Добрин Иванов: Бюджетът за 2026 г. може да остане просто формален документ

Добрин Иванов: Бюджетът за 2026 г. може да остане просто формален документ

3 Ноември, 2025

  • добрин иванов-
  • бюджет-
  • приходи

Според него в представения документ липсват реални реформи и стратегическа визия за подобряване на ефективността на публичните разходи

Добрин Иванов: Бюджетът за 2026 г. може да остане просто формален документ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази преобладаващо критично мнение относно проекта за държавния бюджет на България за 2026 г.

Според него в представения документ липсват реални реформи и стратегическа визия за подобряване на ефективността на публичните разходи. Той подчерта, че основният подход при изготвянето на бюджета се свежда единствено до механично индексиране на приходите и разходите така, че да се постигне целевият бюджетен дефицит от 3%.

Иванов нарече този подход „счетоводна гимнастика“, защото според него целта е просто да се спазят фискалните ограничения на хартия, без това да бъде подкрепено от реални структурни промени или оптимизация на публичните разходи. Той акцентира върху това, че основният проблем не се намира в приходната част на бюджета – тоест в това колко средства постъпват в държавната хазна – а в разходната му част, която продължава да нараства. И то неефективно.

Това нарастване обаче, по думите му, е насочено основно към финансиране на текущи, неефективни и често неустойчиви разходи.

Те не създават условия за повишаване на производителността, конкурентоспособността или дългосрочния икономически растеж. Вместо да се използват за инвестиции в иновации, образование, инфраструктура или други области, които биха генерирали бъдещи ползи, средствата се разпределят за поддържане на съществуващи структури и системи, които не дават осезаема възвръщаемост.

Като конкретен пример за проблем в разходната политика Иванов посочи начина, по който се определят възнагражденията в публичния сектор. Той обърна внимание на практиката те да бъдат обвързани със средната работна заплата в страната. Това, според него, е особено проблематично в сектор „Сигурност“, където подобна автоматична обвързаност води до постоянно и непропорционално увеличение на заплатите, без това непременно да е съпроводено от подобрение в ефективността или качеството на предоставяните услуги.

В заключение Иванов подчерта, че без дълбоки структурни реформи и преразглеждане на начина, по който държавата харчи парите си, бюджетът за 2026 г. ще остане просто формален документ, който запазва статуквото, вместо да насърчава реално икономическо развитие и устойчивост.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От сайта факти месец март 2025

    8 0 Отговор
    В четири държави от Европейския съюз полицейските служители получават под 1250 евро месечно. Това са Унгария, Полша, Румъния и Хърватия, където възнагражденията надхвърлят 1050 евро. България заема челно място с 2699 евро.

    Коментиран от #2, #4, #7

    19:14 03.11.2025

  • 2 Е така е

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "От сайта факти месец март 2025":

    Как няма да изтегли правителството на мафията в момента 20 милиарда нов дълг да плаща на полицаи военни даскали и държавна администрация...Отделно кражбите

    19:15 03.11.2025

  • 3 Колкото повече увеличават заплатите

    9 0 Отговор
    в МВР, толкова повече младежката престъпност се увеличава!

    19:17 03.11.2025

  • 4 България влиза в световната

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "От сайта факти месец март 2025":

    Финансова история как държава е фалирана за 3 години от тикви, свиня и неграмотни чалгари. Декември 2023 г.дойде първото правителство на Главчев. След нови избори дойде второто на Главчев. Това правителство си беше на боко и шиши. Преди 11 месеца дойде това на тиквун,шопар и чалгари. За 3 години 38 милиарда нови заеми. През 2027 г.само лихвите 6 милиарда. Икономика няма производство няма, чужди инвестиции липсват. Държавата 2027 г.обявява фалит и се закрива.

    Коментиран от #10

    19:18 03.11.2025

  • 5 ДобринИванов още каза,че

    10 0 Отговор
    90" от бюджета на МВР отива за заплати, което е пълен абсурд при този огромен бюджет. 15% са менсионери, а 7% са инвалиди!
    Тотално сбъркана територия!

    19:20 03.11.2025

  • 6 Гост

    6 0 Отговор
    ....формален документ за поредният заем, да закърпим положението.

    19:20 03.11.2025

  • 7 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "От сайта факти месец март 2025":

    Знаеш ли колко трудно е да се опази един БГ политик от народната любов?

    Коментиран от #8

    19:22 03.11.2025

  • 8 Точно

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Като вчера на Гурково! Как блъскаха хората и имат стимул! Една от най високите заплати на полицаи в нашата страна спрямо в другите държави! Съпоставено с останалите работещи. Обяснимо е ако имаме излишък да увеличават! Но Да теглиш заеми от СБ и МВФ а вече и от частни кредитори на солени лихви за да храниш тези търтеи е престъпление.....

    Коментиран от #12

    19:29 03.11.2025

  • 9 Родина

    3 0 Отговор
    И никой не плаща осигуровки . Частният сектор
    работи и произвежда. 55 милиона за магистрала
    изчезнаха . Прокуратурата, спи . Прокурора
    нелегитимен.

    19:31 03.11.2025

  • 10 Танасов

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "България влиза в световната":

    Пропусна БСП социалните милионери покрай другите изброени от теб отрочета на комунисти. 81 години все едни и същи родове крадци се борят в различно наричани бригади кой да заграби повече. Но божествения Борисов си е номер едно унищожител на народ . Най-голям спад на населението при неговото продължаващо царуване заедно с кардинала му Пеевски. А как крадат само- пример партията на Доганя. Теуй пари ,предприятия ,поръчки ,техни фирми уж на друг собственик ,енергетика ,селско стопанство и субсидии ,Евро проекти и каквото се сетите , НО партия си е върха на сладоледа. Явно са по-напред в ерархията за протекция на старата ДС.

    19:31 03.11.2025

  • 11 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ РАЗБИРАЕМО ЗАПЛАТИТЕ БОНУСИТЕ И 13 ЗАПЛАТА ОТ ДАНЪЦИ. ЗАЕМИТЕ ВЪНШНИЯ ДЪЛГ В МИЛИАРДИ Е ЗАРАДИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ТЕ ИЗПАПАХА И ПАРИТЕ ОТ ОСИГОРОВКИ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТДАВНА. ТРЯБВА ДА СЕ САФИРЯСАТ ИНАЧЕ ЛОШО В ЧАКА БЪЛГАРИЯ. И ЕВРОТО НЯМА ДА Я СПАСИ. ЗА ПЪРВО ВРЕМЕ СЪКРАЩЕНИЯ СЛИВАНЕ ОБЕДИНЕНИЯ КАТО ОБЩИНИ КОЙТО СА НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР ОБЩИНА ПОНЕ ПО 5 ЧОВЕКА ОТ ВСЯКО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКИ МЕСТО СЪКРАЩЕНИЕ ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ИМ ГОЛЕМИ ПОВЕЧЕТО ОТ ТЯХ ДАЖЕ И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА ЗА ТАЯ МИЖЕВА РАБОТИЦА НЕ ЗАСЛУЖАВАТ. И ВРЪЩАНЕ НА РЕДОВНА ВОЕННА ДОНАБОРНА СЛУЖБА А НЕ ПЛАТЕНИ ВОЙНИЦИ ВСИЧКО ДРУГО ЗАПАС.
    МАЙ ДО СЕГА СА НАД 38 МИЛИАРДА ЗАЕМИ ВЪНШЕН ДЪЛГ АКО НЕ СА ДРУГА ГОЛЯМА ЦИФРА.ДА НЕ СА РЕШИЛИ ДА ПРАВЯТ БЪЛГАРИТЕ ЧЕРНИ РОБИ НА ЗАПАДНЯЦИТЕ.
    ТИЯ ПОЛИТИЦИ СЪС ЗАКОН ТРЯБВА ДА НОСЯТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ВЛОШАВАНЕ НА ВСИЧКО В БЪЛГАРИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ЗАЕМИТЕ.

    19:49 03.11.2025

  • 12 демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Точно":

    Че ти сега ли го разбра що фалира НРБ щото даваше маса пари на милиционери и армия.
    Манталитетя не се е променил много хора в БГ стават милиоционери.

    19:57 03.11.2025

  • 13 П.ПАПУРКОВ

    0 0 Отговор
    ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ СКУБЯТ ПАРИ ОТ РЕАЛ СЕКТОРА ИКОНОМИКАТА.
    ТОЯ КАКВО ГО БЪРКА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
    НАЛИ Е В ГРАФАТА БИЗНЕСМЕНИ БЪЛГАРСКИ РАБОТОДАТЕЛИ ? АКО НЕ МОЖЕ ДА ПЛАЩА И ДА ОСИГОРЯВА РАБОТНИЦИТЕ ВСИЧКИ ДА САКРАТИ НЯКОЛКО И ТЕ ЩЕ ИДАТ ПРИ ПО МПЖЕЩ РАБОТОДАТЕЛ ПО СИЛЕН.

    19:59 03.11.2025

