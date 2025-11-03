Добрин Иванов: Бюджетът за 2026 г. може да остане просто формален документ

Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази преобладаващо критично мнение относно проекта за държавния бюджет на България за 2026 г.

Според него в представения документ липсват реални реформи и стратегическа визия за подобряване на ефективността на публичните разходи. Той подчерта, че основният подход при изготвянето на бюджета се свежда единствено до механично индексиране на приходите и разходите така, че да се постигне целевият бюджетен дефицит от 3%.

Иванов нарече този подход „счетоводна гимнастика“, защото според него целта е просто да се спазят фискалните ограничения на хартия, без това да бъде подкрепено от реални структурни промени или оптимизация на публичните разходи. Той акцентира върху това, че основният проблем не се намира в приходната част на бюджета – тоест в това колко средства постъпват в държавната хазна – а в разходната му част, която продължава да нараства. И то неефективно.

Това нарастване обаче, по думите му, е насочено основно към финансиране на текущи, неефективни и често неустойчиви разходи.

Те не създават условия за повишаване на производителността, конкурентоспособността или дългосрочния икономически растеж. Вместо да се използват за инвестиции в иновации, образование, инфраструктура или други области, които биха генерирали бъдещи ползи, средствата се разпределят за поддържане на съществуващи структури и системи, които не дават осезаема възвръщаемост.

Като конкретен пример за проблем в разходната политика Иванов посочи начина, по който се определят възнагражденията в публичния сектор. Той обърна внимание на практиката те да бъдат обвързани със средната работна заплата в страната. Това, според него, е особено проблематично в сектор „Сигурност“, където подобна автоматична обвързаност води до постоянно и непропорционално увеличение на заплатите, без това непременно да е съпроводено от подобрение в ефективността или качеството на предоставяните услуги.

В заключение Иванов подчерта, че без дълбоки структурни реформи и преразглеждане на начина, по който държавата харчи парите си, бюджетът за 2026 г. ще остане просто формален документ, който запазва статуквото, вместо да насърчава реално икономическо развитие и устойчивост.