджета проличават политиките на всяко управление“, разясни Сиркаров.
Според него задължително трябва да се предприемат действия, които да не са свързани с промени в данъците и осигуровките.
В редица ведомства разходите за персонал се увеличиха драматично, което трябва да се преустанови, предупреди икономистът.
На последен въпрос дали сме заплашени от петролна криза заради случващото се около „Лукойл“ Владимир Сиркаров отговори, че негативни ефекти ще има.
„Ето защо трябва да има политика, програма и стратегия за преминаване през едни подобни турбуленции. Аз обаче не виждам такова нещо. Защото това е част от енергийната независимост от страната. Надявам се с помощта на европейските партньори да се намери възможно най-оптималният вариант“, каза в заключение Сиркаров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гошо
Коментиран от #9
18:41 03.11.2025
2 Сатана Z
18:41 03.11.2025
3 Пич
Коментиран от #8
18:41 03.11.2025
4 Тео
18:42 03.11.2025
5 бою циганина
18:42 03.11.2025
6 си дзън
С това БГ става чао. И завода за барут отиде у Румъния.
Коментиран от #11
18:42 03.11.2025
7 Гост
18:43 03.11.2025
8 Гост
До коментар #3 от "Пич":Когато данъчната политика е непоносима, бизнесът и потребителите намират изход в сивата икономика и черният пазар.
18:44 03.11.2025
9 си дзън
До коментар #1 от "гошо":Радев първо ша вкара БГ в руската федерация бе.
18:44 03.11.2025
10 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
- очевидно за ГЕРБ няма значение, че ще хвърлят държавата в криза;
- очевидно ГЕРБ действат само с изнудване;
- очевидно ГЕРБ не искат да има реформи;
- очевидно ГЕРБ се плашат от завършване на реформата в съдебната система;
- очевидно ГЕРБ си дават ясна сметка какво ще се случи, ако се извърши истинска реформа в съдебната система;
- очевидно ГЕРБ не искат да подпишат никакво споразумение;
- очевидно ГЕРБ бягат от отговорност;
- очевидно ГЕРБ не искат да им се търси отговорност за предишните 15 години;
- очевидно ГЕРБ не искат да се говори за Пътната карта с Газпром;
- очевидно ГЕРБ не искат да се говори за отношенията им с кремълския диктатор;
- очевидно ГЕРБ лъжат пред западните си партньори какво се случва в България;
- очевидно ГЕРБ не искат конкурсна смяна на регулатори и институции, за да запазят влияние в тях;
- очевидно за ГЕРБ нищо друго няма значение, освен да разиграват всички, за да запазят властта си.
- очевидно ГЕРБ е поделен между Борисов и Пеевски
Вече е очевидно за всички театъра на триото Пеевски-Борисов-Радев
18:44 03.11.2025
11 Глупак
До коментар #6 от "си дзън":Споко бе ,дядка.Тролската надница няма да се облага.
18:46 03.11.2025
12 Русенец
Коментиран от #13
19:19 03.11.2025
13 оня с коня
До коментар #12 от "Русенец":Така е,затова и Русофилските Магарета искат да управляват.
19:39 03.11.2025