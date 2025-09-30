Новини
България »
КСБ създаде платформа за връщане на български работници от чужбина

30 Септември, 2025 15:46 570 16

Камарата и социалното министерство правят трудова борса на 1 ноември във Франкфурт

КСБ създаде платформа за връщане на български работници от чужбина - 1
Снимка: КСБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В навечерието на професионалния празник на строителя 26 октомври, КСБ пусна платформа „Работа в България“, която ще улеснява връзката между бизнеса и служителите. Целта на Камарата е да мотивира български работници да се завърнат от чужбина, да подпомага фирмите в наемането на хора от страни извън ЕС, както и да предложи възможности за реализация на студенти.

На 1 ноември във Франкфурт КСБ ще се включи в организираната от Министерството на труда и социалната политика трудова борса за българи, живеещи и работещи в Германия. На нея Камарата ще представи възможностите, които браншът предлага за работа в родината, очаквания повишен обем обекти в България, както и подобрените условия в отрасъла като чувствително увеличени възнаграждения и трайна заетост. Пред българската общност ще бъде представена и платформата „Работа в България“. Тя е достъпна и през сайта на КСБ - ksb.bg, и има три направления. Едното е „Завръщане в България“ - за бърза връзка със строителни компании в цялата страна, където може да се пуска автобиография и да се описва работа в кой град се търси, какъв е професионалният опит и пр. Второто е „Наемане на работници извън ЕС“, където бизнесът заявява интерес за кадри чрез посредничеството на лицензирани фирми. Третото направление е „Кариерен старт“ - за студенти от България и чужбина, които търсят реализация.

„Много от квалифицираните ни работници заминаха за Европа, тъй като през последните години строителният бранш страдаше от намален обем дейности по големи обекти, липса на предвидимост. Вече има положителна промяна, работата се увеличава дългосрочно и ние ще положим максимални усилия да мотивираме хората си да се завърнат у дома, при семействата си, да се трудят и да обучават новите кадри в строителството“, казва председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Най-сигурният знак за нов подем в бранша е безпрецедентно високият брой фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя, добавя инж. Терзиев. За първи път от създаването на КСБ през 2006 г., в регистъра има над 8000 компании. Без документ за вписване в КСБ, фирмите не могат законно да извършват строителна дейност. Което прави регистъра най-добрият и прозрачен инструмент за изсветляване на бранша. Той има и публична част и всеки гражданин има достъп до информация за вписаните фирми.


  • 1 НАТО Генерал

    7 2 Отговор
    А що ги изгонихте алчни пyтkkkи съвецки

    Коментиран от #12

    15:48 30.09.2025

  • 2 тралала

    9 1 Отговор
    Елате в България,за да работите по 12-13 часа за минимално възнаграждение!Бъррррр!

    15:50 30.09.2025

  • 3 колориметър

    8 0 Отговор
    СЪЗДАЛА Е БАБИНАТА СИ.

    15:51 30.09.2025

  • 4 Един

    3 6 Отговор
    В Европа вече не е това, което беше - в много държави има реална рецесия, в много усещат какво става и се свиват. Работата става на зле и мишките, които избягаха от БГ сега ще избягат и там...

    15:53 30.09.2025

  • 5 Барбериан

    9 0 Отговор
    Поредната ма ло умна идея на некомпетентните и некадърни плод на обратна селекция политици министерства и държавни органи целяща единственно да открадне едни милиони през подставени лица.

    15:54 30.09.2025

  • 6 Аз съм БОГ ✝️

    8 1 Отговор
    Браво на тия които емигрираха от клоаката наречена България.1500 лв заплата не чисто от които 200 лв ваучери Янкошумкара са те плаща данък и те усигуряват на минималната по договор да укриват данъци и принудителен извънреден Труд който не се заплаща не ти внасят осигуровки копуват си майбаси с парите ти и на българския роб честито.

    Коментиран от #14

    16:00 30.09.2025

  • 7 !!!?

    4 1 Отговор
    Да върнат Подлогин от Брюксел...!

    16:02 30.09.2025

  • 8 Какво става със азиатците? Идат лу

    7 0 Отговор
    Тошко каза да внесем азиатци да ни работят по за 300лв/месечно

    Коментиран от #11

    16:05 30.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гражданин

    4 1 Отговор
    Само нелечимо луд човек може да се върне в очината !!

    16:06 30.09.2025

  • 11 Аз съм БОГ✝️

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Какво става със азиатците? Идат лу":

    Написах дълъг коментар по този въпрос който цензурата изтри.Накратко комунистите българския бизнес работодателите и политиците абе България като цяло извършва геноцид над работещите бедни българи принуждавайки ги да емигрират а същевременно вкарват знаете какви които да работят на минималната всеки ден в месеца без почивка .Нали трябва да се купуват нови майбаси и тн.За сметка на българския народ.

    16:09 30.09.2025

  • 12 Като всичко останало

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАТО Генерал":

    От про3тотия.

    Коментиран от #16

    16:13 30.09.2025

  • 13 В България се установи

    2 1 Отговор
    Див капитализъм и наивният народен поизмря. Комунисти управляват в КНР, КНДР, Виетнам и др. Там има истинско развитие, силни икономики и бурен растеж на населението. 1989 КНДР бе 17 милиона, днес е 25 и световна яц
    дрена сила.

    Коментиран от #15

    16:15 30.09.2025

  • 14 Ако ти си бог

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Аз съм БОГ ✝️":

    Аз съм Богиня!🖕

    16:15 30.09.2025

  • 15 Ние си ги знаем...

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "В България се установи":

    И тук управляват комунисти с чугунени глави, ама се наричат евроатлантици.

    16:19 30.09.2025

  • 16 Това е ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Като всичко останало":

    Но дали има някаква връзка между абсурдно скъпите имоти в затворени комплекси и коли за половин милион и подигравателно ниското заплащане на труда в България?Са ако кажат че производителноста на българина била ниска нищо не ставало от него и тн би трябвало отдавна да са фалирали.

    16:23 30.09.2025

