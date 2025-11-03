Добрин Иванов: Бюджетът за 2026 г. може да остане просто формален документ

Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази преобладаващо критично мнение относно проекта за държавния бюджет на България за 2026 г.
Според него в представения документ липсват реални реформи и стратегическа визия за подобряване на ефективността на публичните разходи. Той подчерта, че основният подход при изготвянето на бюджета се свежда единствено до механично индексиране на приходите и разходите така, че да се постигне целевият бюджетен дефицит от 3%.
Иванов нарече този подход „счетоводна гимнастика“, защото според него целта е просто да се спазят фискалните ограничения на хартия, без това да бъде подкрепено от реални структурни промени или оптимизация на публичните разходи. Той акцентира върху това, че основният проблем не се намира в приходната част на бюджета – тоест в това колко средства постъпват в държавната хазна – а в разходната му част, която продължава да нараства. И то неефективно.
Това нарастване обаче, по думите му, е насочено основно към финансиране на текущи, неефективни и често неустойчиви разходи.
Те не създават условия за повишаване на производителността, конкурентоспособността или дългосрочния икономически растеж. Вместо да се използват за инвестиции в иновации, образование, инфраструктура или други области, които биха генерирали бъдещи ползи, средствата се разпределят за поддържане на съществуващи структури и системи, които не дават осезаема възвръщаемост.
Като конкретен пример за проблем в разходната политика Иванов посочи начина, по който се определят възнагражденията в публичния сектор. Той обърна внимание на практиката те да бъдат обвързани със средната работна заплата в страната. Това, според него, е особено проблематично в сектор „Сигурност“, където подобна автоматична обвързаност води до постоянно и непропорционално увеличение на заплатите, без това непременно да е съпроводено от подобрение в ефективността или качеството на предоставяните услуги.
В заключение Иванов подчерта, че без дълбоки структурни реформи и преразглеждане на начина, по който държавата харчи парите си, бюджетът за 2026 г. ще остане просто формален документ, който запазва статуквото, вместо да насърчава реално икономическо развитие и устойчивост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От сайта факти месец март 2025
Коментиран от #2, #4, #7
19:14 03.11.2025
2 Е така е
До коментар #1 от "От сайта факти месец март 2025":Как няма да изтегли правителството на мафията в момента 20 милиарда нов дълг да плаща на полицаи военни даскали и държавна администрация...Отделно кражбите
19:15 03.11.2025
3 Колкото повече увеличават заплатите
19:17 03.11.2025
4 България влиза в световната
До коментар #1 от "От сайта факти месец март 2025":Финансова история как държава е фалирана за 3 години от тикви, свиня и неграмотни чалгари. Декември 2023 г.дойде първото правителство на Главчев. След нови избори дойде второто на Главчев. Това правителство си беше на боко и шиши. Преди 11 месеца дойде това на тиквун,шопар и чалгари. За 3 години 38 милиарда нови заеми. През 2027 г.само лихвите 6 милиарда. Икономика няма производство няма, чужди инвестиции липсват. Държавата 2027 г.обявява фалит и се закрива.
Коментиран от #10
19:18 03.11.2025
5 ДобринИванов още каза,че
Тотално сбъркана територия!
19:20 03.11.2025
6 Гост
19:20 03.11.2025
7 Гост
До коментар #1 от "От сайта факти месец март 2025":Знаеш ли колко трудно е да се опази един БГ политик от народната любов?
Коментиран от #8
19:22 03.11.2025
8 Точно
До коментар #7 от "Гост":Като вчера на Гурково! Как блъскаха хората и имат стимул! Една от най високите заплати на полицаи в нашата страна спрямо в другите държави! Съпоставено с останалите работещи. Обяснимо е ако имаме излишък да увеличават! Но Да теглиш заеми от СБ и МВФ а вече и от частни кредитори на солени лихви за да храниш тези търтеи е престъпление.....
Коментиран от #12
19:29 03.11.2025
9 Родина
работи и произвежда. 55 милиона за магистрала
изчезнаха . Прокуратурата, спи . Прокурора
нелегитимен.
19:31 03.11.2025
10 Танасов
До коментар #4 от "България влиза в световната":Пропусна БСП социалните милионери покрай другите изброени от теб отрочета на комунисти. 81 години все едни и същи родове крадци се борят в различно наричани бригади кой да заграби повече. Но божествения Борисов си е номер едно унищожител на народ . Най-голям спад на населението при неговото продължаващо царуване заедно с кардинала му Пеевски. А как крадат само- пример партията на Доганя. Теуй пари ,предприятия ,поръчки ,техни фирми уж на друг собственик ,енергетика ,селско стопанство и субсидии ,Евро проекти и каквото се сетите , НО партия си е върха на сладоледа. Явно са по-напред в ерархията за протекция на старата ДС.
19:31 03.11.2025
11 Т.КОЛЕВ
МАЙ ДО СЕГА СА НАД 38 МИЛИАРДА ЗАЕМИ ВЪНШЕН ДЪЛГ АКО НЕ СА ДРУГА ГОЛЯМА ЦИФРА.ДА НЕ СА РЕШИЛИ ДА ПРАВЯТ БЪЛГАРИТЕ ЧЕРНИ РОБИ НА ЗАПАДНЯЦИТЕ.
ТИЯ ПОЛИТИЦИ СЪС ЗАКОН ТРЯБВА ДА НОСЯТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ВЛОШАВАНЕ НА ВСИЧКО В БЪЛГАРИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА ЗАЕМИТЕ.
19:49 03.11.2025
12 демократ
До коментар #8 от "Точно":Че ти сега ли го разбра що фалира НРБ щото даваше маса пари на милиционери и армия.
Манталитетя не се е променил много хора в БГ стават милиоционери.
19:57 03.11.2025
13 П.ПАПУРКОВ
ТОЯ КАКВО ГО БЪРКА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
НАЛИ Е В ГРАФАТА БИЗНЕСМЕНИ БЪЛГАРСКИ РАБОТОДАТЕЛИ ? АКО НЕ МОЖЕ ДА ПЛАЩА И ДА ОСИГОРЯВА РАБОТНИЦИТЕ ВСИЧКИ ДА САКРАТИ НЯКОЛКО И ТЕ ЩЕ ИДАТ ПРИ ПО МПЖЕЩ РАБОТОДАТЕЛ ПО СИЛЕН.
19:59 03.11.2025